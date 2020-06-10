Сегодня мы внесем изменения в Multiverse ID и удалим из Gatherer изображение карты Invoke Prejudice, которая была напечатана в 1994 году. Данная карта является расистской и, что еще хуже, она, к сожалению, была отмечена как Multiverse ID. В наших играх, как и в любом другом месте, нет места расизму.

Мы хотим подчеркнуть, что изначально данная карта не должна была быть создана и добавлена в Gatherer. И мы приносим свои извинения за это. События последних недель, а также непрерывное обсуждение того, как мы можем лучше поддерживать людей разных национальностей, заставили нас пересмотреть наши поступки и те моменты, где мы бездействовали. Мы ценим всех, кто помогает нам увидеть те сферы, которые нуждаются в усовершенствовании. Мы должны стать лучше, мы можем быть лучше, и мы станем лучше.

В связи с этим, мы удалим из нашей базы еще несколько изображений:

Cleanse

Stone-Throwing Devils

Pradesh Gypsies

Jihad

Imprison

Crusade

Мы заменим данные изображение следующим текстом:

«Мы удалили изображение этой карты в связи с тем, что ее арт или текст (либо и то, и другое) имели расистский подтекст. Расизм не допустим в его любом проявлении, и ему нет места ни в наших играх, ни где-либо еще».

Помимо этого, данные карты будут запрещены во всех официальных турнирах.

Нам предстоит сделать еще много работы на пути к тому, чтобы наши игры, комьюнити и компания стали более открытыми для всех людей. Нам важно, чтобы вы знали, что мы работаем каждый день над тем, чтобы стать лучше, и мы всегда прислушиваемся к вашей обратной связи. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем поделиться нашими дальнейшими планами по усовершенствованию самой игры и нашей компании.