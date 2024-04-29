Сыграйте драфты в магазине WPN в мае, получите награды в MTG Arena в июне

Что может быть лучше драфта в местном магазине WPN? Только получать за это награды на вашу учетную запись в MTG Arena!

В течение мая мы проводим специальную промоакцию, в рамках которой вы сможете получить классные награды в MTG Arena за участие в драфтах в магазинах WPN. Вам всего лишь необходимо воспользоваться вашей учетной записью Wizards, подключенной к MTG Arena, чтобы принять участие в драфте в местном магазине WPN.

Во время промоакции игроки получат награды за три драфта, сыгранных в магазинах WPN. Сыграйте в одном драфте и получите облик карты «Самый Полдень» — одной из новых карт выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»!

Сыграйте в двух драфтах в период промоакции в магазине WPN и получите классный протектор карты «Гоблин»!

И наконец, сыграйте в трех драфтах в период промоакции и получите билет на драфт!

Чтобы найти ближайший к вам магазин WPN, где в мае будут проходить драфты, загляните в локатор Wizards!

Условия промоакции

Промоакция проходит только в магазинах WPN. Чтобы получить награду, игроки должны сыграть три драфта в магазинах WPN и зарегистрироваться под своей учетной записью Wizards, привязанной к учетной записи MTG Arena. Награды будут рассылаться по почте в MTG Arena с 10 июня 2024 года. Ограничение: один (1) билет на драфт на каждого игрока. Данная промоакция действует не во всех регионах. Подробности уточняйте в магазинах.

Промоакция пройдет с 1 мая по 2 июня 2024 года.