Дата обновления: 20 мая 2019 г.

Формат «Бедняк»:

Карты Gush, «Джитаксианское Зондирование» (Gitaxian Probe) и Daze запрещены.

Изменения вступают в силу: 24 мая 2019 г.

Изменения для Magic Online вступают в силу: 20 мая 2019 г. в 12:00 PT (21 мая в 10:00 МСК) (подробности здесь)

Список всех запрещенных и ограниченных карт по всем форматам находится здесь.

Следующий анонс запретов и ограничений: 8 июля 2019 г.

Формат «Бедняк» (Pauper)

За последние несколько месяцев мы заметили рост популярности и процента побед синих колод в формате «Бедняк», а сине-чёрная колода на «Разыскивателе Тайн» имеет 55% побед в Magic Online. Ранее агрессивные колоды в какой-то степени сдерживали синие темпо-колоды, но с недавним добавлением «Гадателя Боласа» и комбинации Foil/Gush синие колоды снова вырвались вперёд.

С самого начала Синие были сильны в «Бедняке» благодаря таким эффективным кантрипам, как Ponder, Preordain и Brainstorm, и бесплатным заклинаниям, таким как Gush, Daze и «Джитаксианское Зондирование» (Gitaxian Probe). И, поняв, что нам надо срочно что-то делать с доминированием синих колод в метагейме, мы рассмотрели несколько вариантов решения.

Один из них заключался в том, чтобы запретить одну или несколько недавно введённых карт из наборов Masters — в частности «Гадателя Боласа» и Foil. «Гадатель» помогает укрепить слабые стороны синих темпо-колод против агрессии, но также появляется во множестве других контроль- и комбо-колод. Несмотря на потенциальный урон для других архетипов, «Гадатель Боласа» все еще оставался предметом обсуждения. Что касается Foil, то в комбинации с Gush, как правило, она является менее мощной и проблемной картой. Мы поняли, что, если мы хотим разбить эту комбинацию, Gush будет той картой, на которую стоит смотреть как на более проблемную.

Также мы обсуждали, что делать с одномановыми кантрипами — Ponder, Preordain и Brainstorm. Это карты, которые на протяжении многих лет были запрещены или ограничены в других форматах. Однако мы считаем, что разные форматы должны предлагать разные стили игры, и что многие игроки выбрали формат «Бедняк» как раз из-за возможности брать эффективные карты.

Многие колоды имеют в общей сложности около восьми копий этих трех карт, поэтому запрет только одной из них приведет к тому, что в колоды будут брать в сумме восемь копий двух оставшихся, что практически не скажется на силе синих колод. Мы хотели понять, сможем ли мы найти источник избыточной мощи синего цвета и решить проблему, не удаляя несколько кантрипов, которые определяют формат и придают ему уникальность.

Третьей категорией карт, на которые мы обратили внимание, были бесплатные заклинания, в частности Gush, Daze и «Джитаксианское Зондирование». Эти заклинания, в сочетании с одномановыми кантрипами, дают синим колодам высокую эффективность по мане и поток карт с самого старта игры. Gush и «Джитаксианское Зондирование» позволяют заменить часть земель заклинаниями, повышая эффективность «Гадателя Боласа» и «Разыскивателя Тайн» (Delver of Secrets). А Daze даёт этим колодам возможность тратить больше маны на кантрипы, чтобы построить свою линию игры, не задумываясь о «щитах» против других архетипов. Как мы уже сказали, стало очевидным, что бесплатные заклинания, имея собственную колоссальную мощь, также усиливали другие карты в колоде. Это та категория карт, которая будет продолжать доставлять проблемы по мере добавления новых карт в формат. Как пример — появление карты Gush сделало Foil также проблемной. И наконец, Daze и «Джитаксианское Зондирование» ведут к менее разнообразному игровому процессу, меньшему количеству защитных моментов и меньшему блефу, что весьма плохо.

Поэтому, чтобы ослабить синие темпо-колоды, не затрагивая основную механику «кантрип + Разыскиватель тайн», мы запрещаем Gush, Daze и «Джитаксианское Зондирование» в формате «Бедняк». Мы размышляли, стоит ли оставить какое-то небольшое количество этих карт и как тогда они будут влиять на игру? Но основываясь на наших данных об исторической силе Синих в «Бедняке» и сети синергии между кантрипами, бесплатными заклинаниями и весьма эффективными угрозами, стало понятно, что многочисленных запретов не избежать.

Вторая тема, которая была на нашем радаре, — это механика монарха в «Бедняке». У нас нет данных, что колоды, использующие механику монарха, в настоящее время имеют ненормальный процент выигрышей или оказывают пагубное влияние на метагейм. Хотя некоторые считают, что монарх слишком силен, особенно по отношению к мидрендж- и контроль-колодам, он также допускает архетипы, которые иначе не могли бы существовать, например красно-белые и бело-черные мидрендж-колоды.

Мы понимаем, что ослабление синих темпо-колод может привести к росту популярности колод Трона. Тем не менее, мы считаем, что данная комбинация запретов приведет к более здоровому сочетанию аггро-, темпо-, контроль-, комбо- и мидрендж-колод, которые смогут сбалансировать популяции друг друга. Мы продолжим следить за метагеймом на практике, но его изменения займут некоторое время, так что не будем делать предположения о результатах. И, как всегда, мы продолжим прислушиваться к вашим отзывам.

Никаких изменений для остальных форматов

В настоящее время остальные форматы в целом выглядят здоровыми, и мы не видим необходимости что-то менять. Мы были довольны результатами работы формата «Модерн» на Mythic Championship II и будем продолжать исследовать и обсуждать, является ли «лондонский муллиган» правильным выбором для всех форматов Magic. Если мы продолжим работу с «лондонским муллиганом», наш подход будет заключаться в том, что мы будем сначала наблюдать за изменениями в метагейме каждого формата, прежде чем вносить изменения в списки запрещенных и ограниченных карт.

Также нам известно о некоторой обеспокоенности по поводу комбинаций в «Модерне», основанных на картах из «Войны Искры», таких как «Неоформа» (Neoform) + Allosaurus Rider; «Творение Уджина» (Ugin's Conjurant) + Celestial Kirin; и «Карн, Великий Творец» (Karn, Great Creator) + Mycosynth Lattice. Мы следили за популярностью и процентом побед этих колод и пока не видим причин для тревоги. С выпуском Горизонтов Модерна и Mythic Championship IV, который уже не за горами, мы продолжим наблюдать за метагеймом «Модерна».