Мы признаем, что поклонники нашей игры, ищущие продукцию Magic: The Gathering на полках своих игровых магазинов, могут столкнуться со сложностями при поиске некоторых продуктов. Мы понимаем, что это может расстраивать, Wizards of the Coast прилагает все усилия, чтобы удовлетворить постоянный спрос на Magic в преддверии релизов в 2021 году и дальнейшем.

В связи с этим информируем вас о том, что доступность продукции выпуска «Dungeons & Dragons: Приключения в забытых королевствах» может быть ограничена в ряде регионов России и странах СНГ в течение недели пререлиза и релиза. Хотя мы ожидаем небольшой дефицит, эти продукты не являются ограниченными релизами, и покупатели должны ожидать, что эти продукты будут оставаться доступными после релиза.

Благодарим вас за понимание, мы работаем над тем, чтобы обеспечить своевременную поставку продукции Magic нашим дистрибьюторам и магазинам.