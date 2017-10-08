Великие воины, первооткрыватели и искатели приключений обычно водружают флаги со своими цветами и символами на полях битв или новых землях. Флаги гордо реют на ветру и порой внушают благоговение или страх. Подобно всевидящему оку клана Джескай или украшенной рогами маске Ракдосов, любая эмблема всегда символизирует принадлежность к какой-либо территории, крепости или личности.

В истории Magic были моменты некоторого несоответствия бренда и его «флага» — фирменного логотипа. В прошлом году мы особенно сильно ощутили это несоответствие и приняли решение разработать новый логотип, отражающий богатую историю игры и служащий укреплению бренда. Это будет третий этап эволюции логотипа Magic. Как и два предыдущих, это изменение затронет весь спектр продукции и рекламных материалов бренда за исключением одного — бумажных рубашек карт Magic. Ни сейчас, ни в будущем у компании нет планов изменять напечатанные карты или лишать игроков возможности коллекционировать и тасовать карты из всех наборов и эпох.

Редизайн логотипа не имеет особого значения, когда он делается исключительно для того, чтобы подогреть интерес к затасканному бренду. Замена логотипа является оправданной и имеет смысл, когда она осуществляется в целях отражения развития или изменения бренда. Каждое изменение логотипа Magic являлось ответом на эволюцию бренда.

На заре своего формирования в 1993 году бренд и его «флаг» в значительной степени соответствовали друг другу. Magic зарождалась как карточная игра с эклектичным визуальным оформлением в стиле традиционного фэнтези, и нарисованный от руки логотип подчеркивал это.

1993-1999

Несколько лет спустя Magic стала первой в новой категории игр, которую она сама и определила. В этот период дизайн игры и ее визуальное оформление также достигли новых высот. Грубый синий логотип больше не отражал славу и гордость бренда. В 1999 году логотип впервые преобразился: фэнтезийный оригинал получил более аккуратный и яркий вариант.

1999-2015

К началу 2000-х годов Magic была, пожалуй, лучшей игрой-стратегией в мире, но она не собиралась на этом останавливаться. Она объединяла новое и уже имеющееся пространство бренда, создавая ореол таинственности вокруг непреходящих персонажей и миров игры, выраженных превосходными иллюстрациями и эстетикой современного фэнтези. В 2015 году логотип снова был обновлен. На этот раз для того, чтобы отразить развитое визуальное оформление и внедрить новый элемент бренда, олицетворяющий восторг и силу — цвет «мистический оранжевый».

2015-2018

Обновленный логотип 2015 года не задержался надолго. Во многом он не подчеркивал современное фэнтезийное ядро бренда. Источником вдохновения для визуального оформления Magic служит множество мировых культур и достопримечательностей, а также необузданное воображение создателей игры, выходящее далеко за пределы эстетики традиционного средневекового фэнтези, которая была взята за основу оригинального логотипа. Кроме того, Magic строилась вокруг таких элементов, как Planeswalker-ы и высококонцептуальные миры, — составных блоков бренда, который можно рассматривать не только как игру, но и как достояние сферы развлечений.

2018 год и далее

Компании требовался флаг, который гордо реял бы над всеми мирами и сюжетами Magic: в настольной карточной игре, ее цифровых вариантах, приложениях, описаниях, сувенирной продукции, виртуальных и реальных мероприятиях и во всем остальном, что может быть возникнуть в будущем. Нам был необходим более смелый шаг вперед, нежели очередное обновление оригинального логотипа. Глядя в будущее, но не забывая о прошлом, мы сделали этот шаг...

Новый логотип отражает новые мощные инструменты, самым выдающимся из которых является символ Planeswalker-а. С момента его создания он играл важную роль: как тайное рукопожатие, как вспомогательный логотип бренда, а ныне — как официальный член семейства брендирования. Он по-прежнему будет представлен там, где требуется более стильное брендирование, например на сувенирной продукции конференции Comic-Con в Сан-Диего. Чаще всего его можно будет увидеть вместе с логотипом, представленным выше.

Возможно, вы уже познакомились с братом-близнецом нового логотипа Magic: The Gathering Arena. Вместе они демонстрируют некоторую гибкость, которую предоставляет новая система логотипов, где символ Planeswalker-а служит якорем и дополнительным выражением логотипа. В дальнейшем этот альтернативный логотип будет образовывать пару с символом Planeswalker-а для обозначения знака качества, который будет сопровождать логотипы, созданные для новых игровых и развлекательных мероприятий, основанных на мирах Magic.

С настоящего момента места, где игра представлена официально, будут отмечены новым логотипом Magic: The Gathering Arena. Новый логотип Magic: The Gathering предназначен для комплексного представления продукта и рекламных акций в марте 2018 года вместе с выходом набора «Доминария». Начало 2018 года также станет поворотным моментом в праздновании 25-летия Magic, где акцент будет сделан не на прошлом игры, а на ее будущем.