К сожалению, производственные и логистические сложности привели к задержке доступности продукции выпусков Спираль Времени: Обновление и Challenger Decks 2021 в России и СНГ.

Релиз выпусков Спираль Времени: Обновление и Challenger Decks 2021 переносится на 2 апреля.

Мы благодарим вас за терпение и понимание, мы работаем над устранением текущих сложностей и делаем все возможное, чтобы продукция появилась в магазинах и у наших игроков в кратчайшие сроки.