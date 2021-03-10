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Перенос релизов выпусков Спираль Времени: Обновление и Challenger Decks 2021 на русскоязычном рынке
К сожалению, производственные и логистические сложности привели к задержке доступности продукции выпусков Спираль Времени: Обновление и Challenger Decks 2021 в России и СНГ.
Релиз выпусков Спираль Времени: Обновление и Challenger Decks 2021 переносится на 2 апреля.
Мы благодарим вас за терпение и понимание, мы работаем над устранением текущих сложностей и делаем все возможное, чтобы продукция появилась в магазинах и у наших игроков в кратчайшие сроки.