Выберите приключение!

Сегодня мы провели эфир по «Расцвету Зендикара» и стрим «День анонсов 2020». Вы:

Посмотрели их? Если да, то перейдите по этой ссылке.

Пропустили, но хотите наверстать упущенное? Читайте дальше.

«Расцвет Зендикара»

Зендикар — мир приключений. «Расцвет Зендикара» возвращается к этим истокам. Приглашаем вас собрать свой отряд и отправиться на поиски сокровищ в одном из самых опасных и диких миров нашей Мультивселенной.

Зендикар — родина Нахири, и после событий Иннистрада и Равники она вернулась домой с определенными намерениями. За ней последовал Джейс. Нисса тоже вернулась, но у нее другие мотивы.

Нисса Тенистых Ветвей | Автор: Yongjae Choi

По дороге они увидят много интересного. Что-то будет в новинку, а что-то фанаты Зендикара узнают без труда.

Как нам только что показал Джейс, вернется Усилитель, то же самое демонстрирует Жажда Кровавого Вождя:

Земплепад тоже вернется, как и два очень знакомых персонажа. Карты Землепада в «Расцвете Зендикара» будут презентационными, так что ищите их эдровые версии:

Хоть и до боли знакомый, Зендикар все еще слишком опасен, чтобы путешествовать в одиночку. Вам понадобится… отряд!

Еще в Зендикаре будет новый тип двусторонних карт, который назвали двусторонними картами с выбором. Сегодня мы показали карту с заклинанием на одной стороне и с землей на другой, а также потрясающие двойные земли, которые дают вам ману цвета, соответствующего выбранной стороне.

Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Кстати о землях. Нельзя было вернуться в Зендикар и не добавить туда полноформатные земли и Экспедиции!

Сначала базовые:

Затем мы показали некоторые Экспедиции, которые можно найти в коллекционных бустерах, а также в качестве бонусных карт. И это был не единственный раз, когда в объявлении упоминались достающие земли! Об этом позже. Тем временем:

Мы также говорили о бустерах выпуска. Более подробно мы будем их обсуждать завтра утром на передаче «Доброе утро, Magic», где Гэвин Вэрхи откроет бустер выпуска и покажет его содержимое.

Бустеры выпуска

В каждом есть одна эксклюзивная карта. Причем 5% этих карт будут с золотой подписью художника.

Полноформатная базовая земля! Вероятность получить фольгированную — 15%.

Набор обычных и необычных карт. Карты связаны друг с другом по смыслу и демонстрируют тематики, механики и другие элементы выпуска.

Обычная/необычная презентационная карта или ДСК с выбором.

1 гарантированно фольгированная и 1 гарантированно редкая или раритетная.

Несколько случайных карт любой редкости: от обычных до раритетных.

1 из 4 бустеров выпуска будет содержать карту из Списка. Список — это набор из 300 карт, наглядно показывающий всю непредсказуемость истории Magic. Щепки, дикие механики и другие крутые вещи из истории Magic — все это в одном новейшем бустере! Вот три карты из Списка:

Ваше первое приключение подошло к концу! Но предстоит еще немало открытий. Хотите ли вы:

Узнать больше о невероятном мире Зендикара? Если да, то переходите по этой ссылке.

А дальше мы разберем продукты, ожидающие нас в 2021 году!

Что нас ждет

Вы думали, 2020 был большим годом Magic? Это вы еще 2021 не видели.

В первом квартале 2021 г. мы отправимся в Калдхайм, мир Magic, вдохновленный скандинавской мифологией.

Далее будет Стриксхейвен, самый элитный университет в Мультивселенной!

Затем последует самое вкусное сочетание со времен арахисового масла и желе — «Приключения в забытых мирах». Это первый выпуск по мотивам Dungeons & Dragons. «Приключения в забытых мирах» будут выпущены вместо базового выпуска и порадуют фанатов как Magic, так и Dungeons & Dragons!

После этого мы вернемся в мир настолько классный, что посвятим ему целых два выпуска — Иннистрад! В первом будут Вервольфы, а второй сосредоточится на Вампирах. Подробности будут позже, но уже можете начинать готовить косплей на Сорина.

Эти выпуски выйдут в стандартном формате, но для фанатов «Командира» и «Модерна» будут свои вкусности!

Во-первых, в 2021 г. выйдет «Спираль Времени: Обновление». Новая версия «Спирали Времени» будет содержать полюбившиеся карты оригинального выпуска со старой рамкой. Старожилам понравится. Вот примеры:

Затем по многочисленным просьбам мы выпустим «Горизонты Модерна 2», в которых будут целых пять вражеских достающих земель! И куча других приятностей.

Хочется больше?

«Погодите… куда уж больше-то? Я столько не выдержу». Переходите вот сюда.

«Да! Да, хочу еще!» Тогда читайте дальше!

«Тайное логово» и обувь

Прямо сейчас вы можете заказать эксклюзивные кроссовки Джейса от K-Swiss. Да-да, кроссовки Джейса. Вы найдете их здесь: https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren.

«Тайное логово» продолжит свое веселое путешествие по Magic в День Яргуля 3 сентября и представит новые карты с неповторимым Яргулем!

И наконец, в «Тайное логово» придут Ходячие Мертвецы! Скоро мы выпустим «Тайное логово» по мотивам Ходячих Мертвецов, которое можно будет получить только на Secretlair.wizards.com! Вот вам пример того, что там будет!

С Днем анонсов!

Вот и все! Наше путешествие по анонсу закончено! Но если вам этого мало, посмотрите наше видео-объявление с Джимми Вонгом, Беккой Скотт и другими ребятами из Wizards of the Coast!