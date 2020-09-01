Выберите приключение!

Сегодня мы провели эфир по «Расцвету Зендикара» и стрим «День анонсов 2020». Вы:

Посмотрели их? Если да, то перейдите по этой ссылке.

Пропустили, но хотите наверстать упущенное? Читайте дальше.

«Расцвет Зендикара»

Зендикар — мир приключений. «Расцвет Зендикара» возвращается к этим истокам. Приглашаем вас собрать свой отряд и отправиться на поиски сокровищ в одном из самых опасных и диких миров нашей Мультивселенной.

Зендикар — родина Нахири, и после событий Иннистрада и Равники она вернулась домой с определенными намерениями. За ней последовал Джейс. Нисса тоже вернулась, но у нее другие мотивы.

Nahiri RegularFull-Art Nahiri

Jace RegularFull-Art Jace

Нисса Тенистых Ветвей | Автор: Yongjae Choi

По дороге они увидят много интересного. Что-то будет в новинку, а что-то фанаты Зендикара узнают без труда.

Как нам только что показал Джейс, вернется Усилитель, то же самое демонстрирует Жажда Кровавого Вождя:

Bloodchief's ThirstBloodchief's Thirst Promo

Земплепад тоже вернется, как и два очень знакомых персонажа. Карты Землепада в «Расцвете Зендикара» будут презентационными, так что ищите их эдровые версии:

Lotus CobraLotus Cobra Alt

Omnath, Locus of CreationOmnath, Locus of Creation Alt

Хоть и до боли знакомый, Зендикар все еще слишком опасен, чтобы путешествовать в одиночку. Вам понадобится… отряд!

Shepherd of HeroesAcquisitions ExpertTazri Beacon of Unity

Linvala Shield of Sea GateSpoils of Adventure

Alt Linvala Shield of Sea GateAlt Tazri Beacon of Unity

Еще в Зендикаре будет новый тип двусторонних карт, который назвали двусторонними картами с выбором. Сегодня мы показали карту с заклинанием на одной стороне и с землей на другой, а также потрясающие двойные земли, которые дают вам ману цвета, соответствующего выбранной стороне.

Valakut Awakening
Valakut Stoneforge
Branchloft Pathway
Boulderloft Pathway
Brightclimb Pathway
Grimclimb Pathway
Clearwater Pathway
Murkwater Pathway
Cragcrown Pathway
Timbercrown Pathway
Needleverge Pathway
Pillarverge Pathway
Riverglide Pathway
Lavaglide Pathway

Кстати о землях. Нельзя было вернуться в Зендикар и не добавить туда полноформатные земли и Экспедиции!

Сначала базовые:

Full-art PlainsFull-art Plains 2Full-art Plains 3

Full-art IslandFull-art Island 2Full-art Island 3

Full-art SwampFull-art Swamp 2Full-art Swamp 3

Full-art MountainFull-art Mountain 2Full-art Mountain 3

Full-art ForestFull-art Forest 2Full-art Forest 3

Затем мы показали некоторые Экспедиции, которые можно найти в коллекционных бустерах, а также в качестве бонусных карт. И это был не единственный раз, когда в объявлении упоминались достающие земли! Об этом позже. Тем временем:

Windswept HeathFlooded StrandPolluted Delta

Bloodstained MireWooded FoothillsMarsh Flats

Scalding TarnVerdant CatacombsArid Mesa

Misty RainforestMorphic Pool

Prismatic VistaWastelands

Мы также говорили о бустерах выпуска. Более подробно мы будем их обсуждать завтра утром на передаче «Доброе утро, Magic», где Гэвин Вэрхи откроет бустер выпуска и покажет его содержимое.

  • Бустеры выпуска
  • В каждом есть одна эксклюзивная карта. Причем 5% этих карт будут с золотой подписью художника.
  • Полноформатная базовая земля! Вероятность получить фольгированную — 15%.
  • Набор обычных и необычных карт. Карты связаны друг с другом по смыслу и демонстрируют тематики, механики и другие элементы выпуска.
  • Обычная/необычная презентационная карта или ДСК с выбором.
  • 1 гарантированно фольгированная и 1 гарантированно редкая или раритетная.
  • Несколько случайных карт любой редкости: от обычных до раритетных.
  • 1 из 4 бустеров выпуска будет содержать карту из Списка. Список — это набор из 300 карт, наглядно показывающий всю непредсказуемость истории Magic. Щепки, дикие механики и другие крутые вещи из истории Magic — все это в одном новейшем бустере! Вот три карты из Списка:

Food ChainSimian Spirit GuideSlimefoot, the Stowaway

Ваше первое приключение подошло к концу! Но предстоит еще немало открытий. Хотите ли вы:

Узнать больше о невероятном мире Зендикара? Если да, то переходите по этой ссылке.

А дальше мы разберем продукты, ожидающие нас в 2021 году!

Что нас ждет

Вы думали, 2020 был большим годом Magic? Это вы еще 2021 не видели.

В первом квартале 2021 г. мы отправимся в Калдхайм, мир Magic, вдохновленный скандинавской мифологией.

Kaldheim logo

Далее будет Стриксхейвен, самый элитный университет в Мультивселенной!

Strixhaven logo

Затем последует самое вкусное сочетание со времен арахисового масла и желе — «Приключения в забытых мирах». Это первый выпуск по мотивам Dungeons & Dragons. «Приключения в забытых мирах» будут выпущены вместо базового выпуска и порадуют фанатов как Magic, так и Dungeons & Dragons!

Adventures in the Forgotten Realms logo

После этого мы вернемся в мир настолько классный, что посвятим ему целых два выпуска — Иннистрад! В первом будут Вервольфы, а второй сосредоточится на Вампирах. Подробности будут позже, но уже можете начинать готовить косплей на Сорина.

Эти выпуски выйдут в стандартном формате, но для фанатов «Командира» и «Модерна» будут свои вкусности!

Во-первых, в 2021 г. выйдет «Спираль Времени: Обновление». Новая версия «Спирали Времени» будет содержать полюбившиеся карты оригинального выпуска со старой рамкой. Старожилам понравится. Вот примеры:

Old bordered cards

Затем по многочисленным просьбам мы выпустим «Горизонты Модерна 2», в которых будут целых пять вражеских достающих земель! И куча других приятностей.

Хочется больше?

«Погодите… куда уж больше-то? Я столько не выдержу». Переходите вот сюда.

«Да! Да, хочу еще!» Тогда читайте дальше!

«Тайное логово» и обувь

Прямо сейчас вы можете заказать эксклюзивные кроссовки Джейса от K-Swiss. Да-да, кроссовки Джейса. Вы найдете их здесь: https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren.

«Тайное логово» продолжит свое веселое путешествие по Magic в День Яргуля 3 сентября и представит новые карты с неповторимым Яргулем!

Swords to PlowsharesOptFatal Push

Anger of the GodsExplore

И наконец, в «Тайное логово» придут Ходячие Мертвецы! Скоро мы выпустим «Тайное логово» по мотивам Ходячих Мертвецов, которое можно будет получить только на Secretlair.wizards.com! Вот вам пример того, что там будет!

Bicycle girl/Zombie token

С Днем анонсов!

Вот и все! Наше путешествие по анонсу закончено! Но если вам этого мало, посмотрите наше видео-объявление с Джимми Вонгом, Беккой Скотт и другими ребятами из Wizards of the Coast!