Галерея карт «Тени над Иннистрадом: Обновление»

Выпуск «Тени над Иннистрадом: Обновление» принесет в MTG Arena карты выпусков «Тени над Иннистрадом» и «Луна Кошмаров». Ниже вы можете посмотреть все карты нового выпуска, а также карты «Тени Прошлого», которые могут попасться в бустерах «Тени над Иннистрадом: Обновление».

Выпуск «Тени над Иннистрадом: Обновление» появится в MTG Arena 21 марта.

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БЕЛЫЕ

Вечный Дозор
Вечный Дозор

Ангельское Очищение
Ангельское Очищение

Привидение Аптекаря
Привидение Аптекаря

Благословенный Союз
Благословенный Союз

Заемная Благодать
Заемная Благодать

Узы Лунного Серебра
Узы Лунного Серебра

Почивший Епископ
Почивший Епископ

Совместный Натиск
Совместный Натиск

Отважная Наездница
Отважная Наездница

Храбрый Катар
Храбрый Катар

Гриф Зари
Гриф Зари

Заявление в Камне
Заявление в Камне

Нападение на Грешников
Нападение на Грешников

Лис Чертова Шипа
Лис Чертова Шипа

Дрогсколская Заступница
Дрогсколская Заступница

Несломленная Вера
Несломленная Вера

Несущий Веру Паладин
Несущий Веру Паладин

Связующая Демонов
Связующая Демонов

Дар Грифа
Дар Грифа

Защитница Паломников
Защитница Паломников

Упрямая Надежда
Упрямая Надежда

Усмирение Жестоких
Усмирение Жестоких

Облаченный в Броню Истребитель
Облаченный в Броню Истребитель

Мантия Лунарха
Мантия Лунарха

Капеллан Ближней Пустоши
Капеллан Ближней Пустоши

Одрик, Маршал-Лунарх
Одрик, Маршал-Лунарх

Пронзающий Свет
Пронзающий Свет

Жница Сонма Лунного Серебра
Жница Сонма Лунного Серебра

Бескорыстный Дух
Бескорыстный Дух

Помощь Сигарды
Помощь Сигарды

Жрица-Сигардианка
Жрица-Сигардианка

Призрачный Пастух
Призрачный Пастух

Непреклонный Катар
Непреклонный Катар

Сила Оружия
Сила Оружия

Ангел-Поработитель
Ангел-Поработитель

Талия, Катар-Еретик
Талия, Катар-Еретик

Копейщицы Талии
Копейщицы Талии

Трейбенский Инспектор
Трейбенский Инспектор

Шумный Дух
Шумный Дух

СИНИЕ

Шедевр Сшитых Крыльев
Шедевр Сшитых Крыльев

Убедительное Устрашение
Убедительное Устрашение

Подтвержденные Подозрения
Подтвержденные Подозрения

Свертывание
Свертывание

Отказ в Существовании
Отказ в Существовании

Под Волны
Под Волны

Исследователи Кладбища Кораблей
Исследователи Кладбища Кораблей

Тральщица Трупов из Друнау
Тральщица Трупов из Друнау

Явление на Кладбище Кораблей
Явление на Кладбище Кораблей

Эрдвальский Осветитель
Эрдвальский Осветитель

Поток Сущности
Поток Сущности

Ликующая Сектантка
Ликующая Сектантка

Ускользающие Воспоминания
Ускользающие Воспоминания

Туманный Скиталец
Туманный Скиталец

Забытое Творение
Забытое Творение

Привидение из Архивов
Привидение из Архивов

Шедевр Геральфа
Шедевр Геральфа

Лунная Темница
Лунная Темница

Гениальный Скааб
Гениальный Скааб

Инвазивная Операция
Инвазивная Операция

Джейс, Раскрывающий Секреты
Джейс, Раскрывающий Секреты

Изыскания Джейса
Изыскания Джейса

Лабораторный Громила
Лабораторный Громила

Рехнувшаяся Переписчица
Рехнувшаяся Переписчица

Скиталец из Гробницы
Скиталец из Гробницы

Распространение Мыслей
Распространение Мыслей

Вестник Небельгаста
Вестник Небельгаста

Идущее Расследование
Идущее Расследование

Фрагменты Головоломки
Фрагменты Головоломки

Корпеть над Страницами
Корпеть над Страницами

Цепезвон
Цепезвон

Восстать из Волн
Восстать из Волн

Спонтанная Мутация
Спонтанная Мутация

Дух Всадника Бури
Дух Всадника Бури

Формальное Отклонение
Формальное Отклонение

Инвентаризация
Инвентаризация

Призрак в Лохмотьях
Призрак в Лохмотьях

Шпионка с Верфи
Шпионка с Верфи

ЧЕРНЫЕ

Кровавое Подаяние
Кровавое Подаяние

Кусачий Дождь
Кусачий Дождь

Заемная Злоба
Заемная Злоба

Зов Рода
Зов Рода

Верная Смерть
Верная Смерть

Совместная Жестокость
Совместная Жестокость

Ворон Злых Вестей
Ворон Злых Вестей

Темное Спасение
Темное Спасение

Мертвый Груз
Мертвый Груз

Колосс с Места Резни
Колосс с Места Резни

Закатная Хищница
Закатная Хищница

Долго и Счастливо
Долго и Счастливо

Гевонская Неосвященная
Гевонская Неосвященная

Сообщник Призывателя Упырей
Сообщник Призывателя Упырей

Приказ Джизы
Приказ Джизы

Могильный Урожай
Могильный Урожай

Нелепая Мутация
Нелепая Мутация

Одержимый Мертвец
Одержимый Мертвец

Щедрый Аристократ
Щедрый Аристократ

Лилиана, Последняя Надежда
Лилиана, Последняя Надежда

Отборный Боец Лилианы
Отборный Боец Лилианы

Жуткий Вальс
Жуткий Вальс

Безжалостная Решимость
Безжалостная Решимость

Демон, Крушитель Разума
Демон, Крушитель Разума

Моркрутский Некропод
Моркрутский Некропод

Толпа с Висельного Могильника
Толпа с Висельного Могильника

Кровный Слуга Оливии
Кровный Слуга Оливии

Драгун Оливии
Драгун Оливии

Очистка Мозга
Очистка Мозга

Упорный Мертвец
Упорный Мертвец

Восстать из Могилы
Восстать из Могилы

Безжалостное Избавление
Безжалостное Избавление

Скелет из Лечебницы
Скелет из Лечебницы

Стромкиркская Обреченная
Стромкиркская Обреченная

Трейбенские Грязнокровки
Трейбенские Грязнокровки

Древо Погибели
Древо Погибели

Трискаидекафобия
Трискаидекафобия

Искаженная Вампирша
Искаженная Вампирша

КРАСНЫЕ

Приветствие Алхимика
Приветствие Алхимика

Стая Вожаков
Стая Вожаков

Правосудие Авацины
Правосудие Авацины

Буйный Гуляка
Буйный Гуляка

Кровавая Дымка
Кровавая Дымка

Жаждущая Крови Вампирша
Жаждущая Крови Вампирша

Заемная Враждебность
Заемная Враждебность

Выгорание
Выгорание

Совместная Непокорность
Совместная Непокорность

Взбесившийся Волчонок
Взбесившийся Волчонок

Раздолье Дьяволов
Раздолье Дьяволов

Огнеглазый Волк
Огнеглазый Волк

Фалькенратский Пожиратель
Фалькенратский Пожиратель

Огненный Норов
Огненный Норов

Ангел Огненного Клинка
Ангел Огненного Клинка

Вампирша Клинка Ярости
Вампирша Клинка Ярости

Гальванический Обстрел
Гальванический Обстрел

Палач Золотой Ночи
Палач Золотой Ночи

Волк из Воющей Стаи
Волк из Воющей Стаи

Испепеляющий Поток
Испепеляющий Поток

Ненасытные Обжоры
Ненасытные Обжоры

Надменный Новообращенный
Надменный Новообращенный

Топор Молний
Топор Молний

Безумный Пророк
Безумный Пророк

Магмовая Расселина
Магмовая Расселина

Веселые Проказы
Веселые Проказы

Дракон Зеркальных Крыльев
Дракон Зеркальных Крыльев

Гнев Нахири
Гнев Нахири

Пламенный Пес
Пламенный Пес

Ненасытный Искатель Крови
Ненасытный Искатель Крови

Приток Адреналина
Приток Адреналина

Беспощадный Волк
Беспощадный Волк

Осколки Рассудка
Осколки Рассудка

Греховный Подстрекатель
Греховный Подстрекатель

Маскарад в Стенсии
Маскарад в Стенсии

Стромкиркская Чернокнижница
Стромкиркская Чернокнижница

Термоалхимик
Термоалхимик

Мучающий Голос
Мучающий Голос

Родня Ульриха
Родня Ульриха

Неудержимая Ярость
Неудержимая Ярость

ЗЕЛЕНЫЕ

Высокая Цель
Высокая Цель

Кровавый Терн
Кровавый Терн

Дозорная Тернового Пути
Дозорная Тернового Пути

Гонец из Захолустья
Гонец из Захолустья

Чистый Выстрел
Чистый Выстрел

Схватка с Неизвестным
Схватка с Неизвестным

Ползучие Мурашки
Ползучие Мурашки

Обряд Криптолита
Обряд Криптолита

Разводчик Поганок
Разводчик Поганок

Жуткая Эволюция
Жуткая Эволюция

Узловатая Дриада
Узловатая Дриада

Крот с Могильника
Крот с Могильника

Преодоление Прошлого
Преодоление Прошлого

Хранитель Земель
Хранитель Земель

Капитан Деревушки
Капитан Деревушки

Возрождение Воющей Стаи
Возрождение Воющей Стаи

Отважный Интендант
Отважный Интендант

Ишкана, Вдова с Могильника
Ишкана, Вдова с Могильника

Охота в Свете Луны
Охота в Свете Луны

Висельный Удав
Висельный Удав

Помешанный Скорняк
Помешанный Скорняк

Хранительница Стаи
Хранительница Стаи

Расползающаяся Масса
Расползающаяся Масса

Бешеный Укус
Бешеный Укус

Былые Времена
Былые Времена

Второй Урожай
Второй Урожай

Дух Охоты
Дух Охоты

Чудесное Восстановление
Чудесное Восстановление

Стремительный Прядильщик
Стремительный Прядильщик

Колючие Волки
Колючие Волки

Неутомимый Следопыт
Неутомимый Следопыт

Через Уленвальд
Через Уленвальд

Уленвальдская Гидра
Уленвальдская Гидра

Уленвальдские Тайны
Уленвальдские Тайны

Сосуд Зарождения
Сосуд Зарождения

Катар-Ветеран
Катар-Ветеран

Лесное Искажение
Лесное Искажение

Связь Волчьего Рода
Связь Волчьего Рода

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Второе Я
Второе Я

Мучительное Уничтожение
Мучительное Уничтожение

Жрица Кровавого Зала
Жрица Кровавого Зала

Лихорадочные Видения
Лихорадочные Видения

Джиза и Геральф
Джиза и Геральф

Мрачный Свежеватель
Мрачный Свежеватель

Воитель Милости Цапли
Воитель Милости Цапли

Летучие Привидения
Летучие Привидения

Траурная Ива
Траурная Ива

Нахири, Предвестница
Нахири, Предвестница

Оливия, Готовая к Войне
Оливия, Готовая к Войне

Ценный Конгломерат
Ценный Конгломерат

Задавить Конем
Задавить Конем

Сигарда, Милость Цапли
Сигарда, Милость Цапли

Сорин, Мрачный Мститель
Сорин, Мрачный Мститель

Усмиритель Заклинаний
Усмиритель Заклинаний

Тамиё, Полевая Изыскательница
Тамиё, Полевая Изыскательница

БЕСЦВЕТНЫЙ

Ненасытная Утроба
Ненасытная Утроба

Истребитель Провинций
Истребитель Провинций

Раздувшийся Мозгосос
Раздувшийся Мозгосос

Исполин с Кладбища Кораблей
Исполин с Кладбища Кораблей

Древний Изверг Бездны
Древний Изверг Бездны

Эмракул, Обетованная Гибель
Эмракул, Обетованная Гибель

Вечная Напасть
Вечная Напасть

Насмешка Природы
Насмешка Природы

Изуродованный Гриф
Изуродованный Гриф

АРТЕФАКТЫ

Мозг в Банке
Мозг в Банке

Привой Сшивателя
Привой Сшивателя

Дневник Тамиё
Дневник Тамиё

Террарион
Террарион

Курильница Истинной Веры
Курильница Истинной Веры

Пугало с Дикого Поля
Пугало с Дикого Поля

Голем Эпитафий
Голем Эпитафий

Взрывоопасный Аппарат
Взрывоопасный Аппарат

Ужас Полей
Ужас Полей

Волчий Прототип
Волчий Прототип

Увеличительное Стекло
Увеличительное Стекло

Топор Убийцы
Топор Убийцы

Доспехи Истребителя
Доспехи Истребителя

Отделитель Душ
Отделитель Душ

ЗЕМЛИ

Забитое Устье
Забитое Устье

Зловещие Руины
Зловещие Руины

Заброшенное Святилище
Заброшенное Святилище

Укрепленная Деревня
Укрепленная Деревня

Нечестивый Сад
Нечестивый Сад

Звериная Тропа
Звериная Тропа

Лечебница Гайерской Полосы
Лечебница Гайерской Полосы

Горное Озеро
Горное Озеро

Портовый Город
Портовый Город

Каменоломня
Каменоломня

Лесной Ручей
Лесной Ручей

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

ДВУСТОРОННИЕ КАРТЫ/СОЕДИНЕНИЕ

Проклятая Ведьма
Заразное Проклятие

Проклятая Ведьма

Архангел Авацина
Авацина, Очистительница

Архангел Авацина

Арлинн Корд
Арлинн, Избранница Луны

Арлинн Корд

Бруна, Затухающий Светоч
Brisela, Voice of Nightmares

Бруна, Затухающий Светоч

Проводник Бурь
Проводник Эмракул

Проводник Бурь

Фрагмент Криптолита
Сияние Эмракул

Фрагмент Криптолита

Любопытный Гомункул
Ненасытный Читатель

Любопытный Гомункул

Дерзкий Сыщик
Носитель Гнетущих Истин

Дерзкий Сыщик

Преподаватель Совершенства
Заключительная Стадия

Преподаватель Совершенства

Вербовщик Закатного Дозора
Кралленордский Завыватель

Вербовщик Закатного Дозора

Гастафские Поджигатели
Гастафские Опустошители

Гастафские Поджигатели

Разбойница с Гайерской Полосы
Вожак Вильдинской Стаи

Разбойница с Гайерской Полосы

Гизела, Сломанный Клинок
Brisela, Voice of Nightmares

Гизела, Сломанный Клинок

Крысы с Могильника
Chittering Host

Крысы с Могильника

Ханвирские Укрепления
Hanweir, the Writhing Township

Ханвирские Укрепления

Ханвирский Гарнизон
Hanweir, the Writhing Township

Ханвирский Гарнизон

Жнец-Подручный
Краденая Коса

Жнец-Подручный

Лесоруб из Глубинки
Крушительница Деревьев

Лесоруб из Глубинки

Добродушная Незнакомка
Одержимая Демоном Ведьма

Добродушная Незнакомка

Одинокий Всадник
Сплетенная Воедино Тварь

Одинокий Всадник

Полночные Мародеры
Chittering Host

Полночные Мародеры

Забытое Наследство
Клинок Пепельной Пропасти

Забытое Наследство

Ведунья Древнего Знания
Вервольф Древнего Голода

Ведунья Древнего Знания

Пронзительный Завыватель
Воющий Хор

Пронзительный Завыватель

Внезапное Пробуждение
Стойкий Кошмар

Внезапное Пробуждение

Тварь во Льду
Пробудившийся Ужас

Тварь во Льду

Городская Сплетница
Рассерженный Сброд

Городская Сплетница

Ульрих из Кралленордской Стаи
Ульрих, Неоспоримый Вожак

Ульрих из Кралленордской Стаи

Уленвальдский Пленник
Уленвальдская Мерзость

Уленвальдский Пленник

Деревенская Посыльная
Лунная Захватчица

Деревенская Посыльная

Волдаренская Отверженная
Упразднительница Династий

Волдаренская Отверженная

Вествальское Аббатство
Ормендаль, Нечестивый Князь

Вествальское Аббатство

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