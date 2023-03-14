Галерея карт «Тени над Иннистрадом: Обновление»

Выпуск «Тени над Иннистрадом: Обновление» принесет в MTG Arena карты выпусков «Тени над Иннистрадом» и «Луна Кошмаров». Ниже вы можете посмотреть все карты нового выпуска, а также карты «Тени Прошлого», которые могут попасться в бустерах «Тени над Иннистрадом: Обновление».

Выпуск «Тени над Иннистрадом: Обновление» появится в MTG Arena 21 марта.

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БЕЛЫЕ

Вечный Дозор

Ангельское Очищение

Привидение Аптекаря

Благословенный Союз

Заемная Благодать

Узы Лунного Серебра

Почивший Епископ

Совместный Натиск

Отважная Наездница

Храбрый Катар

Гриф Зари

Заявление в Камне

Нападение на Грешников

Лис Чертова Шипа

Дрогсколская Заступница

Несломленная Вера

Несущий Веру Паладин

Связующая Демонов

Дар Грифа

Защитница Паломников

Упрямая Надежда

Усмирение Жестоких

Облаченный в Броню Истребитель

Мантия Лунарха

Капеллан Ближней Пустоши

Одрик, Маршал-Лунарх

Пронзающий Свет

Жница Сонма Лунного Серебра

Бескорыстный Дух

Помощь Сигарды

Жрица-Сигардианка

Призрачный Пастух

Непреклонный Катар

Сила Оружия

Ангел-Поработитель

Талия, Катар-Еретик

Копейщицы Талии

Трейбенский Инспектор

Шумный Дух

СИНИЕ

Шедевр Сшитых Крыльев

Убедительное Устрашение

Подтвержденные Подозрения

Свертывание

Отказ в Существовании

Под Волны

Исследователи Кладбища Кораблей

Тральщица Трупов из Друнау

Явление на Кладбище Кораблей

Эрдвальский Осветитель

Поток Сущности

Ликующая Сектантка

Ускользающие Воспоминания

Туманный Скиталец

Забытое Творение

Привидение из Архивов

Шедевр Геральфа

Лунная Темница

Гениальный Скааб

Инвазивная Операция

Джейс, Раскрывающий Секреты

Изыскания Джейса

Лабораторный Громила

Рехнувшаяся Переписчица

Скиталец из Гробницы

Распространение Мыслей

Вестник Небельгаста

Идущее Расследование

Фрагменты Головоломки

Корпеть над Страницами

Цепезвон

Восстать из Волн

Спонтанная Мутация

Дух Всадника Бури

Формальное Отклонение

Инвентаризация

Призрак в Лохмотьях

Шпионка с Верфи

ЧЕРНЫЕ

Кровавое Подаяние

Кусачий Дождь

Заемная Злоба

Зов Рода

Верная Смерть

Совместная Жестокость

Ворон Злых Вестей

Темное Спасение

Мертвый Груз

Колосс с Места Резни

Закатная Хищница

Долго и Счастливо

Гевонская Неосвященная

Сообщник Призывателя Упырей

Приказ Джизы

Могильный Урожай

Нелепая Мутация

Одержимый Мертвец

Щедрый Аристократ

Лилиана, Последняя Надежда

Отборный Боец Лилианы

Жуткий Вальс

Безжалостная Решимость

Демон, Крушитель Разума

Моркрутский Некропод

Толпа с Висельного Могильника

Кровный Слуга Оливии

Драгун Оливии

Очистка Мозга

Упорный Мертвец

Восстать из Могилы

Безжалостное Избавление

Скелет из Лечебницы

Стромкиркская Обреченная

Трейбенские Грязнокровки

Древо Погибели

Трискаидекафобия

Искаженная Вампирша

КРАСНЫЕ

Приветствие Алхимика

Стая Вожаков

Правосудие Авацины

Буйный Гуляка

Кровавая Дымка

Жаждущая Крови Вампирша

Заемная Враждебность

Выгорание

Совместная Непокорность

Взбесившийся Волчонок

Раздолье Дьяволов

Огнеглазый Волк

Фалькенратский Пожиратель

Огненный Норов

Ангел Огненного Клинка

Вампирша Клинка Ярости

Гальванический Обстрел

Палач Золотой Ночи

Волк из Воющей Стаи

Испепеляющий Поток

Ненасытные Обжоры

Надменный Новообращенный

Топор Молний

Безумный Пророк

Магмовая Расселина

Веселые Проказы

Дракон Зеркальных Крыльев

Гнев Нахири

Пламенный Пес

Ненасытный Искатель Крови

Приток Адреналина

Беспощадный Волк

Осколки Рассудка

Греховный Подстрекатель

Маскарад в Стенсии

Стромкиркская Чернокнижница

Термоалхимик

Мучающий Голос

Родня Ульриха

Неудержимая Ярость

ЗЕЛЕНЫЕ

Высокая Цель

Кровавый Терн

Дозорная Тернового Пути

Гонец из Захолустья

Чистый Выстрел

Схватка с Неизвестным

Ползучие Мурашки

Обряд Криптолита

Разводчик Поганок

Жуткая Эволюция

Узловатая Дриада

Крот с Могильника

Преодоление Прошлого

Хранитель Земель

Капитан Деревушки

Возрождение Воющей Стаи

Отважный Интендант

Ишкана, Вдова с Могильника

Охота в Свете Луны

Висельный Удав

Помешанный Скорняк

Хранительница Стаи

Расползающаяся Масса

Бешеный Укус

Былые Времена

Второй Урожай

Дух Охоты

Чудесное Восстановление

Стремительный Прядильщик

Колючие Волки

Неутомимый Следопыт

Через Уленвальд

Уленвальдская Гидра

Уленвальдские Тайны

Сосуд Зарождения

Катар-Ветеран

Лесное Искажение

Связь Волчьего Рода

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Второе Я

Мучительное Уничтожение

Жрица Кровавого Зала

Лихорадочные Видения

Джиза и Геральф

Мрачный Свежеватель

Воитель Милости Цапли

Летучие Привидения

Траурная Ива

Нахири, Предвестница

Оливия, Готовая к Войне

Ценный Конгломерат

Задавить Конем

Сигарда, Милость Цапли

Сорин, Мрачный Мститель

Усмиритель Заклинаний

Тамиё, Полевая Изыскательница

БЕСЦВЕТНЫЙ

Ненасытная Утроба

Истребитель Провинций

Раздувшийся Мозгосос

Исполин с Кладбища Кораблей

Древний Изверг Бездны

Эмракул, Обетованная Гибель

Вечная Напасть

Насмешка Природы

Изуродованный Гриф

АРТЕФАКТЫ

Мозг в Банке

Привой Сшивателя

Дневник Тамиё

Террарион

Курильница Истинной Веры

Пугало с Дикого Поля

Голем Эпитафий

Взрывоопасный Аппарат

Ужас Полей

Волчий Прототип

Увеличительное Стекло

Топор Убийцы

Доспехи Истребителя

Отделитель Душ

ЗЕМЛИ

Забитое Устье

Зловещие Руины

Заброшенное Святилище

Укрепленная Деревня

Нечестивый Сад

Звериная Тропа

Лечебница Гайерской Полосы

Горное Озеро

Портовый Город

Каменоломня

Лесной Ручей

Равнина

Равнина

Равнина

Остров

Остров

Остров

Болото

Болото

Болото

Гора

Гора

Гора

Лес

Лес

Лес

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