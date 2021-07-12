Подготовка к этой комбинации шла много лет. Magic. Dungeons & Dragons. В одном эпическом выпуске.

Добро пожаловать в «Dungeons & Dragons: Приключения в Забытых Королевствах»!

Я очень жду этот выпуск. Я давний поклонник Magic и D&D, и кроссовер этих двух игр для меня — нечто невероятное. В D&D есть все, что можно пожелать: страшные злодеи и невероятные герои, крутое оружие и фантастические заклинания. А теперь и Magic может показать это во всей красе.

Неважно, являетесь ли вы давним поклонником Magic или собираетесь сыграть впервые. В любом случае добро пожаловать! И заходите на пререлиз!

Но что такое пререлиз? Как собрать запечатанную колоду?

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, это видео для вас:

Ну а если вам милее буквы, продолжайте читать!

Навстречу приключениям!

Пререлизы всегда были моими любимыми выходными Magic в году.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть картами нового выпуска. Для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. И даже если вы играете дома, а не в магазине, то все равно делаете это вместе с огромным количеством других людей и участвуете в глобальном событии, которое становится предметом обсуждения по всему миру. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Смеются, учатся друг у друга и отлично проводят время. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. Там я расскажу о том, что вас ожидает на пререлизе выпуска «Dungeons & Dragons: Приключения в Забытых Королевствах». Но если вы еще ни разу не участвовали в пререлизе или хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры. Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако из-за пандемии COVID-19 мы отошли от этого правила: пока что игроки могут забирать пререлизные наборы домой! Мы ожидаем, что часть магазинов будет проводить пререлизные турниры оффлайн, а часть — онлайн. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Приключения в Забытых Королевствах» в галерее карт.

Вы полностью готовы к знакомству с этим долгожданным выпуском! Пришло время открывать карты!

Невероятные сокровища

Как выглядит пререлизный набор выпуска «Приключения в Забытых Королевствах»? Примерно вот так:

Вам даже не придется пробираться через подземелье, чтобы заполучить это сокровище! А там и впрямь ценная добыча. Давайте взглянем на все, что ждет вас внутри:

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте разберемся, что с ними делать!

Начнем по порядку — откроем их! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и примерно 23 картами, которые не являются землями. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет!

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Процветающий Трактирщик — это та карта, которую чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот Слово Силы: Смерть вряд ли понадобится вам к этому моменту.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды из бустеров. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в ограниченных форматах ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мановой ценностью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Много разных королевств

В выпуске «Приключения в Забытых Королевствах» представлены карты с очень классным оформлением.

Например, некоторые выглядят так, будто вышли прямиком из энциклопедии чудовищ:

И, конечно, тут есть planeswalker'ы без рамок:

И даже драконы без рамок!

Это лишь некоторые примеры того, что вас ждет. Подробнее читайте в статье «Коллекционирование "Приключений в Забытых Королевствах"».

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если вы не можете или не хотите играть в магазине?

Ну, для начала у вас есть Magic: The Gathering Online и Magic: The Gathering Arena, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой.

Если вы еще не играли в SpellTable, обязательно стоит попробовать: достаточно пары щелчков мыши, чтобы настроить камеру вашего телефона или компьютера и сыграть в Magic с кем-то, кто живет на другом конце города или даже мира, тем набором, который вы принесли домой. На SpellTable есть счетчик количества жизней и функция поиска карт. Регистрация не займет много времени: просто войдите в систему, используя вашу учетную запись Wizards, и готово.

Некоторые магазины даже проводят удаленные пререлизы через SpellTable, и вы всегда можете найти возможности сыграть в этом формате.

Одна из таких возможностей — пререлизный турнир по выпуску «Приключения в Забытых Королевствах» на SpellTable, который мы проведем 16–18 июля совместно с ChannelFireball. Заберите пререлизный набор в местном игровом магазине, принесите его домой и соберите колоду. Затем зайдите на сервер магазина в Discord, где вам быстро подберут соперника для игры. Главная цель — повеселиться, так что пробуйте любые сумасшедшие комбинации!

Предпочитаете «Командира»? Берите колоду «Командира» выпуска «Приключения в Забытых Королевствах». Вам подберут соперников и для этого формата.

Магазин ChannelFireball проводит регулярные игры и другие веселые турниры — подробнее читайте на их странице мероприятий.

Подробнее об игре через SpellTable я рассказываю в этом видео:

Несметные богатства

Когда вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, например коробки бустеров выпуска или коллекционных бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

Когда вы будете забирать из магазина коробку бустеров, вы сможете получить в подарок эту карту (пока имеется в наличии):

Механики выпуска

Подземелья? Броски кубика? Что тут происходит?! В этих видео мы рассказываем, как работают механики выпуска:

В забытых королевствах

Все то время, что я играю в Magic, сообщество очень ждало подобного кроссовера — и мы наконец сделали его. Мы очень любим и Magic, и D&D, поэтому смогли создать нечто по-настоящему особенное. Я надеюсь, вам тоже очень понравится.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием все это прочитаю!

Надеюсь, вам понравилось знакомство с «Приключениями в Забытых Королевствах». Где и как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться! Этот выпуск действительно не похож на другие.

Гэвин

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