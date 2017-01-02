Если вы еще не поняли этого из названия выпуска, то он посвящен бунту на Каладеше. На одной стороне — Консульство, конфисковавшее изобретения, ограничившее доступ к эфиру и всячески осложняющее жизнь гражданам Гирапура. На другой — отступники, у которых конфисковали изобретения, ограничили им доступ к эфиру и всячески осложнили жизнь. Но конфликт — это всегда здорово, особенно, если вам нравятся новые карты Magic и новые способности. Давайте же посмотрим, что нас ждет.

Бунт

Когда горожане видят, как под гнетом Консульства пропадает их творчество, плоды их тяжелого труда и даже родные и близкие, их недовольство растет. Бунт — это новое слово способности. Оно указывается перед способностями, зависящими от того, покидал ли в этом ходу поле битвы перманент под вашим контролем.

Бунт встречается в различных формах. Иногда — это бонус для мгновенного заклинания или заклинания волшебства. Иногда — это способность у существа, дающая ему при выходе на поле битвы жетоны +1/+1 или производящая какие-то эффекты. В общем, способности Бунта бывают самыми разными. И одну из них вы увидите... прямо сейчас!

Способности Бунта просто смотрят на прошедший ход и видят, покидал ли во время хода поле битвы перманент под вашим контролем. Не имеет значения, куда попал перманент, и кто был его владельцем. Под вашим контролем умерло существо? Бунт! Чары под вашим контролем вернулись в руку владельца? Бунт! Вы пожертвовали фишку Улики? Бунт! Как видите, жителям Каладеша для бунта много не нужно...

Не забывайте, что жетоны — это не перманенты, так что если вы удаляете жетон +1/+1 с существа под вашим контролем или тратите энергию, то этого не будет достаточно для способности Бунта. Кстати говоря, о жетонах энергии. Они вернулись. Возможно, стоит напомнить, что это такое.

Энергия

Эфир продолжает играть важную роль в жизни Каладеша. Во-первых, это половина названия выпуска, а во-вторых — он снова появляется на картах в виде жетонов энергии. Жетон энергии — это жетоны, которые получает сам игрок, а не его перманенты. Большинство карт, дающих жетоны энергии, дают и возможность их потратить. Жетоны энергии могут делать самые разные вещи — например, подрастить вашу рыбу!

Не забывайте, что жетоны энергии не исчезают, когда заканчиваются ходы и фазы. Единственный способ лишиться этих жетонов — потратить их. Если вы разыгрываете Мурену Кораблекрушений, но она трагически умирает, прежде чем у вас появляется возможность активировать ее последнюю способность, то жетоны энергии у вас останутся, и вы сможете потратить их на способности других карт.

Импровизация

Изобретения — это уже не искусство. Это способ наскоро сколотить оружие для революции. Заклинания с новой способностью Импровизации позволяют использовать ваши артефакты, чтобы помочь их разыграть.

Заплатить четыре маны за существо 3/3 с Угрозой — неплохая сделка. Но если при разыгрывании Задиры из Потогонки у вас будет артефакт — или три, — то сделка может стать еще выгоднее. Если при разыгрывании заклинания вы поворачиваете один артефакт, то заплатить надо будет только 2R. Поворот двух артефактов позволяет заплатить 1R, а три артефакта снижают стоимость всего до одной красной маны.

Импровизация не позволяет вам заплатить цветную часть мана-стоимости. Поэтому Задиру из Потогонки не получится разыграть меньше, чем за R. Однако если вы импровизируете, разыгрывая заклинание, в стоимость которого входит только немаркированная мана, то сможете не заплатить и вовсе ни одной.

Просто поверните пять артефактов под вашим контролем и разыграйте Сборщика Литейной бесплатно. Эта способность не влияет на время, в которое вы можете разыграть заклинание. Даже если вы не платите ману, разыграть Сборщика Литейной вы можете только тогда, когда обычно можете разыграть заклинание существа. Поворот артефактов за стоимость Импровизации происходит после активации мановых способностей. Если вы поворачиваете артефакт для получения маны, то к моменту Импровизации он будет уже повернут: и там, и там его использовать не получится.

Для помощи в разыгрывании заклинания с Импровизацией вы можете повернуть любой неповернутый артефакт под своим контролем. В том числе, вы можете повернуть Снаряжение — и это отличный выбор, потому что Снаряжению все равно, повернуто оно или нет. Вы можете поворачивать артефакты существа, даже если у них «болезнь вызова», потому что они только что попали под ваш контроль. Можете поворачивать фишки артефактов, такие как Сервотроны и Улики. И точно так же вы можете поворачивать Машины. Помните Машины? Они классные! Вот вам еще одно напоминание:

Машины

Машины — это артефакты, которые могут до конца хода становиться артефактами существами под управлением храброго экипажа. Просто поверните любое количество неповернутых существ под вашим контролем, суммарная сила которых равна или превышает число в способности Экипажа, и ваша Машина будет готова атаковать или блокировать.

Машины не могут атаковать в том ходу, в котором они оказались под вашим контролем (если только у них нет Ускорения). Однако существ, только что оказавшихся под вашим контролем, можно повернуть для оплаты стоимости Экипажа. И в этом выпуске еще больше Пилотов, у которых есть особенно хорошо работающие с Машинами способности.

Консульство хочет напомнить вам, что подчинение — самый надежный способ никогда не иметь дела вот с этим:

Жуткая штуковина.

Решительный отпор

Встанете ли вы на сторону Консульства или решите, что хватит это терпеть, и объединитесь с жителями Каладеша, в «Эфирном Бунте» вы найдете множество интересного для уже существующих и новых колод. В скором времени вас ждет знакомство с потрясающими новыми картами. Увидимся на пререлизе — 14–15 января 2017 года!