Добро пожаловать на Амонхет!

Такого мира, как Амонхет, вы еще не видели. Этот мир — дом самых могучих воинов. Источником вдохновения для него стал Древний Египет в период своего расцвета. На Амонхете переплетаются безмятежность и жестокость, величественные пирамиды здесь соседствуют со смертоносными ударами в сражениях. Лишь сильный сможет здесь преуспеть. Вы готовы к испытаниям?

Если да, то именно они вас и ждут: пять испытаний богов — на пререлизе в дружелюбном местном магазине, конечно.

Но где же вам искать пререлиз и что именно там ожидать? Читайте дальше!

Пирамида пререлизов

Что может быть лучше пререлизов?!

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. И я такой не один — многие ветераны Magic поступают точно так же.

Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло пятнадцать лет, но мало что изменилось!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это увлекательное развлечение и для опытных игроков, и для новичков.

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Амонхет», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Ну, хорошо. Начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Допустим, магазин вы нашли. Замечательно!

Пора подготовиться к путешествию на Амонхет. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет множество интересного.

Не забудьте взять с собой припасы, которые могут пригодиться для выживания в новом мире! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду, чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой. (В пустыне вас запросто может одолеть жажда!)

Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. И чтобы сражаться с тиранами, потребуются силы, так что захватите что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или яблоко. (Уточните в игровом магазине — там может быть в продаже какая-то еда!)

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в рюкзак все необходимое для путешествия. Вы даже прочитали последнюю статью, посвященную сюжету Magic, так что в курсе развития событий. И, конечно же, вы просмотрели галерею карт выпуска «Амонхет».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Пройти испытания

Когда вы придете на пререлиз и сядете за игровой стол, то получите вот такую вот изящную вещицу! Посмотрите, какая красивая коробка для колоды.

Великолепно, правда? А насчет рогов я бы не волновался, наверняка они ничего такого не значат.

Внутри вы найдете много интересного. Например, этот симпатичный «лазотеповый» двадцатигранный кубик, немного отличающийся от обычных:

А еще вы получите вот эту очень важную карточку. Взгляните — на ней описаны пять Испытаний Амонхета!

Обратите внимание: Испытание Силы вы можете пройти, просто сыграв в турнире! Совсем несложно, верно? Можете его вычеркнуть!

Посмотрите на остальные испытания. Если вы приведете на пререлиз друга, то вам сразу зачтется Испытание Сплоченности! Сделайте это, и в награду за дружбу получите замечательный лазотеповый четырехгранный кубик (то есть, маленькую пирамиду!).

К испытаниям не помешает как следует подготовиться. Всю неделю на наших страницах в социальных сетях мы будем публиковать головоломки, готовящие к испытаниям. Если вы решите все пять тренировочных головоломок, начиная со вчерашней головоломки сплоченности, то можете принести результаты в магазин и получить премиумную базовую землю с полноформатной иллюстрацией — отличное добавление в вашу коллекцию. Вот как она выглядит:

Как и на Амонхете, за прохождение испытаний вы получаете награды! Выполняйте их, и призы не заставят себя ждать.

Но, само собой, вас ждет еще одно испытание — его приходится проходить на каждом пререлизе Magic. Это...

Испытание сбора колоды

Самое главное из того, что содержится в пререлизном наборе, — шесть бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою запечатанную колоду. К тому же вы получите блестящую призовую пререлизную карту (это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска).

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы вы не воспользовались методом, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Предположим, воспользовавшись одним из методов, вы выбрали цвета. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Нагу-Наблюдателя чаще всего стоит разыгрывать на третьем ходу, а вот Трофеи из Будущего вряд ли понадобятся вам ко третьему ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 4 существа

5 маны: 3 существа

6+ маны: 1–2 существа

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Запечатанная колода» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего хода.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды.

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Хотите больше узнать, как устроен формат «Двухголовый гигант» и познакомиться с тонкостями игры? Вы можете прочитать о нем на этой странице — нажмите здесь.

Открытые дуэли

Если занимающий весь день турнир — не совсем то, чего вы хотите от Magic, или у вас много дел, и вы просто хотите сыграть несколько партий с картами из выпуска «Амонхет», то можете принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

Механики выпуска «Амонхет»

В Амонхете вас ждет множество увлекательных и уникальных инструментов. Этот выпуск много работает с кладбищем, так что вам всегда будет, чем заняться. Вы можете прочитать статью о механиках выпуска, чтобы узнать все подробности, а можете ознакомиться с ними вкратце, посмотрев эти ролики:

Привет, «Амонхет»

Это совершенно новый блок, так что сейчас самое время отправиться на пререлиз! Еще раз просмотрите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в ближайшем магазине и приготовьтесь веселиться!

Что ж, на этом наш путь к пререлизу закончен. Смело ступайте вперед, и вас ждет триумф во всех испытаниях.

У вас есть вопросы или комментарии? Присылайте их мне! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter или задав вопрос через Tumblr. Я отвечу!

Желаю вам победы и богатых наград в битвах на Амонхете! Вы нужны этому миру.

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight