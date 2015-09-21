Откуда-то издали доносится оглушительный звук ударов.

Со всех сторон раздаются жуткие вопли.

Перед вами простираются обращенные в пустоши земли.

Это Зендикар. Чудовищные Эльдрази наступают. Вы должны дать им отпор.

Пришло время готовиться к бою ... А для этого нет ничего лучше, чем набраться знаний на пререлизе рядом с вашим домом!

Пререлиз — ваша первая возможность сыграть новыми картами из «Битвы за Зендикар»! Это лучший турнир для знакомства с новым выпуском, ведь все игроки видят новые карты впервые и только учатся ими играть. Вас ждут совершенно незнакомые сражения. Отправляйтесь на Зендикар и попробуйте сами!

Все начинается здесь

Еще с тех пор, когда я только начинал играть, пререлизы стали одними из моих любимых турниров.

Свой первый пререлиз я сыграл, когда мне было одиннадцать лет, и мне так понравилось, что я стараюсь не пропускать ни одного из них. Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело! Даже игроки, которые знакомы с игрой со дня ее появления, с нетерпением ждут пререлизы — ведь каждый из них несет в себе новые сюрпризы.

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Битва за Зендикар», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Что по этому поводу можно сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Нет ничего хуже, чем прийти в магазин и узнать, что мест на турнире не осталось. Планируйте наперед!

Итак, магазин вы нашли. Замечательно.

Перейдем к сборам. На Зендикаре может случиться все что угодно, так что вам нужно хорошенько подготовиться. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет множество интересного.

Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду или колоду для «Командира», чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой и что-нибудь перекусить. (Будет особенно круто, если вы принесете пакетик кальмаров и сделаете вид, что поедаете Эльдрази!) Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что вам стоить высвободить достаточно времени на все мероприятие.

Итак, давайте посмотрим... Вы нашли магазин и собрали все, что может пригодиться в путешествии на Зендикар. Вы даже прочитали последний выпуск Uncharted Realms, так что в курсе развития сюжета Magic. И, конечно же, вы просмотрели галерею карт выпуска «Битва за Зендикар».

Вы полностью готовы! А значит, вас ждет...

Сбор колоды на Зендикаре

Когда вы придете на пререлиз, вам вручат шикарную новую коробку для колоды, в которую сложено все необходимое для игры. Смотрите сами!

Внизу даже есть место для 20-гранного кубика Spindown!

Отличное решение! Зендикарцам и вправду нет равных в упаковке снаряжения в дорогу.

В пререлизной коробке вы найдете массу ценных вещей. Но самое главное — это, конечно, шесть бустеров выпуска «Битва за Зендикар» с картами, из которых вы будете собирать свою Запечатанную колоду. К тому же вы получите блестящую призовую пререлизную карту (это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска).

Начнем по порядку... для начала откройте секреты Мультивселенной! То есть, распотрошите полученные бустеры! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак ... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами. В этом выпуске вас могут сбить с толку карты с Лишением, поскольку у них нет цвета. Но для сбора колоды их можно считать цветными, ведь для их разыгрывания все равно нужна цветная мана!

Некоторые особенности вашего набора могу склонить к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента

Много хороших карт одного цвета

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью

В идеале, выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Иллюстрация: Eric Deschamps

Каким бы вы не воспользовались методом, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас что-то не получается, попробуйте обратиться за вдохновением ко вкладышу в пререлизной коробке или попросите помочь других игроков. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье и обучение игре.)

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду? Можно потыкать в них палочкой...

...но лучше разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, какие из них вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Илистого Ползуна чаще всего стоит разыгрывать на первом ходу, а Костные Осколки — не стоит.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект удачной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

Одна мана: 0–2 существа.

Две маны: 4–6 существ.

Три маны: 3–5 существ.

Четыре маны: 4 существа.

Пять ман: 3 существа.

Шесть и более ман: 1–2 существа.

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим!

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Запечатанная колода» многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии ваши самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому. В выпуске «Битва за Зендикар» стоит принимать во внимание карты с Землепадом и земли с особыми способностями. Если таких карт у вас много, подумайте над тем, чтобы играть 18 землями.

стоит принимать во внимание карты с Землепадом и земли с особыми способностями. Если таких карт у вас много, подумайте над тем, чтобы играть 18 землями. Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Но если у вас будут только дорогие великаны, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые со второго или третьего хода разыгрывали по существу в каждом ходу.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в таких патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды. Если в вашем магазине проводится 2HG, организатор турнира сможет подробнее рассказать вам об этом формате.

Открытые дуэли

Если вы пока не хотите играть в занимающем весь день турнире, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько расслабленных партий с картами из выпуска «Битва за Зендикар», то вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

В этом дополнительном мероприятии вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Сокровища Зендикара

Вдобавок к новым картам из бустеров и особой редкой или раритетной пререлизной карте с штампом, в своей коробке вы получите еще кое-что интересное.

Во-первых, это 20-гранный кубик Spindown:

А во-вторых, великолепный листок-вкладыш, знакомящий вас с Зендикаром. На нем вы также найдете ценные советы по сбору колоды. Вот как он выглядит:

Как я уже говорил, если у вас возникли затруднения с колодой, смело обращайтесь к этому вкладышу. Вы готовы к битве!

Множество механик Зендикара

Выпуск «Битва за Зендикар» прямо-таки набит механиками! Все подробности вы можете найти в статье «Механики выпуска “Битва за Зендикар”».

В бой!

Может быть, вы уже бывали на Зендикаре, а может быть, это ваш первый раз. Как бы то ни было, добро пожаловать! Это увлекательный выпуск, в котором вас ждет множество открытий и комбинаций. Найти их все можно, только лишь играя самостоятельно.

А зная Эльдрази, одно можно сказать точно: на пререлизе вас ожидает немало сюрпризов!

Конечно, не помешает заранее попробовать получить преимущество над соперниками. Я еще раз напомню о галерее карт, которую вы можете просмотреть, прежде чем отправляться в дикие земли. В ней уже представлены все карты выпуска, так что вы сможете заранее определиться с тем, чего ждете от турнира.

На этом я заканчиваю статью. Отправляйтесь на пререлиз в вашем городе и примените полученные знания в сражении с Эльдрази!

Если у вас есть какие-либо вопросы по пререлизу и о том, чего ожидать на турнире, пишите мне в Twitter или задайте вопрос на странице в Tumblr. Я обязательно прочитаю их и постараюсь помочь!

Удачных выходных! И славных сражений на Зендикаре!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight