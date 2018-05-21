Отличные новости, Planeswalker-ы! Во многих выпусках Magic на кону стоят вопросы жизни и смерти. Вторжения в иные миры, древнее зло, истребление целых народов... все это утомляет. Пора немного отдохнуть! В далеком измерении Килем стоит арена «Предел Доблести», где маги со всего мира (и из других миров тоже, о чем, вероятно, не знают местные жители) собираются, чтобы отточить свое мастерство на глазах у ликующей толпы. Сражения здесь — это спорт, а не жестокая драка, так что спортивное поведение ничуть не менее ценно, чем победа. Особенно публика любит схватки двое на двое — и Battlebond предназначен для игры в формате «Двухголовый гигант». Берите напарника — и вперед!

#squadgoals

Разделенное веселье — умноженное веселье, поэтому формат «Двухголовый гигант» — один из самых увлекательных способов играть. Если вы с ним не знакомы, то вот краткая сводка, которая поможет вам с напарником освоиться.

В «Двухголовом гиганте» вы садитесь рядом с напарником и играете против такой же команды из двух человек. Каждому игроку требуется своя колода, но жизнь у команды общая: 30 жизней на двоих. Если кто-то из вас получает или теряет жизни, то эти жизни получает или теряет вся команда.

В начале партии все берут по семь карт. Затем команда, которая ходит первой, принимает решение о пересдаче. Вы с напарником можете смотреть руки друг друга в любое время — в том числе и решая, нужно ли какую-то из них пересдать. Поскольку «Двухголовый гигант» — командный формат, каждый игрок может сделать первую пересдачу до семи карт, затем до шести и так далее. Ни один из игроков команды, которая ходит первой, не берет карту на первом ходу.

Вы с напарником делаете ход одновременно. Вы оба берете по карте во время шага взятия карты. В одну из своих главных фаз каждый из вас может разыграть по земле. Вы можете разыгрывать заклинания, активировать способности и так далее в любом порядке. Атакующих и блокирующих вы объявляете вместе. Но вы не делитесь ресурсами. Ваши земли — только ваши, существа напарника — только его, чужие земли — только чужие, с мест они не сойдут. В общем, земли у каждого свои. Идем дальше.

Небольшое замечание относительно вас и вашей команды

Не забывайте, что если на карте говорится «вы», то это относится к вам лично, а не к вашему напарнику. Но в этом выпуске мы вводим новый термин: «ваша команда». Любая карта, на которой говорится «ваша команда», относится к вам или к вашему напарнику. Если вы не играете в командную игру, то «ваша команда» означает просто «вы». Напарник — это игрок, который начинал партию с вами в одной команде, а не просто «оппонент, с которым я сейчас сотрудничаю, но вскоре его ждет неприятный сюрприз в виде ножа в спине». Например, в традиционной игре в формате «Командир» напарников у вас нет.

Снова к делу

Когда приходит время атаковать, вы с напарником выбираете, какие из ваших существ пойдут в атаку. Для каждого из них нужно выбрать, какого из оппонентов или вражеских planeswalker-ов они атакуют. Существа оппонентов могут блокировать любых атакующих, нападающих на их команду, кого бы из оппонентов или planeswalker-ов они ни атаковали.

Все остальные правила не отличаются от Magic, которую вы знаете и любите. Говорите с напарником — в этом половина веселья. Перехитрите, переиграйте и переживите вражескую команду, завоевав победу. В этом — вторая половина. Что ж, осталось рассказать про механики.

Partner with...

Самые знаменитые дуэты «Предела Доблести» встречаются в некоторых бустерах Battlebond вместе. В правом углу арены — бойцы из неведомых краев, непревзойденные чемпионы этой статьи... Pir, Imaginative Rascal и Toothy, Imaginary Friend!

У каждого из них есть новая способность: partner with [другой]. Эта способность означает две вещи. Первая: они приходят друг другу на помощь. А именно, когда один из них выходит на поле битвы, то целевой игрок может найти в своей библиотеке другого, показать, положить в руку и перетасовать свою библиотеку. (Обратите внимание, что текст напоминания немного все сокращает для экономии места, но это стандартный поиск и перетасовывание библиотеки.)

Вторая: партнеры могут вместе служить командирами колоды. Эта часть способности почти не отличается от обычной способности Partner, дебютировавшей в «Commander» (издание 2016 г.) Она ничего не делает, если вы не играете в формате «Командир». Единственное различие — именные партнеры могут быть командирами только вместе друг с другом, а не с любым другим существом со способностью Partner. Вы не сможете сделать Зубастика партнером с Vial Smasher the Fierce, например. Обратите внимание, что не все партнеры в Battlebond легендарные. Те, кто лишен этого свойства, не могут быть командирами вовсе.

Assist

В одиночку на арене «Предел Доблести» вам придется делать не слишком много, но вот разыгрывать заклинания вам никто не поможет. По крайней мере, до появления новой способности Assist. Взгляните на карту Huddle Up.

При разыгрывании заклинания со способностью Assist, вы выбираете другого игрока. Это может быть ваш напарник (который заинтересован вам помочь) или даже оппонент (которого вы заставили помогать вам хитростью или силой). Тот игрок может помочь вам, заплатив любое количество немаркированной маны из общей стоимости заклинания. Цветную часть стоимости так оплатить нельзя. Для Huddle Up вы сами должны заплатить U, но другой игрок может взять на себя до 2 маны.

Вы не выбираете игрока, пока не показали карту со способностью Assist и не приняли все необходимые решения, в том числе не выбрали цели. Так что другой игрок будет знать, на что подписывается. Если он не хочет платить, вы можете оплатить всю стоимость сами или откатиться и вообще не разыгрывать заклинание.

Поддержка

Как говорится, командная работа — работа мечты. А если ваша мечта — растоптать всех врагов, то что может быть лучше, чем всю свою команду сделать исполинской. Способность «Содействие» впервые появилась в выпуске «Клятва Стражей», и нужна она для раскладывания жетонов +1/+1. Этот ястреб тоже возвращается к нам из «Клятвы Стражей».

Правила для Содействия не изменились. Цифра после способности — максимальное количество целевых существ, которых вы можете выбрать для получения жетонов +1/+1. Если у существа есть способность Содействия, то для этой способности нельзя выбрать целью само существо. Если же Содействие есть у мгновенного заклинания или заклинания волшебства, то целями могут быть любые существа. Если хотите, вы можете выбрать меньше целей, чем указано, но не забывайте, что у напарника тоже есть существа!

Друг или враг

Держите друзей близко, а врагов еще ближе. В этом вам поможет новый цикл карт, позволяющих выбирать между двумя эффектами для каждого игрока. Вот зеленая карта из этого списка: Pir's Whim.

Когда заклинание «друг или враг» разрешается, сперва вы выбираете одну из меток для каждого игрока, в том числе и для себя. В большинстве случаев стоит себя и напарника называть друзьями, а оппонентов — врагами, но вы можете выбирать, как вам угодно. Хотите показать напарнику, кто в доме хозяин? Пожалуйста, назовите его врагом. Отлично получится.

После того, как враги и друзья определены, все друзья одновременно выполняют указанные действия. Сразу же после этого все свои действия выполняют враги. Все это происходит, пока разрешается заклинание, так что между действиями никто не может разыгрывать заклинания, активировать способности или делать что-то еще. Если вам нужно принять какой-то выбор, то друзья (или враги, или и те, и другие) делают это в порядке передачи хода.

Например, когда вы разрешаете Pir's Whim, каждый из друзей ищет в своей библиотеке карту земли. Карты показываются одновременно, так что никто из друзей не узнает, что нашли другие друзья, прежде чем сделать свой выбор. Затем каждый враг в порядке передачи хода выбирает артефакт или чары под своим контролем. Это означает, что каждый враг, делая выбор, будет знать, что выбрали враги до него. После этого все выбранные артефакты и чары жертвуются одновременно.

Метка друга или врага действует только в рамках одного заклинания. Если позже в этой партии вы разыграете новое заклинание «друг или враг», то друзей и врагов выбирать придется заново.

Да начнется игра!

Зрители притихли, все глаза направлены на темный проход, выходящий на арену. Сценарии выбраны. Заклинания приготовлены. Вы переглядываетесь с напарником. Момент, для которого вы тренировались, к которому готовились, ради которого жертвовали... настал. Звучит ваша музыка. Толпа взрывается ликованием! Шоу начинается.