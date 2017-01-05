Заводите моторы!

...но не совсем так.

Сегодня я хочу поговорить о другом типе движков. Том, что был частью Magic с самых первых дней игры. Давным-давно древние строители колод взяли свои каменные колодостроительные инструменты и начали складывать их вместе, чтобы посмотреть, что получится. Думаю, что первый, кто это обнаружил, чувствовал себя так же, как пещерный человек, открывший огонь (или огненный шар).

Я говорю о комбо-движках.

Сегодня мы посмотрим на карты, способные стать комбо-движками: узнаем, что это такое, как их определить, и как использовать для перелома игры и победы над соперником.

Да, а заодно я впервые покажу вам новую карту из «Эфирного Бунта».

Нравятся перспективы? Что ж, давайте приступим!

Поиск комбо-движков

Начнем с самого главного: какие карты можно назвать комбо-движками?

Когда мы говорим о комбо-движках, имея в виду отдельные карты, то обычно это карты, вокруг которых вы строите колоду, и вокруг которых потом разворачивается комбинация. Обычно, чтобы стать движком, карта должна быть перманентом — она находится на поле битвы и что-то для вас делает.

Когда я смотрю на способную стать комбо-движком карту, то шестеренки в моей голове тут же начинают крутиться — я стараюсь придумать, как можно заставить ее работать. В некоторых картах комбо-движок можно распознать не сразу, или же он работает неожиданным образом, в других потенциал виден сразу.

На что же нужно обращать внимание? Хорошо, если карта на поле битвы производит уникальный эффект. Ищите карты, которые раз от раза могут давать вам ресурсы или производить какие-либо эффекты. Хороший движок помогает вам получать что-то снова и снова.

Давайте рассмотрим несколько примеров комбо-движков.

Чудо Эфироснабжения дает вам и энергию, и отличный способ ее потратить. Даже если бы карта просто была бы постоянным способом получения энергии, она уже стала бы движком. Однако ее вторая способность настолько сильна сама по себе, что Чудом Эфироснабжения немало играли на Про-туре «Каладеш».

Карта-движок старой школы, позволявшая творить невероятные вещи. Разворачивая земли, вы могли получить бесконечную ману — либо используя земли, дающие много маны сразу (например, Tolarian Academy), либо получив способ вывести это существо на поле битвы по сниженной цене.

Этот движок так и просит, чтобы его сломали. Удваивание всех связанных с выходом на поле битвы эффектов подсказывает, в какую сторону смотреть, так что остается только найти подходящие.

Это существо с активируемой способностью за три маны может показаться вам неубедительным, но когда я вижу возможность сколько угодно раз использовать связанные с выходом на поле битвы эффекты, я прежде всего смотрю на те из них, которые дают ману. И такие эффекты есть: Смотритель Выводка позволяет вам создать бесконечное количество выходящих на поле битвы и умирающих существ. Этим может воспользоваться, например, Головорез из Зулапорта.

Этот массивный артефакт — громадный вечный двигатель, который...

О! Вы же его еще не видели, верно? Поздоровайтесь: новая карта из «Эфирного Бунта»!

Машина Парадоксов — это не только вечный двигатель, но и очевидный комбо-движок. Это перманент с повторяемым эффектом, способным генерировать ресурсы. Он чем-то похож на уже упомянутого старичка-Палинхрона.

Ну что ж, давайте попробуем его сломать?

Сбор с комбо-движками

Ну хорошо. Предположим, вы выбрали комбо-движок, вокруг которого хотите строить колоду. Следующий шаг — понять, что вы, собственно, собираетесь с ним делать.

В случае с Машиной Парадоксов, нам нужно выяснить, как мы можем обратить ее эффект себе на пользу. Что это за перманенты, которые вы хотите разворачивать снова и снова?

Здесь возможны самые разные варианты. Но я хочу начать с самых очевидных: мана-способностей!

Машина Парадоксов не разворачивает ваши земли — это было бы слишком уж просто, — но другие производящие ману перманенты остаются в вашем распоряжении. Дающие ману существа и артефакты будут разворачиваться после каждого заклинания, что означает, что когда вы накопите критическую массу, все ваши заклинания будут бесплатными или даже оставлять после себя ману!

В таких случаях я рекомендую открыть базу карт Gatherer и запустить поиск карт в стандартном формате, дающих ману. Но для этой статьи я сделал это за вас и нашел множество неплохих вариантов: Караван Культиватора, Разводчик Поганок, Эдр-Архив и даже Могильный Камень Порчи — достойные кандидаты.

Так что, один из способов собрать колоду — взять все эти карты и Машину Парадоксов и получить множество маны. Обратите внимание, что если вы пытаетесь раскрутиться за один ход и разыгрываете артефактный мана-усокритель, такой как Караван Культиватора, то сможете сразу же поворачивать его за ману и разыгрывать более дорогие заклинания.

Конечно, можно пойти еще глубже. Вот, например, карта, которая с Машиной Парадоксов составит совершенно безумную комбинацию:

Вместо того, чтобы играть разношерстными артефактами, вы можете сделать кучу фишек и начинать крутиться.

Кстати, о раскрутке. Какой бы метод вы ни выбрали, вам нужен будет способ куда-то потратить полученную ману. Как вы собираетесь связывать заклинания вместе?

Пришло время перейти к следующему шагу!

Ситуационная инженерия

Когда вы собрали свой движок и поняли, как его использовать, вам еще предстоит разобраться, какие карты поддержки необходимы для вашей комбинации.

Этот шаг я начинаю с простого вопроса: что нужно моей комбо-колоде?

У нас есть способ получать ману, когда мы разыгрываем заклинания. Это означает, что и заклинания получаются бесплатными, и маны у нас все больше и больше. Так что, похоже, нам нужно больше заклинаний! Если бы у нас в руках была вся библиотека, мы смогли бы разыграть ее за один ход.

Это, в свою очередь, приводит меня к заклинаниям, дающим карты. Если вы разыгрываете дающее три карты заклинание, и маны у вас остается больше, чем было, то с достаточным количеством таких заклинаний в библиотеке вы можете играть их одно за другим. В итоге вы возьмете всю библиотеку в руку, и у вас будет гора маны в хранилище, чтобы прикончить оппонента.

Для этого я рекомендую классический прием: заклинание с X в стоимости.

Добивающее заклинание можно положить в колоду в одном или двух экземплярах: вы обязательно получите его, взяв все карты.

Итак. Вы определили, как работает комбо-движок и выбрали все вспомогательные детали и добивающее заклинание. Пора собирать! Вам понадобится Машина Парадоксов, неземельные источники маны, много дающих карты заклинаний и пара заклинаний с X для победы. Если карта делает и то, и другое (как Эдр-Архив), то это приятный бонус.

Чтобы правильно определить пропорции, может понадобиться время, но ядро вашей колоды на Машине Парадоксов уже готово! Соберите ее до конца и попробуйте сыграть!

Комбо-нация

Надеюсь, вам понравилась и статья о комбо-движках, и сама Машина Парадоксов.

Каждая комбо-колода уникальна, ведь все они строятся вокруг разных карт, но изложенные здесь основы помогут вам самостоятельно собрать все, что вы захотите. Так что вперед — собирайте, комбинируйте и крутитесь!

Если у вас есть какие-то мысли или комментарии по этой статье, я с удовольствием их выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

И пусть все парадоксы разрешаются в вашу пользу!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight