Академия Магии – это колонка, созданная для помощи новичкам через обучение различным аспектам игры и предоставление ссылок на интернет ресурсы, полезные для дальнейшего образования. Колонка написана как учебник, в котором каждый урок строится на основе предыдущего материала. Поэтому вы можете начать как с первой главы, так и с наиболее интересного вам урока. С содержанием можно ознакомиться на Заглавной странице Академии Магии.

Эта колонка для тех, кто уже немного умеет играть в Магию. Если вы совершенно ничего не знаете об этой игре, то мы рекомендуем вам начать с сайта playmagic.com, а уже затем вернуться в Академию Магии. Если вы знаете основы игры, то эта колонка – как раз то, что вам нужно!

Итак, вы хотите собрать свою первую колоду? Говорите, что все ваши друзья заняты этим, и настало время вам присоединиться к компании. Понимаю. Отлично, я не собираюсь вас отговаривать. Напротив. Наступает время, когда каждый игрок в Магию дозревает до идеи собрать свою собственную колоду. Это часть того длинного и извилистого пути, который должен пройти каждый игрок для того, чтобы доказать себе и другим, что он отличный маг. Эта статья не сделает вас мастером по колодостроению (или «декбилдингу» на сленге магов). Такое умение приходит с опытом. Но эта статья поможет новичкам эффективно стартовать. Даст возможность получить необходимый опыт и, в первую очередь, практику.

Сфокусируйтесь!

Я надеюсь, у вас уже есть некоторое количество карт в коллекции. Дело за тем, чтобы выбрать некоторые из них и положить в колоду. Независимо от того насколько велика ваша коллекция, я рекомендую вам для своих первых колод выбирать карты только двух цветов. Это облегчит вам вычисление манабазы (каких земель и сколько нужно положить в колоду) и сильно упростит вашу жизнь на этапе становления, как мага. В Магии напечатаны тысячи карт. И вы можете взять все свои карты и смешать в одну гигантскую колоду, но большего успеха вы добьетесь, если все-таки себя ограничите.

Некоторые из вас воспримут концепцию «ограничения» слишком буквально и немедленно выберут единственный цвет. Идея ничем не плоха – моноцветные колоды, несомненно, могут быть успешными. Однако я предлагаю с самого начала остановиться на двух цветах. Дело в том, что, играя двумя цветами, вы используете уникальные свойства каждого и компенсируете возможные недостатки одного из них присутствием другого. Это как соорудить бутерброд с колбасой и сыром. Конечно, вы может сделать бутерброд просто с колбасой или просто с сыром, но комбинация получится и вкуснее и сытнее.

Итак, вы остановились на двух цветах. Теперь вам нужно будет постараться собрать колоду ровно в 60 карт (этот размер колоды является минимально необходимым для турниров, где используются заранее составленные колоды, по-английски они называются Constructed). Существует много веских причин, почему нужно сделать именно так, и основная из них связана с математикой. Меньше всего я бы хотел видеть сейчас, как новички в приступе паники с криками разбегаются по лесам, так что позвольте рассказать вам о математике при помощи метафоры. Так сказать, наиболее удобоваримо. Моя матушка, святая женщина, клянется, что любит всех своих детей одинаково. У меня нет причин подозревать ее во лжи, но я-то знаю, что я самый старший, самый толковый, самый клевый и чертовски привлекательный. Так что я подозреваю (не смотря на все ее протесты), что все-таки она любит меня больше, чем остальных. А раз она (тайно) любит меня больше, то она хочет видеть меня чаще. А отлично понимаю, что мое отсутствие на семейном торжестве огорчит ее. Матушка родила всего троих детей вместо шести, и я думаю, что она это сделала потому, что заранее знала, что захочет видеть меня чаще, - среди шести детей я бы запросто затерялся.

Подобно моей матушке, вы можете клясться, что любите все свои карты одинаково, но я догадываюсь, что среди них, вероятно, существуют любимчики. Даже если вы не говорите о них. (Вы, конечно, можете молчать, но они хотели бы это услышать.) В вашей коллекции существуют карты, которые вы были бы счастливы видеть в каждой игре. Потому что они, как и я, толковые и чертовски привлекательные. Но вы можете положить в колоду только четыре экземпляра каждой карты за исключением базовых земель. И играя ровно 60 карт в колоде, вы гораздо чаще встретите любимые карты на семейных праздниках (в Магии мы называем их играми и матчами). Следовательно, ваша колода будет играть по заранее выработанному плану, что, будем надеяться, поможет вам выигрывать чаще. Если вы используете больше 60 карт, то это уменьшит возможность увидеть ваши любимые карты в ходе игры.

Выше я не только объяснил, почему лучше играть 60 карт, а не 80 или 100, я так же попытался на «семейном примере» подтолкнуть вас к Магическим метафорам. Вскоре вы будете думать: «Приятель, Ангел Серры (Serra Angel) будет очень рассержена, если я не появлюсь на шашлыках в воскресенье...», и тогда я буду считать свою работу выполненной.

Так, на чем мы остановились? Ах, да! Два цвета и ровно 60 карт в колоде. И я еще раз хочу напомнить вам, что вы можете играть только четырьмя копиями каждой карты в своей колоде (за исключением базовых земель, на которые это ограничение не распространяется). Это означает, что вы может играть 4 Лановарских Эльфа (Llanowar Elves), 4 Лесных Эльфа (Wood Elves) и 4 Тролля Отшельника (Trained Armodon) в колоде, но вы не можете играть пятью копиями кого-то из них. Однако вы можете положить в колоду пять, пятнадцать и даже два десятка Лесов, Гор, Равнин, Болот или Островов по вашему выбору.

Существа и заклинания

Теперь, когда вы определились в двух цветах для своей колоды, настало время сосредоточиться том, какие типы карт имеются у вас в этих цветах. Возможно, сначала вам будет сложно ограничиться двумя цветами. Но вспомните, что это только ваш первый опыт, - в будущем вы соберете много разных колод, и у вас будет масса возможностей испытать все любопытные на ваш взгляд варианты. Ведь колодостроение – это в первую очередь развлечение! А сейчас вам просто нужно от чего-то оттолкнуться.

Подавляющее большинство колод содержат и существа, и заклинания. Так что, внимательно просматривая свою коллекцию, обращайте внимание как на существа, которыми вы бы хотели играть, так и на заклинания. Вот причины, по которым это следует делать: а) дать себе возможность выбора (только существа могут быть скучны для некоторых игроков, а только заклинания часто приводят начинающих к быстрой смерти) и б) сделать жизнь оппонента нелегкой, предоставив ему гадать о том, что вы можете сыграть в следующий момент. Если он знает, что вы играете только существами, то его задача сильно упростится – он просто должен будет сосредоточиться на ситуации в игре, а затем принять решение. Однако если у вас в руке есть некоторое количество мгновенных заклинаний или волшебства (например, Исполинский рост (Giant Growth) или Вулканический молот (Volcanic Hammer)) он должен будет побеспокоиться, не убьете ли вы его существ в бою или вне боя. А держать своего оппонента в неуравновешенном состоянии это всегда хорошо.

Для начала я предлагаю составить колоду из 24 существ, 12 заклинаний и 24 земель. Конечно же, эти цифры не являются догмой. Если вы хотите собрать колоду в конфигурации 20/16/24, - действуйте. Советы в этой статье, да и во всех статьях этого цикла только указывают вам направление движения, никоим образом не загоняя вас в какие-то жесткие рамки.

Несколько слов о кривой маны

Есть еще одна вещь, о которой вы всегда должны помнить, составляя колоду, - кривая маны («манакурва» скажут ваши старшие товарищи на магическом сленге). Кривая маны - это воображаемый график, описывающий, насколько дорогие заклинания содержатся в вашей колоде. Если вы бы начертили график общей мановой стоимости (converted mana cost) всех заклинаний в вашей колоде, то какую бы форму он имел? Был бы он в виде наклонной? Похож на колокол? Или это вертикальная линия? В основном, вам необходимо иметь заклинания и/или существа по крайней мере в точках «два», «три», «четыре» и «пять» вашей кривой маны. Это важно, потому что лучше иметь возможность сделать что-нибудь существенное на максимальном количестве ходов. А если стоимость всех ваших карт будет слишком большой, то вам придется слишком долго ждать. С другой стороны в колоде со слишком дешевыми картами вы рискуете израсходовать их слишком быстро или не найти более сильные карты, когда земель в игре уже достаточно.

Понятие мановой кривой настолько важное, что мы уделим ему больше времени в следующих статьях. А сейчас, выбирая карты для колоды, вам стоит стараться соблюдать баланс стоимости. Дорогие заклинания могут быть более мощными, но вам ведь нужно будет что-то играть, пока вы не накопите необходимое для них количество маны.

Давайте перейдем от абстрактных рассуждений к практике и на самом деле построим колоду, на примере которой вы сможете увидеть кривую маны в действии. Для этой колоды я собираюсь использовать карты зеленого и красного цветов из текущей базовой редакции Магии (Девятой базовой редакции). Мне нравятся эффективные существа при поддержкой бурна, так что именно это будет основной идеей колоды, которую я собираюсь построить.

Вот как выглядит эта колода без источников маны:

4 Лановарские эльфы (Llanowar Elves)

4 Гризли (Grizzly Bears)

4 Эльфийский воин (Elvish Warrior)

4 Дрессированный армодон (Trained Armodon)

3 Орден Священного колокола (Order of the Sacred Bell)

2 Лановарский бегемот (Llanowar Behemoth)

2 Шиванский дракон (Shivan Dragon)

1 Зеленая сила (Verdant Force)

4 Доспехи Бланчвуда (Blanchwood Armor)

4 Шок (Shock)

4 Вулканический молот (Volcanic Hammer)

Благодаря Magic Online (об этом несколько позже) мы можем посмотреть на статистику этой колоды. Обратите особое внимание на область мановой кривой. Она находится в левом нижнем углу.

Итак, у нас красно-зеленая колода, построенная, в основном, на дешевых существах и бурне, плюс Доспехи Бланчвуда (Blanchwood Armor), поэтому я считаю, что эта колода будет играть большим количеством Лесов. В колоде содержатся не только дешевые существа. На самом верху кривой есть толстячки вроде Лановарского бегемота (Llanowar Behemoth), Шиванского дракона (Shivan Dragon) и Зеленой силы (Verdant Force). У нас не так много толстых существ. Эти парни дороги, и если в колоде много таких, то может случиться так, что они будут лежать в вашей руке бесполезным грузом, ожидая, когда же вы, наконец, вытяните достаточное количество маны для того, чтобы их сыграть. Таким образом, у нас получается колода с эльфами, драконами, слонами, шаровыми молниями и огненными шарами – обычные летние шашлыки на даче.

Посмотрев на кривую маны, мы заметим серьезный акцент на игровых картах (особенно существах) на ранних ходах. Это признак агрессивной колоды, призванной атаковать и дожигать оппонента. Мы вернемся к типам колод позднее, но сейчас я хочу отметить, что знание типа колоды, которой вы играете, помогает понять план ее игры. Агрессивная колода строится из расчета пронести боевые повреждения как можно раньше, а затем, используя бурн, дожечь противника или очистить путь для своих существ. Толстячки в этой колоде призваны прикончить оппонента после того, как он истратит свои ресурсы на разборки с остальными вашими существами.

Строим манабазу

Отлично, теперь мы знаем, какими картами будем играть. Пришло время выяснить, какие нужны земли. На состав земель в любой колоде ссылаются как на манабазу. Построение хорошей манабазы это один из самых мудреных элементов в разработке Магических колод. Сделать это абсолютно правильно и искусство, и наука. К счастью, в помощь тем из вас, кто еще не достиг уровня Пикассо в колодостроительстве, существуют некоторые базовые (технические) принципы.

А) Во-первых, сосчитайте все символы цветной маны в верхних правых углах ваших карт. Это поможет вам определить пропорцию, в которой необходимо добавить земли каждого цвета в вашу колоду.

Б) Затем определите, есть ли что-нибудь особенное в манакостах: двойные символы цветной маны в стоимости или цветная мана, необходимая для активации способностей существ.

Посмотрим на нашу колоду. В ранней игре Эльфийский воин (Elvish Warrior) и Дрессированный армодон (Trained Armodon) требуют две зеленых маны. В поздней игре для Шиванского дракона (Shivan Dragon) необходимо две красных маны. А еще у него красная мана в стоимости активируемой способности. Кроме того, мы играем Доспехами Бланчвуда (Blanchwood Armor), которые чудо как хороши при Лесах на столе. Так же нам важно иметь возможность сыграть Шок (Shock) и Вулканический молот (Volcanic Hammer) на первых ходах игры. Кроме этого Лановарские эльфы (Llanowar Elves) дают зеленую ману.

Получается, что даже для составлении манабазы в такой довольно простой колоде необходимо учесть поразительно много факторов. Отсюда и комментарий выше про то, что это и искусство, и наука.

В) Разделите земли соразмерно долям цветной маны в вашей колоде, несколько отклоняясь в сторону более легкого цвета.

На примере нашей колоды, это означает, что 38 зеленых и12 красных символов маны соотносятся приблизительно как 3 к 1. Но для раннего ремувала нам потребуется хотя бы одна красная мана на столе. Следовательно, вместо того, чтобы играть 18 Лесов и 6 Гор, я бы положил 16 Лесов и 8 Гор (2 к 1), таким образом, слегка увеличив присутствие красного цвета. И дополнительное замечание, касающееся именно этой колоды. Мы, возможно, будем играть на 1-2 земли больше, чем этого требует колода. Обычно, это выясняется, если вы некоторое время поиграете этой колодой и поймете, что необходимо провести небольшую доработку. Я остановился на 24 землях скорее для того, чтобы соответствовать данному ранее совету. Что касается колодостроения, то, как и во всем остальном, ключевым здесь является опыт: играйте и смотрите, что нужно отрегулировать.

Сейчас я собираюсь закончить с этой темой, чтобы не увязнуть в технических подробностях, но мы еще вернемся к ней в скором времени, ведь сегодня мы рассматривали только базовые земли. И вы, несомненно, захотите узнать другие способы получить нужную ману в игре. Имейте в виду, что в материалах для дополнительного чтения (см. ниже) можно почерпнуть гораздо больше информации, чем я рассказал сегодня.

Хозяйке на заметку: О Magic Online: Итак, кривая маны и подсчет символов маны в колоде? Отлично, если вы играете в Magic Online, все это делается автоматически, во время составления колоды. Все, что от вас требуется, это нажать на кнопку «Stats» (Статистика). На самом деле, раздел декбилдинга Magic Online может предоставить море полезной информации, большинство которой выходит за рамки этой статьи. Несмотря на это, я настоятельно рекомендую вам потренироваться самостоятельно, если есть возможность.

Дополнительные карты или Сайдборд

У нас сформирована основная колода (main deck), но есть еще один пунктик, о котором вы, возможно, не знаете: сайдборд. Сайдборд – это дополнительные 15 карт, которые вы можете положить в свою колоду после первой игры в матче (если, конечно, матч состоит больше, чем из одной игры). Зачем? Дело в том, что не все карты хороши против каждой колоды. И у нас есть шанс заменить плохие в этом матче карты на более полезные.

Сайдборд содержит или из 15 или из 0 карт. Заменять их нужно одна к одной. Таким образом, если во второй игре матча «2 из 3» вы хотите добавить 5 карт, то и убрать вы должны ровно 5 карт.

Обычно Сайдборд создается для борьбы с колодами, которые вы вероятнее всего встретите за игровым столом. Такой набор колод в определенном клубе, городе, стране называют «метагеймом». Скажем, вы знаете, что вы будете играть с Васей, который предпочитает большое количество летунов в колоде, с Денисом, который очень любит синий цвет, и с Кириллом, который играет артефактами. Отлично. Для летунов мы припасем Бурю игл (Needle Storm) и Паука-шелкопряда (Silklash Spider). Против колоды с кучей островов хороши Кипящее море (Boiling Seas), а для любителя артефактов мы можем воспользоваться комбинацией Приживания (Naturalize) и Виридийского шамана (Viridian Shaman). Формируя из всего этого Сайдборд, мы получим:

Sideboard:

3 Пак-шелкопряд (Silklash Spider)

2 Буря игл (Needle Storm)

4 Кипящее море (Boiling Seas)

3 Приживание (Naturalize)

3 Виридийский шаман (Viridian Shaman)

Использование дополнительных карт это еще одна тема, простая только на первый взгляд. Она может быть довольно сложной, особенно во время турниров. Как иногда вам хотелось, чтобы ограничение на размер колоды было в 70 карт вместо 60 (потому что трудно убрать какие-то карты), так частенько вам захочется сайдборд в 20 карт вместо положенных 15, но это одна из фишек Магии.

Несмотря на то, что для большинства турниров сайдборд необходим, его не всегда используют во внетурнирных играх. Так что, если вы собрали эту колоду для игры с друзьями, то поинтересуйтесь перед игрой, используют они сайдборд или нет.

Заключение

Как я уже говорил, эта статья нужна лишь для того, чтобы подтолкнуть вас к действиям. Возьмите карты из своей коллекции, соберите колоду и основательно ей поиграйте. Определите, что в ней работает, что нет. Затем посмотрите, что можно изменить. Только много тренируясь можно научиться собирать отличные колоды. Даже самые известные декбилдеры скажут вам, что большинство идей, которые они тестировали, работали не так, как ожидалось, но это тоже забава. Работайте и постепенно вы всему научитесь. В дальнейшем мы будем рассматривать более сложные концепции декбилдинга, а сейчас у вас есть время, для того чтобы пробовать новое, выяснять, что лучше всего работает, и чем вам больше всего нравится играть. Продолжайте исследовать различные сочетания цветов, чтобы почувствовать, что каждый из них приносит в игру. Вы очень скоро поймете, в чем сила и слабость каждого из них, и станете собирать одноцветные колоды с большим успехом. Продолжайте испытывать новые идеи. И я могу поспорить, что вы будете удивлены тем, как скоро вы почувствуете, что стали гораздо лучше понимать механику и насколько больше удовольствия вы стали получать в процессе игры. А ведь это и есть наша основная цель.

Я подкинул вам пару-другую заманчивых идей, а теперь собираюсь удалиться. Настраивайтесь на следующее занятие, где мы ударимся оземь и перекувыркнемся. Да, и не забудьте обратить внимание на потрясающие материалы, собранные в разделе внеклассного чтения. Тысячи умнейших игроков уже написали миллионы слов о Магии, и по ссылкам, указанным ниже вы найдете советы и истории от самых лучших.

Внеклассное чтение

Всего лишь несколько месяцев назад Бен Блайвайс стал ведущим нашей колонки «Укладываемся в бюджет (Building on a Budget)» и тут же написал Колодостроение 101: 5 способов собрать хорошую колоду. В этой статье обсуждается кое-что из того, что мы уже узнали сегодня, а также она содержит кучу других материалов, изложенных в уникальном стиле Бена. На самом деле, если вам интересно узнать больше о декбилдинге, читайте архив колонки «Укладываемся в бюджет», которая знаменита прекрасными материалами, вдохновляющими начинающих колодостроителей.

Победитель ПроТура, бывший колумист и интерн R&D Зви Мовшовиц написал выдающийся цикл статей под заголовком «My Fires», описывающий, как его команда с нуля собрала одну из лучших колод на ПроТуре Чикаго. Для чтения статей Зви несомненно, необходимы кое-какие знания, но тем не менее эти семь частей являются мастер-классом по базовому и продвинутому колодостроению. Для начинающих декбилдеров это хороший шанс понаблюдать, что именно принимают во внимание продвинутые игроки, когда собирают колоды из домашних заготовок.

Часть 1: http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=sb20001215a

Часть 2: http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=sb20001219a

Часть 3: http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=sb20001227a

Часть 4: http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=sb20010103a

Часть 5: http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=sb20010110a

Часть 6: http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=sb20010116a

Окончание: http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=sb20010124b

Тем из вас, кто не читал статьи Зви, когда они выходили, я настоятельно рекомендую просмотреть архив колонки «The Play's the Thing», в которая способна перенести в ваш мозг знания будущих обитателей Зала Славы. Эта колонка напрямую не связана с построением колод, но раз уж я упомянул Зви, то я должен был упомянуть TPTT. Моя колонка предполагает, что вы где-то на середине пути в игре, а чтение колонки Зви это великолепный способ улучшить свои игровые навыки.

Жаждущим дополнительных материалов по теме «кривая маны» из огромного количества отличных работ посоветую две. Во-первых, это статья Эрика Тейлора (известного как «edt»), которая называется «Бесплатный совет: Затыкая мановые дыры», а во-вторых, одна из работ Сета Берна, касающаяся построения агрессивных колод «Теория Слая и кривая маны». Статья Сета, в частности, проясняет многое из того, о чем я писал выше способом, который я не хотел бы применять сейчас, потому что это сделает статьи более сложными, чем того требует этот цикл.

Не так часто доктора наук пишут статьи для новичков, но похоже, это призвание Джея Молденхауэр-Салазара. В дополнение к работе на сайте StarCityGames.com, JMS так же частенько писал и для этого сайта. В том числе совсем недавно он был ведущим колонки «Укладываемся в бюджет». Те из вас, кто хочет получить больше всесторонней информации по построению манабазы должны прочесть практически обязательную для изучения великолепную статью JMS «Пять путей избежать манаскрю».

Наконец, если вы получаете настоящее удовольствие от построения колод, то наверняка вам захочется почитать колонку Карточный домик. Эта колонка, которую ныне ведет Крис Миллар, посвящена построению бестолковых колод и сумасшедших комбинаций с акцентом на сумасбродных идеях для кухонной Магии.

И в качестве заключительного аккорда, я хочу познакомить вас с проектом форума сайта magicthegathering.com под названием Словарь «Deck-O-Pedia». В Магии принято давать колодам имена. А употребление этих имен частенько сбивает с толку новичков. Словарь «Deck-O-Pedia» является коллективным проектом, в котором игроки предприняли попытку дать определение каждой из «поименованных» колод, когда-либо существовавшей в Магии, дополнив его примерами деклистов (сленговое названия списка всех карт колоды) и объяснениями. Если вас интересует история Магии, или построение архетипов, или у вас просто есть свободное время, я рекомендую посетить этот бесценный ресурс. Так как множество популярных колод имеют загадочные названия, то это так же отличная возможность выяснить, о какой же колоде говорят люди, если вы еще не знаете эту колоду по имени. И в первую очередь это полезно для новичков, которые, вероятно, вообще ничего не слышали об этих колодах!