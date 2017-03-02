За 23 с лишним года истории Magic в игре появилось несколько карт, про которые можно смело сказать, что они изменили всё.

Изредка получается так, что одна-единственная карта значительно влияет на все форматы, в которых она легальна. Эта карта определяет облик колод в этих форматах, и игроки добавляют в свои колоды новый цвет, только чтобы получить возможность ей играть. Имена таких карт мы начинаем произносить с придыханием — они слетают с языка быстро и легко, но несут в себе огромный вес, подчеркивая всю важность явления.

Тема сегодняшней статьи — как раз такая карта. Одна из самых знаменитых карт, напечатанных за всю историю Magic. И она возвращается в «Modern Masters» (издание 2017 года).

Стоит мне произнести ее имя, у многих из вас сразу всплывут живые яркие воспоминания о том, на что она способна. Если же вы еще не встречались с ней, и таких воспоминаний у вас нет, то не волнуйтесь: скоро появятся. Итак, вы готовы?

[autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard].

На первый взгляд выглядит не слишком впечатляюще, верно? Две маны за существо с непонятной силой и выносливостью. И на вид он милашка.

Но этот зубастый зверюга был — и до сих пор является — краеугольным камнем форматов, основным способом победы в бесчисленных колодах и той картой, которую вы совсем не хотите видеть на столе со стороны соперника. Это одна из самых необходимых для сбора колод в «Модерне» карт, так что неудивительно, что она выходит в выпуске «Modern Masters».

Почему так? Что делает Тармогойфа настолько мощным даже через десять лет после его дебюта? Как ему удалось вписать свое имя в историю Magic?

[autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard] — это отличный урок на тему оценки карт и сбора колод. И именно об этом мы сегодня и поговорим.

В начале земля была безвидна и пуста...

А потом явился [autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard].

Может быть, вас удивит, что эта ныне знаменитая карта совсем не зацепила игроков, когда впервые появилась в выпуске «Взгляд в Будущее». (И не только потому, что плоской картой трудно кого-то зацепить.)

Если честно, то выпуск «Взгляд в Будущее» был полон весьма необычных картонных прямоугольничков, которые технически должны были служить картами Magic. Пока люди размышляли над такими картами, как [autocard mvid="136032"]Спираль Сплетенных Заклинаний[/autocard] и [autocard mvid="132220"]Терзатель Плоти[/autocard], существо, у которого кроме силы и выносливости ничего не было, не привлекало внимания.

Я помню, как в первые несколько недель Тармогойфов добавляли лишней картой при обмене. Сейчас это звучит невероятно, но это факт — большинству людей эта карта не запала в душу. Я добыл себе четыре экземпляра довольно быстро: тогда я тестировал колоду на Перетягивании и решил, что [autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard] и [autocard mvid="88960"]Могильный тролль Голгари[/autocard] вполне могут поладить друг с другом.

Прошли масштабные региональные турниры в стандартном формате. (В те годы на региональных турнирах разыгрывались путевки на чемпионат страны.) Несмотря на то, что турниры были в стандарте, на них оказалось совсем немного Тармогойфов. Несколько мудрых игроков уже успели разгадать эту карту, но в некоторых колодах их было меньше четырех, или же они вообще оказывались в дополнительной колоде. (Если вас на самом деле интересует история, то вы можете найти все опубликованные колоды с региональных турниров 2007 года здесь.)

Но, как и большинство других игроков того времени, впервые я увидел успех Тармогойфов на Гран-при в Монреале, проходившем в формате «Блоковый с собранной колодой» по «Спирали Времени» — то есть, в колодах были легальны только карты из блока «Спираль Времени». В число 8 лучших попало сразу несколько колод с Тармогойфами, и одна их них выиграла турнир. Давайте взглянем на колоду попавшего в восьмерку лучших игрока Джейсона Империале:

[decklist]

Title: Зелено-белый битдаун Джейсона Империале

Format: Блоковый с собранной колодой по «Спирали Времени»

4 Тармогойф___397682

3 Саффи Эриксдоттер___113540

3 Мститель из Серры

4 Болотный Удав___122420

3 Чистильщик Разломов___370365

4 Тайный Принудитель___108828

3 Зов Стада___109672

4 Грань Осени___243442

2 Трепет Охоты___109675

1 Стоунвудская Мольба___118890

3 Хроматическая Звезда

4 Уздцы Грифина___373337

4 Плиты Трокайра___116733

4 Бескрайний Полог___409571

4 Лес

3 Равнина

4 Просторы Преображенных Земель

2 Возродившийся Лановар___405285

1 Везува___287332

*1 Везува___287332

*3 Торнвельдский Лучник___417445

*3 Вихревый Дервиш___109683

*3 Заоблачная Пустельга___113507

*4 Временная Изоляция___106654

*1 Кровакс, Властный Герой___122487

[/decklist]

Колода Джейсона — это зелено-белая агрессивная колода, которая нацелена на победу атаками эффективных существ. Не столь важно, что делают все входящие в нее карты — такие подробности о колоде десятилетней давности нам ни к чему, — но кое на что я хочу обратить ваше внимание.

[autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard] — это мощная карта, если у вас есть способы сделать его достаточно большим. Давайте взглянем на некоторые карты колоды Джейсона.

[autocard]Хроматическая Звезда[/autocard] и [autocard]Просторы Преображенных Земель[/autocard] в двухцветной колоде. [autocard mvid="243442"]Грань Осени[/autocard] в стратегии, редко нуждающейся в больше чем трех манах. (Хотя, конечно, она отлично сочетается с [autocard mvid="116733"]Плитами Трокайра[/autocard].) Всеми этими картами Джейсон играл только для того, чтобы усилить своего Тармогойфа и сделать его более ценным.

Джейсон понял, что [autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard] может быть крайне силен, если быстро растет, и готов был играть не самыми оптимальными картами, чтобы его существо становилось как можно более мощным.

Это образ мыслей лучших конструкторов колод: они рассматривают свою колоду не просто как сумму отдельных частей. Если вы нашли сильную сторону своей колоды, то имеет смысл положить несколько необычных карт, чтобы подкрепить ими свою стратегию. Это важный урок в сборе колод, про который не стоит забывать.

Это было первое явление Тармогойфа, но далеко не последнее.

Эволюция

Подобно самому Тармогойфу, со временем слава об этой карте только росла.

Карта начала распространяться по всему стандартному формату. Первые колоды, такие как у Джейсона, старались использовать как можно больше типов карт, чтобы сделать Тармогойфа огромным, но вскоре идея упростилась до предела: «Просто играй Тармогойфом где угодно».

Подход Джейсона к сбору колоды, основанный на стремлении сделать свои карты как можно мощнее, в принципе был правильным (и особенно — в блоковом формате). Однако оказалось, что карта, которая стабильно получает силу 2 или больше на втором ходу, а в поздней игре становится просто огромной, отлично работает и сама по себе. Чтобы она была хорошей, не нужно каких-то особенный ухищрений с колодой. Достаточно вашего кладбища и кладбища оппонента.

Для меня поворотным моментом стало повсеместное появление Тармогойфа в расширенном формате (этот формат напоминал нынешний «Модерн»). Там он использовался вместе с достающими землями и дешевыми картами, быстро заполняющими кладбище. Это стало знаком, что Тармогойф — не просто преходящий феномен выпуска «Взгляд в Будущее». Он с нами надолго.

Кроме того, именно расширенный формат изменил для меня и для многих других игроков то, как мы смотрели на Тармогойфа.

До этого он воспринимался как карта для агрессивных и сбалансированных колод. Большое существо, возвышающееся над собратьями. Но Патрик Чепин все изменил.

Гениальная колода Патрика, «Next Level Blue», не только ввела в обиход игроков в Magic слова ««Next Level», но и проложила путь совершенно новому поколению колод на отборочных турнирах к Про-туру.

Вот версия «Next Level Blue», которой играл бывший дизайнер Wizards Том Лапилль:

[decklist]

Title: «Next Level Blue» Тома Лапилля

Format: расширенный

4 Counterspell___413585

1 Руины Академии___370424

1 Нерестовая Лужа

4 Затопленная Пойма

1 Освященный Фонтан

8 Остров

4 Загрязненная Дельта

1 Паровые Отдушины

1 Tree of Tales___205312

4 Тармогойф___397682

3 Маг Безделушек

3 Ловушка заклинаний___370447

4 Thirst for Knowledge___370525

4 Chrome Mox___420596

4 Counterbalance___121159

1 Engineered Explosives___425807

1 Смертельная Игла

4 Sensei's Divining Top___413774

3 Threads of Disloyalty___74652

1 Склеп Тормода

3 Vedalken Shackles___425824

*3 Древняя Злоба

*1 Engineered Explosives___425807

*2 Global Ruin___22967

*2 Кросанская Хватка___405283

*3 Сеятельница Соблазнов

*1 Threads of Disloyalty___74652

*3 Склеп Тормода

[/decklist]

Это совершенно типичная синяя контрольная колода: в ней есть [autocard mvid="413585"]Counterspell[/autocard] и [autocard mvid="370447"]Ловушка заклинаний[/autocard] для отмены заклинаний в ранней игре, неизменно могучие [autocard mvid="121159"]Противовес[/autocard] и [autocard mvid="413774"]Sensei's Divining Top[/autocard], загоняющие оппонента в тупик, и [autocard mvid="425824"]Vedalken Shackles[/autocard]. Взгляните на [autocard mvid="74652"]Нити Вероломства[/autocard] — с ними можно запросто украсть любого Тармогойфа, вставшего у вас на пути.

А еще в этой колоде было четыре экземпляра одной-единственной зеленой карты и несколько удачно подобранных источников маны, которые можно достать. Эта карта была для колоды способом закончить игру.

Да, к тому времени Тармогойфа можно было увидеть и в некоторых неторопливых колодах. Трехцветная контрольная колода Реми Фортье, незадолго до этого выигравшая Про-тур в Валенсии — хороший тому пример. Так что отдавать всю славу Чепину было бы нечестно. Но это была первая колода на моей памяти, которая взорвала сезон PTQ и казалась чем-то совсем новым, играя зеленым ради одного Тармогойфа. (Впрочем, в первых версиях Чепина была еще и карта [autocard mvid="34405"]Living Wish[/autocard].)

Ключевым фактором, позволившим всему этому сработать, стало то, что в мана-стоимости Тармогойфа только одна зеленая мана. Легкость, с которой эту карту можно положить в колоды других цветов, позволяет ей попасть в самые разные места.

[autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard] оказался достаточно силен, чтобы попасть куда угодно, — и все это понимали.

Тармофакты

И вот, спустя много лет, Тармогойф надежно застолбил себе место в качестве ключевой карты во всех форматах, где он легален (кроме «Винтажа»).

В стандартном формате он был настолько силен, что даже оказался единственным существом, не бывшим Эльфом, в эльфийских племенных колодах «Лорвина». Из расширенного формата он попал в «Наследие», где стал одним из самых распространенных существ — и это в формате, где легальны практически все существа из когда-либо напечатанных.

В «Модерне» же Тармогойф по праву занимает трон главного существа формата.

Он сражается в первых рядах множества колод: Джанда, Бэнта, даже [autocard]Тень Смерти[/autocard] использует его — и не только. Разыгравшие его радуются, в оппонентов он вселяет страх. Тармогойф останется с нами надолго.

Давайте посмотрим, какие из этого можно сделать выводы.

Первое: мощь существа может заключаться исключительно в его силе и выносливости. Если кто-то возразит, что это не так, можете смело напомнить ему про Тармогойфа.

Второе: играть картами, усиливающими другие карты, вполне нормально, если с этой целью вы не слишком искажаете всю свою колоду. Многие колоды успешно пользовались поддерживающими Тармогойфа картами и повышали разнообразие, чтобы сделать его максимально сильным. (Конечно, если выяснится, что на самом деле вся эта поддержка не очень-то и нужна — как в случае с Тармогойфом, — то можете смело выкинуть ее.)

И третье: когда что-то выглядит настолько мощным, не бойтесь попробовать это там, где такое обычно «не принято». Тармогойф уже успел побывать во всех типах колод, от супер-агрессивных до контрольных и комбо. [autocard]Эскадронный Ястреб[/autocard] не очень похож на контрольную карту, но когда ее попробовали в контроле, это привело к появлению одной из самых сильных колод в стандартном формате за все времена.

Кто знает, какая из новых карт станет следующим Тармогойфом?.. Но пока вы можете радоваться, открывая Тармогойфов в «Modern Masters» (издание 2017 года).

TL;DR: [autocard mvid="397682"]Тармогойф[/autocard] вернулся, народ! (Это тебе цитата для первого поста, Reddit.)

Встретимся на следующей неделе в новом выпуске «Beyond the Basics». А пока — желаю вашему Тармогойфу всегда находить дополнительную силу, чтобы справляться с Тармогойфами соперника!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight