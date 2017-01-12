Magic — это игра, в которой из любых ваших решений вытекают новые возможности для выбора. В которой ваши действия при сборе колоды влияют на то, какие карты у вас будут в ходе партии, а это повлияет на то, что вы сможете разыграть, а что нет.

Каждое. Решение. Важно.

Игра напоминает интерактивный роман, и выбирая, куда свернуть на развилке, где каждый путь расходится еще на сотни дорог, вы иногда обнаруживаете, что эти дороги переплетаются так, как вы даже не подозревали. Оказывается, что повернув налево когда-то давно, еще при сборе колоды, вы оказали мощное влияние на свои возможности в 4 раунде турнира.

Сегодня я хочу подробно рассмотреть одно из таких решений. Этот аспект игры часто игнорируют или вовсе не замечают — и я снова и снова наблюдаю, как на нем обжигаются игроки.

И это, дорогие читатели, проблема разыгрывания заклинаний с тяжелыми требованиями к цветам маны.

Обретение даров

Давайте возьмем для примера яркую карту из выпуска «Эфирный Бунт». Возможно, вы ее уже видели, а если нет, то смотрите: Одаренный Эфирид!

Две маны за существо 2/3. Цепь жизни. Смертельное касание. Даже тип существа отличный — Эфирид Вампир. Вампир-Полуночник смотрит на него с одобрением.

Он невероятно эффективен. Вы без сомнения захотите играть им в ограниченных форматах и наверняка захотите хотя бы попробовать его в стандарте.

Но у этой карты есть одна особенность. Кое-что, на что нужно обязательно обратить внимание. Давайте взглянем на верхний правый угол.

Если вы хотите стабильно разыгрывать эту карту на втором ходу, то должны понимать, как именно нужно собирать для этого колоду.

Собирая колоду с такими картами, как Одаренный Эфирид, нужно учитывать три важных фактора. Давайте посмотрим, каких.

Суета вокруг мана-базы

Если вы собираетесь играть подобными Одаренному Эфириду картами, самое важное — поддерживающая их мана-база. Однако я часто вижу, как подобные карты кладут в колоду, не делая в мана-базе никаких изменений.

Если вы хотите уверенно разыгрывать заклинание на второй ход, вам понадобится достаточное количество источников.

В замечательной статье 2013 года выдающегося игрока в Magic Френка Карстена (к ней я нередко обращаюсь сам) приведены все необходимые расчеты. Френк приходит к выводу, что для разыгрывания карт за CC (сокращение, которое обычно используется для двух ман любого одного цвета) на втором ходу с вероятностью 90% в колоде из 60 карт, вам нужно 20 источников маны этого цвета.

Подумайте над этим. 20 — это довольно много.

Предположим, вы играете двухцветной колодой с восемью двойными землями. В таком случае для достижения нужного количества вам понадобится еще двенадцать базовых земель этого цвета.

В ограниченных форматах все еще сложнее: расчеты показывают, что для такой вероятности на втором ходу требуется четырнадцать источников. Учитывая, что даже десять базовых земель одного цвета может быть слишком много, число 14 кажется совсем нереалистичным.

Конечно, вы можете пожертвовать стабильностью, — и часто игроки так и поступают. Существуют убедительные причины, чтобы так сделать. Однако такие расчеты хорошо демонстрируют, насколько на самом деле подобные карты требовательны к составу колоды.

И раз уж мы заговорили о причинах пожертвовать стабильностью...

За пределами кривой

Я вижу, как у вас в глазах зарождается паника. Вы решаете больше никогда в жизни не касаться карт со стоимостью BB, потому что вдруг придет второй ход, а вы не сможете их разыграть. Вы уже начали копать яму, чтобы зарыть в нее все свои карты с двойной маной в стоимости.

Успокойтесь. Отложите лопату.

Важно, чтобы вы знали о приведенных выше цифрах и понимали, на что подписываетесь, играя такими картами. Однако все не так мрачно, как может показаться.

Возможно, вам не придется играть эти карты по кривой маны. Представьте, что вы собрали колоду, в которой есть 3 Одаренных Эфирида и 4 «Сердце Кирана».

Если обе эти карты придут вам в руку, а второго источника черной маны пока нет, вы всегда можете разыграть «Сердце Кирана». (В общем-то, часто вы в любом случае захотите получить «Сердце Кирана» первым.)

Зачастую за две цветные маны вы получаете весьма мощную карту, так что не страшно, если она появится на поле битвы на ход или два позже.

В ограниченном формате, если ваша колода не может стабильно разыгрывать Одаренного Эфирида на второй ход, я бы не стал учитывать его как существо за две маны в кривой, но он достаточно силен и для более поздних ходов, так что не стоит от него отказываться. К тому же, время от времени вам все же будет удаваться получить его на второй ход.

И еще одно замечание, которое касается карт, стоящих больше, чем просто две цветные маны. Чем дороже карта, тем меньше вам нужно волноваться о цветной мане в ее стоимости. То же самое относится к картам-ответам на действия оппонента.

Давайте посмотрим на примеры.

Мехагиганту Зарослей требуется две зеленых маны, но к тому моменту, как вы доберетесь до пяти, у вас наверняка будет необходимое количество, если только зеленый у вас — не побочный цвет. Убийство стоит 1BB, но вы вряд ли собираетесь разыгрывать его на третьем ходу, так что для этой карты такая стоимость —не проблема.

Очень важно понимать, почему то или иное обстоятельство считается проблемой, и смотреть на него в контексте, решая, имеет ли оно значение.

Наложение символов

Следите за тем, чтобы случайно не лишить себя возможности разыгрывать заклинания.

Предположим, что вы приняли во внимание все вышеизложенное и положили в колоду Одаренного Эфирида, понимая, что не всегда сможете разыгрывать его вовремя. Замечательно. По тому же принципу в колоду отправляется Воздушный Спасатель. Что ж, тоже неплохо — в вакууме.

Каждое из этих решений само по себе вполне нормальное. Но принятые вместе, они могут доставить вам неприятности. Сможете догадаться, почему?

Вот в чем проблема: на втором ходу вы хотите разыграть Одаренного Эфирида за BB. На третьем ходу вы хотите разыграть Воздушного Спасателя за 1WW. Это уже очень серьезные требования к мане. Чтобы у вас это получилось, вам нужна строго определенная комбинация земель, среди которых будет как минимум одна двойная. Карты тянут вас в разном направлении.

В ограниченных форматах эти карты настолько хороши, что я готов играть любой из них, и, вероятнее всего, оставил бы обе в колоде. Но если бы они были немного хуже, и мне надо было бы убрать что-то из колоды, то я постарался бы оставить в колоде лишь одну из карт.

Вы должны смотреть на колоду в целом и понимать, что в ней происходит, чтобы понять, насколько сильно можете рискнуть. Небольшой риск — это нормально, но каждое новое решение прибавляется к предыдущим, и чем больше вы рискуете, тем с большей вероятностью это может обернуться против вас.

Удвоенный успех

Нет ничего проще, чем сыграть партию, не получить двух источников черной маны и списать все на неудачу. Но случившемуся есть причина, и над этой ситуацией у вас больше контроля, чем вы могли бы подумать.

Если вы будете собирать колоды, обращая внимание на стоимость разыгрывания карт, то и в ограниченных форматах, и в форматах с собранной колодой ваши творения станут немного лучше. Будьте внимательны, и со временем вы начнете замечать разницу... она может оказаться разницей между победой и поражением.

Надеюсь, вам понравился этот рассказ про разыгрывание требовательных к мане карт. Используйте эти знания, когда будете собирать колоду на пререлизе в местном игровом магазине на выходных!

У вас есть вопросы или комментарии? Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

До встречи на следующей неделе! Желаю вам увлекательного пререлиза и побольше Одаренных Эфиридов на втором ходу!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight