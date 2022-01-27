В связи с трудностями с импортом продукции Magic: The Gathering в Россию релиз выпусков Innistrad: Double Feature, Commander Collection: Black и «Камигава: Неоновая Династия» будут отложены до дальнейшего уведомления в России и ряде сосетдних регионов.

Хотите увидеть лучшие карты Камигавы?

В выпуске «Камигава: Неоновая Династия» карты Magic выглядят как никогда стильно. Альтернативное оформление есть у каждой редкой и раритетной карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Вы сможете заполучить особые земли, карты с Ниндзя и Самураями во всем их величии, карты с новой сияющей рамкой — все они выполнены с использованием новейших технологий.

Такой Камигаву вы еще не видели.

Земли в стиле укиё-э

«Камигава: Неоновая Династия» представляет новое оформление полноформатных земель — базовые земли в стиле укиё-э. Вдохновением для иллюстраций послужили японские гравюры на дереве. Для каждого типа базовых земель создано по два оформления в стиле укиё-э.

Язык карт — японский, но вы можете найти их в бустерах на любом языке. Базовые земли в стиле укиё-э содержатся в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах. В трети бустеров выпуска и драфт-бустеров вместо обычной карты земли будет нефольгированная карта базовой земли в стиле укиё-э. В 20% бустеров выпуска вместо обычной карты земли будет традиционная фольгированная карта, а среди этих фольгированных треть — земля в стиле укиё-э. Вы также можете найти земли в стиле укиё-э в драфт-бустерах. Базовая земля в стиле укиё-э содержится в каждом коллекционном бустере.

Оформление «Мягкое свечение»

У каждой редкой или раритетной карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия» есть альтернативное оформление. Это оформление «Мягкое свечение» в духе неоновой эстетики будущего.

Всего вы можете найти 37 редких и 6 раритетных карт с оформлением «Мягкое свечение».

Среди карт выпуска «Камигава: Неоновая Династия» есть шесть редких и три раритетных Саги. Они тоже получили оформление «Мягкое свечение», но со своей изюминкой. На обеих сторонах этих карт расположена альтернативная иллюстрация, но лишь на обратной есть рамка «Мягкое свечение». На лицевой стороне карты располагается рамка Саги.

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Вы можете найти традиционные фольгированные и нефольгированные карты с оформлением «Мягкое свечение», включая карты Саг, в бустерах выпуска и коллекционных бустерах.

Оформление Ниндзя

Среди существ выпуска «Камигава: Неоновая Династия» есть 22 Ниндзя и один Ниндзя-planeswalker Кайто Сидзуки. Вы можете найти каждую из этих карт с альтернативным оформлением: новой иллюстрацией и особой рамкой Ниндзя.

Всего есть семь обычных, восемь необычных, шесть редких и две раритетные карты с рамкой Ниндзя. Ниндзя очень скрытные, но вы можете найти как традиционные фольгированные, так и нефольгированные карты с ними в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах.

Оформление Самураев

В выпуске «Камигава: Неоновая Династия» есть 21 Самурай, а также planeswalker Странствующая Императрица. Вы можете найти каждую из этих карт с альтернативным оформлением: новой иллюстрацией и особой рамкой Самураев.

Всего есть десять обычных, семь необычных, четыре редкие и одна раритетная карта с рамкой Самураев. Вы можете найти как традиционные фольгированные, так и нефольгированные карты Самураев в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах.

Карты без рамок

В каждом выпуске Magic есть карты без рамок с альтернативной иллюстрацией, и «Камигава» — не исключение. Вы сможете получить карты всех четырех раритетных planeswalker’ов выпуска «Камигава: Неоновая Династия» без рамок с иллюстрациями таких художников, как Lack, Hara Tetsuo, и Terada Katsuya ...

А также одну редкую и пять раритетных карт Драконов ...

И пять легендарных земель:

Вы сможете найти традиционные фольгированные и нефольгированные карты без рамок в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах.

Если вы приобретете коробку бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия» в вашем местном магазине WPN, то также можете получить фольгированную карту «Сатору Умезава» без рамки с иллюстрацией Yoji Shinkawa. Узнайте подробности в магазине!

Карты Фирексийцев

Выпуск «Камигава: Неоновая Династия» содержит две карты Фирексийцев. Эти карты могут быть на фирексийском языке и с фирексийской рамкой вне зависимости от языка бустера. Тогда у них обычная иллюстрация. Вы сможете найти такие традиционные фольгированные и нефольгированные карты в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах.

Фольгирование с тиснением

Фольгированные карты с тиснением возвращаются в Magic с выпуском «Камигава: Неоновая Династия». Фольгирование с тиснением — это техника печати, которую мы разными способами используем для карт Magic в каждом выпуске. Иногда мы делаем целую рамку, как это было в выпуске Commander Legends, иногда — акцент для рамки, как в выпуске «Стриксхейвен: Школа Магов».

В выпуске «Камигава: Неоновая Династия» мы используем фольгирование с тиснением, чтобы подчеркнуть уникальные рамки «Камигавы». Для такого оформления мы тщательно отобрали двенадцать карт. Фольгирование с тиснением получат одна редкая и четыре раритетных карты с рамкой «Мягкое свечение», одна редкая и две раритетные карты с рамкой Ниндзя, одна редкая и одна раритетная карта с рамкой Самураев и две раритетных карты с фирексийской рамкой. Вы сможете найти эти карты только в коллекционных бустерах.

Расширенные иллюстрации

Каждая редкая или раритетная карта — чья-то любимая, поэтому мы сделали их особые версии. В большинстве выпусков Magic редкие и раритетные карты, которые не получили уникальное оформление, печатаются с расширенной иллюстрацией. Все редкие и раритетные карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия» получили уникальное оформление, так что мы хотели отказаться от карт с расширенными иллюстрациями ... Но некоторым нравятся расширенные иллюстрации. Они расстроятся, когда увидят выпуск без любимого оформления. Так что мы сделали вариант с расширенной иллюстрацией для каждой редкой или раритетной карты выпуска!

(Кроме карт planeswalker’ов. Существует высокий шанс получить карту с расширенной иллюстрацией в коллекционном бустере. Иногда в дополнение к этой карте вы можете найти карту planeswalker’а без рамки.)

Карты с расширенной иллюстрацией есть только в коллекционных бустерах. Всего вы можете найти 53 редкие и 11 раритетных карт, а также шесть редких и три раритетных карты Саг с расширенной иллюстрацией. На картах Саг расширенная иллюстрация расположена только на обратной стороне. Все эти 73 карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия» представлены как в традиционном фольгированном, так и в нефольгированном вариантах. Также есть 32 редкие и шесть раритетных карт с расширенной иллюстрацией из колод для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Эти 38 карт вы можете найти только в нефольгированном варианте.

Фольгированные карты с оформлением «Неоновые чернила»

Новый тип фольгированных карт «Камигавы» — уникальное оформление «Неоновые чернила»: поверх традиционного фольгирования используется техника шелкографии, которая позволяет создать потрясающий яркий визуальный эффект. Хидецугу, Пожирающий Хаос заявил свои права на это оформление. В рамках выпуска «Камигава: Неоновая Династия» это единственная карта, получившая оформление «Неоновые чернила».

Она существует в четырех вариантах разных цветов: синем, зеленом, красном и желтом. Первые три вы можете найти только в коллекционных бустерах выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Синих карт больше всего. Зеленых — вдвое меньше, чем синих, а красных — на 75% меньше, чем зеленых. Эти карты доступны только на английском языке вне зависимости от цвета или языка бустера. Их можно найти в коллекционных бустерах на любом доступном языке.

Желтый вариант оформления — это эксклюзивная промо-карта магазинов WPN Premium. Она также доступна только на английском языке.

Выпуск «Камигава: Неоновая Династия» не содержит эксклюзивных карт, доступных только в Японии. Все карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия» (кроме неоновых вариантов «Хидецугу») доступны на всех языках.

В бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах вы сможете найти традиционные фольгированные и нефольгированные варианты карты с рамкой «Мягкое свечение», рамками Ниндзя или Самураев, фирексийскими рамками и без рамок. Многие карты получили несколько вариантов оформления. Общее количество таких карт с уникальным оформлением не меняется вне зависимости от количества вариантов. Традиционные фольгированные и нефольгированные земли в стиле укиё-э встречаются в бустерах выпуска и драфт-бустерах. Одна фольгированная базовая земля в стиле укиё-э содержится в каждом коллекционном бустере.

Веселее всего открывать бустеры выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Каждая обычная и необычная карта рассказывает свою маленькую историю, вы гарантированно получите одну фольгированную карту и одну карту-иллюстрацию, а 30% бустеров выпуска содержат как минимум две редкие или раритетные карты. Около 13% бустеров выпуска содержат нефольгированную редкую или раритетную карту с альтернативным оформлением.

Если вы участвуете в драфте, то вам понравятся драфт-бустеры. Около 10% драфт-бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия» содержат редкую или раритетную карту с альтернативным оформлением.

Коллекционные бустеры — лучший способ собрать самые разные редкие и раритетные карты, а также фольгированные карты. Это единственные бустеры, в которых вы сможете найти фольгированные карты с тиснением, карты с расширенной иллюстрацией или карты с оформлением «Неоновые чернила».

Подробнее о содержимом каждого вида бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия» вы можете узнать на странице обзора продукции выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Какой бы бустер «Камигава: Неоновая Династия» вы ни выбрали — вам точно понравится его содержимое. Будущее Камигавы уже наступило.