На «Улицах Новой Капенны» много чем можно поживиться. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником драфтов или коллекционером фольгированных карт, вот перечень того, что вас может ожидать при следующем налете на бустер.

Бонусные карты

В выпуске «Улицы Новой Капенны» есть отдельные бонусные карты для различных регионов. Коробки бустеров выпуска с 30 бустерами внутри, а также коробки драфт- и коллекционных бустеров — в каждой из них есть традиционная фольгированная бонусная карта. Бонусная карта всегда одна — это «Встречающие на Торжестве». Но ее иллюстрация и язык всегда зависят от языка, на котором выпущена коробка.

Каждая версия бонусной карты будет содержать иллюстрацию, посвященную культурным аспектам каждого региона. Разрабатывать концепцию каждой версии карты нам помогали международные маркетинговые отделы нашей компании.

Английский Испанский Русский

Бразильский португальский Корейский Японский

Итальянский Немецкий Французский

Традиционный китайский Китайский (упрощенный)

Обратите внимание, что карта «Встречающие на Торжестве» в бустерах «Улицы Новой Капенны» имеет разные иллюстрации, и эти иллюстрации представлены на бустерах, выпущенных на всех поддерживаемых языках.

Земли «Мегаполис»

Достопримечательности Новой Капенны представлены на полноформатных базовых землях «Мегаполис», демонстрирующих искусство и архитектуру города. Существует десять земель «Мегаполис» — по две на каждый основной тип земли.

Земли «Мегаполис» в традиционном фольгированном и нефольгированном вариантах можно найти в бустерах выпуска и драфт-бустерах. Треть бустеров выпуска и драфт-бустеров «Улицы Новой Капенны» содержат земли «Мегаполис».

В бустерах выпусков треть традиционных фольгированных базовых земель будет также землями «Мегаполис». В коллекционных бустерах «Улицы Новой Капенны» вы всегда найдете традиционную фольгированную землю «Мегаполис».

Золотой век

Если вы ищете быстрой и легкой наживы, вам стоит присоединиться к одной из семей Новой Капенны, и карты с рамкой «Золотой век» являются тому подтверждением. Каждая из 45 трехцветных золотых карт в выпуске «Улицы Новой Капенны» представлена в рамке «Золотой век»: 5 обычных, 15 необычных, 20 редких и 5 раритетных.

Карты с рамкой «Золотой век» можно найти в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах, как в традиционном фольгированном, так и нефольгированном вариантах.

Позолоченные карты

Настоящий успех в Новой Капенне — это найти позолоченную карту с рамкой «Золотой век». Позолоченные карты — это следующий уровень фольгированных карт с рамкой «Золотой век»: на позолоченных картах элементы рамки имеют трехмерное тиснение золотом поверх традиционной фольгированной карты.

(Семья Обскура обманула нас в типографии. Это тиснение — не настоящее золото.)

Все 45 карт с рамкой «Золотой век» имеют позолоченную версию. Каждая позолоченная карта имеет рамку с тиснением поверх традиционной фольгированной карты. Как и другие виды оформления, это тиснение абсолютно гладкое, и такими картами разрешается играть на санкционированных мероприятиях Magic.

Позолоченные карты встречаются в бустерах выпуска и коллекционных бустерах. Позолоченные карты выпущены только на английском языке, но они могут попадаться в бустерах на любом языке. 3% бустеров выпуска содержат позолоченные обычные или необычные карты, а 1% бустеров выпуска содержат позолоченные редкие или раритетные карты. 25% коллекционных бустеров содержат позолоченные обычные или необычные карты, а 13% коллекционных бустеров содержат позолоченные редкие или раритетные карты.

Ар-деко

Независимо от того, ведете ли вы дела с друзьями или врагами, в Новой Капенне важно выглядеть солидно. Девять различных карт выпуска «Улицы Новой Капенны» имеют альтернативное оформление в стиле ар-деко, что позволяет разместить эти карты на обложке модного журнала. Четыре редкие и пять раритетных карт — включая три раритетные карты Planeswalker-ов — имеют оформление в стиле ар-деко.

Карты с рамками «Ар-деко» можно найти в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах, как в традиционном фольгированном, так нефольгированном вариантах.

Фольгирование с тиснением

Когда Об-Никсилис услышал, что у карт с оформлением «Золотой век» есть ультраклассные позолоченные версии, он захотел узнать, где же ультраклассная версия его карты в стиле ар-деко. К счастью для нас, он был рад услышать, что фольгированные версии всех девяти карт с оформлением «Ар-деко» можно найти исключительно в коллекционных бустерах «Улицы Новой Капенны».

Небоскреб

Главы семей Новой Капенны живут в настоящей роскоши. Десять небазовых земель в выпуске «Улицы Новой Капенны» представлены с рамкой «Небоскреб». В том числе эти фантастические локации:

Пять редких и пять обычных карт представлены с рамкой «Небоскреб». Их можно найти в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах, как в фольгированном, так и нефольгированном вариантах.

Без рамок

В каждом выпуске Magic, включая «Улицы Новой Капенны», всегда можно найти несколько карт с альтернативными иллюстрациями без рамок. Семь редких и семь раритетных карт — включая три раритетные карты Planeswalker-ов — имеют альтернативные иллюстрации без рамок.

Эти карты без рамок можно найти в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах, как в традиционном фольгированном, так и нефольгированном вариантах.

Фирексийцы

В Новой Капенне также можно встретить Урабраска. Хотя, возможно, беспокоиться не о чем.

Урабраск может быть представлен на фирексийском языке с фирексийским оформлением, независимо от языка бустера, в котором он находится. Урабраск с фирексийским оформлением представлен своей обычной иллюстрацией. Урабраска с фирексийским оформлением можно найти в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах, как в традиционном фольгированном, так нефольгированном вариантах.

Обратите внимание, что версия Урабраска с рамкой «Ар-деко» никогда не встречается на фирексийском языке, но попадается в бустерах на всех языках. Версия с рамкой «Ар-деко» и фольгированным тиснением встречается в коллекционных бустерах «Улицы Новой Капенны».

Расширенные иллюстрации

Вот вы и познакомились со всеми альтернативными вариантами оформления карт в выпуске «Улицы Новой Капенны». Для нас важно сделать классные альтернативные версии каждой редкой и раритетной карты — они всегда кому-то нравятся — поэтому редкие и раритетные карты, не представленные ни с одним из вышеперечисленных вариантов оформления, будут иметь расширенные иллюстрации.

Карты выпуска «Улицы Новой Капенны» с расширенными иллюстрациями можно найти в коллекционных бустерах в фольгированном и нефольгированном вариантах. В выпуске «Улицы Новой Капенны» представлены 29 редких карт и шесть раритетных карт с расширенными иллюстрациями.

В коллекционных бустерах вам могут попасться карты с расширенными иллюстрациями из набора для «Командира» по выпуску «Улицы Новой Капенны». В наборе для «Командира» по выпуску «Улицы Новой Капенны» представлено 80 редких и 12 раритетных карт. Большинство карт из набора для «Командира» по выпуску «Улицы Новой Капенны» представлены с расширенными иллюстрациями и исключительно в нефольгированном варианте. Однако все десять новых раритетных легендарных существ из колод для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны», а также шесть редких и две раритетные карты командиров «Улиц Новой Капенны», встречающихся в бустерах выпусков, можно также найти в коллекционных бустерах в традиционных фольгированных вариантах с расширенными иллюстрациями.

«Список»

«Список» для выпуска «Улицы Новой Капенны» отличается от обычного. Обычно «Список» содержит сотни карт за всю историю Magic, которые могут попасть в бустеры выпуска в качестве вишенки на торте. В выпуске «Улицы Новой Капенны» Список стал короче обычного, чтобы освободить место для тематических карт Magic из набора Secret Lair x Stranger Things. Иллюстрации карт Secret Lair остаются уникальными для этого набора, но 1 из 8 бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны» будет содержать карту, идентичную по механике картам Secret Lair. Все девять карт будут примерно одного уровня.

Turn Over

Еще 1 из 8 бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны» содержит карту из «Списка», как вы уже знаете. Но мы сократили его до 58 карт, чтобы освободить место для карт из набора Secret Lair.

Коротко о доступных картах

В выпуске «Улицы Новой Капенны» представлены: 101 обычная, 80 необычных, 60 редких и 20 раритетных карт. Причем многие из этих карт имеют альтернативное оформление, как описано выше.

Все карты с оформлением «Золотой век», «Ар-деко», «Небоскреб», «Фирексийский» и без рамок можно найти в бустерах выпуска, драфт-бустерах и коллекционных бустерах в традиционном фольгированном и нефольгированном вариантах. Позолоченные карты могут попадаться в бустерах выпуска и коллекционных бустерах. Фольгированные версии карт с рамками «Ар-деко» встречаются только в коллекционных бустерах. Позолоченные карты выпущены только на английском языке, но они могут попадаться в бустерах на любом языке. Земли «Мегаполис» можно найти в бустерах выпуска и драфт-бустерах в традиционном фольгированном и нефольгированном вариантах. Каждый коллекционный бустер содержит одну традиционную фольгированную землю «Мегаполис».

Интереснее всего распаковывать бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны»: обычные и необычные карты рассказывают небольшие истории, в каждом бустере гарантированно есть фольгированная карта и карта-иллюстрация, а 30% бустеров выпуска содержат как минимум две редкие или раритетные карты.

Если вы любите драфты, то драфт-бустеры созданы специально для вас.

Коллекционные бустеры — это лучший способ собрать различные редкие и раритетные карты, а также традиционные фольгированные карты. Кроме того, только в них можно найти карты с фольгированным тиснением и расширенными иллюстрациями.

Не существует фиксированного соотношения между частотой выпадения обычной версии карты и ее альтернативных версий. Около 13% бустеров выпуска содержат нефольгированную редкую или раритетную карту с альтернативным оформлением, и около 10% драфт-бустеров «Улицы Новой Капенны» содержат нефольгированную редкую или раритетную карту с альтернативным оформлением. Многие карты получили несколько вариантов оформления. Общее количество таких карт с уникальным оформлением не меняется вне зависимости от количества вариантов. Это касается и коллекционных бустеров.

Полная информации о содержимом каждого типа бустера «Улицы Новой Капенны» представлена в статье «Улицы Новой Капенны»: обзор продукции. Чтобы узнать больше об иллюстрациях и дизайне этих прекрасных карт, загляните сюда.

Какой бы бустер «Улицы Новой Капенны» вы ни выбрали, вам обязательно понравится то, что вы найдете внутри.