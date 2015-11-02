Коммандер Уильям Райкер: — Ну, как тебе, понравилось командовать?

Лейтенант Вурф: — Кресло удобное.

—Star Trek: The Next Generation, эпизод «The Emissary»

Когда вы в следующий раз сядете в удобное кресло, чтобы сыграть в формате «Командир», в вашем распоряжении уже может оказаться новейшее оружие из нашего последнего выпуска: Commander (издание 2015 г.). В этом выпуске вас ждет пять новых колод во вражеских цветах, в которых вы найдете 56 новых карт и целую кучу замечательных перепечаток.

Интересно, сколько карт влезает в кучу? Впрочем, неважно. Лучше давайте поговорим о новых механиках, которыми вам предстоит сыграть.

Жетоны опыта

Каждой из колод этого выпуска управляет свое легендарное существо, и эти существа используют жетоны опыта. После жетонов яда это второй тип жетонов, который может быть у игрока. Но если от жетонов яда игроку радости мало, то жетоны опыта — это очень весело!

У пяти командиров есть срабатывающие способности, дающие вам жетоны опыта при определенных условиях. Например, Миззикс дает вам жетон, когда вы разыгрываете мгновенное заклинание или заклинание волшебства с конвертированной мана-стоимостью больше, чем число имеющихся у вас жетонов опыта. Ваше первое мгновенное заклинание или заклинание волшебства приведет к срабатыванию этой способности и даст вам жетон опыта. Чтобы она сработала еще раз, вы должны разыграть мгновенное заклинание или волшебство с конвертированной мана-стоимостью 2 или больше. Затем — три или больше, и так далее.

Ну хорошо, жетоны вы получили. И что, спрашивается, с ними делать? В случае с Миззикс (попробуйте произнести это быстро три раза подряд!) вы получаете скидку на заклинания волшебства и мгновенные заклинания, которые разыгрываете. Обратите внимание, что эта скидка не меняет конвертированную мана-стоимость заклинаний. Так что, если у вас есть три жетона опыта, то за мгновенное заклинание с мана-стоимостью 3R вы заплатите всего R, и при этом сработает первая способность Миззикс.

Вы сохраняете жетоны опыта даже в том случае, если давшее их вам существо покидает поле битвы. Так что, если ваш командир — Миззикс, то она может дать вам несколько жетонов опыта, а потом по какой-то причине вернуться в зону командования. В следующий раз, когда она появится на поле битвы, свою историю со скидкой на заклинания вы продолжите с того момента, на котором остановились.

Жетоны опыта полностью универсальны. Если у вас в колоде есть и Миззикс, и другие легендарные существа, то жетоны опыта от каждого из них влияют на способности других существ. Что это за способности? Подождите и увидите!

Бесчисленность (Myriad)

Нам нравятся выпуски «Commander», потому что мы можем придумывать способности, которые вряд ли встретишь в обычном релизе. Одна из таких способностей — Бесчисленность. Когда существо с Бесчисленностью атакует, за каждого оппонента, кроме защищающегося игрока, вы получаете фишку-копию существа, атакующую того оппонента или planeswalker-а под контролем того оппонента. Больше не придется мучительно выбирать, кого из оппонентов атаковать. Вы можете достать их всех! Когда вы атакуете planeswalker-а, Бесчисленность также срабатывает, поскольку контролирующий planeswalker-а игрок является защищающимся.

Фишки копируют то, что написано на существе, и практически ничего больше. Если на Banshee of the Dread Choir есть какие-то Ауры или Снаряжение, они не копируются. То же самое относится к жетонам +1/+1 и другим некопируемым эффектам, изменившим силу, выносливость и способности существа. Но, в случае с Banshee of the Dread Choir, у всех фишек будет последняя способность, так что вы сможете заставить скинуть карту нескольких оппонентов. В конце боя фишки изгоняются. Они не попадают на кладбище, так что способности, срабатывающие, когда существо умирает, не сработают.

Еще один важный момент заключается в том, что фишки выходят на поле битвы повернутыми и атакующими. Это означает, что вы не объявляете их атакующими. Если у вас есть способности, срабатывающие каждый раз, когда существо атакует, они не сработают. (Иными словами, Бесчисленность не заставляет сработать саму себя. Что, в общем-то, неплохо. В противном случае пришлось бы иметь дело с неудержимой армией клонов, которые не только привели бы к ничьей в партии, но и уничтожили бы всю жизнь во Вселенной. Хорошо, что я это предвидел!) Это может иметь значение, если вы дадите Бесчисленность другим существам. Как это сделать? Отличный вопрос!

Если в игре нет других оппонентов (например, в партии осталось всего два игрока, или вы начинали вдвоем), то Бесчисленность не делает ничего. Впрочем, ничего страшного. Ведь до полной победы вам осталось разобраться всего с одним противником!

Слияния (Confluence)

Модальные заклинания позволяют выбирать из различных эффектов. Вы выбираете, какой режим использовать, когда разыгрываете заклинание. Некоторое время назад мы разработали для модальных заклинаний новый шаблон: список с пунктами! Теперь заклинания с выбором режима легче читать и понимать, и у нас есть возможность придумывать с ними всякие интересные вещи. Например, Слияния!

Разыгрывая Слияние, вы выбираете три режима, при этом один и тот же режим можно выбрать несколько раз. Если режиму требуется цель — как, например, третьему режиму Огненного Слияния (Fiery Confluence), — вы должны будете выбрать легальную цель при каждом выборе режима. Если этот режим вы не выбираете, то волноваться о цели не нужно. Так что вы можете разыграть Огненное Слияние и без артефактов на поле битвы, если будете использовать только первые два режима.

Важно помнить, что какие бы режимы вы ни выбрали, эффекты работают в том порядке, в котором они напечатаны на карте. Если вы выбираете один режим несколько раз, вы сами определяете порядок. Например, вы решили разыграть Огненное Слияние, два раза выбрав первый режим и один раз — второй. Когда оно разрешается, сначала каждое существо получит по 1 повреждению, затем каждое существо получит по 1 повреждению еще раз, а после этого по 2 повреждения получит каждый оппонент.