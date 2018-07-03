У каждой истории есть начало.

Некоторым игрокам в Magic пререлизы хорошо известны: они ходят на них много лет, и у них это одни из самых любимых турниров. Но многие только собираются открыть первую главу в своей истории пререлизов.

Добро пожаловать!

«Базовый выпуск 2019» — идеальный момент, чтобы начать играть. Этот выпуск задуман как отличный вариант для всех игроков в Magic — и новичков, и опытных. Вам нужны средства, которые помогают начать играть? Пожалуйста! Интересные новые карты, которые приведут в восторг опытных игроков? Конечно! (Вы видели Никола Боласа, Опустошителя?)

Но что же такое пререлиз? Чего вам на нем ожидать? И что делает этот турнир таким замечательным?

Давайте разберемся!

Сердце пререлиза

Пререлизы — мои любимые турниры по Magic в году.

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. И я такой не один — многие игроки в Magic, от опытных ветеранов до зеленых новичков, поступают точно так же! Пререлизы входят в число наших самых популярных турниров.

Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Мало что может сравниться с пререлизом. Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло семнадцать лет, но ничего не поменялось — пререлизы стали только еще лучше!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе «Базового выпуска 2019», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Прийти в магазин и узнать, что мест на турнире не осталось, — это самое грустное. Планируйте наперед!

Вы нашли магазин? Замечательно!

Теперь пришло время все спланировать и подготовиться к мероприятию. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Не забудьте взять с собой все припасы, которые могут пригодиться в путешествии! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду, чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой.

Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. И чтобы сражаться с тиранами, потребуются силы, так что захватите что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или яблоко. (Уточните в игровом магазине — там может быть в продаже какая-то еда!)

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в саквояж все необходимое для путешествия. Вы даже прочитали последнюю статью, посвященную сюжету Magic, так что знаете, что происходило с Николом Боласом. И, конечно же, вы просмотрели все замечательные карты в галерее «Базового выпуска 2019». Если вам интересно, каким может оказаться турнир, то вы могли прочитать мою статью, которая так и называется: «Ваш первый турнир».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Карточная база

Когда вы придете на пререлиз и сядете за игровой стол, то получите вот такую вот чудесную вещицу! Посмотрите, какую красивую коробку для колоды мы сделали для «Базового выпуска 2019»:

Эту коробку вы оставите себе! Во время пререлиза вы будете хранить в ней колоду, да и потом она может вам пригодиться. Да, и это еще не все!

Вы получите этот симпатичный счетчик жизней D20:

Вкладыш расскажет вам кое-что интересное о мире «Базового выпуска 2019» — и о том, как собирать запечатанную колоду:

Но самое главное из того, что содержится в пререлизном наборе, — шесть бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою запечатанную колоду. К тому же вы получите блестящую призовую пререлизную карту. (Это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска!)

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранные цвета должны соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы методом вы ни воспользовались, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, [autocard]Толарианский Ученый[/autocard] — эта карта, которую чаще всего стоит разыгрывать на третьем ходу, а вот [autocard]Убийство[/autocard] вряд ли понадобятся вам к третьему ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Запечатанная колода» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания.

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в ограниченных форматах ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Запечатанная колода» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды. (Если вы играли в недавний выпуск Battlebond, то это может вам быть уже знакомым!)

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Хотите больше узнать, как устроен формат «Двухголовый гигант», и познакомиться с тонкостями игры? Вы можете прочитать о нем на этой странице — нажмите здесь.

Открытые дуэли

Если занимающий весь день турнир — не совсем то, чего вы хотите от Magic, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько партий с картами из «Базового выпуска 2019», то можете принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовую к игре колоду Planeswalker-а из 60 карт и используете ее для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами. Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

Время коробок

В «Доминарии», предыдущем легальном в Стандартном формате выпуске, впервые появилась возможность забрать коробку бустеров на пререлизе — и в «Базовом выпуске 2019» она сохранилась!

Все верно: если вы сделаете предварительный заказ коробки бустеров «Базового выпуска 2019», то сможете купить коробку и забрать домой (или вскрыть на месте!) прямо на пререлизе. За дополнительными сведениями обращайтесь в местный магазин.

Также на пререлизе можно купить колоды Planeswalker-ов. Неважно, хотите вы играть в Открытые дуэли, или нет, — берите колоду и сражайтесь!

Базовые вопросы

В «Базовом выпуске 2019» нет каких-то новых механик, но хватает необычных карт.

Если вам любопытно, как работает выпуск, и вы хотите подробно в этом разобраться, читайте заметки к выпуску здесь.

Начало чего-то великого

С тех пор, как мы в последний раз выпускали базовый выпуск, прошло довольно много лет, — и я рад, что они вернулись! Они увлекательные, освежающие, и это замечательное время, чтобы начать играть. Главное — берегитесь Никола Боласа!

Надеюсь, выпуск понравится вам так же, как нам! Я от него просто в восторге — от простых заклинаний удаления до пяти старейшин-драконов.

Так что собирайте друзей, еще раз просмотрите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в ближайшем магазине и приготовьтесь веселиться!

У вас есть вопросы или комментарии? Хотите узнать, чего вам ждать? Я с удовольствием вас выслушаю! Присылайте их мне! Со мной всегда можно связаться, написав в Твиттер или задав вопрос через Tumblr. Я отвечу!

И пусть ваш пререлиз — будь он первым или десятым — пройдет отлично! Желаю удачи.

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight