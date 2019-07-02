Старые друзья. Новые знакомые. Повсюду ощущается обжигающее присутствие Чандры. Это может означать лишь одно: выходит «Базовый выпуск 2020»!

Быть может, вы только начинаете постигать тонкое искусство магии, а может, вы уже многоопытный Planeswalker, — в любом случае этот выпуск вас не разочарует. Мы всегда стараемся делать базовые выпуски максимально подходящими для тех, кто только учится играть в Magic, и в то же время включаем в них множество сильных и интересных новых карт для самых разных колод.

И, как водится, на пререлизе у вас будет возможность увидеть новые карты и сыграть ими раньше других!

Будь это ваш первый или уже сотый пререлиз — это самая лучшая возможность ознакомиться с новым выпуском. Опять-таки, вы сможете в числе первых сыграть новыми картами!

Итак, что вас ждет на предстоящем пререлизе? Читайте дальше!

Основные концепции

Пререлизы — мои любимые турниры Magic в году.

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. И я такой не один — многие любители Magic, от опытных ветеранов до новичков, тоже выбирают их! Пререлизы входят в число наших самых популярных турниров.

Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic! Magic!

Мало что может сравниться с пререлизом. Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло восемнадцать лет, но ничего не поменялось — пререлизы стали только еще лучше!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Базовый выпуск 2020». Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Вы нашли магазин? Замечательно!

Теперь пришло время все спланировать и подготовиться к мероприятию. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Не забудьте взять с собой все припасы, которые могут пригодиться в путешествии! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду, чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой.

Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. Чтобы сражаться, потребуются силы, так что захватите что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или яблоко.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в саквояж все необходимое для путешествия. И, конечно же, просмотрите все замечательные карты в галерее «Базового выпуска 2020» . Если вам интересно, каким может оказаться турнир, то вы могли прочитать мою статью, которая так и называется:«Ваш первый турнир».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Основные вашей колоды

Ну хорошо. Итак, вы собираетесь сесть и начать играть. Чего вы можете ожидать?

Каждый игрок получит коробку, которая выглядит вот так:

В ней вы найдете шесть бустеров «Базового выпуска 2020» и проштампованную фольгированную пререлизную карту — ею может оказаться любая случайная редкая или раритетная карта из этого выпуска!

Кроме того, вы получите и другие полезные предметы — например, счетчик жизней Spindown. Давайте же откроем коробку и посмотрим!

Замечательно! Множество необходимых вам припасов.

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте поговорим о том, что с ними делать дальше!

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента

Много хороших карт одного цвета

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью

В идеале выбранные цвета должны соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы методом вы ни воспользовались, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, [autocard]Капеллана Рассвета[/autocard] чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот [autocard]Разочарование[/autocard] вряд ли понадобится вам ко второму ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2

2 маны: 4–6

3 маны: 3–5

4 маны: 2–4

5 маны: 1–3

6+ маны: 0–2

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. «Силед» Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь .

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в таких патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Силед — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды. (Если вы играли в прошлогодний выпуск Battlebond, то это может вам быть уже знакомым!)

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Хотите больше узнать о том, как устроен формат «Двухголовый гигант», и познакомиться с тонкостями игры? Вы можете прочитать о нем на этой странице, нажав здесь .

Открытые дуэли

Если вы пока не хотите играть в занимающем весь день турнире по Magic,, или у вас мало времени и вы просто хотите сыграть в свое удовольствие несколько партий с картами из нового выпуска, вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовую к игре колоду Planeswalker-а из 60 карт и используете ее для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами. Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Кстати, «Базовый выпуск 2020» предлагает на выбор пять разных колод Planeswalker-ов на любой вкус! Не забудьте взглянуть на них!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

Еще больше новых карт

Хотите еще больше карт нового базового выпуска? Тогда у нас отличные новости! На последних пререлизах у вас появилась возможность приобрести коробку бустеров!

Все верно: если вы сделаете предварительный заказ коробки бустеров, то сможете купить коробку и забрать домой (или вскрыть на месте!) прямо на пререлизе. За дополнительными сведениями обращайтесь в местный магазин.

Также на пререлизе можно купить колоды Planeswalker-ов. Неважно, хотите вы играть в Открытые дуэли или нет, — берите колоду и сражайтесь!

Ваш выбор — 2020

Сейчас самое лучшее время для того, чтобы окунуться в атмосферу Magic,. Совсем скоро выходит новый базовый выпуск; Magic: The Gathering Arena привлекает все больше игроков; повсюду полно магазинов, где у вас будет возможность поиграть — одним словом, перед вами открыто множество возможностей играть в Magic, где бы вы ни были!

Если вы новичок — добро пожаловать! Если вы в свое время уже играли в Magic — c возвращением! Будет очень весело!

Собирайте друзей, еще раз просмотрите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в вашем местном магазине на пререлиз и играйте в свое удовольствие!

Хотите узнать, чего вам ждать? У вас есть вопросы или комментарии? Присылайте их мне! Приятно было пообщаться со всеми вами! Со мной всегда можно связаться, написав в Твиттер, Instagram, на почту или задав вопрос через Tumblr. Я читаю все, что вы мне пишете!

Надеюсь, новый выпуск вам понравится! До скорой встречи!

— Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Твиттер: @GavinVerhey