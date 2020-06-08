Меня зовут Лиз Лео, я креативный продюсер команды разработчиков франшизы Wizards, и сегодня я пригласила нескольких ключевых участников разработки новейшего Planeswalker-а Magic, чтобы они коротко рассказали все самое интересное о Базри Кете.

Нам часто приходится создавать новых Planeswalker-ов, которые являются истинными представителями своих миров. Недавно мы были свидетелями появления в Икории нового персонажа — Лукки, чей облик, способности и история тесно связаны с устройством его мира. Но что если потребуется создать Planeswalker-а для выпуска карт, не привязанного к определенному миру? Базовый выпуск лучше всего подходит для появления персонажа, который пока еще не вовлечен в основную сюжетную линию, но сыграет свою роль в будущем Magic.

Мы разработали для «Базового выпуска 2021» (M21) нового персонажа по имени Базри Кет. Я попросила главного сценариста Геррита Тернера, старшего арт-директора Дэниела Кетчума и игрового дизайнера Сидни Адамса ответить на вопросы о создании Базри.

В: Давайте прежде всего выясним, кто такой Базри. Расскажите, пожалуйста, о происхождении этого персонажа и его предыстории.

Дэниел Кетчум: Когда мы задумались над созданием очередного белого паладина, у нас возникло множество идей, некоторые из которых впоследствии будут воплощены в жизнь. Но из всех возможных вариантов для текущей цели лучше всего подходил Базри Кет. Базри — образцовый паладин, ведомый самыми благородными побуждениями, и поэтому он понятен начинающим игрокам в Magic, знакомым с классическими сюжетами фэнтези. Но детали, которые мы используем, чтобы придать личности Базри выпуклость, выворачивают эти стереотипные сюжеты наизнанку, что наверняка понравится нашим давнишним фанатам. При этом мы четко соблюдаем «белые» стереотипы цветовой диаграммы Magic и наделили нашего героя всеми традиционными признаками: стремлением защищать, приверженностью к порядку и единением в борьбе за общее благо.

Геррит Тернер: Как можно догадаться по иллюстрации к карте, Базри Кет родился в пустынном мире Амонхет. С раннего детства он поклонялся Окетре — богине сплоченности с головой кошки, и стремился выполнять ее заветы до последней буквы. Базри мечтал доказать ей свою преданность, пройдя Испытание Сплоченности, и незадолго до событий выпуска «Амонхет» у него появилась такая возможность. Благодаря руководству Базри его собратьям по снопу удалось пережить Испытание, и Базри завладел стрелой Окетры. В момент торжества в Базри зажглась искра Planeswalker-а, и он исчез.

Естественно, такой поворот событий оказался для Базри большим потрясением, и он не сразу смог понять, что с ним произошло. До этого неожиданного путешествия он ничего не знал о Planeswalker-ах и Мультивселенной. Выяснив правду о себе, он был счастлив вернуться домой, но... спойлеры для тех, кто незнаком с сюжетом Magic: ничего хорошего из этого не вышло. Вновь оказавшись в Амонхете, Базри обнаружил лишь дымящиеся руины. Окетра была мертва и все, во что он верил, оказалось искусно состряпанной ложью.

В: Да уж, этот поворот сюжета трогает до глубины души. Как же Базри смог смириться с трагической судьбой своего родного мира?

Сидни Адамс: Потеряв точку опоры, Базри пережил сильнейший духовный кризис. Проще всего было бы забыть Окетру, отказаться от веры и двигаться дальше. Но он видел, как страдает и борется его народ, и понял, что ему есть чем заняться. Базри стал помогать раненым и слабым, воодушевлять их, рассказывая обо всем, что знал, и со временем убедился, что учение Окетры истинно несмотря ни на что. Базри понял, что, хотя Окетра и мертва, ее слова о правде, уважении и сплоченности живут в сердцах ее последователей и в нем самом. В этот момент Базри пережил невероятное преображение; в некотором смысле это было взросление. Окетра воплощала в себе образ матери, она очень многое ему дала, и Базри почувствовал, что она навсегда останется в его сердце и что он сможет использовать свои знания, чтобы изменить мир к лучшему.

Д. К.: В Базри меня восхищает то, что он в буквальном смысле вырос в искусственном пузыре — Хекме, а потом узнал, что этот мир — фальшивка, и что перед ним простирается огромная и бескрайняя Мультивселенная. Мне нравится, как он воспринял это открытие, как решил признать учение о силе единения, о котором узнал в Амонхете и которое доказывало свою истинность в каждом из миров, и сделал его своей опорой на пути Planeswalker-а со всеми его красотами, угрозами, трагедиями и победами.

Г. Т.: Хотя Базри и сумел вновь обрести надежду после всего, что произошло с ним и его миром, он все еще несет груз памяти об этих событиях. Все мировоззрение в Амонхете построено на стремлении проявить себя и доказать, что ты достоин, и в некоторой степени этот образ мыслей останется у Базри навсегда. Ему как персонажу придется подвергать сомнению свои представления о достоинстве и находить его в ситуации, когда ему уже известны истинная личность и мотивы Бога-Фараона. Идеалы Окетры живут в его душе, и, когда он пытается смириться со своей потерей, ее «голос» указывает ему путь, пусть даже не в буквальном смысле. Если Базри сможет почувствовать себя достойным памяти Окетры, возможно, ему удастся обрести покой.

В: Я вижу, как история Базри отражается в элементах дизайна, и мне это нравится. Расскажите, что вдохновило вас на создание таких потрясающих визуальных мотивов?

Д. К.: Разрабатывать образ Базри Кета было невероятно интересно! Чтобы сделать Базри живым, мы предложили заслуженному художнику Magic Кирану Йеннеру переосмыслить архетип паладина с учетом особенностей Амонхета и с использованием деталей, напоминающих об Окетре. Хотя полный комплект брони редко можно встретить в раскаленных песках Амонхета, мы понимали, что броня необходима, если мы хотим, чтобы игроки узнавали в персонаже паладина. Поэтому доспех Базри своим видом напоминает об артуровских легендах, но отдельные его элементы тесно связаны с Амонхетом и Окетрой: бело-золотая цветовая гамма и лазотеповая отделка; плетеный нагрудник со стилизованным изображением лица Окетры; выразительная деталь — ремень, на котором должны были висеть картуши, ныне пустой. Мы очень тщательно подошли к разработке вооружения. В то время как в качестве основного оружия используется одна из стрел Окетры — именно та, которую Базри добыл во время Испытания Сплоченности, мы добавили к ней изогнутое лезвие, напоминающее о реальном древнеегипетском оружии, причем его уникальная форма кажется вполне естественной для Амонхета.

В: Базри выглядит достаточно опасным противником. Каковы его способности и как он пользуется своим оружием?

С. А.: У Базри много тузов в рукаве. Во-первых, его военная подготовка. Религия на Амонхете — это не столько проповеди, сколько тренировки, как у монахов Шаолиня, поэтому Базри занимался укреплением своего тела и разума на протяжении всей жизни. Базри — мастер групповой тактики и стратегии, так что его магия служит отражением его личности и воспитания. Он понимает, что выделяется среди товарищей своими талантами, поэтому стремится обеспечить победу отряда. Пользуясь магией, он окружает себя и своих союзников аурой из золотого песка, которая позволяет уменьшить получаемый урон или улучшить способности всех бойцов, которые находятся внутри.

Г. Т.: Как уже говорил Дэниел, когда зажглась искра Базри, он держал одну из стрел Окетры, и она осталась с ним во время его первого путешествия. Считая эту стрелу символом преданности Окетре, Базри сделал из нее единственное в своем роде оружие, объединяющее в себе свойства пики, метательного копья и алебарды. Понадобилось много усилий, чтобы освоить такое оружие, но боевая подготовка Базри позволила ему метать свое копье с невероятной точностью.

Art of Amonkhet | Art by: Titus Lunter

В: Можете рассказать нам о том, почему вы разработали для Базри именно эти способности?

Г. Т.: Базри — маг, пришедший из пустыни, и нам было интересно выяснить, как пустынный паладин может проявить себя в мире Magic. Обычно паладины или нападают (уничтожают зло), или обороняются (защищают друзей или невинных). У нас уже есть паладин Элспет Тирел, предпочитающая нападать, и в прошлом нам часто приходилось наблюдать эффекты, подобные «Песчаному Удару», поэтому мы решили, что способности Базри будут направлены на защиту. Это естественным образом навело нас на мысль об оружии или о заклинаниях, бьющих в песок, и именно от этого мы отталкивались, когда работали над его способностями.

Д. К.: Сильнее всего я люблю в Базри то, что все элементы его дизайна идеально подходят друг к другу. Он паладин, преданный Окетре и проповедующий добродетель сплоченности. Но что может более ярко иллюстрировать идею сплоченности и единения, чем песок? Одна крохотная песчинка почти незаметна, но груды песка могут сдирать плоть с костей и разрушать горы. И именно песок, идеально иллюстрирующий духовные ценности Базри, покрывает весь его родной мир. Поэтому мне очень нравится, когда Базри использует свои силы для поддержки боевых товарищей, и его магия выглядит словно аура из песка, — его облик в бою не только напоминает нам об Амонхете, но и дает представление о том, что он за человек.

В: Базри — глубоко верующий человек, и, похоже, это обстоятельство сыграло большую роль при создании различных граней его образа. Можете рассказать, как это решение было принято и воплощено в жизнь?

Г. Т.: Работая над историей Базри, мы поняли, что верующий персонаж обязательно должен столкнуться с сомнениями, и их преодоление даст ему силы и подтолкнет к путешествию по Мультивселенной, которое сделает его героем. Эти мысли привели нас к Амонхету, потому что именно он ассоциируется с величайшим кризисом веры в недавней истории Magic. Это был идеальный шанс для нашего паладина испытать сомнения в своей вере и, преодолев их, стать еще сильнее. Частично из-за того, что Час Разрушения оказался настолько трагическим событием для всей Мультивселенной, мы обрадовались возможности увидеть в нем проблеск надежды.

С. А.: Когда я услышал о некоторых особенностях персонажа, мне стало любопытно, не окажется ли это очередной отсылкой к ложной вере Орзовов, а как только убедился, что это не так, попросил подключить меня к творческому процессу. Для меня было важно, что из Базри не стали делать побочный продукт плохих отношений с религией. Мне совершенно не хотелось, чтобы в каком-то варианте развития событий он отказался от своей веры ради личностного роста. Мне кажется, что подобный сюжет о религии и без того достаточно распространен. Как будто религия — это то, что навязывают вам родители, а потом вы из нее вырастаете. Я считаю, каждый человек имеет право заниматься тем, что делает его счастливым, если при этом он не причиняет никому вреда, и рассчитывать на приятие и уважение.

Я и сам религиозный человек, в то время как мои друзья придерживаются самых разнообразных взглядов, и мне не хотелось, чтобы Базри служил воплощением пережитого им негативного опыта. Базри дарит людям поддержку, сочувствие и любовь. Он должен был стать положительным символом веры, особенно перед лицом трагедии. У каждого из нас есть те или иные верования. И когда ты в отчаянии, ты находишь в себе силы встать и жить дальше, потому что во что-то веришь. Ты веришь, что тебе станет легче, горе пройдет, и завтра снова выглянет солнце. Я хотел, чтобы люди видели в этом персонаже отражение собственного пути.

В: Мне всегда приятно видеть, как в наш игровой мир входят новые Planeswalker-ы. Это ведь не просто карты, а полноценные персонажи. Какие элементы в дизайне Базри связаны у вас, его создателей, с чем-то личным?

Г. Т.: Лично во мне вызывает большой отклик момент зажигания искры. Мне нравится, что у нас есть Planeswalker, искра которого зажглась в мгновение триумфа. Я работаю в творческой сфере, и самые лучшие, самые сильные эмоции вспыхивают во мне, когда у меня что-то получается. Возможно, когда я долго работаю над проблемой, а потом неожиданно случается озарение. Это такое счастье — наконец пробить стену, достигнуть цели и осуществить свой творческий порыв. Будь я Planeswalker-ом, мне не хотелось бы, чтобы мое путешествие началось с травмы. Я бы хотел, чтобы моя искра зажглась от радости или удивления, и именно эти чувства открыли бы передо мной удивительную Мультивселенную, полную невероятных возможностей. И мне кажется, что этот опыт прекрасно отражен в истории Базри.

С. А.: Я религиозен, и мой путь веры был связан с борьбой, необходимостью приспосабливаться и духовным перерождением. Когда я окончил школу, в местной церкви случилось одно крупное событие. Мне было семнадцать, я пережил кризис веры и перестал понимать, кем я был до этого момента. Ну а потом я поступил в колледж. Мне было трудно принять мои новые убеждения, свою независимость и ощущение, что меня предали, и впервые за всю свою жизнь я был совершенно одинок. Я жил в общежитии, пропускал воскресные службы, гулял по городу с друзьями и ходил на занятия по литературоведческому анализу. Мы обсуждали Гильгамеша, «Потерянный рай» и Библию как литературные произведения, а не указания к действию. В этот период я понял, что мне больше не нужны другие люди, чтобы подтвердить глубину моей веры или оценить мои отношения с Богом. Мне нужно было разобраться в этом самому. Я приспособился. И когда мы работали над предысторией Базри, я понимал его внутреннее состояние, потому что был таким же Базри. Его путь — это тот же путь, который проходят многие люди. Это может быть чем-то значительным или тривиальным. Вы верите, что придет автобус, но если он не приходит, вы как-то с этим справляетесь. Находите другую возможность добраться до работы. Потому что «мы ходим верою, а не видением». Вам может казаться, будто все плохо, но если в глубине души вы знаете, что есть возможность двигаться вперед, вы не сдадитесь. Вы просто не сможете сдаться. Вот это то, что значит для меня Базри.

В: M21 скоро выйдет, и я уже предвкушаю, как открою бустер и найду его карту. Под занавес мне хочется спросить, что вам нравится больше всего в дизайне этого персонажа?

С. А.: Мне кажется, что игроки воспримут Базри как отличное дополнение к белой колоде. Мне не терпится узнать, какие необычные, забавные, а иногда и пугающие игровые комбинации им удастся открыть с его картой.

Г. Т.: Мне нравится момент с кризисом веры. Я думаю, что у истории Базри могла бы быть другая версия, в которой он бы выбрал очень темный путь. Я восхищаюсь тем, что в самый мрачный час, когда его мир оказался разрушен, богиня мертва, а ложь Боласа вышла наружу, Базри сумел осуществить невероятное преображение и из пепла немыслимого предательства создать себе новую цель в жизни. Меня ужасно трогает, что, хотя Окетра и была причастна ко лжи Испытаний, и несмотря на ее трагическую гибель, ее ценности — истина, солидарность, сострадание - будут жить в Базри и, я надеюсь, послужат добру в Мультивселенной.

Д. К.: Базри оказывается в невероятно сложных и опасных реалиях Мультивселенной с очень скромным набором навыков (исчез, поймав стрелу во время состязаний?), но вера помогает ему выстоять - вера в то, что сотрудничество сделает нас лучше и поможет добиваться большего. Он взрослый человек, исследующий новые миры с детским любопытством и благородными стремлениями. Все это кажется мне очень красивым и вдохновляющим, и я не могу дождаться возможности увидеть каждый новый этап его путешествия.

Спасибо Сидни, Герриту и Дэниелу за их труд и за рассказ о новом Planeswalker-е Базри Кете. Не упустите возможность выйти в бой вместе с Базри в пререлизном турнире M21, который состоится 26 июня!