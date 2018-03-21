Отличные новости, Planeswalker-ы! Далеко не все шло по плану в Иксалане, но вы выжили, и теперь у вас есть время перегруппироваться. Нет лучше места, чем Доминария, где случилось множество приключений, сформировавших Мультивселенную. Вполне логично вернуться туда, где все начиналось, чтобы отпраздновать 25-летие нашей любимой игры. Доминария — это легендарный мир, полный друзей, недругов и сказаний. Как старых, так и новых. Давайте же познакомимся с новыми механиками этого выпуска, где сталкивается прошлое и настоящее Доминарии.

Добро пожаловать домой!

Саги

Истории являются такой же неотъемлемой частью пейзажа Доминарии, как горы народа Келд. Истории войн и вторжений, легенды о великих братьях и сестрах. В Доминарии все это есть. Сага — это новый тип чар, который пересказывает в эпизодической форме некоторые из этих историй. Они не похожи на то, что вы когда-либо видели, если только вы не из будущего, в чем, конечно... нет ничего особенно удивительного.

Каждая Сага имеет три главы, представленные символами I, II и III. У каждой главы есть соответствующий эффект. Для карты «Огонь Келда» мы видим, что эффект главы I — «Сбросьте вашу руку». Обещаю, все будет куда интереснее. Некоторые Саги обладают одинаковым эффектом для нескольких глав. Вы заметите, что эффект не указывается больше одного раза, а символы главы просто сгруппированы вместе с соответствующим эффектом.

Специфика работы эффектов связана с жетонами знаний. Саги выходят на поле битвы вместе с жетоном знаний. Когда Сага оказывается на поле, вы кладете на нее один жетон знаний в начале главной фазы. При добавлении жетона знаний таким образом не используется стек. Это происходит после вашего шага взятия карты, прежде чем вы сможете разыграть существ, волшебства и т. п. В чем важность жетонов знаний? Каждая комбинация символа и эффекта главы является срабатывающей способностью. Когда на Сагу кладется жетон знаний, проверьте новое количество жетонов знаний, находящихся на ней. Тут сработает способность главы, соответствующая этому новому номеру. После того, как способность последней главы покинула стек, вы жертвуете Сагу. Для всех Саг в выпуске «Доминария» это глава III. Чаще всего способность покидает стек, потому что она разрешается, но иногда она отменяется или покидает стек каким-либо другим способом. Независимо от того, как это происходит, как только способность последней главы больше не в стеке, вы тут же жертвуете Сагу как действие, вызванное состоянием.

Давайте посмотрим на это в действии. Точнее — прочтем об этом. Карта «Огонь Келда» выходит на поле битвы с жетоном жизни, поэтому срабатывает способность главы I. Вы сбрасываете вашу руку, когда эта способность разрешается. Скорее всего, карта «Огонь Келда» вышла на поле битвы во время вашей главной фазы, так что на этом ходу больше ничего не происходит. На вашем следующем ходу, когда начнется ваша первая главная фаза, вы кладете жетон знаний на карту «Огонь Келда». Теперь на ней находится два жетона знаний, поэтому срабатывает способность главы II. При разрешении этой способности вы берете две карты. (Вот видите? Я же говорил, что будет интересно.) На вашем следующем ходу вы кладете третий жетон знаний на карту «Огонь Келда» и весь ход наносите больше повреждений. Надеюсь, вы к этому готовились. После разрешения этой способности вы жертвуете карту «Огонь Келда». Прелесть!

Добавление жетонов знаний в начале вашей первой главной фазы — обязательно. Вы не можете отказаться от этого, чтобы растянуть историю. Помните: добавление жетонов знаний не использует стек, а способность главы — использует, поэтому на нее можно ответить. Как только срабатывает способность главы, добавление жетонов знаний на Сагу или их удаление не влияет на эту способность. Если вы найдете способ убрать жетон знаний с Саги, это не заставит сработать какую-либо ее способность. Тем не менее, вы можете повторить главу в следующий раз, когда вы положите на нее жетон знаний. То есть, переход от двух жетонов знаний к одному не приведет к повторному срабатыванию способности главы I, но это позволит вам снова получить способность главы II.

В некоторых нестандартных ситуациях вы можете положить одновременно несколько жетонов знаний на Сагу. Это может происходить с эффектами, подобными тем, что указаны на карте «Сезон Удвоения». Если это произойдет, обратите внимание на ту главу, с которой вы начали, и на то, где вы закончите. Каждая способность между ними, включая ту, на которой вы закончите, будет срабатывать. Например, если карта «Огонь Келда» выходит на поле битвы, а под вашим контролем находится карта «Сезон Удвоения», то на ней будет два жетона знаний. Таким образом сработают способности главы I и II, и вы сможете поместить их в стек в любом порядке. (Конечно, я бы не рекомендовал брать две карты до того, как сбросить свою руку, но вы поступайте по собственному усмотрению.) На следующем ходу вы положите еще один жетон знаний. (Обратите внимание, что «Сезон Удвоения» не повлияет на это действие, вызванное структурой хода.) Тогда сработает способность главы III. После того, как способность покинет стек, вы пожертвуете карту «Огонь Келда».

И на этом история Саг подойдет к концу.

Что значит «исторический»

Доминария переживает удивительные времена. После почти бесконечной череды бедствий она возвращается с невиданным размахом. Множество мест, реликвий и даже персонажей вам уже знакомы, но тут есть и новое поколение лидеров, и новые судьбы. В честь всего этого мы вводим новый игровой термин — «исторический». «Исторический» — это общее определение для артефактов, а также чего-либо с супертипом «легендарный» и Саг.

Если способность относится к разыгрыванию исторического заклинания, как представленная выше карта «Ученица Серры», это значит, что каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание артефакта, вы можете разыграть легендарное заклинание или Сагу. Разыгрывание легендарной земли (или артефакта земля) не приведет к срабатыванию этих способностей, потому что земли не являются заклинаниями. Однако легендарные земли являются историческими, поэтому вы можете вернуть их в вашу руку с помощью карты «Стражники Койлоса».

Усилитель

Можно ли совершить усиление? Да, можно, потому что Усилитель вернулся. Одна из самых популярных способностей, что мы когда-либо создавали, обеспечивает вашим картам небольшую гибкость. Проще говоря, платите больше, чтобы получить больше. Усилитель — необязательная дополнительная стоимость. Когда вы разыгрываете заклинание с Усилителем, вы выбираете, оплачиваете ли вы мана-стоимость, чтобы получить обычные эффекты заклинания. Если у вас есть доступная мана, вы можете усилить заклинание, оплатив мана-стоимость и стоимость Усилителя. Это немного улучшит карту. Существует несколько разных вариантов карт Усилителей. Давайте познакомимся с ними!

Карта «Дрейк Академии» и ей подобные работают довольно просто. Если вы разыгрываете ее за 2U, вы получаете существо 2/2 со способностью Полета. Неплохо. Если на позднем этапе игры вам нужен более мощный Дрейк, заплатите 6U, и вы получите мощное существо 4/4 со способностью Полета. Стоимость Усилителя можно оплатить максимум один раз. Вы не можете повторно заплатить 4, чтобы получить больше жетонов +1/+1.

Некоторые существа с Усилителем, такие как «Келдонский Надсмотрщик», имеют срабатывающие при выходе на поле способности, которые срабатывают, если заклинание было усилено. Если вы решили не усиливать карту «Келдонский Надсмотрщик», вы все равно получите существо, но способность не сработает.

Мгновенные заклинания и волшебства также могут получить Усилитель. Усиление мгновенного заклинания или волшебства может дать вам дополнительный эффект. В случае с некоторыми картами, такими как «Миграция Сапролингов», благодаря усилению вы получите улучшенный эффект. Ищите слово «вместо», чтобы понять, когда вы получаете эффект замены вместо дополнительного эффекта.

Стоимость Усилителя может включать еще кое-что, кроме мана-стоимости. В случае с картой «Жестокое Подношение» вам придется пожертвовать существо. (Могу ли предложить сперва усилить карту «Келдонский Надсмотрщик» и пожертвовать ту, что вы взяли?) Вся стоимость Усилителя оплачивается одновременно с другой стоимостью заклинания, когда вы объявляете заклинание - прежде чем кто-либо сможет ответить. Если карта «Жестокое Подношение» отменяется, вы не получаете свое существо обратно, так же, как и ману.

Легендарные Волшебства

Невозможно слишком долго бродить по Доминарии и не понять, что здесь легенды — это самое главное. И что одноименный выпуск полностью посвящен супертипу «легендарный». В течение многих лет легендарность относилась к перманентам. Мы подумали, что в этом выпуске пришел черед волшебства. Впервые в истории выпуск «Доминария» включает легендарные волшебства.

Традиционное определение легендарности касается перманентов, которые контролирует игрок. Волшебства никогда не бывают на поле битвы, так что же значит «легендарное волшебство»? Для начала — захватывающую игру. Взгляните на карту «Разрушительный Взрыв Урзы».

Вы можете разыграть легендарное волшебство, только если контролируете легендарное существо или Planeswalker-а. Как только вы разыграли легендарное волшебство, уже не имеет значения, что произойдет с этим существом или Planeswalker-ом. Вам они нужны только для того, чтобы разыграть заклинание. Больше никаких других ограничений на легендарные волшебства нет. За ход вы можете разыгрывать столько, сколько захотите, даже заклинания с одинаковыми именами.

Вероятно, вы обратили внимание на новые рамки легендарных карт, и в том числе волшебств. Благодаря им исторические карты стали более заметны. Более подробную информацию о новых рамках и других изменениях карт Magic вы найдете в статье Аарона Форсайта здесь.

Порчеустойчивость от...

В выпуске «Доминария» механика Порчеустойчивость стала более необычной. Позвольте представить вам уважаемую карту «Рыцарь Милости».

Благородный рыцарь с карты «Рыцарь Милости» относится к давней традиционной карте »Белый Рыцарь». Порчеустойчивость от черного означает, что карта «Рыцарь Милости» не может стать целью каких-либо черных заклинаний, которые находятся под контролем оппонента. Она также не может стать целью каких-либо способностей черных источников, находящихся под контролем оппонента. Заклинания и способности, не имеющие цели, по-прежнему могут воздействовать на карту «Рыцарь Милости». Например, если черное заклинание гласит: «Все существа получают -5/-5», этот эффект применим к карте «Рыцарь Милости» и, вероятно, отправит ее на кладбище.

Возвращение домой

Неважно, играете ли вы в Magic 25 дней или 25 лет, «Доминария» — это празднование прошлого и будущего игры Magic. Откройте новые сюжеты. Приобретите легендарных союзников. Изучите новое оружие и подготовьтесь к битве. Рога заклятого врага виднеются на горизонте.