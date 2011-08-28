На этой странице подробно рассматриваются вопросы, связанные с двусторонними картами. Здесь повторяются общие сведения из статьи о механиках выпуска Innistrad, так что если вас интересуют только основы, их можно прочитать в статье о механиках.

По всему миру изданы десятки миллиардов карт Magic, и до настоящего времени у них всех была одна неизменная черта — рубашка. Что ж, теперь изменения коснулись и ее. Впервые в истории игры в выпуске Innistrad вашему вниманию предлагаются двусторонние карты Magic.

(Не понятно? Нажмите на кнопку «трансформировать»!)

В этой статье подробно рассказывается, как играть двусторонними картами. Представленная здесь информация не является исчерпывающей: с релизом выпуска Innistrad она может быть дополнена или заменена при обновлении Сводных правил и Правил проведения турниров. Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы здесь не нашли, вполне возможно, что они появятся в вышеупомянутых документах или в ЧаВо по выпуску Innistrad.

У двусторонней карты две лицевые стороны. У нее нет обычной рубашки с логотипом Magic. Передняя лицевая сторона, с символом солнца и мана-стоимостью, является основной по умолчанию. Двусторонняя карта всегда выходит на поле битвы передней лицевой стороной вверх. При этом не важно, выходит ли она на поле битвы из стека в результате разыгрывания или откуда-либо еще, например, из вашего кладбища (скажем, под действием такой карты, как Зомбирование ).

На обратной лицевой стороне двусторонней карты указан символ луны, нет мана-стоимости и имеется цветовой индикатор, — точка в строке типа, — сообщающий о цвете этой стороны карты. Обе лицевые стороны двусторонней карты, как правило, одного и того же цвета, но не всегда. Характеристики обратной лицевой стороны имеют значение только в том случае, если карта находится на поле битвы обратной лицевой стороной вверх. В противном случае, учитываются лишь характеристики передней лицевой стороны. (Например: конвертированная мана-стоимость Гастафского Пастуха, находящегося в вашей колоде, равна 2, а не нулю.)

У каждой двусторонней карты есть хотя бы одна способность, которая позволяет ей трансформироваться. Чтобы трансформировать двустороннюю карту, ее надо перевернуть другой лицевой стороной вверх.

Есть два способа положить двустороннюю карту в колоду: вы можете либо поместить все карты своей колоды в непрозрачные кармашки-протекторы, как это уже делают многие игроки, либо воспользоваться специальной картой-списком (так называемым чек-листом), которую можно найти во многих наборах выпуска Innistrad.

Если вы решили использовать кармашки, то тут все достаточно просто. Вам надо будет положить двустороннюю карту в кармашек так, чтобы было видно ее переднюю лицевую сторону, а когда она трансформируется — вынуть ее из кармашка и перевернуть. (При этом карту не обязательно помещать обратно в кармашек, по крайней мере, до тех пор, пока она не покинет поле битвы.)

Карта-список (чек-лист) имеет обычную рубашку с логотипом Magic, а ее лицевая сторона выглядит вот так:

Чтобы воспользоваться картой-списком, отложите вашу двустороннюю карту в сторону и отметьте в чек-листе имя той двусторонней карты, которую она будет представлять. Пометку надо делать таким пишущим инструментом, чтобы ее не было видно через рубашку чек-листа. На каждом чек-листе разрешается отмечать имя только одной двусторонней карты.

Только официальные чек-листы могут представлять двусторонние карты в колоде. Если вы пользуетесь картой-списком для представления какой-либо двусторонней карты в вашей колоде, то вы должны использовать карты-списки для всех своих двусторонних карт.

Карта-список используется во всех случаях, когда важно не показывать двустороннюю карту — иными словами, когда она находится в вашей библиотеке, в вашей руке или изгоняется лицевой стороной вниз («рубашкой вверх»). Ее нужно поменять на двустороннюю карту, когда она находится в стеке, на поле битвы, на кладбище или изгоняется лицевой стороной вверх («рубашкой вниз»).

Каждый раз когда двустороннюю карту видно, — потому что она находится в общей зоне или показывается (например, под действием Телепатии ), или потому что игрок смотрит ее благодаря какому-либо эффекту (допустим, эффекту Принуждения ), — игроки, которые видят эту карту, могут смотреть обе лицевые стороны. Любой игрок, имеющий право смотреть карту-список в скрытой зоне, может смотреть и соответствующую двустороннюю карту.

После того как двусторонняя карта трансформируется, она продолжает оставаться той же самой картой, поэтому любые Ауры, жетоны и прочие эффекты остаются на своих местах (если только характеристики двусторонней карты не изменились таким образом, что Аура больше не может зачаровывать ее легально).

Слово «трансформировать» применяется независимо от того, какой стороной лежит карта. Другими словами, Гастафский Пастух может трансформироваться в Гастафского Завывателя, а затем Гастафский Завыватель может трансформироваться в Гастафского Пастуха.

Хотя фактически игрок выполняет с картой одно и то же действие, трансформирование не является переворачиванием карты рубашкой вверх. Это означает, что трансформирующаяся двусторонняя карта не вызовет, к примеру, срабатывания Немигающего Пузыря . Двусторонние карты всегда лежат лицевой стороной вверх — они не могут лежать лицевой стороной вниз («рубашкой вверх»). Если какой-нибудь эффект (допустим, Иксидрон ) захочет перевернуть двустороннюю карту рубашкой вверх, ничего не произойдет.

Если какая-либо карта или фишка, не являющаяся двусторонней картой, получает указание трансформироваться, опять-таки ничего не произойдет. Она не будет перевернута рубашкой вверх.

У всех Вервольфов выпуска Innistrad такие же условия для трансформации, как у Гастафского Пастуха и Гастафского Завывателя. Поскольку разные Вервольфы выходят на поле битвы в разное время, то в этой зоне в любой момент могут оказаться и Вервольфы, лежащие передней лицевой стороной вверх, и Вервольфы, лежащие обратной лицевой стороной вверх.

Не все двусторонние карты — Вервольфы, и не все двусторонние карты трансформируются в обе стороны.

Одним из самых сложных моментов, связанных с двусторонними картами, является действие на них эффектов копирования, таких как Клон и Зеркальный Узор .

Если эффект копирует двустороннюю карту, то он копирует характеристики той стороны, которая показывается в тот момент. Никакие характеристики другой лицевой стороны не копируются.

Единственными объектами, способными трансформироваться, являются карты, у которых физически есть две лицевые стороны. Если же фишка или карта с обычной рубашкой Magic получает указание трансформироваться, то вместо этого ничего не происходит. Даже если фишка или карта, не являющаяся двусторонней, копирует одну из лицевых сторон двусторонней карты, то она все равно не может трансформироваться.

Если же двусторонняя карта становится копией чего-либо еще, то копируемые значения заменят собой ее характеристики до окончания действия эффекта копирования, даже если эта двусторонняя карта трансформируется. Если копирующая что-либо еще двусторонняя карта получает указание трансформироваться, она так и сделает, поскольку у карты физически две лицевые стороны, однако ее характеристики все равно будут соответствовать тому, что она копирует. Это так даже в том случае, если копируемый объект — одна из лицевых сторон двусторонней карты.