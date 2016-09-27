Вы садитесь за стол, чтобы сыграть драфт по «Каладешу» и любуетесь на чудесные бустеры. Шурша фольгой, вы вскрываете первый. Пришло время сделать первый выбор!

Быстро просмотрев карты, вы оставляете две из них. Какая карта больше подходит для того, чтобы стать первой?

Обе карты — достойные кандидаты. Одна — это летун с силой 3 и Ускорением, вторая — замечательное заклинание удаления. Бытует мнение, что в ограниченных форматах карты удаления надо брать поскорее, так что вы можете решить, что Извлечение Сущности сильнее.

Но вопрос стоит не в том, какая карта обычно бывает сильнее. Вопрос в том, какая из них — лучший первый выбор.

И это, дорогой читатель, весьма интересный вопрос!

Когда вы выбираете первую карту, то еще не знаете наверняка, какими цветами будете играть.

Давайте предположим, что вы взяли первым Извлечение Сущности. Отлично! Но после этого вы получили очень немного черных карт, так что черным играть не можете. И эта карта — ваша первая выбранная карта! — осталась совершенно бесполезной.

В драфтах такое случается сплошь и рядом. В конце концов, гораздо лучше вовремя смириться с упущенной возможностью и оставить попытки собирать цвет первой карты, но при этом спасти драфт, чем цепляться за цвет изо всех сил и получить возможность играть первой картой, но остаться со слабой колодой.

Но что, если вам не придется выбирать? Что, если вы сможете гарантировать, что карта окажется в вашей собранной колоде?

Способ есть: артефакты.

Хищные вещи

У всех бесцветных артефактов есть одна секретная способность. На картах она не напечатана, но на самом деле она есть. Эта способность спрятана в едва заметном пространстве между лицевой стороной и рубашкой карты. И звучит она так: артефакт всегда можно положить в вашу колоду.

Весь секрет в символе маны.

Какие бы цвета вы в итоге ни выбрали, вы в любом случае сможете играть артефактами. (Если не считать Мехагиганта Зарослей и другие необычные цветные артефакты.) Поэтому брать артефакты в начале — безопасное решение: вы получаете карту, которую точно сможете положить в колоду, и время, чтобы посмотреть на сигналы драфта.

Таким образом, вы должны сравнивать карты не только по их силе относительно друг друга, но и по вероятности того, что они окажутся в колоде.

Что лучше взять: Извлечение Сущности, которым вы сможете играть только при определенных обстоятельствах, или Ловчий Топтер, которым вы сможете играть с вероятностью, близкой к 100%? (Если вы решили не класть его в колоду, это значит, что она и так невероятно сильна.)

Как видите, вопрос не из простых.

Сила против вероятности

Давайте рассмотрим другой пример.

На этот раз вы открываете первый бустер «Каладеша», и перед вами стоит выбор между этими двумя картами:

Так же, как и в предыдущем примере, можно смело утверждать, что Филигранным Питомцем вы будете играть в получившейся у вас колоде. Питомец подходит в любую колоду и всегда может неплохо себя проявить.

У Ангела есть тот же недостаток, что и у Извлечения Сущности. Им можно играть, только если вы играете белым, и двойная белая мана в стоимости не позволяет даже добавить его в колоду третьим цветом, положив одну или две белых земли.

С этой точки зрения по параметру «вероятность игры» он проигрывает. Однако уровень силы карт на этот раз совсем другой.

Ангел Изобретений — потрясающая раритетная карта, в одиночку способная выиграть партию. Филигранный Питомец — просто хорошая карта: она ложится в кривую маны, дает вам немного жизни, дает вам карту, когда умирает, а вдобавок ко всему еще и очень милая.

В этом случае определенно стоит пойти на риск и взять Ангела: если у вас все получится, то он сделает вашу колоду намного сильнее, чем сделал бы Питомец.

А в этом примере все наоборот:

Тут вопросов вообще не возникает. Артефакт уже сам по себе — более сильная карта. И даже если у вас соберется колода, возвращающая в руку собственных существ, он хорошо впишется в эту стратегию. Ваш выбор — артефакт: вы точно будете им играть, и это просто более сильная карта.

Что же это все означает?

В каком-то смысле, для решения уравнения с двумя переменными — вероятностью игры и силой карт — требуется вычислить, насколько цветная карта сильнее артефакта, и понять, достаточно ли велика разница в силе, чтобы пренебречь возможностью играть артефактом в любой колоде.

И это не так-то просто.

Время и архетипы

Первая карта в драфте — это то время, когда вы меньше всего уверены, какими цветами в итоге будете играть.

С каждой картой после первой у вас появляется все больше и больше информации. Это значит, что на поздних стадиях драфта вы уже с большей уверенностью сможете сказать, будете ли играть той или иной цветной картой. Вернемся к первому примеру:

Если это уже третий бустер, и у вас собирается черно-зеленая колода, то вы знаете, что Извлечение Сущности наверняка окажется у вас в колоде. «Скрытая мощь» топтера — его способность попасть в колоду — становится не так важна. Вы уже знаете, что в этом плане он ничуть не лучше черного заклинания. В данном случае вы можете просто сравнивать силу карт.

Верно и обратное: если черного цвета у вас нет вообще, то вы знаете, что Извлечением играть точно не будете, а значит, как бы ни была сильна эта карта, вы не рассматриваете ее для своей колоды.

Наконец, бывают ситуации, когда даже бесцветность не дает артефакту гарантии попадания в вашу колоду. Возьмем, к примеру, эту карту:

Теоретически, его можно положить куда угодно. Для разыгрывания и активации ему не нужна цветная мана. Однако в какую колоду его хочется положить?

В отличие от Ловчего Топтера, которому найдется место в любой колоде с летунами с силой 3 по хорошей для ограниченного формата стоимости, Модулю Вываривания требуется определенный стиль игры. Лучше всего он проявит себя в медленной использующей энергию колоде, где к тому же есть существа, которых выгодно возвращать в руку. Если вы возьмете Модуль Вываривания, а у вас соберется агрессивная бело-красная колода на Машинах, то он с большой вероятностью в эту колоду не попадет.

Точно так же Небесный Ялик отлично ложится в колоду на существах с ровной кривой маны, Небесные Врата Консульства — в контрольную колоду, Головоломка Металлиматора — в колоду с черным и так далее.

Если вкратце, то не все артефакты одинаково универсальны.

Чтобы сделать правильный выбор, вы должны понять, с какой вероятностью станете играть артефактом. Если для него подходит только специфический стиль игры, то это уже не та карта, что ложится в любую колоду, а значит, сравнение нужно начинать с начала.

Ценность артефакта

Итак, какую карту я бы выбрал из самого первого примера?

Я бы взял Ловчий Топтер.

Он практически гарантированно окажется в колоде и, несмотря на то, что 3 повреждения от Извлечения Сущности — это ценно, я предпочитаю сильную карту, которой точно буду играть.

Это, конечно, самые основы, и вы можете принять во внимание и другие факторы.

Например, можно сказать, что 3 повреждения в этом формате — не так много, потому что на поле битвы обычно бывает много фишек, а волноваться вам нужно о более крупных существах. Можно сказать и то, что во многих из черных архетипов широко используются артефакты, и даже если у вас окажется черная колода, сильный артефакт в ней точно не помешает. Все эти различные факторы складываются друг с другом.

Такого рода оценка не заканчивается на первой карте. Вы продолжаете выбирать карты, и пока ваши цвета не определились окончательно, меняется вероятность того, что вы сыграете артефактом, а не той или иной цветной картой. Не забывайте учитывать это, чтобы, например, понять, что лучше взять четвертой картой — артефакт или черную карту, учитывая то, что еще одну черную карту вы уже взяли.

Играя драфты по «Каладешу», вам предстоит многое держать в голове и много практиковаться!

Игрокам уже давно не приходилось играть драфт в мире артефактов, но я напомню: не бойтесь брать универсальные артефакты — они хороши всегда.

Если у вас есть какие-то комментарии по этой статье или по выпуску «Каладеш» в целом, я с удовольствием их выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com. Встретимся на следующей неделе.

Желаю вам, чтобы первая карта всегда оказывалась в колоде!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight