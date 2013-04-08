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Равнику считают своим домом десять древних двухцветных гильдий. В выпуске Возвращение в Равнику были представлены пять из этих гильдий: бело-синие Азориусы, сине-красные Иззеты, черно-красные Ракдосы, черно-зеленые Голгари и зелено-белая Селезния. В Незваных Гостях добавились остальные: бело-черные Орзовы, сине-черные Димиры, красно-зеленые Груулы, красно-белые Боросы и зелено-синие Симики. На этот раз все десять гильдий впервые появляются вместе. Их объединяет одна цель — решить магическую головоломку, так называемый Скрытый Лабиринт.

В дополнение ко всем десяти гильдиям и их гильдейским механикам, в выпуске Лабиринт Дракона возвращаются любимые игроками двойные карты — на этот раз обладающие новой способностью.

Двойные карты со Слиянием

В выпуске Лабиринт Дракона представлены двойные карты с новой способностью. Двойные карты, впервые появившиеся в старом блоке Равника, — это два заклинания, напечатанные на одной карте. Как и в предыдущий раз, двойные карты из Лабиринта Дракона дают игроку возможность разыграть первую или вторую половину карты. Но с новой способностью Слияния вам не придется выбирать что-то одно!

При любом разыгрывании двойной карты со Слиянием вы, как и в случае с обычной двойной картой, можете выбрать одну половину и разыграть ее. Но в том случае, если вы разыгрываете такую карту из руки (как это обычно и происходит), у вас будет возможность разыграть обе половины как одно заклинание, оплатив их общую стоимость. Сначала выполняются указания на левой половине, затем на правой, а цели для двух половин выбираются отдельно.

Таким образом, если у вас в руке находится карта Труды // Заботы, у вас есть три варианта: вы можете оплатить 2B и разыграть Труды, можете оплатить 2R и разыграть Заботы, а можете оплатить 4BR и разыграть Труды // Заботы как одно заклинание. Если вы разыгрываете Труды // Заботы откуда-либо, кроме руки (например, в результате действия Великого Эксперимента ), вы выбираете половину, которую хотите разыграть, как это происходит в случае с обычными двойными картами.

Поскольку указания слева выполняются перед указаниями справа, в том случае, если вы выбрали целью двух половин Трудов // Забот одного и того же игрока, тот игрок возьмет две карты и потеряет 2 жизни до того, как правая половина заклинания посчитает карты в его руке. Вы также можете сделать целью Трудов себя и взять карты (потеряв жизни), а оппоненту нанести повреждения Заботами.

Если вы разыгрываете обе половины Трудов // Забот, заклинание получается черным и красным. Это означает, что заклинание многоцветное, что может иметь значение для таких карт, как Пирослияние . (Некоторые из двойных карт этого выпуска являются многоцветными в каждой из своих половин, так что они будут многоцветными вне зависимости от того, используете вы Слияние или нет.)

Врата и бустеры выпуска Лабиринт Дракона

Многоцветные карты требовательны к наличию маны, поэтому в выпуске Лабиринт Дракона перепечатаны все десять обычных Врат Гильдии из двух предыдущих выпусков. Эти земли при повороте дают один из двух цветов маны.

Но на этот раз они будут добавлены в бустеры вместо обычных базовых земель. Да, вы правильно поняли, — в бустерах Лабиринта Дракона базовых земель не будет. Вместо них в большинстве бустеров Лабиринта Дракона вы найдете одну из десяти карт Врат Гильдий с новой иллюстрацией — «удаленными» Вратами из предыдущих выпусков.

Почему «в большинстве» бустеров? Потому что в некоторых бустерах Врата будет заменять одна из редких «шок-земель» из предыдущих выпусков — например, Паровые Отдушины или Нечестивый Алтарь . Изредка будет попадаться даже раритетная земля Конец Лабиринта.

Какая бы земля это ни была, если вы играете Ограниченный формат, она остается частью бустера и либо идет в ваш набор карт (для Запечатанной колоды), либо выбирается наравне с остальными картами бустера (в Выборе из бустеров). Вы не откладываете такие земли в сторону, как базовые земли в других бустерах.

Врата Гильдии Симиков выходят на поле битвы повернутыми, а при повороте дают G или U . У них нет типов земли Лес или Остров, но есть другой тип земли: Врата. Сам по себе тип «Врата» не значит ничего — так же как, например, тип «Зомби» сам по себе ничего не значит, — но с ним могут взаимодействовать другие карты — например, карта из выпуска Незваные Гости Путь Вора .

Многоцветные карты

Многоцветная карта, как и следует из названия, — это карта, у которой больше одного цвета. Вам, вероятно, уже знакомы «золотые» карты — заклинания, на разыгрывание которых требуется мана двух или более цветов:

С так называемыми «золотыми» картами все довольно просто. Заведующая Оправданиями является одновременно белой и синей, и чтобы разыграть ее, вам требуется одна белая мана и одна синяя мана. Все, что способно воздействовать на белые или синие заклинания, будет воздействовать на эту карту; все, что воздействует, например, на «несиние» заклинания, воздействовать на нее не будет, поскольку она является синей, несмотря на то, что также является картой другого цвета. «Золотой» и «многоцветный» не являются цветами, но некоторые карты могут взаимодействовать с многоцветными перманентами и заклинаниями.

Например, Экипаж Катапульты из выпуска Возвращение в Равнику имеет способность, которая срабатывает каждый раз, когда вы разыгрываете многоцветное заклинание. Это относится к любым многоцветным заклинаниям, включая «золотые» карты, например, Заведующую Оправданиями, и «гибридные» карты, такие как Биосдвиг из выпуска Незваные Гости.

Механики гильдий выпуска Возвращение в Равнику

В выпуске Лабиринт Дракона представлены механики из выпуска Возвращение в Равнику: Задержание (Азориусы), Перегрузка (Иззеты), Безудержность (Ракдосы), Утилизация (Голгари) и Заселение (Селезния).

Дополнительную информацию об этих механиках можно найти в статье по механикам выпуска Возвращение в Равнику .

Механики гильдий выпуска Незваные Гости

В выпуске Лабиринт Дракона представлены механики из выпуска Незваные Гости: Вымогательство (Орзовы), Шифр (Димиры), Прилив крови (Груулы), Батальон (Боросы) и Эволюция (Симики).

Дополнительную информацию об этих механиках можно найти в статье по механикам выпуска Незваные Гости .