Dragon's Maze Mechanics
Если вы новичок в игре Magic или просто хотите освежить в памяти основные правила, загляните на страницу Учимся играть.
Равнику считают своим домом десять древних двухцветных гильдий. В выпуске Возвращение в Равнику были представлены пять из этих гильдий: бело-синие Азориусы, сине-красные Иззеты, черно-красные Ракдосы, черно-зеленые Голгари и зелено-белая Селезния. В Незваных Гостях добавились остальные: бело-черные Орзовы, сине-черные Димиры, красно-зеленые Груулы, красно-белые Боросы и зелено-синие Симики. На этот раз все десять гильдий впервые появляются вместе. Их объединяет одна цель — решить магическую головоломку, так называемый Скрытый Лабиринт.
В дополнение ко всем десяти гильдиям и их гильдейским механикам, в выпуске Лабиринт Дракона возвращаются любимые игроками двойные карты — на этот раз обладающие новой способностью.
Двойные карты со Слиянием
В выпуске Лабиринт Дракона представлены двойные карты с новой способностью. Двойные карты, впервые появившиеся в старом блоке Равника, — это два заклинания, напечатанные на одной карте. Как и в предыдущий раз, двойные карты из Лабиринта Дракона дают игроку возможность разыграть первую или вторую половину карты. Но с новой способностью Слияния вам не придется выбирать что-то одно!
При любом разыгрывании двойной карты со Слиянием вы, как и в случае с обычной двойной картой, можете выбрать одну половину и разыграть ее. Но в том случае, если вы разыгрываете такую карту из руки (как это обычно и происходит), у вас будет возможность разыграть обе половины как одно заклинание, оплатив их общую стоимость. Сначала выполняются указания на левой половине, затем на правой, а цели для двух половин выбираются отдельно.
Таким образом, если у вас в руке находится карта Труды // Заботы, у вас есть три варианта: вы можете оплатить
Поскольку указания слева выполняются перед указаниями справа, в том случае, если вы выбрали целью двух половин Трудов // Забот одного и того же игрока, тот игрок возьмет две карты и потеряет 2 жизни до того, как правая половина заклинания посчитает карты в его руке. Вы также можете сделать целью Трудов себя и взять карты (потеряв жизни), а оппоненту нанести повреждения Заботами.
Если вы разыгрываете обе половины Трудов // Забот, заклинание получается черным и красным. Это означает, что заклинание многоцветное, что может иметь значение для таких карт, как
Врата и бустеры выпуска Лабиринт Дракона
Многоцветные карты требовательны к наличию маны, поэтому в выпуске Лабиринт Дракона перепечатаны все десять обычных Врат Гильдии из двух предыдущих выпусков. Эти земли при повороте дают один из двух цветов маны.
Но на этот раз они будут добавлены в бустеры вместо обычных базовых земель. Да, вы правильно поняли, — в бустерах Лабиринта Дракона базовых земель не будет. Вместо них в большинстве бустеров Лабиринта Дракона вы найдете одну из десяти карт Врат Гильдий с новой иллюстрацией — «удаленными» Вратами из предыдущих выпусков.
Почему «в большинстве» бустеров? Потому что в некоторых бустерах Врата будет заменять одна из редких «шок-земель» из предыдущих выпусков — например,
Какая бы земля это ни была, если вы играете Ограниченный формат, она остается частью бустера и либо идет в ваш набор карт (для Запечатанной колоды), либо выбирается наравне с остальными картами бустера (в Выборе из бустеров). Вы не откладываете такие земли в сторону, как базовые земли в других бустерах.
Врата Гильдии Симиков выходят на поле битвы повернутыми, а при повороте дают
Многоцветные карты
Многоцветная карта, как и следует из названия, — это карта, у которой больше одного цвета. Вам, вероятно, уже знакомы «золотые» карты — заклинания, на разыгрывание которых требуется мана двух или более цветов:
С так называемыми «золотыми» картами все довольно просто. Заведующая Оправданиями является одновременно белой и синей, и чтобы разыграть ее, вам требуется одна белая мана и одна синяя мана. Все, что способно воздействовать на белые или синие заклинания, будет воздействовать на эту карту; все, что воздействует, например, на «несиние» заклинания, воздействовать на нее не будет, поскольку она является синей, несмотря на то, что также является картой другого цвета. «Золотой» и «многоцветный» не являются цветами, но некоторые карты могут взаимодействовать с многоцветными перманентами и заклинаниями.
Например,
Механики гильдий выпуска Возвращение в Равнику
В выпуске Лабиринт Дракона представлены механики из выпуска Возвращение в Равнику: Задержание (Азориусы), Перегрузка (Иззеты), Безудержность (Ракдосы), Утилизация (Голгари) и Заселение (Селезния).
Дополнительную информацию об этих механиках можно найти в статье по механикам выпуска Возвращение в Равнику .
Механики гильдий выпуска Незваные Гости
В выпуске Лабиринт Дракона представлены механики из выпуска Незваные Гости: Вымогательство (Орзовы), Шифр (Димиры), Прилив крови (Груулы), Батальон (Боросы) и Эволюция (Симики).
Дополнительную информацию об этих механиках можно найти в статье по механикам выпуска Незваные Гости .