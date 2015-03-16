Таркир не совсем такой, каким вы его могли запомнить.

В выпуске «Ханы Таркира» мы познакомились с этим миром — миром без драконов. В выпуске «Перекованная Судьба» мы отправились в прошлое, и Сархан Воль оживил Уджина, вернув драконов на Таркир.

И вот мы вновь вернулись в настоящее. И мы снова на Таркире. Это тот же самый мир... но он стал совсем, совсем другим.

Добро пожаловать в выпуск «Драконы Таркира».

Пришло время присягнуть на верность одному из пяти драконов этого нового мира. На чью сторону вы встанете? Будет ли это Дромока, Оджутай, Силумгар, Колаган или Атарка?

Конечно же, лучший способ сделать свой выбор — пререлиз!

На пререлизе вы сразитесь на стороне выбранного дракона и даже сможете сами стать драконом и обрушить смертоносное дыхание на беззащитных жителей Таркира! Если вы заинтригованы — или просто хотите получить советы по сбору колоды и игре на пререлизе — то читайте дальше!

Воины-драконы

Таркир — смертельно опасное место, но пререлиз — это один из лучших (и самых безопасных!) способов познакомиться с неизведанным миром. Пререлизы всегда были одними из моих любимых турниров. Мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники видят новые карты в первый раз.

Пререлиз в 2001 году стал для меня одним из первых турниров. Тогда мне было всего 11 лет, и мне так понравилось, что с тех пор я с нетерпением ожидаю пререлиза каждого нового выпуска. Даже теперь, четырнадцать лет спустя, я, работая в Wizards, внимательно слежу за событиями на каждом новом пререлизе.

Это ваша первая возможность сыграть новыми картами раньше всех и опередить своих друзей. Это равные условия для каждого игрока. К тому же это расслабленный, ненапряженный турнир, главная цель которого — хорошо провести время!

Если вы хорошо разбираетесь в формате «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях и особых моментах, с которыми вы можете встретиться на пререлизе «Драконов Таркира» в местном магазине. (Например, как именно вы сможете обрушить огонь на головы обитателей Таркира!) Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак. Первым делом, вы, собственно, должны попасть на этот самый «пререлиз». Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Ладно. Хорошо. Вы нашли магазин. Замечательно! Следующий шаг!

На Таркире опасно. Будь вы Planeswalker, дракон или скромный одноглазый гомункул, вам нужно собрать с собой в дорогу необходимые припасы! На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет множество интересного.

Например, захватив собственную стандартную колоду или колоду для «Командира», вы сможете провести время за игрой и между раундами. Имеет смысл взять альбом с картами на обмен, ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой и что-нибудь перекусить. Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что будьте готовы. (Всегда готовы!)

Так, с девизами из прошлого покончено, давайте продолжим о делах настоящего. Вы нашли магазин и сложили в свою верную сумку все, что может вам понадобиться в путешествии. Вы пересмотрели «Как приручить дракона» четыре раза и придумали имена для всех драконов, которых откроете.

А это значит, что пришло время узнать, что...

Здесь водятся драконы

Не имеет значения, следили ли вы за всем блоком «Таркир», или «Драконы Таркира» станут вашим первым знакомством с этим миром. В этот раз все игрока начнут с одной точки. Ведь это целый новый мир!

Если выпуск «Ханы Таркира» наводит вас на мысли о трехцветных картах, вам пора поменять свои представления. «Драконы Таркира» — двухцветный выпуск. Да, вы не ошиблись. Вы будете сражаться на стороне одного из пяти владык драконов, каждый из которых пользуется двумя цветами. Впервые мы увидели их в выпуске «Перекованная Судьба». Прошла тысяча лет, и теперь они властвуют над миром и повелевают своими кланами!

Что это за новые кланы? Что можно ожидать от игры за них? Давайте пройдемся по каждому из пяти!

ДРОМОКА

Дромока предпочитает сражаться, собирая многочисленные армии. Присоединившись к зелено-белому клану Дромоки, вы сможете вывести на поле битвы множество существ и усилить их при помощи уже знакомой механики Подмоги из выпуска «Перекованная Судьба». Встаньте на сторону Дромоки и отправляйте в бой свои легионы, чтобы сокрушить врагов!

ОДЖУТАЙ

Последователи бело-синего Оджутая предпочитают вести игру в своем темпе и за счет заклинаний добиваться преимущества. У многих из заклинаний Оджутая есть Отскок, а это значит, что вы сможете воспользоваться их эффектом дважды. Будь то могучее волшебство или простое мгновенное заклинание, позволяющее существу выжить в бою, такие заклинания послужат вам повторно. Если вы любите парить в воздухе и пользоваться заклинаниями, чтобы коварно обходить существ оппонента, то Оджутай — это дракон для вас!

СИЛУМГАР

Силумгар беспощаден, и эта черта проявляется и в его последователях. Сине-черные карты Силумгара отличаются изменчивостью и многогранностью, отчасти благодаря новой способности Угнетения. Существа с Угнетением позволяют вам жертвовать существ — в том числе и самих себя — для получения дополнительного эффекта. У вас есть существо со срабатывающей при смерти способностью или маленькое существо, которое вам больше не нужно? Пожертвуйте его во имя могущества Силумгара! Если вы любите многогранность и не боитесь жертвовать собственных существ, присягните на верность Силумгару.

КОЛАГАН

Быстрая. Жестокая. Действенная. Черно-красная армия Колаган всегда атакует в полную силу и стремится поскорее закончить партию. Колаган пользуется той же способностью, что мы видели в выпуске «Перекованная Судьба»: Рывок! Рывок позволяет существам еще быстрее оказаться на поле битвы и получить Ускорение, чтобы сразу же нанести повреждения. Если вы предпочитаете играть агрессивно и быстро расправляться с врагами, то Колаган к вашим услугам.

АТАРКА

В мире, полном огромных драконов, под началом красно-зеленой Атарки сражаются самые громадные из бойцов. Новая механика Внушительность делает ваших существ на поле битвы лучше, когда сумма значений их силы достигает 8. Так что если вы собираетесь командовать парой здоровяков или небольшой армией, Атарка заинтересована в ваших услугах. Если вы любите играть большими существами, и вам интересно собирать равную 8 сумму значений силы, выбирайте Атарку.

Ну хорошо. Вы выбрали двухцветного дракона по своему вкусу. Значит, пора начинать!

Вы приходите в магазин, выбираете клан (или, возможно, вы это уже сделали, когда предварительно зарегистрировались), получаете пререлизный пакет и приступаете к делу.

В пререлизном пакете вы найдете массу ценных вещей. Но самое главное — это, конечно, шесть бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою Запечатанную колоду. Вы получите четыре бустера выпуска «Драконы Таркира», один бустер выпуска «Перекованная Судьба» и один особый бустер с картами ваших цветов.

Первым делом откройте бустеры! Если хотите добавить крутых звуковых эффектов (крутые звуковые эффекты могут сделать лучше что угодно), то можете притвориться, что дышите на них огнем. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Что дальше?..

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Собирать Запечатанную колоду может быть нелегко — и здесь вам пригодится особый бустер.

Когда вы выбирали свою коробку, вы выбрали определенного владыку драконов. Выбор владыки драконов определяет содержимое «подготовленного бустера» — того, что обернут в пластик. Подготовленный бустер помогает вам определить, какими цветами играть. В нем содержатся только карты цветов выбранного владыки драконов, которые помогут вам собрать колоду в этих двух цветах.

Конечно, вы можете играть любыми цветами, но чаще всего цвета вашего владыки драконов будут самым разумным выбором. Я рекомендую вам отложить в сторону карты остальных цветов и выбрать лучшие карты из этих двух. Если же в других цветах есть какая-нибудь особенно крутая или сильная карта, которой вы хотите играть, отложите ее на потом. Возможно, вы сможете добавить ее в собранную колоду, если у вас будет подходящий способ получить нужную ману. Однако в общем случае карты других цветов использовать не стоит.

Но как же выбрать из всех своих карт те 22–23 карты, что вы положите в колоду? Разложите их!

Возьмите карты в цветах своего клана и разложите существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, заклинание «Мастер Огненной Души» чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а «Прожарку» — не стоит. Все мгновенные заклинания и заклинания волшебства с Воплощением я считаю как существа.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа. 2 маны: 4–6 существ. 3 маны: 3–5 существ. 4 маны: 4 существа. 5 маны: 3 существа. 6+ маны: 1–2 существа.

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые. Не забывайте, что Мегаоборотней также можно разыграть за три маны, так что для компенсации этого в кривой маны вы сможете играть меньшим количеством стоящих три маны карт.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим!

Последнее, над чем вам предстоит поработать, — мановая база. Лично я старался бы собирать в выпуске «Драконы Таркира» двухцветные колоды. Однако иногда мановая стабилизация из «Перекованной Судьбы» и Монументы из «Драконов Таркира» позволят вам играть тремя цветами. Возможность разыграть свои заклинания — это очень важно, особенно если вы играете тремя цветами.

Обязательно положите в колоду все небазовые земли, которые дают ману ваших цветов. Даже если они выходят на поле битвы повернутыми, это небольшая цена за возможность вовремя разыграть нужное заклинание. Для того цвета, в котором у вас есть недорогие по мане карты, стоит положить больше земель, чем для цвета с более дорогими картами. Таким образом вам будет проще вовремя разыгрывать дешевые заклинания.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии ваши самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, то даже одно крупное существо оппонента может поставить вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего хода.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая из команд получает два пререлизных пакета (при этом они не обязательно должны быть одинаковы: вы можете подумать, какие кланы будут хорошо сочетаться, или же выбрать один и тот же клан). Из этих пакетов игроки собирают свои колоды. Если в вашем магазине проводится 2HG, организатор турнира сможет подробнее рассказать вам об этом формате.

Открытые дуэли

Если вы не хотите тратить на турнир весь день или просто хотите сыграть побольше партий с картами из «Драконов Таркира», вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

В этом дополнительном мероприятии вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Больше, чем карты

Вдобавок к новым картам из бустеров (надеюсь, у вас будет изрядное количество драконов!) в своем пререлизном пакете вы получите еще кое-что интересное.

Прежде всего, это пререлизная промо-карта. Вы можете положить ее в свою колоду — и с большой вероятностью захотите это сделать. Так что она отправляется в стопку карт для колоды.

Также у вас будет один из уникальных и изготовленных специально для пререлиза счетчиков жизней Spindown™! Серьезно, вы только взгляните на них!

Каждый счетчик-кубик посвящен смертоносному дыханию выбранного вами дракона. Например, на счетчике Колаган есть молния, поскольку Колаган изрыгает молнии! Эти счетчики станут отличными предметами для коллекции, так что постарайтесь не забыть свой на столе.

Но их можно использовать не только для коллекции...

С их помощью можно поливать Таркир огнем с небес!

О чем я говорю? Пришло время узнать об особом мероприятии, которое пройдет на пререлизе «Драконов Таркира» и которое не похоже ни на что из того, что мы устраивали раньше. Приготовьтесь сыграть в...

Tarkir Dragonfury!

Каждый магазин получит вот такое игровое поле с фигурками, которые на нем расставлены.

Это Таркир. Глядите, тут и там стоят орки, люди и гоблины. Они кажутся такими милыми и беззащитными...

Что может быть лучше, чем в роли дракона уничтожить как можно больше этих жалких созданий!

Вот как это работает. Сперва вы должны взглянуть на поле и оценить ситуацию. Попробуйте определить лучший угол для атаки. А затем бросьте на поле свой счетчик жизней Spindown из пререлизного пакета. (Помните, что он оформлен в стиле дыхания дракона? Так вот, это ваш шанс воспользоваться этим дыханием!) Ваша цель — сбить как можно больше фигурок.

У каждой фигурки есть своя стоимость в очках. Вы получаете очки за каждую сбитую фигурку.

Кроме того, есть один бонус. Видите круг наверху центральной части? Если ваш кубик остановится в этом круге, общий счет удваивается! Цельтесь точнее, и вы наберете множество очков.

Доставайте линейки, советуйтесь со своими друзьями-физиками, вычисляйте наилучший метод броска, и вас ждет успех!

Но, конечно, не у всех нас хватит на это терпения. Именно поэтому у вас будет две попытки. Запишите лучший из двух результатов на специальном листке рядом с полем. Это ваш местный список лидеров. Попробуйте набрать больше очков, чем остальные игроки в магазине!

Да, кстати. Я уже говорил, что вы можете получить в награду промо-карты?

Если вы собьете фигурок хотя бы на 3 очка, то уже заработаете приз! Вот что вы можете получить.

Набрали 3 очка? Вас ждут Перерождающиеся Дебри.

Поразили врагов на 9 очков? Вдобавок к Перерождающимся Дебрям вы получаете Драконий Корм.

Если вы наберете 12 очков, то унесете не только Перерождающиеся Дебри и Драконий Корм, но и Слугу Владычицы Драконов.

Если же вам посчастливится набрать 18 очков, то вы получите все три карты... а также редкую карту Регент Карающего Истребления!

Итак, если вкратце, вы дважды бросаете свой грозный кубик Spindown™ в перерыве между раундами, а затем в зависимости от набранных очков получаете промо-карты. Бесплатные призы и возможность побыть драконом? Я лично за!

Мы впервые предлагаем игрокам в Magic такое дополнительное мероприятие, как игра «Tarkir Dragonfury». Не упустите свой шанс принять в нем участие! Посмотрим, насколько могучий из вас выйдет дракон.

Новый Таркир, новые механики

В выпуске «Драконы Таркира» есть много нового. Я уже упомянул пять механик владык драконов, а ведь есть еще и Мегаоборотень. Кроме того, вам придется раскочегарить свой TARDIS и отправиться во времена «Перекованной Судьбы»: на этом пререлизе вы столкнетесь с рядом способностей из прошлого выпуска.

Давайте пройдемся по каждой из способностей, воспользовавшись статьей «Механики выпуска "Драконы Таркира"».

Подмога

Эта способность не изменилась с момента появления в выпуске «Перекованная Судьба». Чтобы использовать Подмогу, прежде всего найдите среди существ под вашим контролем существо с наименьшей выносливостью. Если таких существ несколько, выберите одно из них. Затем положите на то существо жетоны +1/+1, количество которых равняется значению Подмоги.

Отскок

Отскок возвращается после своего дебюта в выпуске «Возрождение Эльдрази». С тех пор он нисколько не изменился. Отскок позволяет вам разыграть мгновенное заклинание или волшебство второй раз бесплатно. Если вы разыгрываете заклинание с Отскоком из своей руки, вы изгоняете его, вместо того чтобы положить на кладбище. Затем, в начале вашего следующего шага поддержки, вы сможете разыграть это заклинание еще раз без уплаты его мана-стоимости. После разыгрывания из изгнания заклинание отправляется на кладбище.

Угнетение

Угнетение — это новая способность. Когда существо с Угнетением выходит на поле битвы, вы можете пожертвовать существо под своим контролем. У каждого существа с Угнетением есть вторая способность, дающая бонусы, когда оно «угнетает существо». Существо с Угнетением «угнетает существо», когда вы жертвуете существо для его способности Угнетения. Способность не срабатывает, если вы жертвуете существо по какой-либо другой причине, в том числе для способности Угнетения иного существа.

Рывок

Эта способность не изменилась с момента появления в выпуске «Перекованная Судьба». Рывок — это альтернативная стоимость у некоторых заклинаний существ. Разыгрывая заклинание с Рывком, вы можете оплатить его стоимость Рывка вместо оплаты мана-стоимости. Если вы это делаете, у существа будет Ускорение, и оно сможет атаковать в этом ходу. Но в начале следующего заключительного шага вы вернете это существо с поля битвы в руку его владельца.

Внушительность

Внушительность — это слово способности, так что каждая способность Внушительности работает по-своему. Однако все они так или иначе учитывают наличие под вашим контролем существ, сумма значений силы которых равна 8 или больше. Когда вы подсчитываете сумму значений силы существ под вашим контролем, используйте реальные значения силы, даже если они ниже 0.

Мегаоборотень

Если вы знаете, как работает Оборотень, то и Мегаоборотень окажется вам знаком. Единственное различие между ними в том, что когда вы переворачиваете находящееся рубашкой вверх существо с Мегаоборотнем рубашкой вниз, оно не только обретает свои обычные характеристики, но и получает жетон +1/+1.

Кроме того, в бустере выпуска «Перекованная Судьба» вы можете встретить карты с этими способностями:

Воплощение

Когда вы воплощаете карту, вы кладете ее на поле битвы рубашкой вверх. Пока карта повернута рубашкой вверх, это бесцветное существо 2/2 без имени, способностей и типов существа. Существа рубашкой вверх являются полноценными существами. В любой момент, когда у вас есть приоритет, вы можете перевернуть воплощенное существо рубашкой вниз, если это карта существа. Для этого вы показываете его мана-стоимость и оплачиваете эту стоимость. Одновременно вы показываете оппонентам, что это карта существа. Как только карта переворачивается рубашкой вниз, она приобретает свои обычные характеристики. Если же вы воплотили не являющуюся существом карту, ее нельзя таким образом перевернуть рубашкой вниз. В том случае, если вам удалось воплотить карту с Оборотнем, вы можете перевернуть ее рубашкой вниз, оплатив либо мана-стоимость (если это карта существа), либо стоимость Оборотня.

Гибридная мана

В способностях некоторых карт из выпуска «Перекованная Судьба» используются гибридные символы маны. Гибридный символ маны можно оплатить маной любого из двух цветов. Если в стоимость входит несколько гибридных символов маны, вы можете оплачивать каждый из них своим цветом.

Сохраняйте спокойствие и командуйте драконами

По сравнению с предыдущими выпусками блока «Таркир», «Драконы Таркира» предлагают вам совершенно новый формат. Вас ждет ряд новых механик, множество драконов и игра двумя цветами: это тот же мир, но полный новых возможностей.

Я надеюсь, вы отлично проведете время на пререлизе, сражаясь за своего владыку драконов и поливая смертоносным дыханием обитателей Таркира.

Да, и если вы хотите взглянуть на те потрясающие карты, что вы можете получить в бустерах, заходите в галерею карт. В ней представлены все карты выпуска во всей их драконьей крутизне.

Если у вас есть какие-либо вопросы по пререлизу и о том, чего ожидать на турнире, пишите мне в Twitter или задайте вопрос на странице в Tumblr. Я обязательно прочитаю их и постараюсь помочь!

Удачных выходных! Встречайте заключительную часть истории Таркира так, чтобы запомнить ее навсегда!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight