Иннистрад — мир, оставшийся без защиты в худший из возможных моментов. Мир, который погружается в хаос. Мир, осажденный немыслимой силой. Эльдрази — уже знакомые противники, но в мире ужасов они особенно чудовищны. В «Луне Кошмаров» обе стороны в мрачном противостоянии получают новые игровые механики. Давайте узнаем, что нового ждет вас в этом выпуске.

Соединение

Карты с Соединением — новая вариация двусторонних карт, которые вы уже знаете, любите и которых боитесь. Две карты соединяются в одно кошмарное чудовище. (Уровень его мохнатости может меняться.) Это Ханвирские Укрепления и Ханвирский Гарнизон.

Если ваши Ханвирские Укрепления и ваш Ханвирский Гарнизон одновременно находятся на поле битвы под вашим контролем, то обе карты изгоняются и превращаются вот в это:

Хм... Жуткая штуковина. Существует три пары карт с Соединением: Ханвирские Укрепления и Ханвирский Гарнизон, а также две другие пары, о которых вы сможете прочитать в сегодняшних статьях на DailyMTG.

Ханвир, Змеящийся Городок — это один перманент, представленный двумя картами. Он ведет себя, как любое другое существо. Он может атаковать и блокировать. У него есть работающие способности. Его можно зачаровать или снарядить. Можно класть на него жетоны. И так далее. Пока он на поле битвы, его можно воспринимать как одну большую карту. Это одно существо, так что заклинание с эффектом «Уничтожьте целевое существо» уничтожает весь перманент. Если вам предлагается пожертвовать перманент, вы можете пожертвовать Ханвир, Змеящийся Городок.

Отличия начинаются, когда он покидает поле битвы. Куда бы ни направлялся перманент, туда попадают обе карты, причем обе — передней лицевой стороной вверх. Так что, если вернуть Ханвир, Змеящийся Городок в руку, то в руке окажутся Ханвирские Укрепления и Ханвирский Гарнизон. Если Ханвир, Змеящийся Городок кладется на верх, в низ или в определенное место в библиотеке, то владелец карт выбирает их порядок. Все действия, производящиеся с покидающими поле битвы картами, применяются к обеим картам. Первая карта, про которую я подумал, столкнувшись с Соединением, была картой Путешествие в Иной Мир. Как она должна работать? Представьте мое удивление, когда я увидел в файле вот это:

В этом случае Ханвир, Змеящийся Городок изгоняется и становится в изгнании Ханвирскими Укреплениями и Ханвирским Гарнизоном лицевой стороной вверх. После этого обе карты вернутся на поле битвы, и каждая получит жетон +1/+1. Конечно, вероятнее всего, они снова соединятся, и жетоны пропадут. Наверное, дорога домой для ханвирцев закрыта...

Как и двусторонние карты, соединяющиеся карты обладают напечатанными на передней лицевой стороне характеристиками везде, кроме поля битвы. Их тоже нельзя перевернуть лицевой стороной вниз. Но не забывайте, что соединяющиеся карты — все же не двусторонние, так что их нельзя трансформировать.

Мы приняли меры, чтобы избежать мошенничества и непонятных ситуаций. Чтобы использовать соединение, вы должны не только контролировать обе карты, но и быть их владельцем. Если у вас под контролем есть ваши Ханвирские Укрепления, а потом вы забираете у оппонента контроль над Ханвирским Гарнизоном и используете способность Укреплений, то эти два перманента будут просто неловко друг на друга глядеть.

Кроме того, две карты на самом деле должны быть картами. С копиями ничего не получится. И уж совсем ничего не получится с копиями-фишками. Но будьте осторожны, потому что способность Ханвирских Укреплений не преминет изгнать Укрепления и копию Ханвирского Гарнизона. Вот только они не соединятся, и на поле битвы не вернется ни одна из карт.

Все соединяющиеся карты представлены на одной новой карте-списке. Карты-списки удобно заменяют соединяющиеся карты, делая их неотличимыми от остальной колоды. (Также для этого вы можете использовать непрозрачные протекторы или одновременно и протекторы, и карты-списки!) Перед игрой отметьте, какую карту заменяет карта-список, и положите ее в колоду. У вас при себе должна быть настоящая соединяющаяся карта (только не смешивайте ее с дополнительной колодой).

Каждая из соединяющихся карт хороша и сама по себе, но если они у вас будут обе... храни нас, Авацина! Эм-м... кхм... Не обращайте внимания. Неловко получилось.

Они — как части головоломки. Делают свое дело. Карают соперника.

Явление

Я уже говорил, что Эльдрази начали лезть изо всех щелей? Скажем так, не удивляйтесь, если на лице вашего лучшего друга вдруг вырастут щупальца. Явление — это новая способность у некоторых особенно мощных и дорогих Эльдрази, позволяющая им выйти на поле битвы с опережением графика... хотя Эльдрази вряд ли знают, что такое график.

Вы можете разыграть заклинание с Явлением, оплатив его обычную мана-стоимость. Потратьте семь маны, и новенький блестящий Эльдрази Гиппогриф у вас на столе. Но если у вас есть существо, которое можно пожертвовать, — например, этот Гриф Зари (заявка на победу по атмосферности!), то вы можете использовать способность Явления.

Давайте посмотрим, как это работает. В качестве дополнительной стоимости разыгрывания Изуродованного Грифа вы жертвуете Грифа Зари. Затем вы должны заплатить стоимость Явления: {5}{U} вместо мана-стоимости {7}. Но вдобавок вы получаете скидку: конвертированную мана-стоимость пожертвованного существа. Она равна трем, так что на разыгрывание Изуродованного Грифа вы потратите всего {2}{U}. Очень удобно! Полученная скидка не действует на цветную часть стоимости Явления. Если даже вы пожертвуете существо с конвертированной мана-стоимостью 8, заплатить {U} за разыгрывание Изуродованного Грифа все равно придется.

Использование Явления не влияет на то, когда вы можете разыграть заклинание (во время вашей главной фазы, когда стек пуст, если только заклинание каким-то образом не получило Миг). Кроме того, с Явлением вы все равно разыгрываете заклинание. Способность взятия карты у Изуродованного Грифа работает в любом случае.

Эскалация

Сражения на Иннистраде становятся все напряженнее, и люди хватаются за любое оружие, чтобы помочь другу и дать отпор врагу — или бывшему другу с щупальцами на лице. Чтобы передать это, мы придумали способность Эскалации, которая позволяет вам максимально эффективно использовать некоторые модальные заклинания. Что такое модальное заклинание? Это мгновенное заклинание или волшебство, на котором напечатан список возможных эффектов. Вот такое, например:

Но вместо того, чтобы как обычно предлагать вам выбрать всего один режим, карты с Эскалацией работают как меню разрушений. Заплатив мана-стоимость, вы выбираете один режим. Заплатив мана-стоимость плюс стоимость Эскалации, вы можете добавить режим и получить оба. Конечно, не у всех карт с Эскалацией всего два эффекта. Если эффекта три, то вы можете получить их все, заплатив мана-стоимость и две стоимости Эскалации. Плюс гарнир за дополнительную плату.

Вы выбираете режимы в ходе разыгрывания заклинания, и когда выберете их, то уже не можете поменять выбор, если в ответ на заклинание что-то случится. Если вы разыгрываете заклинание с Эскалацией и выбираете несколько режимов, то эффекты происходят в том порядке, в котором напечатаны на карте. Кроме того, цели для каждого требующего их режима вы выбираете отдельно. Так что два режима Заемной Злобы могут сделать целью как одно существо, так и, что более вероятно, двух разных.

Двусторонние карты

Всеобщих любимцев, двусторонних карт, в «Луне Кошмаров» хватит на всех. Если вы пропустили выпуск «Тени над Иннистрадом» или самый первый блок Innistrad , то они могут показаться вам весьма странными. Но это ничего! Если говорить вкратце, то двусторонние карты начинают игру передней лицевой стороной вверх (той стороной, на которой напечатана мана-стоимость), и у каждой такой карты есть способность трансформироваться — перевернуться вверх обратной лицевой стороной. Многие двусторонние карты — это существа, которые после трансформации становятся сильнее. Но встречаются и любопытные экземпляры, вроде Фрагмента Криптолита.

Он поможет и ускорить получение маны, и медленно вытянуть из игроков жизнь. А когда в начале вашего шага поддержки у всех игроков останется не больше 10 жизней, вы получите вот это:

Эмракул так опасна, что даже ее отражение способно быстро расправиться с соперниками. Не забывайте, что при трансформации перманенты не разворачиваются. Если вы в ответ на срабатывание способности Фрагмента Криптолита повернете его для получения маны, прежде чем он трансформируется, то Сияние Эмракул тоже будет повернутым. Трансформация не дает болезнь вызова, так что если Фрагмент Криптолита начал ход под вашим контролем, то Сияние сможет атаковать в тот же ход, когда трансформировалось.

Бешенство

Если вы хоть на секунду думали, что Бешенство больше не вернется, то вам тоже стоит провериться на бешенство! Бешенство — это уже знакомая способность, позволяющая разыграть заклинание, когда вы его сбрасываете.

Первый шаг — найти способ сбросить карту. В идеале вы должны активировать способность другой карты, в стоимости которой есть сбрасывание. Так вы одновременно получите и эффект этой способности, и возможность разыграть сброшенную карту. Агрессивное безумие на службе у безжалостной эффективности!

Когда вы сбрасываете карту с Бешенством, она отправляется в изгнание, вместо того чтобы попасть на кладбище. Затем вы можете разыграть эту карту за ее стоимость Бешенства. Если вы не разыгрываете ее, то она попадает на кладбище.

Буйство

Еще одна знакомая по «Теням над Иннистрадом» механика — Буйство. Буйство — это слово способности, и с ним не связано никаких особых правил, но этим словом объединяются способности, учитывающие, есть ли среди карт на вашем кладбище не менее четырех типов карт. Знакомьтесь: Узловатая Дриада.

Напомню, что на кладбище могут быть следующие типы карт: артефакт, волшебство, земля, мгновенное заклинание, существо, чары, planeswalker и племенной (тип, встречающийся на некоторых старых картах). Супертипы, такие как «базовая» или «легендарная», не считаются. Подтипы, такие как «Эльдрази» или «Аура», тоже не считаются. Кроме того, не имеет значения, сколько карт у вас на кладбище, если типов карт не меньше четырех. Если на кладбище есть волшебство, земля и артефакт существо, Узловатая Дриада получит +2/+2.

Способность Буйства есть у некоторых мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства. Такие карты при наполненном кладбище производят усиленный или альтернативный эффект. Встречаются и активируемые способности с Буйством. Все способности разные, так что будьте внимательны... и осторожны.

Кошмары становятся кошмарнее

Что ж, теперь вы готовы встретиться с ужасами пререлиза «Луны Кошмаров» . И под ужасами я, конечно же, имею в виду заполненные магазины! Этот выпуск под завязку набит потрясающими новыми картами, ждущими первооткрывателей тайнами и щупальцами, растущими из лиц. Из лиц! Желаю вам отлично провести оставшийся сезон показа новых карт!