Всего два слова. Здесь. Эмракул.

Эмракул, Обетованная Гибель | Иллюстрация: Джейми Джонс

Источник безумия Иннистрада найден, и это не кто иная как величайшая из Эльдрази — Эмракул.

Ваша задача — помочь Стражам (и целой орде зомби) победить чудовище. И как же лучше всего получить новые карты, чтобы разобраться, что происходит? Конечно же, прийти на пререлиз «Луны Кошмаров»!

Что такое пререлиз, почему это один из самых интересных турниров по Magic для всех игроков, и чего вам на нем ожидать? Читайте дальше!

Встретьтесь с пререлизом

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Я хорошо помню, как впервые попал на пререлиз, когда мне было одиннадцать лет. Я сразу понял, что это место для меня! С тех пор прошло почти пятнадцать лет, но я все еще радуюсь каждому новому пререлизу!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело! Пререлизы любят даже те игроки, кто играет в Magic со дня ее появления.

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Луна Кошмаров», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Допустим, магазин вы нашли. Замечательно!

Перейдем к сборам. Когда вокруг кишмя кишат Эльдрази, нужно быть готовым ко всему! На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду или колоду для «Командира», чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой. И не забывайте, что расправа над оппонентом в партии Magic может удовлетворить вашу жажду к победе, а вот голод — вряд ли. Хорошая идея — захватить что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или яблоко. Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что вам стоить высвободить достаточно времени на все мероприятие.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и собрали все, что может пригодиться во время вторжения Эльдрази. Вы даже прочитали последнюю статью, посвященную сюжету Magic, так что в курсе развития событий. И, конечно же, вы просмотрели галерею карт выпуска «Луна Кошмаров».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Нация зомбификации

Когда вы придете на пререлиз, вам вручат шикарную новую коробку для колоды, в которую сложено все необходимое для игры. Смотрите сами!

Все, чем вы будете играть, находится здесь (кроме базовых земель, которые предоставит магазин). К тому же в коробке есть подарки.

Например, этот симпатичный кубик Spindown d20:

Но это еще не все: в набор для пререлиза «Луны Кошмаров» входит эта потрясающая двусторонняя фольгированная фишка Зомби. Отличная штука! Смотрите сами:

Turn Over

Обратите внимание, что фишки фольгированы: это одни из первых напечатанных фольгированных фишек! Вам наверняка захочется их использовать: фишки Зомби на этом пререлизе будут появляться тут и там.

Зомби — это одна из главных тем «Луны Кошмаров», и в этот раз они играют важную роль в сюжете!

Обычно зомби не нужно ничего, кроме ваших мозгов. (Впрочем, их можно понять. Глаза, например, — штука куда как менее аппетитная.) Но в этом выпуске им предстоит выйди на первый план — вместе со Стражами. Так что — да здравствуют зомби! Вы можете одеться как зомби, надеть любимую зомби-футболку или просто проковылять в магазин, вытянув вперед руки. Делайте, что вам нравится, чтобы отдать дань уважения этим милым созданиям.

В некоторых магазинах даже будут проводиться особые мероприятия на тему зомби — например, конкурсы костюмов или гримировочные столы. Обратитесь в свой магазин, чтобы узнать больше!

Я пока ничего не сказал еще об одном элементе пререлиза — возможно, самом важном: сборе колоды. Давайте приступим!

Веселье с бустерами

Самое главное из того, что содержится в пререлизном наборе, — шесть бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою запечатанную колоду. К тому же вы получите блестящую призовую пререлизную карту (это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска).

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы вы не воспользовались методом, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!) Если вы застрянете, то можете попробовать вот что: выбрать подходящий тип существ из Иннистрада, попадающий в пару цветов — например, Духов (белый и синий), Зомби (черный и синий), Вампиров (черных и красных), Вервольфов (красный и зеленый) или Людей (зеленый и белый) — а потом собирать колоду вокруг этого типа!

Предположим, воспользовавшись одним из методов, вы выбрали цвета. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Могильный Урожай чаще всего стоит разыгрывать на первом ходу, а вот Осколки Рассудка вряд ли понадобятся вам к третьему ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 4 существа

5 маны: 3 существа

6 и больше маны: 1–2 существа

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Запечатанная колода» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует. Я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

«Двухголовый гигант»

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды.

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Еще одна увлекательная часть «Двухголового гиганта» заключается в том, чтобы понять, какие карты лучше работают в этом формате! Например, посмотрим на Термоалхимика.

Он наносит 1 повреждение каждому оппоненту, а это значит, что один поворот этого существа нанесет по 1 повреждению каждому из напарников вражеской команды, и вся команда потеряет 2 жизни из 30! Бам!

Хотите больше узнать, как устроен формат «Двухголовый гигант» и познакомиться с тонкостями игры? Обязательно загляните на эту страницу, чтобы прочитать об этом.

Открытые дуэли

Если занимающий весь день турнир — не совсем то, чего вы хотите от Magic, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько партий с картами из выпуска «Луна Кошмаров», то можете принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

Механики кошмаров

От существ с Явлением до способностей с Эскалацией — в «Луне Кошмаров» вас ждет целый набор новых механик! Обязательно прочитайте статью о механиках выпуска, чтобы разобраться в том, что происходит.

Это не луна!

Если вы всегда хотели попасть на пререлиз, то сейчас — самое время попробовать! Выпуск «Луна Кошмаров» нельзя пропустить, так что доставайте свой лучший костюм зомби, еще раз проглядите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в ближайшем магазине и приготовьтесь веселиться!

На этом я заканчиваю. Надеюсь, эти советы помогут вам пережить пререлиз «Луны Кошмаров» и вместе с любимыми зомби остановить нашествие Эльдрази.

Если у вас есть какие-то замечания, вопросы или просто остроумные комментарии, обязательно отправляйте их мне. Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter или задав вопрос через Tumblr. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы.

Веселого пререлиза! Уверен, вам понравится «Луна Кошмаров»!

— Гэвин

@GavinVerhey

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