Представьте себе такую картину.

Вы играете в стандартном формате умеренной бело-черно-зеленой колодой с оппонентом, играющим примерно тем же самым, и партия зашла в тупик.

Игра развивалась, вы долго обменивались с оппонентом угрозами, разменивали ресурсы, и в итоге никто не смог добиться преимущества. И у вас, и у него пустая рука, у обоих по 6 жизней, и на поле битвы полно базовых земель.

Вы переходите к шагу взятия карты, берете верхнюю карту в руку, и на вас смотрит вот этот парень:

На кладбище у вас есть Лесной Заступник, который раскачает себя и других, если Сплотитель вернет его на поле битвы. Что будете делать?

Давайте это обсудим.

Поиски ценности

Сплотитель Отступников — одна из тех многочисленных карт, для которых нужно определенное условие, чтобы их «ценность» была использована в полной мере.

Да, это существо 3/2, но вы не за этим клали его в собранную колоду. Вы играете им из-за его эффекта Бунта.

В Magic есть сотни примеров того, как карта может потерять ценность. Вы можете разыграть Ишкану без Буйства. Сыграть Кровавый Обмен, когда у соперника одно существо. Даже пожертвовать фишку Улики, забыв, что у вас в руке Неутомимый Следопыт. Вы по своей воле используете карту не в тот момент, когда можете получить ее полный эффект.

И иногда это совершенно правильное решение! Маршаллу Сатклиффу это может разбить сердце (да и мне, если честно), но не всегда нужно дожидаться максимальной ценности.

Запомните: главная ценность, главное преимущество, о котором имеет смысл думать в соревновательной партии в Magic, — это не то, кто взял больше карт, у кого преимущество по темпу, или кто всю партию с точностью до карты читал руку оппонента. Это преимущество по игре — простое и бесхитростное. Все остальное — лишь способ его добиться. Хотите выиграть — выигрывайте игру.

Я выигрывал партии, убивая Пироклазмом собственных существ, сдавая в блоке одинокую Стайную Крысу и отменяя свое же заклинание. Если это делает вас ближе к победе (и это не жульничество, конечно), то действуйте.

Ну хорошо. Итак... Наш вопрос: стоит ли разыграть Сплотителя сейчас и начать атаковать оппонента и снижать его жизнь, или подождать возможности включить Бунт, чтобы вывести на поле битвы гигантского Заступника?

Когда складывается такая ситуация, я обычно оцениваю три фактора. Давайте посмотрим!

Риск и награда

Первый вопрос, который я задаю себе в подобных ситуациях: «Чем я рискую и какой может быть награда?». У вас с оппонентом по 6 жизней. В чем состоит риск?

Если вы разыграете Сплотителя, то наградой может быть победа в партии за два хода, если оппонент два раза получит в руку землю. Тут все просто.

Может быть, вы пронесете 3 повреждения, а потом соперник найдет существо. При этом Сплотитель все равно будет эффективен. Кроме того, соперник потеряет возможность играть осторожно: оказавшись в такой же ситуации, своего Сплотителя он уже придержать не сможет. Его придется разыграть, чтобы блокировать вашего.

Но есть и риски. Если соперник получит заклинание удаления или существо, способное без ущерба для себя блокировать Сплотителя, то вы вроде как «выкинули» потенциально возможного Лесного Заступника. А Заступник может очень пригодиться вам для победы. Если, например, оппонент сам получит Заступника, то ваш Сплотитель станет для него лишь одноразовой помехой на пути к тому, чтобы прокатиться по вам катком!

Кроме того, у монеты есть и вторая сторона.

Награда за получение Заступника просто огромная. Если партия так и будет продолжаться с переменным успехом, то вы с большой вероятностью сможете вывести Сплотителя с работающей способностью. В длинной игре это практически неизбежно.

Недостаток этого плана состоит, конечно же, в том, что у вас нет никакой гарантии на получение Бунта в ближайшее время. Вполне может получиться так, что ближайшие несколько ходов вы будете брать земли.

Что еще хуже, у вас мало жизней, так что если оппонент получит угрозу, то вам придется разыграть Сплотителя просто для того, чтобы защищаться. Вы окажетесь на вторых ролях. Вместо того, чтобы предлагать вам размен, оппонент может получить заклинание удаления и убрать ваше существо с дороги, не дав ему блокировать, и так далее.

В любой подобной ситуации постарайтесь сравнить риски и награды от имеющихся вариантов. Что приведет вас ближе к победе в партии?

Иногда ответ, полученный с использованием этого метода, оказывается неожиданно очевидным. Иногда все предельно просто: «Если я не разыграю Ишкану прямо сейчас, чтобы ей блокировать, то проиграю». И если одно существо у соперника стоит трех, я с радостью сыграю Кровавый Обмен — особенно, если соперник думает, что Обмен у меня есть, и собирается играть осторожно.

Итак, теперь вы видите преимущества и недостатки каждого решения. Но давайте попытаемся взглянуть на них в контексте!

Ваш контекст

Чтобы принять информированное решение, подумайте, что вам известно о собственной колоде и о положении на столе.

Не спешите. Просмотрите свое кладбище. Вспомните, что есть у вас в колоде, — и что осталось.

В вашей ситуации Сплотителя определенно стоит разыгрывать, если вы уже вряд ли получите способ включить его способность. Если, например, у вас в 30 картах осталось всего три, которые могут это сделать, то я бы не стал полагаться на один шанс из десяти — если только вы не ожидаете, что игра продлится еще очень долго.

То же самое верно и для обратной ситуации. Если вы с большой вероятностью получите включающую Бунт карту, то имеет смысл подождать.

Сколько еще не взятых земель осталось у вас в колоде?

Какие другие угрозы вы можете найти?

Если вы пронесете только 3 повреждения, прежде чем оппонент остановит вас, есть ли у вас другие способы легко нанести оставшиеся 3 и добить его (например, заклинание повреждений или существо с Ускорением), или придется полагаться на оставшихся в колоде существ?

Такие вопросы вы можете задать себе о своей колоде.

И, само собой, если бы количество жизней было иным, то и разговор был бы совсем другой. Если у оппонента 3 жизни, я без сомнения поставил бы существо, угрожающее убить одной атакой. Если же жизней 20, Сплотитель остался бы ждать в руке.

Контекст имеет значение...

Контекст оппонента

...И речь идет не только о вашей колоде. Колоду оппонента тоже нужно принимать во внимание!

Что вы знаете о том, что может быть у соперника? В этот момент я обычно просматриваю кладбище оппонента или думаю о том, что уже видел в партии.

Есть ли у моего соперника какая-то карта, которой я неминуемо проиграю? Если, например, я знаю, что во вражеской колоде есть такие planeswalker-ы, как Сорин, то я постараюсь побыстрее атаковать и закончить игру. (А если Сорин был бы у меня, то я наоборот постарался бы затянуть игру.)

Есть ли у соперника заклинания, лишающие меня карт? Если это так, то копить карты в руке становится опаснее.

Какие карты в этой игре уже разыграны? Каких по ходу партии оппоненту не пришло? Если вы знаете, что у соперника в колоде должно быть много карт удаления, а он пока разыграл только одно такое заклинание, то скоро эти карты с большой вероятностью начнут ему приходить.

Понимать, чем может удивить вас оппонент, так же критично, как помнить, что вы можете получить их своей колоды. Зная, насколько срочно вам нужно закончить партию, вы сможете принимать правильные решения об игре.

Подходящая ценность

Агрессия или защита? Надежда или пессимизм? Жадность или надежность? Вы уже решили, как поступить?

Что ж, в этом случае, как следует из двух разделов про контекст, у нас нет всей информации. Она могла бы склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Что бы сделал я? Я бы, наверное, разыграл Сплотителя. Это более агрессивное решение, но фактически оно означает, что вы выигрываете, если оппонент получит две неудачные карты. И даже если сопернику повезет, вы и сами можете получить карты, которые это нейтрализуют. Оппонент может получить существо, а вы — заклинание удаления, и так далее.

А что вы думаете? Что бы вы сделали? Расскажите мне — напишите в Twitter, отправьте сообщение через Tumblr, напишите в Reddit, повесьте плакат на автостраде в Сиэтле или еще как-нибудь попробуйте привлечь мое внимание.

Встретимся на следующей неделе. Желаю вам находить ценность там, где нужно, — и наслаждайтесь Эфирным Бунтом!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight