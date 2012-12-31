Если вы новичок в игре Magic или просто хотите освежить в памяти основные правила, загляните на страницу Учимся играть.

Мир Равники — это бесконечный мегаполис, в котором десять двухцветных гильдий сражаются за власть. Выпуск Возвращение в Равнику пригласил игроков Magic вновь посетить этот полюбившийся всем мир и предоставил возможность сыграть картами пяти из десяти двухцветных гильдий. В выпуске Незваные Гости вас ждут новые карты и методы действий оставшихся пяти гильдий: бело-черных банкиров и жрецов Орзовов, сине-черных манипуляторов Димиров, красно-зеленых дикарей Груулов, красно-белого легиона Боросов и зелено-синих биомантов Симиков. У каждой гильдии есть своя жизненная философия, своя стратегия и своя характерная механика карт.

Многоцветность: золотые и гибридные карты

Многоцветная карта, как и следует из названия, — это карта, у которой больше одного цвета. В выпуске Незваные Гости есть два вида многоцветных карт. Вам, вероятно, уже знакомы «золотые» карты — заклинания, на разыгрывание которых требуется мана двух или более цветов:

Дрейкокрылый Красис

С золотыми картами все довольно просто. Дрейкокрылый Красис является одновременно зеленым и синим, и чтобы разыграть его, вам требуется одна зеленая мана и одна синяя мана (а также еще одна мана любого типа). Все, что способно воздействовать на зеленые или синие заклинания, будет воздействовать на эту карту; все, что воздействует, например, на «несиние» заклинания, воздействовать на нее не будет, поскольку она является синей, несмотря на то, что также является картой другого цвета.

Кроме того, в выпуске Незваные Гости есть гибридные карты, впервые появившиеся в изначальном блоке о Равнике.

Эмиссар Древожогов

Вы можете оплатить гибридный символ маны, например, (r/g) , заплатив одну ману любого из двух его цветов — в данном случае R или G . Вы не обязаны оплачивать все гибридные символы маны на одной карте одним и тем же типом маны. Следовательно, вы можете разыграть Эмиссара Древожогов, заплатив RR , GG или RG .

Вне зависимости от того, мана какого цвета или цветов была потрачена на разыгрывание Эмиссара Древожогов, он всегда будет считаться красным и зеленым.

«Золотой» и «гибридный» не являются цветами, также не является цветом и «многоцветный». Однако в некоторых эффектах могут упоминаться многоцветные карты. Это понятие включает в себя все карты, у которых больше одного цвета, так что многоцветными будут считаться и золотые, и гибридные карты.

Синдикат Орзовов: Вымогательство

Орзовы — это гильдия жадных до прибыли священников и знатных богачей, которые вгоняют в долги своих последователей, пользуясь их преданностью. Механика Вымогательства позволяет вам обобрать ваших оппонентов до нитки.

Стражи Базилики

Каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, у перманентов под вашем контролем срабатывают способности Вымогательства. Когда срабатывающая способность разрешается, вы можете заплатить W или B . (Все карты с Вымогательством, вне зависимости от их цвета, позволяют вам заплатить ману одного из этих двух цветов.) Если вы решаете не платить, ничего не происходит. Но если у вас есть свободная мана на оплату, то каждый из ваших оппонентов теряет 1 жизнь, а вы получаете такое же количество жизней. Каждая срабатывающая способность позволяет заплатить только одну ману — вы не можете использовать больше этого количества.

Если вы контролируете несколько перманентов с Вымогательством, каждая способность срабатывает и разрешается отдельно. Вы выбираете, будете ли вы платить за каждую способность или нет. За каждое заклинание вы можете заплатить максимум столько раз, сколько способностей Вымогательства есть у перманентов под вашим контролем.

Дом Димиров: Шифр

В темных переулках и тоннелях подземного города раскинулась невообразимая сеть гильдии Димиров, которая передает слова и заклинания ее предводителей по всей Равнике.

Зов Ночного Крыла

Когда разрешается контролируемое вами заклинание с Шифром, вы можете изгнать его и выбрать существо под вашим контролем. В этом случае карта с Шифром становится закодированной на том существе. Каждый раз, когда то существо будет наносить боевые повреждения игроку, контролирующий его игрок сможет копировать закодированную карту и разыграть копию без уплаты ее мана-стоимости. Обычно игроком, контролирующим то существо, будете вы, но если контроль над вашим существом получит другой игрок (например, использовав Акт Измены или нечто подобное), закодированное заклинание также перейдет к своему новому хозяину.

Несколько тонких моментов:

После копирования закодированное заклинание остается закодированным на существе (вне зависимости от того, разыграли вы копию или нет).

Если на одном существе закодировано несколько заклинаний, то когда это существо наносит боевые повреждения игроку, вы можете скопировать их все или любые из них. Вы можете разыгрывать копии в любом порядке.

Копии, созданные срабатывающей способностью, нельзя закодировать на существе.

Если вы разыгрываете заклинание с Шифром, кодируете его на существе, атакуете тем существом, и существо наносит боевые повреждения, вы сможете разыграть заклинание второй раз за ход.

Инструкции на заклинании выполняются в том порядке, в котором они перечислены, так что изгнание заклинания и кодирование его на существе — это последнее, что вы делаете при разрешении заклинания.

В случае с Зовом Ночного Крыла последнее примечание означает, что вы можете закодировать заклинание на фишке существа, только что им созданной.

Кланы Груулов: Прилив крови

Воины разрозненных Кланов Груулов постоянно дерутся за территорию, за добычу или просто ради развлечения. Существо с Приливом крови так рвется в бой, что может даже не дождаться, пока вы его разыграете.

Свинья Клана Зур-Таа

Прилив крови — это слово способности, отмечающее определенную активируемую способность, которую вы можете использовать, когда карта существа с Приливом крови находится в вашей руке. Каждая способность Прилива крови имеет стоимость, в которую входит уплата определенного количества маны и сброс этой карты существа. Целью способности является атакующее существо, а это означает, что активировать ее можно только во время боя, выбирая целью существо, которое в данный момент атакует.

Бонус, который дает способность, зависит от карты со способностью Прилива крови. Свинья Клана Зур-Таа — существо 5/4, и она дает атакующему существу +5/+4. Давайте взглянем на Виашино-Жалохвоста:

Виашино-Жалохвост

Виашино-Жалохвост — это существо 3/1 с Первым ударом, и его способность Прилива крови, соответственно, дает атакующему существу +3/+1 и Первый удар.

Способность Прилива крови не является заклинанием и не может быть отменена тем, что отменяет только заклинания. Она идет в стек, и на нее можно ответить обычным образом.

Легион Боросов: Батальон

Вооруженные сияющим оружием и праведной яростью Боросы стройными рядами надвигаются на отступников и злодеев Равники. Существа Боросов со способностями Батальона становятся сильнее, если атакуют плечом к плечу со своими союзниками.

Элита Боросов

Батальон — это слово способности, которое отмечает срабатывающую способность определенного типа. Способность Батальона у существа срабатывает, когда атакует оно и не менее двух других существ. Эффект способности Батальона у разных существ разный, но условие срабатывания всегда одно.

Способность Батальона идет в стек, и на нее можно ответить обычным образом.

Объединение Симиков: Эволюция

Симики стремятся постичь секреты самой жизни, ускоряя развитие своих созданий и даже самих себя при помощи такого ключевого слова, как Эволюция.

Облачный Хищник

Эволюция — это срабатывающая способность, которая срабатывает каждый раз, когда другое существо выходит на поле битвы под вашим контролем. В этот момент вы сравниваете силу нового существа с силой существа с Эволюцией и выносливость нового существа с выносливостью существа с Эволюцией. Если одно или оба из этих значений у нового существа выше, способность срабатывает. (Она срабатывает только один раз за каждое выходящее на поле битвы существо, даже если у него больше и сила, и выносливость.)

После того как способность отправилась в стек и у игроков была возможность на нее ответить, она разрешается. Если сила и (или) выносливость у нового существа все еще больше, вы кладете один жетон +1/+1 на существо с Эволюцией.

Если на поле битвы выходит одновременно несколько существ (например, фишек), то Эволюция срабатывает по отдельности за каждое из них, и срабатывающие способности разрешаются по очереди.

Предположим, например, что вы контролируете Облачного Хищника, а эффект помещает на поле битвы три существа 2/2. У каждого из тех существ сила и выносливость больше, чем у Хищника, так что Эволюция сработает три раза. Когда разрешается первая срабатывающая способность, Облачный Хищник получает один жетон +1/+1. Когда разрешается вторая срабатывающая способность, Облачный Хищник уже будет 1/2. У второй фишки существа 2/2 выносливость не будет больше, чем у Облачного Хищника, но сила пока останется больше, так что Облачный Хищник получит еще один жетон +1/+1. Когда разрешается третья срабатывающая способность, ни сила, ни выносливость последней фишки 2/2 не будут превышать параметры Облачного Хищника, ставшего 2/3. Третий жетон +1/+1 он не получит.

Врата

Многоцветные карты могут потребовать немало маны, поэтому среди обычных карт выпуска Незваные Гости есть пять так называемых «двойных земель» — земель, дающих при повороте ману одного из двух цветов. Они называются Вратами.

Врата Гильдии Орзовов

Врата Гильдии Орзовов выходят на поле битвы повернутыми, а при повороте дают W или B . У них нет типа земель Равнина или Болото , но есть тип земли Врата. Сам по себе тип «Врата» не значит ничего — так же как, например, тип «Эльф» сам по себе ничего не значит, — но с ним могут взаимодействовать другие карты выпуска. Для чего же могут понадобиться Врата?

Тень Врат

Тень Врат, как и многие другие Тени, обладает способностью, увеличивающей ее силу и выносливость за черную ману. Но у нее есть и другая способность, позволяющая вам повернуть любые Врата, вне зависимости от того, какую ману они могут производить.

Когда вы делаете это, вы не поворачиваете Врата для получения маны. Вы можете повернуть Врата, чтобы получить ману, или чтобы оплатить способность Тени Врат, но нельзя сделать и то и другое одновременно.