Правильное использование дополнительной колоды — настоящее искусство.

Вместе с основной колодой из 60 карт вы берете с собой на турнир дополнительные пятнадцать карт. Большинство игроков тестирует только основные колоды, и в этом заключается их ошибка. Судите сами: как минимум в половине партий на турнире вы сможете использовать дополнительную колоду. А если предположить, что вы не войдете в раж и не станете выигрывать все партии подряд, то играть с дополнительной колодой на самом деле вы будете даже чаще, чем только с основной.

Дополнительная колода может стать вашим мощнейшим оружием — или, если использовать ее неправильно, кратчайшим путем к поражению.

Я мог бы написать множество статей о том, как правильно пользоваться дополнительной колодой. (И вероятно, еще напишу.) Но сегодня я хочу детально поговорить об одном аспекте ее использования: о том, сколько именно карт стоит добавлять из дополнительной колоды в основную против соперника в стандартном формате. (Это применимо и к другим форматам, но со старыми выпусками правила имеют тенденцию нарушаться: слишком велика может быть сила отдельных заклинаний, а против некоторых колод необходимо больше противодействующих им карт.)

Вы готовы? Тогда начинаем!

Дополнительный ресурс

Ваша дополнительная колода — ограниченный ресурс. Поскольку в ней может быть не больше пятнадцати карт, каждая карта в дополнительной колоде должна быть важна и осмысленна. Если в итоге пять карт из дополнительной колоды не пригодятся вам ни разу, то получится, что вы зря потратили целую треть того ресурса, что мог бы кардинально изменить те или иные партии.

Это означает, что распределять место в дополнительной колоде нужно с умом. Например, если все пятнадцать карт предназначены для борьбы с одной колодой, и таким образом вы гарантируете себе над ней победу, то это, конечно, здорово, но даже в метагейме, где эта колода доминирует, вы все равно не будете играть с ней в каждом раунде. Вам понадобятся методы борьбы и с другими колодами.

Если бы при сборе дополнительной колоды вы обладали всеведением, то вашей задачей было бы определить точное количество карт для игры с каждым из противников: такое, чтобы вы могли выиграть, не добавляя ни одной лишней карты. И несмотря на то, что всеведение нам недоступно, мы можем хотя бы постараться приблизиться к этой цели.

Есть несколько способов определить, правильно ли вы пользуетесь дополнительной колодой. Чтобы убедиться, что при игре с каждым противником я беру из дополнительной колоды нужное количество карт, я использую три основных способа.

1. Убедитесь, что можете убрать нужное количество карт из основной колоды

Предположим, что ваша колода особенно плохо играет против какой-то другой. Чтобы увеличить свои шансы, вы кладете в дополнительную колоду семь карт против этого противника. Отлично! Теперь вы точно его сокрушите! Вы приходите на турнир в радостном предвкушении от открывающихся возможностей.

Вам предстоит матч против той самой колоды, для которой вы приготовили убийственный сюрприз. Вы играете первую партию. Перед второй партией вы берете дополнительную колоду... и понимаете, что не можете выбрать семь карт, которые уберете из основной. В итоге, чтобы вместить все карты из дополнительной колоды, вы вынимаете из основной те карты, которые здорово бы вам пригодились.

Это классическая ошибка использования дополнительной колоды. У вас есть место только для пятнадцати карт, и все эти карты должны на самом деле улучшать основную колоду, а не просто менять ее.

Например, предположим, что вы играете в стандартном формате против агрессивной колоды сине-черно-красной (Гриксис) контрольной колодой, похожей на колоду победителя Про-тура «Каладеш». Чтобы справиться с быстрым началом, вы хотите добавить в колоду несколько удаляющих существа заклинаний. Сначала выбрать карты для замены легко — вы убираете отменяющие заклинания. Но после этого, чтобы освободить место для мощных заклинаний удаления, вам приходится вынимать такие карты, как Укрощенная Молния! И чего вы этим добиваетесь?

Да, ваша колода сможет немного более эффективно расправляться с существами, но это не такой большой шаг вперед по сравнению с тем, что у вас уже было. Я бы предпочел использовать это место в дополнительной колоде для карт, которые усиливают основную в игре с другим соперником.

Кроме того, вы рискуете слишком «разбавить» свою колоду. Такое случается довольно часто, особенно в агрессивных колодах. Вы убираете существ, заменяя на карты-ответы, и ваша колода значительно замедляется. У каждой колоды есть ядро, которое должно оставаться рабочим. Если вы начинаете разрушать это ядро, то это может нанести серьезный удар по работоспособности колоды в целом.

Когда я собираю дополнительную колоду, я обычно пытаюсь представить, как и какие карты буду заменять, встречаясь с разными противниками. Если я вижу, что убираю карты, которые надо бы оставить, то перерабатываю дополнительную колоду, используя это место для других ответов.

Я настоятельно рекомендую подумать о том, как будете заменять карты вы, прежде чем принимать окончательное решение о составе дополнительной колоды.

2. Убедитесь, что ваша дополнительная колода соответствует турнирной обстановке

Вы терпеть не можете, когда вас крушит Чудо Эфироснабжения. Поэтому вы тщательно тестируете в игре против него свою колоду. В дополнительной колоде у вас для этой карты множество ответов. Более, чем достаточно, чтобы справиться. Вы готовы. У колод на Чуде нет ни единого шанса!

Вы приходите на турнир. И, как и ожидалось, вы на части рвете Чудо Эфироснабжения. Но есть одно «но». С колодой на Чуде Эфироснабжения за весь турнир вы сыграли один раз!

Что же произошло?

То, что вы кладете в дополнительную колоду подходящее количество карт, очень важно, но не менее важно и то, что дополнительная колода должна соответствовать вашим ожиданиям от турнира. Если вы не ждете на турнире большого количества каких-то конкретных колод, то можете потратить на противодействие им меньше места в дополнительной колоде.

Я обычно первым делом оцениваю, какие колоды могут оказаться наиболее популярными. Затем я возвращаюсь к пункту 1 и проверяю, что у меня в дополнительной колоде против них идеальное количество карт, учитывая то, что я могу убрать из основной. Оставшиеся места я заполняю картами против менее популярных колод.

Кроме того, есть карты, которые можно использовать против разных противников. Например, отменяющие заклинания хороши и в матче контроля с контролем, и против Чуда. Если вы найдете способ бороться с менее популярными колодами при помощи универсальных карт, нужных вам в других партиях, то вам будет проще сделать сбалансированной свою дополнительную колоду. Так вы сможете успешно сражаться с разными колодами, не теряя концентрации на главных противниках.

3. Убедитесь, что вам нужна помощь при игре с этим противником

Дополнительная колода помогает вам справиться с неудобными оппонентами и смягчить последствия встречи с картами из дополнительной колоды соперника. Но вот чего точно не стоит делать, это класть в дополнительную колоду слишком много карт против соперника, у которого вы и так выигрываете.

Предположим, вы играете уже упомянутым выше сине-черно-красным контролем против колоды на Чуде Эфироснабжения. В первой партии вероятность вашей победы весьма высока. Перед второй партией колода на Чуде наверняка положит против вас изрядное количество карт из дополнительной колоды, и было бы неразумно отвечать ей на это ничем.

Но так же неразумно брать из своей дополнительной колоды слишком много карт.

Во-первых, как мы уже говорили, преимущество в первой партии вам создавали именно те карты, которые для этого придется убирать.

Во-вторых, вам просто не нужна помощь в таком количестве. Не забывайте: вам нужно ровно столько карт из дополнительной колоды, чтобы вы могли выиграть, и не больше. Просто положите несколько карт, и этого будет достаточно. Да, всегда остается вероятность, что оппонент приготовил для вас сюрприз из десяти карт в дополнительной колоде, но скорее всего, карт будет не так много, и нескольких ваших карт в ответ хватит, чтобы сохранить преимущество.

Рассказ с дополнениями

Сбор дополнительной колоды в стандартном формате — задача не самая простая, и я надеюсь, что из этой статьи вы почерпнете полезные советы и подсказки для работы над своим творением. Среди приходящих мне вопросов, вопросы про дополнительную колоду — одни из самых популярных.

Про дополнительную колоду можно рассказать еще очень много, и эта статья — лишь самый кончик айсберга. Если она вам понравилась, расскажите мне, и в будущем я напишу еще несколько статей на эту тему. (Или не напишу, если вам это будет не интересно.)

Как со мной связаться? Это можно сделать, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

До встречи на следующей неделе! А до тех пор — желаю вам брать из дополнительной колоды ровно столько карт, сколько нужно.

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight