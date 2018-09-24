Как же здорово вернуться в Равнику!

Будь это ваш первый раз, или вы уже посещали этот мир, добро пожаловать. Выпуски в Равнике становились одними из самых популярных в истории Magic, так что вам повезло — вы играете в замечательное время.

В Равнике вас ждет множество интересного — и нового, и уже знакомого.

Пререлиз «Гильдий Равники» пройдет в эти выходные! Пререлизные турниры — ваша первая возможность сыграть новейшими картами из выпуска «Гильдии Равники». Они пройдут в эти выходные, 29–30 сентября, так что найдите ближайший магазин, чтобы записаться и сразиться за честь своей гильдии!

Для знакомства с миром Равники нет ничего лучше пререлиза. Все участники этого турнира впервые получают новые карты. Каким бы ни был ваш уровень мастерства, сколько бы вы ни играли в Magic до этого, вы будете жалеть, если пропустите пререлиз.

Но что же такое пререлиз? Чего вам на нем ожидать? И что делает этот турнир таким замечательным?

Давайте разберемся!

Добро пожаловать в Равнику

Пререлизы — мои любимые турниры по Magic в году.

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. И я такой не один — многие игроки в Magic, от опытных ветеранов до зеленых новичков, поступают точно так же! Пререлизы входят в число наших самых популярных турниров.

Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Мало что может сравниться с пререлизом. Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло семнадцать лет, но ничего не поменялось — пререлизы стали только еще лучше!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Гильдии Равники», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Прийти в магазин и узнать, что мест на турнире не осталось, — это самое грустное. Планируйте наперед!

Вы нашли магазин? Замечательно!

Теперь пришло время все спланировать и подготовиться к мероприятию. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Не забудьте взять с собой все припасы, которые могут пригодиться в путешествии в Равнику! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду, чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой.

Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. Чтобы сражаться, потребуются силы, так что захватите что-нибудь перекусить, например, протеиновые батончики или яблоко. (Уточните в игровом магазине — там может быть в продаже какая-то еда!)

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в саквояж все необходимое для путешествия. Вы даже прочитали последние главы сюжета Magic, так что в курсе развития событий в Равнике. И, конечно же, вы просмотрели все замечательные карты в галерее выпуска «Гильдии Равники». Если вам интересно, каким может оказаться турнир, то вы могли прочитать мою статью, которая так и называется: «Ваш первый турнир».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Выбор гильдии

Пререлиз «Гильдий Равники» будет немного отличаться от привычных вам турниров. Так что, даже если вы уже бывали на пререлизах, читайте дальше, и узнаете, как все будет устроено.

Как можно догадаться из названия выпуска, в Равнике всем заправляют гильдии. Гильдии, гильдии, гильдии!

Но что это вообще такое? В Равнике есть десять двухцветных фракций, которые называются гильдиями. У каждой свой характер, свои механики и свой стиль игры. В выпуске «Гильдии Равники» представлены пять из них: красно-белые праведные воины Боросы, сине-красные безумные ученые Иззеты, сине-черные коварные шпионы Димиры, черно-зеленые хозяева жизни и смерти Голгари и зелено-белый единый конклав Селезния.

Легион Боросов

Лига Иззетов

Дом Димиров

Рой Голгари

Конклав Селезнии

Кто из них вам больше подходит? Если вы не уверены, то прочитайте описание каждой из гильдий на странице мира Равника и посмотрите, какая из них вам по душе!

То, какую гильдию вы выберете, на самом деле очень важно, ведь на пререлизе вам действительно придется сражаться за нее!

Когда вы записываетесь на турнир, вы выбираете одну из пяти гильдий. (Это можно сделать, пока позволяют запасы продукции — так что обязательно регистрируйтесь заранее, если у вас есть такая возможность!) Предположим, что вы похожи на меня, и вам нравятся Димиры. Вы получите коробку, которая выглядит вот так:

Внутри вы найдете пять обычных бустеров выпуска «Гильдии Равники» плюс особый «подготовленный» бустер. В нем будет ваша пререлизная карта (одна из восьми редких или раритетных карт гильдии) и множество карт в ваших цветах, чтобы у вас была основа для двухцветной гильдейской колоды. В таких бустерах карты подобраны, чтобы поддерживать редкую или раритетную карту, а также присутствует определенное количество мановой стабилизации. Это позволит вашей колоде сразу взять с места в карьер.

Давайте посмотрим, что еще хорошего вы найдете в коробке Димиров:

Столько всего интересного! Добро пожаловать в гильдию Димиров — похоже, я незаметно и коварно убедил вас присоединиться! Ха!

Или... может, и нет. Впрочем, ладно. Может быть, вам больше по душе какая-то из четырех других гильдий. Вот так выглядят их пререлизные пакеты:

Симпатично, да?

Но, конечно, самое главное в вашем пакете — бустеры. Давайте поговорим о том, что с ними делать дальше!

Сбор гильдии

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. К счастью, на этот раз пререлизный пакет предоставляет вам для этого простой способ: подготовленный бустер! Настоятельно рекомендую придерживаться выбранного курса и играть двумя цветами вашей гильдии. (Хотя, если у вас достаточно мановой стабилизации, можете при желании добавить одну или несколько карт третьего цвета.)

Если же вы все-таки хотите поменять цвета (мне кажется, что взять коробку Димиров и играть за Селезнию — как раз в характере этой гильдии), то склонить вас к игре тем или иным цветом могут такие особенности вашего набора:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранные цвета должны соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы методом вы ни воспользовались, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Дитя Ночи — эта карта, которую чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот Разрезанные Нити вряд ли понадобятся вам к третьему ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существа

4 маны: 2–4 существа

5 маны: 1–3 существа

6 и больше маны: 0–2 существа

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Запечатанная колода» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В Равнике много карт, стабилизирующих мату. Если вам достались подходящие Врата Гильдии и Медальоны, можете играть третьим цветом. Однако, как бы ни соблазнительно это выглядело, я советую воздержаться от третьего цвета всем, кроме самых опытных ветеранов.

В отличие от большинства форматов Magic, «Запечатанная колода» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды. (Если вы играли в недавний выпуск Battlebond, то это может вам быть уже знакомым!)

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Открытые дуэли

Если занимающий весь день турнир — не совсем то, чего вы хотите от Magic, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько партий с картами из Равники, то можете принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовую к игре колоду Planeswalker-а из 60 карт и используете ее для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами. Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

День коробок

На последних пререлизах у вас появилась возможность забрать коробку бустеров!

Все верно: если вы сделаете предварительный заказ коробки бустеров «Гильдии Равники», то сможете купить коробку и забрать домой (или сразу вскрыть!) прямо на пререлизе. За дополнительными сведениями обращайтесь в местный магазин.

Также на пререлизе можно купить колоды Planeswalker-ов. Неважно, хотите вы играть в Открытые дуэли, или нет, — берите колоду и сражайтесь!

Механический хаос

У каждой из гильдий в «Гильдиях Равники» есть собственная механика, так что тут многому нужно научиться!

Если вам интересно, как они работают, читайте статью Мэтта Табака о механиках.

С возвращением в Равнику!

Равника всегда занимала в моем сердце особенное место. Я впервые начал играть на соревновательном уровне во времена выпуска «Равника: город гильдий». Когда я пришел на работу в отдел дизайна и разработки Wizards, моим первым выпуском стало «Возвращение в Равнику». И теперь, спустя все эти годы, мне доверили работу над новым выпуском в Равнике в качестве старшего дизайнера... это для меня настоящая награда.

Я уверен, что вам понравится результат наших трудов!

Так что собирайте друзей, еще раз просмотрите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в ближайшем магазине и приготовьтесь веселиться!

У вас есть вопросы или комментарии? Хотите узнать, чего вам ждать? Я с удовольствием вас выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Твиттер или задав вопрос через Tumblr. Я отвечу!

И пусть ваш пререлиз — сколько бы раз вы уже ни бывали в Равнике — пройдет великолепно. Выберите свою гильдию и повеселитесь хорошенько!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight