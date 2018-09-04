Отличные новости, Planeswalker-ы! В новом выпуске Magic «Гильдии Равники» мы, как несложно догадаться, возвращаемся в Равнику, чтобы посмотреть, как там ее гильдии. В этом выпуске представлено пять из десяти гильдий: Димиры, Иззеты, Голгари, Боросы и Селезния. Если же вам больше по душе представители другой пятерки, не расстраивайтесь. В выпуске полно отличных карт во всех пяти цветах, и к тому же я точно знаю, что в Равнике мы задержимся надолго.

Итак, что же у нас творится с гильдиями? В основном — напряжение. Население города охвачено тревожным беспокойством. Кто-то из предводителей гильдий мертв, кто-то — пропал без вести. Каждый чувствует, что надвигается что-то значительное. Никто не знает, что это, но сейчас не время терять бдительность. У каждой из гильдий есть своя характерная механика и свой стиль игры. Вы сможете обновить свои старые гильдейские колоды, собрать новые и так далее. Надеюсь, вам понравится то, что мы приготовили для вашей любимой гильдии в новом выпуске. А если вы хотите поэкспериментировать с другими гильдиями, отлично — предательство в этом сезоне в моде.

Дом Димиров и Слежка

Димиры поддерживают свое могущество, из теней наблюдая за всем, что происходит в городе. Они знают, что произойдет, еще до того, как это происходит, и готовы быстро ретироваться, если им не нравится увиденное. Новая способность «Слежка» дает вам возможность узнать — и в некоторой степени проконтролировать — то, какие карты вас ждут.

Упоминание Слежки всегда сопровождается цифрой — например, на Смертоносном Визите сказано «Слежка 2». Посмотрите на такое количество карт с верха вашей библиотеки. Любое количество из тех карт вы можете положить на верх вашей библиотеки в любом порядке. Остальные положите на кладбище. Слежка помогает вам увереннее смотреть в будущее, подготовив для себя карты на верху библиотеки. Даже если все те карты, что вы увидели, окажутся на кладбище, вы все равно будете ближе к своей цели.

Слежка очень похожа на способность Предсказания, но не стоит недооценивать разницу между картами, которые кладутся на кладбище, и картами, которые кладутся в низ библиотеки. Ваше кладбище — это готовый к употреблению ресурс, и многие карты (и способности некоторых гильдий) могут им воспользоваться. Больше всего на свете Димиры ценят преимущество над противником, так что ведите Слежку за неосторожными и хитростью берите верх над неподготовившимися.

Лига Иззетов и Импульс

Ни одна из гильдий не несет большей ответственности за развитие (и время от времени за взрывы) инфраструктуры в Равнике, нежели изобретатели и безумные ученые Иззетов. Их последняя новинка, способность «Импульс», основана на простом принципе: если эксперимент работает, его надо повторить!

Импульс встречается у мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства. Вы можете разыграть заклинание с Импульсом из вашего кладбища, оплатив его обычную стоимость и одну дополнительную: сбросить карту из своей руки. Когда вы разыгрываете заклинание с Импульсом, то должны соблюдать обычные ограничения на время разыгрывания: заклинания волшебства с Импульсом можно разыгрывать только в свои главные фазы. Заклинание с Импульсом, разыгранное из кладбища, можно отменить, а если у него есть цели, то оно ничего не сделает, если эти цели пропадут или еще как-то станут нелегальными. После того как разыгранное из кладбища заклинание с Импульсом разрешается, отменяется или иным образом покидает стек, оно отправляется в изгнание.

Давайте поговорим о той карте, что вам нужно сбросить, чтобы использовать Импульс. В поздней игре это отличный способ утилизировать лишние земли и другие не особенно ценные карты. Кроме того, вы можете сбросить другую карту с Импульсом, а потом разыграть из кладбища и ее. Если окажется, что вы сражаетесь бок о бок с Димирами (рискованное предположение... идеально!), то их способность Слежки может наполнять кладбище картами с Импульсом, чтобы у вас было больше вариантов. Если разыграть заклинание один раз — хорошо, то два раза — просто прекрасно. Больше всего на свете Иззеты ценят преимущество над противником, так что пусть Импульс поможет вам обрушить на противника град смертоносных заклинаний.

Рой Голгари и Тайный рост

Жизнь — это круг. И нижняя часть этого круга тонет в зловонной трясине смерти. На плечах Голгари лежат заботы по прокорму целого мира, и они знают, что перестав дышать, никто не перестает быть полезным. Новое слово способности «Тайный рост» объединяет способности, каким-то образом учитывающие количество карт существ на вашем кладбище.

Каждая способность Тайного роста уникальна, так что читайте их внимательно, чтобы понять, как же вам могут помочь ваши трупы. Колоды Голгари крайне заинтересованы в том, чтобы наполнить свое кладбище. Отличный способ сделать это — отправлять в бой существа, но сбрасывать карты и класть их на кладбище с верха библиотеки — ничуть не менее эффективно. У способностей Тайного роста эффект усиливается со временем, так что в начале игры они могут показаться не столь впечатляющими, но отлично проявляют себя в эндшпиле. Больше всего на свете Голгари ценят преимущество над противником, так что воспользуйтесь Тайным ростом, чтобы с толком применять своих мертвецов.

Легион Боросов и Наставник

Коррупция и распри точат самое сердце Равники, но военный Легион Боросов всегда готов сражаться за справедливость. В это сложное время Боросы не могут позволить себе слабое звено в своих рядах. Новое ключевое слово «Наставник» помогает самым слабым солдатам вашей армии стать достойными бойцами.

Наставник — это способность, которая срабатывает каждый раз, когда существо с Наставником атакует. Вы выбираете для нее целью другое атакующее существо с меньшим значением силы. В момент разрешения способности снова сравните силу двух существ. Если сила целевого существа все еще меньше силы существа с Наставником, положите один жетон +1/+1 на целевое существо. Если в ответ на способность Наставника что-то случается, и у целевого существа сила становится не меньше, то способность Наставника ничего не делает.

Когда вы атакуете несколькими существами с Наставником, для получения всех желаемых бонусов придется внимательно координировать способности, особенно в электронных версиях Magic. Предположим, например, что в атаку у вас идут Молотобоец, Бесцеремонный Сержант и существо 3/3. Допустим, вы хотите, чтобы обе способности Наставника прокачали существо 3/3, сделав его внушительной махиной 5/5. Обе способности Наставника срабатывают одновременно, поэтому вы можете поместить их в стек в любом порядке. Но будьте внимательны! Если сначала вы положите в стек способность Бесцеремонного Сержанта, а за ней — Молотобойца, то способность Молотобойца разрешится первой. У существа 3/3 сила будет меньше, чем у Молотобойца 5/2, так что существо 3/3 станет 4/4. Когда же попробует разрешиться способность Наставника у Бесцеремонного Сержанта, то она увидит, что у них с целью одинаковая сила. Таким образом существо 4/4 будет уже нелегальной целью для способности Наставника, и эта способность ничего не сделает. У вас останется существо 4/4.

Это не эффективно, солдат! Если поместить способность Бесцеремонного Сержанта в стек второй (чтобы она разрешилась первой), то существо 3/3 сможет пройти проверку и станет 4/4. Затем оно пройдет проверку способности Наставника у Молотобойца, получит второй жетон +1/+1 и станет блистательным существом 5/5. Очень хорошо! Больше всего на свете Боросы ценят преимущество над противником, так что помогайте слабым вырасти над собой и собирайте армию из отборных бойцов, не знающих поражений.

Конклав Селезнии и Созыв

Краеугольными принципами Селезнии являются общность и единение. Их заветная мечта — объединенная Равника, но в ситуации, когда это все менее и менее вероятно, Конклав должен быть готовым ко всему, что может случиться. В этом выпуске Селезния применяет испытанную временем тактику: уже знакомое ключевое слово «Созыв».

Созыв позволяет вам поворачивать своих существ вместо части или даже всей маны, обычно требуемой, чтобы разыграть заклинание. Каждое повернутое существо считается оплатой одной маны своего цвета — или немаркированной маны, если она не совпадает с цветами заклинания. Если вы поворачиваете многоцветное существо, то можете выбрать, какую ману оно оплачивает.

Например, чтобы разыграть Кентавра с Цветочной Гривой, требуется оплатить 3GW. Неплохо, но не более того. Но вы можете повернуть зеленое существо и заплатить 3W. Или повернуть белое существо и заплатить 3G. Или повернуть три синих существа и заплатить GW. Или повернуть два зеленых существа и заплатить 2W. Или повернуть пять существ, среди которых будет хотя бы одно зеленое и одно белое, и не платить маны вовсе!

Есть несколько моментов, которые нужно запомнить. Когда вы поворачиваете существо для Созыва, при этом не используется символ поворота T, так что вы можете поворачивать существа с «болезнью вызова» — то есть, те, которые пришли под ваш контроль в этом ходу. Поворот существ для Созыва происходит после того, как вы активировали мана-способности. Это означает, что если вы поворачиваете существо для получения маны, то к моменту Созыва оно будет уже повернутым. То есть, два раза его использовать не удастся. Кроме того, использование Созыва не меняет мана-стоимость или конвертированную мана-стоимость заклинания. Конвертированная мана-стоимость Кентавра с Цветочной Гривой остается равной 5, сколько бы маны вы ни заплатили на самом деле.

Созыв — отличный способ получать громадных существ задолго до того, как они обычно попали бы в на поле битвы. Больше всего на свете Селезния ценит деревья. И хорошо ухоженные сады. Ничего удивительного.

Двойные карты

В «Гильдиях Равники» есть два цикла двойных карт. Не стоит поворачивать экран. Карта на самом деле так выглядит.

У этих гильдейских двойных карт есть многоцветная половина за гибридную ману и обычная многоцветная половина. Давайте вспомним, что же такое «гибридная мана».

Гибридная мана

Гибридный символ маны можно оплатить маной любого из двух его цветов. Например, стоимость b/g (как у половины «Статус») можно оплатить маной B или G. Заклинание с символом гибридной маны в стоимости имеет оба цвета этого символа. Статус — черное и зеленое заклинание вне зависимости от того, какая мана была потрачена на его разыгрывание. Гибридная мана дает вам большую гибкость при выборе карт для колоды. А теперь возвращаемся к двойным картам.

Двойные карты

Если вам не приходилось играть двойными картами, я напомню, что это такое. Фактически, это две карты в одной. Когда вы разыгрываете двойную карту, то выбираете, какую половину вы играете. Пока заклинание находится в стеке, считается только та его половина. Та же половина, что не разыгрывается, просто игнорируется. Двойная карта — это всегда одна карта. Например, если вам предписывается сбросить две карты, Статус // Статуя посчитается только за одну. Пока двойная карта не находится в стеке, ее характеристики — это сумма характеристик половин. Это значит, что пока Статус // Статуя не в стеке, конвертированная мана-стоимость этой карты равна 5. (Возможно, в последний раз вы играли двойными картами, когда это правило еще звучало иначе.)

Рубка на Равнике

Вот такие новые и уже знакомые механики есть в выпуске «Гильдии Равники». Но вам предстоит еще многое узнать о нем! Желаю вам отлично провести время на пререлизе, а на наше сайте вы найдете все последние новости, советы по стратегии и информацию. И пусть ваша гильдия победит (ну, или хотя бы не провалится с треском)!