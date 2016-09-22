Выпуск «Каладеш» пробудет с нами довольно долго, и все это время вы будете снова и снова встречаться с необходимостью принять одно решение. Вы будете встречаться с ним в большинстве своих колод в ограниченных форматах и, вероятнее всего, в ряде собранных колод. Вы смотрите на карту, на поле битвы, потом снова на карту — и думаете, что делать.

Это обычный вопрос в мире «Каладеша». Когда вы разыгрываете заклинание, его вам может задать и оппонент, и у вас будет несколько лишних секунд, чтобы подумать над ответом и принять простое, но очень важное решение: «Жетоны или фишки?».

Производство — это очень любопытная механика.

При каждом разыгрывании такого заклинания вам нужно сделать выбор, и этот выбор может повлиять на весь дальнейший ход партии. Могу точно вам сказать, что это очень важное решение — пока мы тестировали эти карты в отделе разработки, я сыграл множество партий, в которых выбор между фишками и жетонами становился выбором между победой и поражением.

На первый взгляд может показаться, что нельзя сказать, в каких ситуациях вы будете принимать то или иное решение. Оба эффекта примерно равносильны — и кто знает, что будет иметь для вас значение в тот или иной момент?..

Но на самом деле о том, какой из двух вариантов выбрать, может быть известно больше, чем кажется.

Пререлиз «Каладеша» совсем скоро, и я хочу рассказать вам, как вы можете попытаться каждый ход принимать наилучшее решение. И, несмотря на то, что полной информации у вас практически никогда не бывает, существует ряд моментов, помогающих сделать разумный осведомленный выбор.

Вы готовы? Тогда начинаем!

1. Способности отдельных карт

Первое, на что стоит посмотреть, принимая решение, — вещь довольно очевидная, но ее легко можно упустить из виду. Взгляните, какие еще способности есть у карты с Производством.

Предположим, например, что на поле битвы уже много существ, и на земле сложилась патовая ситуация. И вы, и ваш оппонент играете на топдеках. К счастью, вы берете и разыгрываете вот этого симпатичного Человека:

Вы выберете жетон или фишку?

На поле битвы уже толпа, и фишка не очень вам поможет, а вот лишняя единица силы у летуна — поможет, и еще как! В этом случае я определенно выбираю жетон +1/+1.

У многих существ с Производством в «Каладеше» есть ключевые слова, побуждающие положить на существо жетоны. Иногда они важны при сложившейся на столе ситуации, иногда — нет. Например, если бы в нашем примере у оппонента тоже был летун 2/1, то ваши два существа, вероятно, просто разменялись бы в бою. В таком случае лучше выбрать фишку и получить пусть небольшое, но преимущество. Делая выбор, подумайте, насколько сильнее станет ваша карта при усилении.

Если оценивать Производство вообще вне контекста происходящего в партии, то основное правило можно сформулировать так: класть на существо жетоны лучше, если вы играете агрессивно, а создавать фишки — если вы играете оборонительно. Почему? Предположим, вы разыгрываете Пимского Наездника.

При этом вы выбираете фишку. Но в свой ход оппонент играет существо 4/4, и вы внезапно вообще не можете атаковать. Будь ваш Пимский Наездник 4/4, вы могли хотя бы разменяться.

Конечно, подобная ситуация может случиться и в защите: вы создаете фишку, собираясь играть оборонительно, а оппонент играет существо 3/3, которое было бы бесполезно, будь у вас существо 4/4. Но я все же предпочитаю получать в обороне фишки: они дают вам больше вариантов для блока, занимают стол и мешают оппоненту пронести вам повреждения через защиту при помощи заклинания удаления. (Об этом мы подробнее поговорим позже.)

Конечно, все это рассуждения в вакууме, не учитывающие другие карты и их синергию, — то есть, главное в Magic. Давайте это исправим!

2. Синергия с вашими картами

Оценив то, как мое решение повлияет на непосредственную ситуацию, я начинаю думать про синергию с другими картами в колоде. В «Каладеше» это нередко приводит к выбору фишек.

Например, если у меня в руке Жадный до Механики Змей, то я точно выберу фишки!

То, что фишки являются артефактами, часто имеет значение для синергии в «Каладеше», так что если у вас в руке или на поле битвы есть что-то, для чего нужны артефакты, то фишки могут стать отличным выбором.

Но дело не только в артефактах: к выбору фишек могут склонить и такие карты, как Вдохновенный Натиск.

На самом деле, такие карты даже не обязательно иметь в руке. Достаточно иметь их в своей колоде.

Если у меня в колоде есть Вдохновенный Натиск, то я захочу получить фишки, даже если сейчас этой карты нет у меня в руке. При прочих равных я буду знать, что рано или поздно этот Вдохновенный Натиск я получу, и тогда фишки будут весьма ценными!

Конечно, может быть верно и обратное. Если в вашей колоде есть способы усиливать отдельных существ, то вам может больше подойти одно большое существо. Существуют карты, дающие преимущества существам с жетонами +1/+1, и жетон на существе может здорово пригодиться, если у вас есть, например, Судья Бронного Искусства.

Собирая колоду, подумайте, что в ней вам понадобится больше — артефакты и лишние фишки или размер существ и жетоны. Обычно я знаю, что по умолчанию требуется моей колоде, а потом смотрю на ситуацию на столе и думаю, как она соотносится с общим планом игры.

3. Игра вокруг карт оппонента

Конечно, смотреть нужно не только на свои карты, ведь карты есть и у оппонента!

Большим недостатком того, что вы кладете на существо жетоны, является то, что так вы складываете все яйца в одну корзину. Если у оппонента есть заклинание удаления, то вы останетесь и без существа, и без фишек. Еще обиднее, если существо вернут вам в руку: получается, что вы могли получить фишку за просто так.

Если цель оппонента — пробиться через вашу оборону, это может быть особенно плохо. В том числе и поэтому я предпочитаю ставить фишки, когда защищаюсь: так у меня останется блокирующий, даже если второго оппонент убьет заклинанием удаления.

С другой стороны, предположим, что в первой партии вы узнали, что у оппонента есть несколько трехмановых существ 2/2. Тогда Мастеровой Золотой Руки, разыгранный на третьем ходу как существо 3/3, может принести вам много пользы.

Если у оппонента есть очищающая стол карта, которая наносит повреждения всем существам, то это тоже может стать хорошим поводом не создавать фишки.

Играя с оппонентом, помните о том, на что он способен. А тасуя колоду для новой партии еще раз подумайте о том, что видели в прошлой, и принимайте решения о Производстве на этой основе.

4. Блокирование и гонка

Наконец, последнее, о чем стоит подумать, это то, как вы вообще будете блокировать, и нужны ли вам фишки, которых можно сдать в блоке.

Основное правило: если у оппонента есть существо с выносливостью 1 и без полета, то зачастую лучше будет сделать фишку. Фишка останавливает такое существо, угрожая разменяться с ним. Если у оппонента есть существо с Угрозой, то фишка будет способна его заблокировать. (Напоминаю, если вы играете в первой партии, замечайте, чем играет оппонент, чтобы использовать это знание во второй.)

Если на поле битвы много существ, то это обычно играет на руку обороняющемуся. А иногда вам просто нужно время, чтобы выиграть гонку.

В целом я не рекомендую без крайней необходимости сдавать существ в блоках, только чтобы предотвратить повреждения. Но Производство дает вам уникальную возможность выиграть много времени.

Например, если у вас есть существо 2/2 с Полетом, а у оппонента — Совершенный Автомат 6/8, то самым разумным будет создать две фишки Элегантными Клинкоделами. Таким образом вы покупаете себе три хода на атаку по воздуху, а при определенных обстоятельствах сможете и самими Клинкоделами пройти в атаку!

Производство побуждает вас думать наперед и заранее планировать дальнейшие ходы. Подумайте, как в ближайшие два-три хода может развиваться бой, а потом решите, нужны вам фишки или существо побольше.

Выбирайте мудро!

Решение о том, как использовать Производство, вы за ближайшие месяцы будете принимать много раз, и я надеюсь, что эта статья станет для вас основой, помогающей сделать правильный выбор.

Если вы хотите узнать про это больше, или у вас просто есть вопросы общего характера, я буду рад выслушать их! Вы можете связаться со мной через Twitter, Tumblr или по электронной почте BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Если во время игры картами из «Каладеша» вы столкнетесь с какой-нибудь интересной ситуацией, пишите мне. Возможно, я разберу ее в одной из следующих статей!

Желаю вам отлично провести время, изучая «Каладеш». До встречи на следующей неделе!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight