Одно слово. Одно простое, но мощное слово.

Если вы заставили оппонента его произнести, то вы победили. Если вы говорите его сами, то признаете поражение.

«Сдаюсь».

Вслед за этим словом шуршат карты, которые игроки собирают со стола. Мы все слышали его и все, наверное, говорили.

Некоторые игроки выступают под девизом «Не отступать и не сдаваться». Другие же собирают карты за ход до того, как получат смертельный удар.

Но это не просто слово, которое вы произносите, когда летуны соперника идут в смертельную атаку. Почти все в Magic можно использовать стратегически, и сдача партии — не исключение.

Так когда же правильно сдаваться? Когда нужно продолжать бой? Что может означать и то, и другое?

Давайте попробуем разобраться.

Всем шансам назло

Я не могу сосчитать, сколько раз я успешно выпутывался из казалось бы безнадежной ситуации и побеждал в игре. И я не могу сосчитать, сколько раз мои соперники сдавались раньше, чем следовало, и далеко не факт, что я выиграл бы, если бы они не сдали партию.

В общем случае, по умолчанию, сдаваться не нужно.

Да, иногда в партии Magic так и подмывает сдаться. Вы можете разозлиться из-за того, что вам не приходят земли, что оппонент подряд поднимает свои лучшие карты, или вам просто в седьмой раз за день противостоит Маг Отражений. А играть в Magic должно быть весело, так что продолжать это делать, когда вы расстроены и лишились надежды на победу, совсем не хочется.

Но если вы играете в турнире, то нужно продолжать.

Футбольная команда не уходит с поля, пропустив три гола подряд.

Джеймс Бонд не сдается, когда к нему подбирается луч лазера.

Я однажды свалился в жерло вулкана, но в горы ходить не перестал.

И вы тоже не должны сдаваться.

Предположим, что вы играете третью партию в финальном матче турнира по Magic. Я говорю вам, что ваш шанс на победу — один процент. Нужно ли вам сдаваться?

Конечно нет!

Ваши шансы невероятно низки, но даже один шанс из ста стоит того, чтобы за него сражаться. В конце концов, сейчас ваша вероятность проиграть — 99%, но сдавшись, вы проиграете со 100% вероятностью!

Партии в Magic непредсказуемы. Вам могут прийти лучшие карты в идеальной последовательности. Оппонент может совершить ошибку на ровном месте. Пока остается хоть призрачный шанс на победу, вы должны сражаться. Вашему оппоненту придется потрудиться, чтобы на самом деле вас убить.

На первом PTQ, что я выиграл, я победил игрока, сказавшего Mind's Desire на семь и на одиннадцать за один ход, игрока, у которого победа была на столе, но он ее не увидел, а в финале одолел соперника, игравшего колодой, специально собранной для борьбы с моим архетипом. Если бы я сдался в любой из этих трех партий, то вылетел бы с турнира.

В общем случае, бремя доказательства лежит на вас: вы должны обосновать для себя, почему стратегически правильным будет сдаться, а не продолжить игру.

Время победы

«Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не может, будет победителем». — Сунь Цзы, «Искусство войны»

Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? Никогда не сдаваться, верно?

Неверно!

Существуют случаи, когда сдаться — это правильное решение. Я повидал немало людей, гордо заявляющих, что никогда не сдаются. Конечно, это может быть источником гордости, и конечно, это может быть неплохим базовым принципом, как я только что описал. Но на самом деле все немного сложнее.

Запомните: в общем случае на турнирах вы не должны сдаваться. Но если для сдачи партии есть стратегические причины, то вам стоит подумать над этим, учитывая вероятность вашей победы.

Для того, чтобы сдаться, существует три основных причины, и в этой статье я рассмотрю их все. Первая — это время.

Раунды в игре Magic ограничены по времени. Если время закончено, а вы еще играете, то вы получаете несколько дополнительных ходов. Когда ходы заканчиваются, победителем матча становится игрок, выигравший больше партий. Если же счет 1-1, то матч заканчивается вничью.

В турнире по Magic крайне важно следить не только за тем, что вы можете выиграть партию, но и за тем, что можете выиграть раунд.

Давайте, я объясню на примере.

И вы, и оппонент играете долгую первую партию одинаковыми умеренными колодами. Вы видите, что до конца раунда остается 17 минут. Вы сильно отстаете от оппонента, и похоже на то, что вы сможете продержаться еще немного, но победить уже едва ли сумеете. Вы оцениваете свои шансы процентов в пять, не больше.

Итак, если вы продолжите играть, то, вероятнее всего, проиграете. Таким образом на две оставшиеся в матче партии у вас останется минут 10–12. Одну партию за 12 минут вы выиграть сможете. Но две? Вряд ли.

В этом случае может быть правильным решением сдаться и сэкономить время. Такому сложно научиться, тестируя колоду дома, но на турнирном уровне это невероятно важно.

Обратите внимание, что это работает не всегда. Например, если в той же ситуации на часах осталось три минуты, то понятно, что даже одну новую партию вы уже не выиграете, так что можете попробовать реализовать свой пятипроцентный шанс победить в этой. Стоит ли сдаваться ради оставшегося времени — решать вам.

Игра информации

«Вложения в знания всегда приносят лучшие проценты». — Бенджамин Франклин

Вы начинаете матч в формате «Модерн». Соперница ходит первой. Она оставляет руку.

Вам повезло меньше. Вы берете пересдачу. Потом еще одну. Потом еще одну. И, наконец, еще одну. Вы оставляете руку из трех карт, используете Предсказание и кладете то, что увидели, в низ библиотеки.

Не самое лучшее начало.

В вашей начальной руке: Барабан Весенних Листьев, Мемнит и Опаловый Мокс.

Соперница ходит. Она взрывает Зеленеющие Катакомбы, находит землю — это Заросшая Гробница — и разыгрывает Уловить Мысль.

Что вы будете делать?

Подумайте немного.

Конечно, в рамках игры вы ничего сделать не можете. У вас нет ни бесплатного отменяющего заклинания, ни чего-то такого. Но кое о чем вы можете подумать: о том, чтобы сдаться.

Шансы на победу в этой партии у вас крайне малы. Конечно, вы еще можете победить, если у соперницы очень слабая рука, а вам будут приходить идеальные карты, но на самом деле, вы вряд ли выиграете.

При этом одна из самых главных слабых сторон колоды на Affinity — это мощные карты, которые соперник может взять из дополнительной колоды. Гробовое Молчание. Древняя Злоба. Отзыв Геркили. У многих в дополнительных колодах есть эти карты.

Если вы продолжите игру и позволите совершить в партии еще хотя бы одно действие, соперница поймет, что у вас за колода, и сможет взять из дополнительной колоды нужные карты. Вторую партию, а значит, и весь матч, вам будет выиграть гораздо сложнее.

С другой стороны, если вы сейчас сдадитесь, то да, вы проиграете партию. Но вы ее, вероятно, все равно проиграете, а так ваши шансы на выигрыш во второй значительно повысятся... особенно с подходящими картами из дополнительной колоды.

Опять же, это не всегда верно и правильно. Например, представьте, что у вас такая рука: Остров, Нексус Черномолей, Нексус Черномолей. В этом случае вам может быть лучше сблефовать и показать руку. Если же вы играете колодой, против которой карты из дополнительной колоды не особенно помогают, то, узнав лучше колоду оппонента, вы больше выиграете, чем он — узнав вашу.

Такая ситуация не обязательно возникает на первом ходу. Она может свестись к знанию об отдельной карте.

Такое довольно часто случается в ограниченных форматах. Предположим, что у вас есть мощнейшая редкая карта, способная сокрушить оппонента, если он о ней не знает, — например, Мехагигант Катаклизмов.

Вы получили ее на руку в поздней игре, но даже разыграв ее, вряд ли спасете партию. В таком случае можно придержать ее и не раскрывать информацию до той партии, в которой эта карта сможет решить ее исход.

Не забывайте: вам нужно выиграть не отдельную партию, а весь матч. Если вы сдаетесь, то это значит, что вы оценили вероятность победить в партии и решили, что сдача дает вам лучшие шансы в матче. Я видел, как игроки слишком мудрят с очищающими стол картами и сдаются, держа их в руке, когда на самом деле могли победить.

Так что подумайте, взвесьте свое решение и играйте так, как вам кажется оптимальным.

Долгосрочные планы

«Некто сидит сегодня в тени только потому, что много лет назад посадил дерево». — Уоррен Баффет

Третья причина имеет смысл только при игре с очень сильными игроками, и эффективность таких действий зависит от ситуации. Однако о ней стоит упомянуть и иметь ее в виду.

Когда вы с кем-то играете, это напоминает диалог. Действия оппонента рассказывают вам о нем и о его стиле игры, а ваш оппонент узнает то же самое о вас. Соперники оценивают друг друга и делают выводы из того, что заметили.

Это важно понимать, и вы можете использовать это, чтобы получить преимущество.

Предположим, вы играете в ограниченном формате. Это первая партия, и вы знаете, что на следующий ход вам конец. Вам противостоят летуны, готовые нанести летальные повреждения. Оппоненту нужно только атаковать — что он, несомненно, сделает, — и вы проиграли.

Если ваше кредо — никогда не сдаваться, то вы передаете ход, и оппонент добивает вас атакой. Но предположим, вы сдаетесь, не дожидаясь этого.

Перематываем на две партии вперед. Вы в таком же положении: у вас на земле есть пара Горных Гризли, убивающих оппонента на следующем ходу, но у соперника есть два Ветряных Дрейка.

У вас 4 жизни, у оппонента 8. Гонка была напряженной. Если соперник атакует, то убьет вас.

Но на этот раз вы не сдаетесь, а передаете ход.

Для оппонента это означает сигнал тревоги. «Почему в прошлый раз в такой ситуации он сдался, а в этот — нет? У него какая-то засада? Надо сыграть осторожно и для надежности не атаковать всеми?»

Это попытка вселить в разум оппонента нужную вам идею.

Поступать так, как нужно вам, для соперника будет ошибкой, но остается шанс, что он сделает именно так.

Впрочем, это может оказаться натянутым. Последнюю партию все равно не имеет смысла сдавать — в плане стратегии из этого ничего выиграть уже нельзя. Может быть, в первый раз вы просто хотели сэкономить тридцать секунд, или что-то вроде. Но с другой стороны, вам это ничего не стоит, а помочь может.

Так что имеет смысл держать это в голове.

Искусство сдаться

«Чтобы добиться, нужно попробовать». — Седрик Филлипс

Конечно, каждый раз при сдаче партии возникает множество дополнительных скрытых факторов. И, как мы уже говорили, последнюю партию в матче сдавать не нужно практически никогда, а вот над первыми двумя бывает нужно подумать.

Существуют три самые частые причины, но они — не единственные. Думайте о будущих партиях, а иногда — и о будущих матчах.

Иногда причиной может быть даже такая — глупая, но при этом важная: «Если я сейчас сдамся в партии, которую все равно наверняка проиграю, то перед раундом успею поесть. Я ошибался из-за того, что был голодный, так что это может мне помочь выиграть следующий матч». Может быть, вы не меняетесь списками колод в плей-офф, и вы хотите сохранить свои секретные решения для дополнительной колоды на случай встречи с этим соперником в финале.

Но какими бы ни были ваши причины, если легальная сдача партии увеличивает ваши шансы выиграть турнир, то подумайте над этой возможностью. Тут есть, над чем подумать.

Хотите задать вопрос, узнать больше или просто поделиться мыслями? Я с удовольствием вас выслушаю! Пишите мне в Twitter, задайте вопрос на Tumblr или напишите письмо на английском языке на адрес Beyondbasicsmagic@gmail.com.

До встречи на следующей неделе! А до тех пор пусть все ваши отступления — и в Magic, и в жизни, — будут иметь под собой вескую причину.

— Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight