Новый выпуск «Икория: Логово Исполинов» переносит нас в Икорию — захватывающий дух мир, в котором пытливый Planeswalker, такой как вы, найдет ни на что не похожие зрелища. Громадные кристальные образования, бездонные пещеры, возносящиеся в небо пики — все это и многое другое ждет вас. Но мы не просто так назвали выпуск «Логово Исполинов», а не «Логово праздношатающихся туристов». Исполинов здесь в достатке. Кем вы для них станете — другом или едой? Это может зависеть от того, как вы освоите новые способности.

Цикл

Цикл — это знакомая и любимая поклонниками игры механика, позволяющая найти идеальную карту — если эта идеальная карта где-то близко к вершине библиотеки.

Цикл позволяет вам обменять карту в руке на новую карту. Может быть, игра уже перешла в позднюю стадию, и Драннитская Уязвительница вам просто ни к чему. Может быть, одна Драннитская Уязвительница у вас уже есть и сейчас вам нужно нанести 1 повреждение. Какой бы ни была причина, Цикл дает вам шанс отыскать ту карту, что вам нужна.

Способность Цикла работает, когда карта с Циклом у вас в руке. У каждой способности Цикла есть своя стоимость. В этом выпуске стоимостью будет только мана, но на картах в предыдущих выпусках были и немановые стоимости. Чтобы активировать способность Цикла, оплатите эту стоимость и сбросьте карту с Циклом из руки. При разрешении способности Цикла вы берете карту.

У некоторых карт есть дополнительные бонусы за то, что вы применяете их Цикл. Они указываются по шаблону «Когда вы совершаете цикл [этой карты], [эффект]». Такой эффект происходит до того, как вы берете карту за Цикл. У некоторых перманентов, таких как Драннитская Уязвительница, есть способности, награждающие вас за Цикл других карт. Они работают, только когда перманент со способностью находится на поле битвы в тот момент, когда вы совершаете Цикл карты.

Жетоны ключевых слов

В выпуске «Икория» появились жетоны ключевых слов. Точно так же, как жетон +1/+1 дает существу, на котором находится, +1/+1, жетоны ключевых слов дают перманенту, на котором находятся, соответствующую способность. Это позволяет эффектам некоторых заклинаний и способностей продержаться дольше.

Для вашего удобства мы напечатали бумажные жетоны, которые вы можете выдавить из картонки и отслеживать, у какого существа какие способности есть. Использовать их не обязательно, но они могут быть очень полезными, когда жетоны ключевых слов начинают распространяться.

Наличие нескольких одинаковых жетонов из этой группы на перманенте не дает ему дополнительных бонусов. Обратите внимание, что если какой-то из таких жетонов окажется на перманенте, не являющемся существом, то он не обязательно начнет действовать сразу же, но начнет, если тот перманент станет существом. Жетоны Порчеустойчивости будут действовать и на не являющемся существом перманенте. Если не являющийся существом перманент каким-то образом может наносить повреждения, то будут работать жетоны Смертельного касания и Цепи жизни.

Мутация

Мутация — это новое ключевое слово, позволяющее по-новому сочетать существа для получения самых сильных монстров. Ради веселья и разрушений, знаете ли.

Каждая карта существа с Мутацией дает вам два способа разыграть это заклинание. Первый вполне ожидаемый — просто разыграть карту за ее мана-стоимость. Это безопасно. Достаточно надежно. Будем надеяться, у вас все получится. Второй способ чуть более увлекательный — вместо того, чтобы просто разыграть заклинание существа, вы можете заставить существо, которое уже находится на поле битвы, мутировать! Вот как это работает.

Когда вы разыгрываете заклинание за его стоимость Мутации, в его разыгрывании кое-что меняется. Во-первых, вы платите стоимость Мутации вместо мана-стоимости. Во-вторых, заклинанию понадобится цель. А именно, целевое принадлежащее вам не являющееся Человеком существо. Люди на Икории тратят все силы просто на то, чтобы выжить, так что их клеткам, наверное, не до мутаций. Мутацию можно использовать, только если вы разыгрываете заклинание. Если карта существа с Мутацией выходит на поле битвы как-то еще, то она просто выходит на поле битвы.

При разрешении мутировавшего заклинания, вместо того, чтобы выйти на поле битвы, оно объединяется с целью в одно существо. Игрок, контролирующий существо, решает, положить разрешившееся заклинание существа с Мутацией сверху или снизу своей цели. В результате у вас получается стопка карт (или фишек — до этого мы дойдем позже), представляющих собой одно существо. У этого существа есть все характеристики верхней карты, а также все способности карт под ней.

Например, представим, что вы разыграли Пронзателя Облаков за стоимость Мутации, выбрав целью Мохошкурого Гориака. При разрешении Пронзателя Облаков вы можете положить его сверху, и тогда у вас получится красный Динозавр 5/4 с Мутацией, Захватом, срабатывающей способностью, до которой мы доберемся совсем скоро, и Бдительностью. Если положить Пронзателя Облаков снизу, то это будет зеленый Зверь 2/4 с тем же набором способностей.

В большинстве случаев решение зависит от силы и выносливости. Существо 5/4 со способностями определенно лучше, чем 2/4 с теми же способностями. Но не забывайте, что имя существа, его конвертированная мана-стоимость, цвета и типы существа определяются верхней картой. Вы можете оказаться в редкой ситуации, когда выгоднее положить наверх существо поменьше — чтобы избежать изгнания, истребления, или что тут еще делают с большими существами.

Разрешившееся мутировавшее существо не выходит на поле битвы. Оно просто заставляет существо уже на поле битвы сменить характеристики. Если изначальное существо повернуто, то новое, соединившееся с ним, тоже будет повернуто. Если на нем есть какие-то жетоны, Ауры или прикрепленные Снаряжение, они у него останутся. И оно, вероятнее всего, останется принадлежащим вам не являющимся Человеком существом, так что вы сможете разыграть еще одно заклинание с Мутацией и присоединить к стопке третью карту. Применяются те же самые правила: новую карту можно поместить сверху или снизу, и она соответствующим образом поменяет характеристики существа. Для чего существу может понадобиться мутировать несколько раз?

Одна из причин — срабатывающие способности «Каждый раз, когда это существо мутирует». Когда мутировавшее заклинание разрешается, срабатывают все срабатывающие способности с этим условием у получившегося существа. Не имеет значения, была ли способность на исходном существе (до его мутации) или на новой его части (разрешившемся мутировавшем заклинании существа). Они срабатывают все, и их можно поместить в стек в любом порядке.

У некоторых существ, например, у Щетинистого Вепря, есть способность, обращающаяся к самому этому существу по имени. Помните, что с точки зрения правил, когда карта в способности обращается к себе по имени, это просто способ сказать «я». Например, если Пронзатель Облаков окажется поверх Щетинистого Вепря, то способность Вепря будет работать и у получившегося существа.

Если все пройдет хорошо, то получившийся мутировавший исполин растопчет вашего соперника и принесет вам победу. Но допустим, что оппоненту повезло найти способ убрать ваше существо с поля битвы. Что тогда? Если мутировавшее существо покидает поле битвы, то все его компоненты отправляются в соответствующую зону. Если оно умирает, например, то все карты оказываются на кладбище. Любая способность, срабатывающая «каждый раз, когда существо под вашим контролем умирает», срабатывает только один раз. То же самое верно для изгнания, вашей руки или библиотеки. Если существо кладется в определенное место библиотеки, например, в низ или третьим сверху, то вы сами выбираете относительный порядок карт.

Мы разобрали, что случается, когда мутировавшее заклинание существа разрешается. Но что, если этого не происходит? Находясь в стеке, мутировавшее заклинание существа все еще является заклинанием, и его можно отменить. Если отменить его, оно, как и можно ожидать, отправится на кладбище. Но есть и другой момент, неожиданный. Если мутировавшее заклинание существа пытается разрешиться, но не может, потому что цель стала нелегальной или пропала, то это заклинание просто разрешится и выйдет на поле битвы как существо. Так что тут нет риска «сложить все динозавровы яйца в одну корзину». Маленькое примечание: несмотря на то, что заклинание разрешится и существо выйдет на поле битвы, его срабатывающие способности «Каждый раз, когда это существо мутирует» не сработают.

Помните, что целью мутировавшего заклинания существа должно быть принадлежащее вам не являющееся Человеком существо. (Технически, это должно быть не являющееся Человеком существо, принадлежащее тому же игроку, что и мутировавшее заклинание существа, но разыгрывать такие заклинания, когда они принадлежат не вам, — ситуация очень необычная.) Нигде в этом условии не говорится «не являющееся фишкой». Фишки могут мутировать так же успешно, как и все остальные перманенты. Если у получившегося существа фишка находится сверху, то все существо является фишкой. Если сверху карта, то это не являющийся фишкой перманент.

Мутация — одно из тех ключевых слов, что вводит множество новых правил и может запутать. Но можем вас уверить: шлепать одних монстров на других монстров и делать громадных супермонстров, готовых растоптать оппонента, — это очень весело, и нам не терпится посмотреть , какие сочетания у вас получатся.

Компаньон

В «Икории» есть десять компаньонов — легендарных существ, чья способность Компаньона включает в себя определенное правило для сбора колоды. Если ваша начальная колода соответствует этому правилу, легендарное существо может стать вашим выбранным компаньоном. Например, если вы хотите выбрать компаньоном нашего величавого друга Керугу, то в вашей начальной колоде не может быть карт с конвертированной мана-стоимостью 1 или 2.

В каждой партии у вас может быть не более одного выбранного компаньона. Выбранный компаньон не начинает игру в основной колоде. Это карта в вашей дополнительной колоде. (Если у вас любительская партия без дополнительных колод, то компаньон просто находится в вашей коллекции вне игры. При этом к нему применяются те же самые правила.) Это означает, что компаньон не считается картой для минимального размера колоды в формате, но в форматах с собранной колодой он занимает одно из 15 мест в дополнительной колоде. Перед началом партии покажите своего компаньона всем игрокам. Один раз за партию, во время вашей главной фазы и при пустом стеке, вы можете заплатить {3} и поместить выбранного компаньона в вашу руку. (Примечание: это изменение действовавшего ранее правила. Текст напоминания, гласящий, что вы можете разыграть эту карту, является устаревшим.)

После того, как вы вводите выбранного компаньона в игру, он остается в ней до конца партии. Если он у вас в руке, его можно разыграть, сбросить и так далее. Если вы разыгрываете его, то заклинание отправляется в стек. Если оно разрешается, то выйдет на поле битвы под вашим контролем (ура!). Если не разрешается, то отправляется на ваше кладбище (увы!). Когда компаньон в игре, его можно изгнать, втасовать в библиотеку и т. д. До окончания партии он не вернется в дополнительную колоду.

Связанное с компаньоном правило сбора колоды относится только к начальной колоде — той, с которой вы начинаете партию. Оно не учитывает карты в дополнительной колоде, так что им не обязательно следовать этому правилу. Кроме того, вы можете просто не обращать внимание на правило и положить карты существ со способностью Компаньона в основную колоду. Особенно это важно для таких форматов, как «Выбор из бустеров», где следовать правилу сбора колоды не всегда бывает возможным. Но если получится — почет вам и слава.

Итак, компаньоны — это легендарные существа, начинающие партию вне начальной колоды, но очень сильно влияющие на ее состав. Где же мы такое уже встречали? Ах да, в формате «Командир». У игроков в «Командир» нет дополнительных колод, но все равно они могут участвовать в веселье. У каждой колоды для «Командира» может быть выбранный компаньон. Он начинает партию вне игры и не считается одной из 100 карт колоды. Если вы хотите использовать компаньона, ваш командир должен соответствовать правилу сбора колоды, как и остальные карты.

Вы всего лишь человек, и вы безнадежно уступаете монстрам, бродящим по Икории, но вам хотя бы не придется сражаться в одиночку.