Механики выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва» напоминают мне о предстоящей вампирской свадьбе, в которой всё как полагается: что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы, что-то пропитанное кровью. Разве любовь не прекрасна? Давайте узнаем, что в скором времени будет происходить у алтаря и на полках магазинов.

Тренировка

Людям непросто выжить в мире, полном ужасов: им важно оставаться в форме. Этот аспект отражает новая способность — Тренировка. Тренировка — это срабатывающая способность, которая делает атакующих существ сильнее.

Каждый раз, когда существо с Тренировкой атакует вместе с другим существом с большей силой, положите один жетон +1/+1 на существо с Тренировкой. Значения силы атакующих существ проверяются только в момент атаки. После того как способность Тренировки сработала, не имеет значения, что случится со вторым существом или с силой любого из двух существ. При условии, что существо с Тренировкой все еще находится на поле битвы во время срабатывания способности, оно получит жетон +1/+1, даже если к этому моменту его сила равна или превосходит силу другого существа, или оно больше не атакует, или даже если другое существо уже покинуло поле битвы.

Вне зависимости от количества тренеров способность Тренировки срабатывает только один раз. Ученица Снайпера может атаковать вместе с одним существом с большей силой или с пятьюдесятью такими существами — в обоих случаях Тренировка сработает единожды. Но пятьдесят все же лучше одного.

Отсечение

Жизнь редактора Magic полна эффектных моментов, и новая способность с ключевым словом Отсечение позволит вам почувствовать это блаженство — удалять слова из описаний карт.

Отсечение можно увидеть на картах волшебства или мгновенных заклинаний. Оно предлагает разыграть их за альтернативную стоимость. Разыгрывая карту с Отсечением, вы можете заплатить ее обычную мана-стоимость. Тогда заклинание сработает как обычно. То есть нужно будет зачитать текст карты целиком.

Но если вы решите заплатить стоимость Отсечения, а не обычную мана-стоимость, то можете проигнорировать все слова внутри квадратных скобок. Это изменит ключевые особенности эффекта заклинания. Например, если вы разыгрываете Раскапывание за {G}, то сработает полный текст карты: «Найдите в вашей библиотеке карту базовой земли, покажите ее, положите ее в вашу руку, а затем перетасуйте библиотеку». Но, если вы заплатите {1}{B}{B}{G}, текст меняется: «Найдите в вашей библиотеке карту, положите ее в вашу руку, затем перетасуйте библиотеку».

Неважно, как вы разыгрываете карту с Отсечением, — цвет заклинания и его мановая ценность будут зависеть от мана-стоимости заклинания. Конкретно «Раскапывание» — это зеленое заклинание с мановой ценностью 1, даже если вы разыграете его за стоимость Отсечения. Как и всегда, Иннистрад предлагает вам массу возможностей отсечь проблемы.

Фишки Крови

«Иннистрад: Багровая Клятва» представляет новые фишки с заранее определенной способностью — фишки Крови. Фишки Крови — это бесцветные фишки артефактов со способностью «{1}, {T}, сбросьте карту, пожертвуйте этот артефакт: возьмите карту».

Фишки Крови — это простые, многофункциональные фишки, которые позволяют вам расставаться с картами в поздней игре ради возможности взять более подходящие. Может, в вашей руке слишком много земель или неэффективных карт, больше подходящих для ранней игры. Может, вы хотите извлечь максимум пользы из дополнительных артефактов. А некоторые карты предлагают вам преимущества помимо базовой способности фишек Крови.

Кровь. Теперь это не просто ужин. Однако для многих из нас это все еще ужин.

Созданья дня и Созданья ночи

Представленные в прошлом выпуске механики дня и ночи вновь увидят свет. Или ... тьму? Пожалуй, метафора вышла так себе. Так или иначе, они возвращаются! Эта механика Вервольфов фигурирует на трансформирующихся двусторонних картах и основывается на смене дня и ночи — двух состояний партии.

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Напомним: в начале партии не стоит ни день, ни ночь. В большинстве партий сначала наступает день. Чаще всего это происходит, когда на поле битвы выходит перманент, являющийся Созданьем дня. Как только в партии настанет день или ночь, они будут чередоваться до самого завершения партии. Возврат к изначальному нейтральному состоянию (ни день, ни ночь) будет уже невозможен.

Пока в партии стоит день, каждая двусторонняя карта с Созданьем дня и Созданьем ночи выходит на поле битвы стороной Созданья дня вверх. Пока в партии стоит ночь, каждая такая карта выходит на поле битвы стороной Созданья ночи вверх.

Изменить в партии день на ночь и ночь на день можно двумя способами. Если в начале хода стоит день и в прошлом ходу игрок, который был активным, не разыгрывал заклинаний, то наступает ночь. Если же в начале хода стоит ночь и в прошлом ходу игрок, который был активным, разыграл как минимум два заклинания, то наступает день.

Чтобы игрокам было удобнее следить за сменой дня и ночи, во многих бустерах выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва» будет вот такая вспомогательная карта с напоминанием этих правил.

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Другой способ поменять состояние — разыграть карту с соответствующим эффектом. Когда наступает день, все двусторонние карты с Созданьем ночи трансформируются, переворачиваясь стороной Созданья дня вверх. Соответственно, когда наступает ночь, все двусторонние карты с Созданьем дня трансформируются, переворачиваясь стороной Созданья ночи вверх.

Подробную информацию о трансформирующихся двусторонних картах, включая механики дня и ночи, ищите в заметках к выпуску «Иннистрад: Полночная Охота» или, если вы готовы подождать, в заметках к выпуску «Иннистрад: Багровая Клятва».

Разупокоение

Механика Разупокоения возвращается после своего дебюта в выпуске «Иннистрад: Полночная Охота». Эта способность с ключевым словом позволяет вам разыгрывать карты из вашего кладбища трансформированными. Хотя каждая сторона карт с Разупокоением из предыдущего выпуска являлась существом (передняя лицевая сторона — не являющимся Духом существом, а обратная — существом-Духом), карты из этого выпуска являются существами-Духами на передней лицевой стороне и Аурами на обратной.

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В отличие от большинства трансформирующихся двусторонних карт карты с Разупокоением разыгрываются обратной лицевой стороной. Мана-стоимость на обратной лицевой стороне отсутствует, поэтому вместо нее вы платите стоимость Разупокоения, указанную на передней лицевой стороне. При разыгрывании заклинания Ауры вы должны выбрать цель.

Карты с Разупокоением имеют на обратной лицевой стороне способность, отправляющую их в изгнание вместо попадания на кладбище откуда бы то ни было. По сути, это относится к стеку или полю битвы, поскольку это единственные две зоны, где такие карты могут находиться обратной лицевой стороной вверх. Поэтому если заклинание Ауры отменяется, то карта отправляется в изгнание. Если карта должна отправиться на кладбище с поля битвы, то вместо этого она будет изгнана.

Угнетение

Последняя механика, которая возвращается из предыдущих выпусков, — Угнетение. Это срабатывающая способность, которая кажется крайне странной для Иннистрада, но одновременно совершенно уместной. Вампиры вышли на авансцену, Вервольфы продолжают трансформировать сюжет, да и Люди не сдаются... Но Зомби все еще с нами — и они очень голодны.

Когда существо с Угнетением выходит на поле битвы, вы можете пожертвовать существо. Вот и все! Всем спасибо за внимание! Увидимся на Камигаве!

Ах, да. Пожалуй, есть что добавить. Множество существ с Угнетением имеют дополнительную способность, которая дает вам какое-то преимущество, когда то существо угнетает другое существо (то есть когда вы приносите в жертву существо в рамках способности Угнетения того существа).

Помните: с помощью Угнетения можно пожертвовать только одно существо. Вы не обязаны жертвовать существо, но если вы это делаете, то вы выбираете существо в момент разрешения способности Угнетения. Вы можете пожертвовать существо с Угнетением для его же способности. Если у этого существа есть способность, которая срабатывает «когда [это существо] угнетает существо», то принесение его самого в жертву своей способности Угнетения вызовет срабатывание этой вышеупомянутой способности. И, наконец, существо с Угнетением должно все еще быть на поле битвы в момент, когда вы жертвуете существо, чтобы способность «когда [это существо] угнетает существо» сработала. Если оно не находится на поле битвы, когда его способность Угнетения разрешается, вы все еще можете пожертвовать существо, но надеемся, у вас есть на то другая веская причина, потому что связанная с Угнетением способность не сработает.

Все по местам!

Самая важная свадьба в истории Иннистрада почти началась! А вы придете? Может, будете участником церемонии? Одним из гостей? Поваром? Угощением? Вы наверняка ни за что не пропустите это событие. Приятной игры на пререлизе — дома или в любом другом месте.