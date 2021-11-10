Скоро состоится свадьба... и вы приглашены!

Легендарная вампирша Оливия Волдарен выходит замуж за Эдгара Маркова. Все просто умирают от желания попасть на праздник. Разумеется, вы не захотите упустить эту возможность.

А раз так... то вам точно не стоит пропускать пререлиз!

Но что такое пререлиз? Чего ожидать от пререлиза? Как собрать «запечатанную колоду»?

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, этот выпуск Good Morning Magic как раз для вас:

Ну а если вам милее буквы, продолжайте читать!

Подготовка к свадьбе

Пререлизы Magic всегда были моими любимыми выходными в году.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть картами нового выпуска. Для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. Неважно, играете ли вы дома или магазине. Вы все равно делаете это вместе с огромным количеством других людей и участвуете в глобальном событии, которое становится предметом обсуждения по всему миру. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Все смеются, учатся друг у друга и отлично проводят время. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы бывалый игрок в формате «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. Там я расскажу, чего вам ожидать от выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва». Но, если вы еще ни разу не участвовали в пререлизе или хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза! Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако сейчас из-за пандемии COVID-19 игроки могут забирать пререлизные наборы домой! Мы ожидаем, что часть магазинов будет проводить пререлизные турниры оффлайн, а часть — онлайн. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва» в галерее карт.

Теперь вы готовы к тому, что будет происходить на свадьбе! Пришло время открывать карты!

День торжества

Как выглядит пререлизный набор выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва»? Примерно вот так:

Но смотреть на коробку не так весело, как на ее содержимое. Вот что ждет вас внутри:

6 драфт-бустеров

1 фольгированная редкая или раритетная карта

3 двусторонние вспомогательные карты

1 карточка с кодом дляMTG Arena

1 счетчик жизней Spindown

Если вы хотите увидеть, как я открываю набор, посмотрите мое видео!

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте разберемся, что с ними делать!

Начнем по порядку — откроем их! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и примерно 23 картами, которые не являются землями. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 заклинания, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет!

Первым делом нужно разложить своих существ по их мановой ценности. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Истребительница Вампиров — хорошая карта для разыгрывания на втором ходу, а вот Непреклонная Воля — не очень.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды из бустеров. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «удаляющие заклинания» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней.

Другая вещь, о которой нужно подумать, — цветовые пары. У каждой цветовой пары есть подтема. Чтобы узнать о них больше, посмотрите мое видео.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в ограниченных форматах ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получить на карту меньше.

Лучший костюм

Какая же это свадьба без сногсшибательного образа? «Иннистрад: Багровая Клятва» — не исключение. Здесь представлено множество великолепных обликов карт.

Про каждый из них я рассказал в этом выпуске Good Morning Magic:

Ну а если вы предпочитаете не смотреть, а читать, поехали дальше.

Среди обликов есть несколько разных рамок, таких как уникальные рамки с клыками для Вампиров:

Еще одна рамка — «Вечная ночь» — представлена на легендарных существах выпуска, не являющихся Вампирами:

А еще возвращаются базовые земли с уникальным оформлением серии «Вечная ночь»! Это десять новых базовых земель, отличающихся от представленных в выпуске «Иннистрад: Полночная Охота». Вы можете найти их в любом бустере!

И, конечно, тут есть planeswalker'ы без рамок:

А еще двойные земли без рамок! Они завершают цикл, начатый в выпуске «Иннистрад: Полночная Охота»:

Подробнее о картах выпуска читайте в статье «Иннистрад: Багровая Клятва» для коллекционеров.

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если бустеры у вас есть, но вы не можете или не хотите играть в магазине?

Ну, для начала у вас есть MTG Arena и Magic Online, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

Если вы еще не играли через SpellTable, обязательно стоит попробовать: достаточно пары нажатий, чтобы настроить камеру вашего телефона или компьютера и сыграть в Magic с кем-то, кто живет на другом конце города или даже мира. В SpellTable есть счетчик количества жизней и функция поиска карт. Регистрация не займет много времени: просто войдите в систему, используя вашу учетную запись Wizards, — и готово.

Некоторые магазины даже проводят удаленные пререлизы через SpellTable, и вы всегда можете найти возможности сыграть в таком формате. Свяжитесь с местным игровым магазином и узнайте, проводят ли они онлайн-мероприятия.

Подробнее об игре через SpellTable я рассказываю в этом видео:

Подарки для гостей

Когда вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, — например, коробки бустеров выпуска или коллекционных бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

Когда вы будете забирать из магазина коробку бустеров, вы сможете получить в подарок эту карту (пока имеется в наличии):

Механики выпуска

Кровь? Отсечение? Тренировка? Это ключевые слова, о которых вы можете узнать в этих видео:

Веселитесь!

В новом выпуске вы найдете все, за что вы любите Иннистрад... а сверх того — свадебную интригу! Мы получили огромное удовольствие, работая над новым выпуском Magic. Мы постарались вдохнуть в эти карты жизнь (а в некоторых случаях... смерть), и я надеюсь, вам будет по-настоящему интересно играть ими.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием вас выслушаю!

Где и как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться! Гуляйте на свадьбе... Я совершенно уверен, что все пройдет гладко.

До скорого,

Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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