Вряд ли в Мультивселенной найдется другой мир, вселяющий в своих обитателей неподдельный ужас так же, как Иннистрад. Но стоит ли бояться вам? Конечно же нет! Это ведь карточная игра. Мир Иннистрада получился поистине великолепным, и мы снова возвращаемся к нему с выпуском «Иннистрад: Полночная Охота»! Какие же новые способности, механики и ключевые слова ждут игроков в этом новом выпуске? На Иннистраде есть только один способ узнать наверняка: не думая о последствиях, очертя голову ринуться во тьму. Безопасность? Подготовка? Нет, не слышали ...

День и ночь, Созданья дня и Созданья ночи

Не все на Иннистраде на деле является тем, чем кажется. Да, трансформирующиеся двусторонние карты вернулись — и в основном это Вервольфы. В этом выпуске мы привносим в игру новую концепцию: день и ночь. Днем все более или менее спокойно. Ночью же грозные Вервольфы могут разгуляться вовсю. Как это работает в игре? Рассмотрим новую механику на примере Кабацкой Хулиганки и Кабацкой Крушительницы.

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В начале партии не стоит ни день, ни ночь. В большинстве партий сначала наступает день. Чаще всего это происходит, когда на поле битвы выходит перманент, являющийся Созданьем дня.

Небольшой экскурс в механику трансформации двусторонних карт

Трансформирующиеся двусторонние карты, такие как Кабацкая Хулиганка // Кабацкая Крушительница, разыгрываются передней лицевой стороной вверх; если же они кладутся на поле битвы, не будучи разыгранными, то также выходят передней лицевой стороной вверх.

Есть простой способ отличить двустороннюю карту с трансформацией от двусторонней карты с выбором режима (такие карты встречались в более ранних выпусках, например, в выпуске «Стриксхейвен: Школа Магов»). Трансформирующаяся двусторонняя карта всегда будет иметь способность, которая либо позволяет трансформировать эту карту и положить ее другой лицевой стороной вверх, либо дает возможность разыграть эту карту или вывести ее на поле битвы уже трансформированной. На обратной лицевой стороне карт с трансформацией не указана мана-стоимость, поскольку обычно такие карты нельзя разыграть трансформированными (однако новая способность Разупокоения предоставляет возможность это сделать). Подробнее об этом чуть позже.

Если вам когда-либо потребуется определить мановую ценность обратной лицевой стороны трансформирующейся двусторонней карты, используйте мана-стоимость, обозначенную на ее передней лицевой стороне. Например, мановая ценность Кабацкой Крушительницы равна 4. Это может показаться немного странным, но когда ваш оппонент попытается разыграть заклинание [autocard]«Изничтожить»[/autocard] (карта из Базового выпуска 2021), чтобы уничтожить вашу карту с трансформацией, вы наверняка будете рады тому, что этот номер не пройдет.

Вернемся к нашему шоу

В отдельных случаях ночь в партии может наступить и раньше дня, если первым на поле битвы выйдет Созданье ночи. Важно отметить, что как только в партии наступит день или ночь, они будут чередоваться до самого завершения партии. Возврат к изначальному нейтральному состоянию (ни день, ни ночь) будет уже невозможен. День или ночь применяются ко всем участникам партии. Это состояние всей партии, а не каждого из игроков по отдельности.

Если в партии в данный момент стоит день, каждая двусторонняя карта, имеющая свойства «Созданье дня» и «Созданье ночи», выходит на поле битвы стороной «Созданье дня» вверх. Если же сейчас ночь, эти карты выходят на поле битвы стороной «Созданье ночи» вверх. Обратите внимание, что это никак не затрагивает заклинания в стеке. Даже если стоит ночь, а вы разыгрываете Кабацкую Хулиганку, то в стеке она будет Кабацкой Хулиганкой. Когда же заклинание разрешится, карта выйдет на поле битвы как Кабацкая Крушительница.

Смена дня и ночи

Изменить в партии день на ночь и ночь на день можно двумя способами. Первый из них должен быть знаком игрокам, уже побывавшим в Иннистраде.

Если в начале хода стоит день и в прошлом ходу игрок, который был активным, не разыгрывал заклинаний, то наступает ночь. Если же в начале хода стоит ночь и в прошлом ходу игрок, который был активным, разыграл как минимум два заклинания, то наступает день. Чтобы игрокам было удобнее следить за сменой дня и ночи, во многих бустерах выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» будет вот такая справочная карта с напоминанием этих правил.

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Как видите, карта, помогающая отслеживать день и ночь, также является двусторонней. UX-дизайнер Дэниел Холт отметил: «Вполне логичным было сделать эту карточку-напоминалку тоже двусторонней, чтобы ее можно было «трансформировать» на поле битвы, отслеживая смену дня и ночи. Кроме того, мы хотели использовать новое уникальное художественное оформление: убрать часть элементов рамки и сделать текст правил наплывающим на иллюстрацию».

Художественное оформление — это прекрасно, но вернемся к механикам и правилам. День и ночь также могут сменяться, когда это в явном виде указано в тексте карты. Смена дня и ночи вследствие разрешения такого эффекта может происходить в любой момент хода.

Трансформация (самое интересное)

Когда наступает день, все двусторонние карты, являющиеся Созданьями ночи, трансформируются, переворачиваясь стороной «Созданье дня» вверх. Соответственно, когда наступает ночь, все двусторонние карты, являющиеся Созданьями дня, трансформируются, переворачиваясь стороной «Созданье ночи» вверх. Иными словами, состояние этих двусторонних карт должно соответствовать времени суток в партии вне зависимости от того, кто их контролирует. Более того, перманенты со свойствами «Созданье дня» и «Созданье ночи» не могут трансформироваться никаким иным образом. Трюк с [autocard]Лунным Туманом[/autocard] в данном случае не пройдет. Связь этих перманентов с днем (или ночью) неразрывна.

Разупокоение

Механика кладбища? Именно так, и сейчас мы рассмотрим ее подробнее. Разупокоение также присутствует на двусторонних картах с трансформацией, но такие карты не трансформируются на поле битвы. Вместо этого механика Разупокоения позволяет разыгрывать эти карты из вашего кладбища трансформированными. Для некоторых, как известно, со смертью все только начинается.

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О! Рыбак. В Иннистраде. Определенно, он проживет долгую и счастливую жизнь.

Итак, как только Удильщик на Крючок окажется на вашем кладбище (при этом совершенно не важно, как он туда попал), вы можете использовать его способность Разупокоения, чтобы разыграть его оттуда обратной лицевой стороной вверх. В отличие от других уже рассмотренных нами двусторонних карт с трансформацией, в данном случае вы разыгрываете карту именно обратной лицевой стороной, поэтому в стек отправится Крюкастый Скиталец. Но вместо уплаты ее мана-стоимости (которой, как мы видим, у нее нет), вы оплачиваете стоимость Разупокоения — {1}{U}.

Как и в случае большинства заклинаний существ, на Крюкастого Скитальца можно ответить, его можно отменить и т. п. При успешном разрешении эта карта выйдет на поле битвы как Крюкастый Скиталец. На поле битвы она уже не сможет трансформироваться (ну, разве только при очень необычных обстоятельствах).

Карты с Разупокоением имеют на обратной лицевой стороне способность, отправляющую их в изгнание вместо попадания на кладбище откуда бы то ни было. По сути, это относится к стеку или полю битвы, поскольку это единственные две зоны, где такие карты могут находиться обратной лицевой стороной вверх. Соответственно, если разыгранный Крюкастый Скиталец отменяется, то он отправляется прямиком в изгнание. Если он умирает на поле битвы, он не отправится на кладбище, а вместо этого будет изгнан.

Шабаш

Так что же, все новые способности в этом выпуске воплощают смерть и ужас? Вовсе нет. Есть, например, способность, олицетворяющая силу дружбы. Ну или что-то вроде того.

Шабаш — это новое слово, представляющее способности, которые становятся сильнее, если у вас под контролем есть как минимум три существа с разной силой. Под силой подразумевается не какая-то особенная способность, а просто значение силы существа (число перед дробной чертой в правом нижнем углу карты). Это весьма интересная механика. Простой пример: существа 1/1, 3/1 и 4/6 имеют разную силу (1, 3 и 4) — условие выполнено.

Некоторые способности Шабаша являются срабатывающими. Перед вами Свечная Кавалерия.

Способность Свечной Кавалерии проверяет, удовлетворяют ли ваши существа ее условиям на момент, когда она должна сработать. Если да, то способность срабатывает и отправляется в стек. При разрешении способности условие проверяется снова: есть ли под вашим контролем как минимум три существа с разными значениями силы. Необязательно, чтобы это были те же самые три существа. Необязательно, чтобы у них были те же значения силы. Если у вас есть хотя бы три существа с разной силой — Шабаш! Здорово звучит, правда? Итак, если у вас есть Шабаш, способность успешно разрешится.

Некоторые способности Шабаша являются активируемыми. Возьмем, например, Свечную Ловушку.

Вы должны контролировать Шабаш только в момент активации способности. После того как вы успешно активировали способность, на момент ее разрешения будет уже неважно, какие существа с какой силой находятся под вашим контролем.

Мгновенные заклинания и заклинания волшебства также не остались в стороне. Встречайте Мощь Старины. Похоже, у нас закончились свечки.

Такие заклинания, как Мощь Старины, имеют дополнительный эффект, если на момент их разрешения вы контролируете как минимум три существа с разной силой. Конкретно с Мощью Старины, кстати, все довольно интересно, потому что эффекты разрешаются строго в том порядке, в котором они перечислены в тексте карты. Соответственно, из-за бонуса +2/+2 вы можете внезапно лишиться Шабаша (и, соответственно, не получить карту), а можете и так же внезапно получить Шабаш, что позволит вам взять карту.