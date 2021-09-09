Пора вернуться в один из самых любимых миров Magic — Иннистрад.

Этот жуткий мир готических ужасов — где царят вампиры, вервольфы, зомби и духи, а люди просто пытаются выжить — полон увлекательных механик и атмосферных карт. Новый выпуск возвращает нас в самое сердце Иннистрада, и мне не терпится познакомить вас с ним.

Неважно, являетесь ли вы давним поклонником Magic или собираетесь сыграть впервые. В любом случае добро пожаловать! И заходите на пререлиз в свой местный игровой магазин!

Но что такое пререлиз? Как собрать «запечатанную колоду»?

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, этот выпуск Good Morning Magic как раз для вас:

Ну а если вам милее буквы, хватайте ближайший Пылающий Факел и продолжайте читать!

Навстречу неизвестности

Пререлизы Magic всегда были моими любимыми выходными в году.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть картами нового выпуска. Для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. Неважно, играете ли вы дома или в магазине. Вы все равно делаете это вместе с огромным количеством других людей и участвуете в глобальном событии, которое становится предметом обсуждения по всему миру. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Смеются, учатся друг у друга и отлично проводят время. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы бывалый игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. Там я расскажу, чего вам ожидать от выпуска «Иннистрад: Полночная Охота». Но если вы еще ни разу не участвовали в пререлизе или хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще на стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако сейчас, из-за пандемии COVID-19, игроки могут забирать пререлизные наборы домой. Мы ожидаем, что часть магазинов будет проводить пререлизные турниры оффлайн, а часть — онлайн. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» в галерее карт.

Вы готовы к возвращению в Иннистрад! Пришло время открывать новые карты!

Что нужно для пререлиза

Как выглядит пререлизный набор выпуска «Иннистрад: Полночная Охота»? Примерно вот так:

Вам даже не придется продираться сквозь кишащие вервольфами леса Кессига, чтобы заполучить такой набор. А в нем и правда масса классных штук. Вот что ждет вас внутри:

6 драфт-бустеров «Иннистрад: Полночная Охота»

1 традиционная фольгированная редкая или раритетная карта выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» с фольгированным оттиском года Это может быть двусторонняя карта

3 вспомогательные карты для игры двусторонними картами (с рубашкой Magic, чтобы при необходимости заменить двустороннюю карту в колоде)

1 двадцатигранный счетчик жизней Spindown с символом выпуска «Иннистрад: Полночная Охота»

1 карточка с кодом для MTG Arena, по которому можно получить бустеры выпуска «Иннистрад: Полночная Охота»

1 многоразовая коробка для колоды с разделителем

Счетчики жизней Spindown будут всех пяти цветов Magic:

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — драфт-бустеры.

Внутри вы найдете 6 драфт-бустеров — то, что нужно для сбора запечатанной колоды. Начнем по порядку — откроем их! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и примерно 23 картами, которые не являются землями. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет!

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, чаще всего Стражница Ритуала — хорошая карта для разыгрывания на третьем ходу, а вот Залп Солнечного Золота — не очень.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды из бустеров. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23 (не считая земли), и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в форматах с колодами из бустеров ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мановой ценностью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего хода.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получить на карту меньше.

Страшно красиво

В выпуске «Иннистрад: Полночная Охота» есть карты с очень эффектными рамками!

Про каждую из них я рассказал в этом выпуске Good Morning Magic:

Ну а если вы предпочитаете не смотреть, а читать, поехали дальше.

Итак, мы приготовили несколько разных рамок. Одна из них — рамка «Равноденствие» — представлена на Вервольфах и Колдунах:

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Еще одна — рамка «Вечная ночь» — представлена на легендарных существах выпуска, не являющихся Вервольфами и Колдунами:

А еще вас ждут роскошные базовые земли серии «Вечная ночь». Одна такая земля есть в каждом драфт-бустере!

Чтобы придать картам серии «Вечная ночь» еще больше шика, мы нанесли специальное глянцевое покрытие на внутренние линии, а для базовых земель — и на символ маны. Это особое оформление есть и на традиционных фольгированных, и на обычных картах.

Чтобы понять, как это выглядит, посмотрите наш 17-секундный ролик:

И, конечно, тут есть planeswalker'ы без рамок:

А еще двойные земли без рамок! Новые двойные земли тоже получили это оформление, чтобы по-настоящему передать атмосферу Иннистрада:

Подробнее о картах выпуска читайте в статье «Иннистрад: Полночная Охота» для коллекционеров.

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если бустеры у вас есть, но вы не можете или не хотите играть в магазине?

Ну, для начала у вас есть Magic: The Gathering Online и Magic: The Gathering Arena, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

Если вы еще не играли в SpellTable, обязательно стоит попробовать: достаточно пары щелчков мыши, чтобы настроить камеру вашего телефона или компьютера и сыграть в Magic с кем-то, кто живет на другом конце города или даже мира. В приложении SpellTable есть счетчик количества жизней и функция поиска карт. Регистрация не займет много времени: просто войдите в систему, используя вашу учетную запись Wizards, и готово.

Некоторые магазины даже проводят удаленные пререлизы через SpellTable, и вы всегда можете найти возможности сыграть в таком формате. Свяжитесь с местным игровым магазином и узнайте, проводят ли они онлайн-мероприятия.

Подробнее об игре через SpellTable я рассказываю в этом видео:

Еще больше Иннистрада

Когда вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, например коробки бустеров выпуска или коллекционных бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

Когда вы будете забирать из магазина коробку бустеров, вы сможете получить в подарок эту карту (пока имеется в наличии):

Механики выпуска

В выпуске «Иннистрад: Полночная Охота» вас ждет много интересного, будь то уже знакомое Воспоминание или совершенно новое Разупокоение. В этих видео мы рассказываем, как работают механики выпуска:

В Иннистрад!

Я пришел в компанию Wizards 10 лет назад. Тогда только вышел первый выпуск блока «Иннистрад». И вот, 10 лет спустя, мы встречаем совершенно новый выпуск «Иннистрада», который полностью соответствует духу оригинала... и я безумно рад представить его как новому поколению игроков, так и давним фанатам. Я надеюсь, вы отлично проведете время!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием все это прочитаю!

Где и как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться! И... берегите себя. Кто знает, что ждет вас в этом мире.

До скорого,

Гэвин

Email: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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