Полет. Одна из ключевых механик в Magic. Она присутствует в каждом выпуске. Нельзя не согласиться, что это лучшая из механик — она простая, атмосферная и очень помогает в игре.

Это механика уклонения — то есть, она помогает вашим существам миновать блокирующих. Ее часто воспринимают как данность — в конце концов, она была в Magic с момента появления игры.

Но у Полета, как у любой другой механики, есть свои тонкости, которые надо учитывать, играя картами с этой способностью.

Насколько для вашей колоды важна разница между существом с Полетом и без? Как высоко вы должны ценить существо с Полетом на поле битвы?

Давайте попробуем ответить на эти вопросы.

Летная школа

По своей сути Полет дает вашим существам либо возможность нанести повреждения оппоненту, либо заблокировать вражеских существ с Полетом. Таким образом, ценность существ с Полетом больше зависит от колоды соперника, чем от вашей.

Для примера давайте доведем ситуацию до предела: предположим, вы играете против комбо-колоды на Машине Парадоксов, в которой вообще нет существ.

В таком случае Полет вообще не имеет значения. Если оппонент не разыгрывает существа, значит, он и не собирался вас блокировать. Эту же философию можно применить к большинству контрольных колод — в них обычно очень немного существ.

Но Полет может оказаться слабым не только против колоды без существ. В игре с любой агрессивной колодой, убивающей в ранней игре, — например, с красным «Слаем», наполненным дешевыми существами за одну или две маны, — Полет вряд ли успеет себя проявить. (Если, конечно, вам не придется блокировать вражеских летунов.) В том случае, если такой колоде приходится блокировать ваших атакующих существ, вы, скорее всего, уже выиграли.

Ладно. Но в таком случае, когда же Полет на самом деле приносит пользу? Лучше всего Полет работает, когда и вы, и оппонент играете большим количеством существ, и на столе возникают патовые ситуации. Кроме того, он помогает справиться с planeswalker-ами.

По этой причине Полет отлично подходит для агрессивных колод, которым нужно наносить повреждения, даже когда у соперника достаточно существ, а также для умеренных колод, как способ выйти из патовой ситуации с другой умеренной колодой.

Transform

Предположим, вы оцениваете две карты, выбирая, какую из них положить в колоду. Возьмем, например, эти две:

Когда вы можете играть только одной из них, приходится спрашивать себя, насколько важен для вас Полет. Одна мана в стоимости может иметь огромное значение! Принимая решение, учитывайте метагейм (то есть, с какими колодами вы ожидаете встретиться) и то, какая колода у вас.

Если вы играете агрессивно, то лучше выбрать карту за две маны. Если же ваша колода более умеренная, то вы можете предпочесть медленную карту, которая может и пробиться через блокирующих, и заблокировать летунов врага.

Эти способы помогут вам научиться оценивать Полет при сборе колод.

В драфте такие решения тоже приходится принимать постоянно, и хорошо знать свою колоду тут очень важно. Говоря в целом, в ограниченных форматах Полет довольно силен, потому что у всех есть достаточно существ, и патовые ситуации возникают достаточно часто. (И, конечно же, вам нужно будет блокировать летающих существ оппонента!)

Но это не значит, что всегда нужно выбирать летунов. В агрессивной драфтовой колоде вам будет полезнее хорошее наземное существо за две маны, чем летун 2/2 да четыре. Понимание потребностей своей колоды и того, что происходит в формате, — ключ к победе.

Воздушные корабли врага

Рассмотрим ситуацию, которая с теми или иными изменениями часто встречается в ограниченных форматах.

У оппонента есть летун 2/2 и наземное существо 4/4. У вас есть Убийство, и вы собираетесь его разыграть. Кого вы станете убивать?

Как вы, наверное, догадались, ответ зависит от контекста.

Если игра продлится еще долго, то летун, с которым вы не можете справиться, будет для вас проблемой.

Так что вам нужно задать себе три вопроса: насколько сильно вам прямо сейчас угрожает существо 4/4, сколько времени пройдет до того, как вы сможете нейтрализовать каждое из них, и кто в этой партии агрессивный игрок.

Сперва оценим непосредственную угрозу.

Самый прямолинейный пример: у вас 4 жизни, и оба существа вас атакуют: в таком случае, конечно, Убийство лучше сыграть в существо 4/4. Да, в ближайшее время вы умрете, если не найдете ответ на летуна, но если не убить существо 4/4, то партия закончится прямо сейчас.

Легко заметить, что каждый удар существом 4/4 равен двум ударам существа 2/2. Так что можно представить это таким образом: если у вас 8 жизней, то убийство существа 4/4 дает вам еще три хода вместо одного на то, чтобы справиться с 2/2, и так далее. Подумав на несколько ходов вперед, вы поймете, какой враг для вас опаснее.

Идем дальше: сколько времени нужно, чтобы нейтрализовать каждое из них?

Если на поле битвы у вас нет существ, но в руке — Слизень из Катакомбы, которого вы разыграете на своем ходу, то 4/4 больше не будет представлять для вас угрозы. Но если у вас есть, например, Элементаль Облаков, то вы сможете остановить летуна, но не существо 4/4.

В общем случае, чем дольше длится партия, тем большую угрозу представляет проходящий над вашими существами летун. Найти блокирующих для двойного блока существа 4/4 на земле гораздо проще. Если у вас 20 жизней, вас атакуют оба существа, и вы твердо намерены убить одно из них, то Ветряной Дрейк в перспективе гораздо опаснее.

Наконец, кто из вас агрессивный игрок?

Пока что мы предполагали, что оппонент нас атакует, но это может быть вовсе не так! Предположим, что на самом деле он пытается сдержать наши атаки. Тогда стоит использовать Убийство агрессивно, чтобы проносить повреждения.

В этом случае все сводится к тому, какие у вас существа. Если у вас есть летун, которым вы собираетесь атаковать, то избавьтесь от вражеского летуна. Если же нет, то учитывайте, что летуны в целом блокируют хуже, избавляйтесь от наземного толстяка и атакуйте!

Вот таким образом можно оценить летунов оппонента. Но как оценивать своих существ с Полетом, если например, вам предлагают размен в бою? Используйте те же вопросы, только с точки зрения соперника!

Насколько для него опасен ваш летун? Какими еще способами он может с ним справиться, и сколько еще может продлиться партия? Вы активно атакуете этим существом, или оно сидит в обороне?

Ответы на эти основные вопросы помогут вам правильно оценить мощь летающего существа в партии.

Лицензия пилота

На этом статья, посвященная Полету, закончена! Надеюсь, теперь вы сможете летать с лучшими.

Если вам понравился этот разбор механики (или не понравился!), то я буду рад вашим отзывам. В игре есть еще много неустаревающих механик, по которым я мог бы написать подобные статьи, и ваши отзывы помогут мне понять, стоит ли за это браться.

Дайте мне знать, написав сообщение в Twitter, через Tumblr или отправив письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Встретимся на следующей неделе. До скорого!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight