К этому моменту у вас наверняка уже была возможность испытать «Каладеш» в деле. Вы, вероятно, уже накопили целую кучу жетонов энергии, принимали непростые решения по Производству (как я рассказывал в статье две недели назад) и даже призывали невероятные артефакты и изобретения.

И, без всякого сомнения, вы успели покататься на Машинах.

Машины — это новый тип артефактов, впервые появившийся в «Каладеше». В игре они ведут себя непохоже на все, что вы встречали раньше. Знать, как и когда играть ими, может быть критическим в дивном новом мире Каладеша.

Итак... есть ли у вас права из Каладеша?

Если вы не уверены, давайте разберем с вами наставление для водителей, чтобы вы были готовы к пилотированию любой из множества курсирующих по Каладешу машин. Эти ключевые тактики стоит держать в голове. Давайте вспомним их!

1. Собирайте колоду, не забывая о числах Экипажа

Давайте начнем со сбора колоды. (Или, если вы играете в ограниченном формате, то с процесса драфта.) Один из факторов, которые стоит принимать во внимание, выбирая ту или иную карту, — значения Экипажа на ваших картах. В идеале в экипаж Машин должно входить как можно меньше существ, и лучше стараться не тратить на экипаж «лишнюю» силу.

Предположим, например, что вы собираетесь играть этим замечательным Караваном Культиватора.

Вы играете агрессивной белой колодой, и вам нужно выбрать: играть существом с силой 2 или с силой 3. Способности этих двух существ делают выбор не самым простым.

Но у существа с силой 3 есть тайный секретный бонус: возможность стать экипажем вашей Машины! Если у вас на столе два существа с силой 2, то поворачивая их, чтобы погрузить на Караван, вы тратите одну «лишнюю» силу. И даже если из существ на поле битвы можно набрать сочетание с точным значением силы, все равно чаще всего лучше поворачивать одно существо, а не два, потому что у вас остается больше существ на блоки.

В драфте это верно даже во время самого процесса выбора карт: если вы уже взяли пару Машин с Экипажем 3, то обращайте внимание на водителей для них — существ с силой 3, таких как Верная Спутница.

Конечно, кроме этих факторов существуют и другие. Не стоит играть слабыми картами, только чтобы делать их экипажем Машин. Но если между двумя картами выбрать непросто, то возможность в одиночку завести Машину может быть решающей.

2. Машины — не всегда существа

Это вы, наверное, знаете и без меня. Но какое это имеет значение для сбора колоды? Как считать Машины?

На самом деле, это довольно сложный вопрос. Иногда они — существа, а иногда — нет. Если вы собираете колоду в ограниченном формате, считать ли их вместе с существами? Или, может быть, за полсущества? Что, вообще, происходит?

Что ж, за базовое правило можно принять такое утверждение: чем больше Машин у вас в колоде, и чем выше их стоимость Экипажа, тем меньше они считаются за существ.

Думайте об этом таким образом. Ваша первая Машина почти точно будет существом: если у вас есть любое существо с силой не меньше цены Экипажа, вы сможете ее активировать. Но если на поле битвы окажется несколько Машин одновременно, то для того, чтобы завести их все, понадобится изрядное количество ресурсов. (Если, конечно, вы не будете поворачивать друг за друга сами Машины.) Если у вас только Машины, то ни одна из них не будет существом.

Кроме того, если у Машины высокое значение Экипажа, ее сложнее загрузить, или же вам понадобится несколько существ. Сравните эти две Машины:

Экипажем Небесного Ялика может стать почти любое существо. Для экипажа Тяжелоступа же, вероятнее всего, понадобится несколько существ.

К тому же, как бы ни легко было обеспечить экипаж Машине, вам в любом случае понадобится повернуть хотя бы одно существо — а это значит, что у вас останется на одно доступное существо меньше.

Так что простой ответ на поставленный вопрос звучит как «зависит от обстоятельств», но как руководство к действию я могу сказать, что обычно первые две Машины — если у них низкое значение Экипажа — считаю существами. После этого каждую следующую машину я считаю за половину существа.

В форматах с собранной колодой вы также должны учитывать особенности Машин. Если в вашей собранной колоде больше восьми Машин, то на это должны быть веские причины — например, как у вышеупомянутого Каравана, у этих Машин есть полезные способности. В противном случае, если несколько Машин придет к вам в руку, вы не сможете ничего толком сделать. В общем случае от четырех до шести Машин — отличные цифры для собранной колоды, и обычно (но не всегда) машины лучше вписываются в агрессивные колоды.

Но, учитывая все вышесказанное, в реальности все на самом деле зависит от обстоятельств. Главное, обращайте внимание на то, насколько легко вам будет обеспечивать Машины экипажем, и старайтесь не перестараться.

Конечно, если Машины на поле битвы будут уничтожены, то следующие Машины станут значительно лучше. И их этого вытекает пункт...

3. Первым делом разменивайте Машины

Предположим, вас атакуют Наглые Вредители оппонента.

У вас осталось мало жизней, так что нужно блокировать. Ни у вас, ни у оппонента нет карт в руке. Вы можете блокировать Судьей Бронного Искусства или использовать ее для экипажа Грузовоза Отступников, и блокировать им.

Как же здесь блокировать?

По заголовку раздела вы могли догадаться, что я в такой ситуации оживил бы Машину и блокировал ей. На это есть несколько причин.

Прежде всего, из Машины получается существо сильнее, но не всегда она может стать существом. Если вы разменяете Судью и не найдете существо на следующем ходу, то не сможете пронести 3 повреждения.

И даже если вы найдете существо, на этом этапе игры лучше иметь на столе два активных существа, чем одно существо и одну Машину. Так у вас получается больше вариантов атаки и блокирования — например, вы можете атаковать одним существом, а второе блокировать, тогда как для атаки машиной придется повернуть обоих.

К тому же, если у вас в колоде еще есть Машины, оставаться с двумя Машинам на поле битвы вам точно не стоит.

Давайте распространим это на больший масштаб. Если у вас есть четыре существа и одна Машина, для экипажа которой достаточно повернуть одно существо, то атаковать или блокировать фактически могут четыре существа. Если вы разменяете в бою существо, то таких действующих существ у вас останется три. Если же умрет Машина, то рабочих существ останется четыре.

Конечно, бывают ситуации, когда разменивать машину не стоит. Если в описанной выше ситуации у оппонента осталось 5 жизней, то определенно нужно сохранить Грузовоз! Если вам нужна большая Машина, чтобы пробиться через крепкую оборону, можете оставить Машину. Если ваша колода специально построена так, чтобы получать преимущество от Машин, то Машина может быть для вас ценнее. И так далее. Но как общее правило, всегда первым делом разменивайте машины.

Самое главное — думать на несколько ходов вперед. Кстати, раз мы об этом заговорили...

4. Думайте наперед

Когда вы ведете машину в реальной жизни, вы должны смотреть вперед и следить за потенциальными опасностями. То же самое верно для Машин в Magic.

Magic вообще нужно думать наперед, но если вы играете Машинами, то это особенно важно. Если вы повернете существо для Экипажа, то кто останется у вас на следующий ход? Какое из существ оставить неповернутым на ход оппонента, чтобы оживить Машину для блока? Что случится, если в существо в конце вашего хода прилетит Пироспираль Чандры?

Я уже не могу сосчитать то количеств раз, когда я сажал в Машину экипаж, отправлял в атаку и тут же понимал, что лучше было бы оставить ее блокировать. Это очень простой момент, но его легко просмотреть.

Когда вы играете Машинами, нужно особенно тщательно думать и над своим боем, и над боем оппонента.

Машины награждают вас, когда вы понимаете, в защите играете, или в нападении. В любом случае для игры ими нужны ресурсы. Если вы — агрессивный игрок, то вы можете разыгрывать существ и сразу поворачивать их, отправляя Машины в атаку. Если вы играете от обороны, то существ лучше оставить развернутыми, чтобы иметь возможность блокировать. Выяснив, как именно вам следует играть, вы получите большое преимущество.

С развевающимися флагами

Что ж, теперь у вас есть водительское удостоверение — или, по крайней мере, учебные права. Отправляйтесь в мир Каладеша и изучайте Машины!

Это лишь начало сложных взаимодействий Машин, которые вы можете найти, и крохотных нюансов, которые встретятся вам во время игры. Но как основа эта статья вам может пригодиться. С удовольствием выслушаю, что у вас получится!

Если у вас есть соображения или комментарии, пишите мне в Twitter или задайте вопрос через Tumblr. Или же можете отправить мне электронное письмо на адрес BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Желаю, чтобы у всех ваших машин на следующей неделе были пилоты!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight