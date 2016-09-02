В выпуске «Magic: Истоки» мы впервые познакомились с родным миром Чандры Налаар — Каладешем. Но вам предстоит узнать о нем еще множество интересного! Это мир, где гениальность ценится превыше всего, и каждый день появляются новые чудесные изобретения. В общем, в этом сезоне вас ждет множество новинок! В этой статье мы поговорим о всех новых игровых механиках выпуска «Каладеш». Но прежде чем мы перейдем к ним, давайте вкратце поговорим об изменении в терминах.

Желаю вам приятного чтения!

Создать

Начиная с выпуска «Каладеш», на картах появится новый термин: «Создать». Это — наш новый способ сказать «положить фишку на поле битвы». Изменение является исключительно косметическим. Фишки выходят на поле битвы точно так же, как и раньше. До изменения вы увидели бы такой текст: «Положите на поле битвы одну фишку артефакта существа 1/1 бесцветный Топтер с Полетом». Теперь же вы увидите вот что:

Удачных вам созданий!

Машины

Что может быть лучше, чем смотреть, как ваши армии маршируют навстречу врагу? Смотреть, как ваши армии едут навстречу врагу, конечно! Машины — это новый тип артефактов, представляющих собой некоторые из тех самых чудесных изобретений, что я упоминал раньше. Знакомьтесь: Небесный Ялик.

Каждая из Машин попадает в игру как простой артефакт. Ну, ладно, не простой, а с потенциалом. Но Машина не может сама завестись и поехать в бой с врагом. Беспилотные машины еще не придумали даже на Каладеше! У любой из Машин есть способность Экипажа, превращающая ее в артефакт существо.

Чтобы активировать способность, поверните любое количество существ под вашим контролем, суммарная сила которых равна или превышает число в способности Экипажа. Поскольку в способности не используется символ поворота карты, вы можете поворачивать любые неповернутые существа под вашим контролем, в том числе те, что только что вышли на поле битвы. Вы можете даже повернуть ожившую Машину, чтобы оживить новую! Предположим, у вас под контролем есть существо с силой 1, Небесный Ялик и еще одна машина с Экипажем 2. Это существо может войти в экипаж Небесного Ялика, а он сам — в экипаж другой машины. Я же говорил, что это мир чудесных изобретений, да?

Поворачивать для способности Экипажа можно любых существ, но некоторые водят лучше, чем другие. Ищите существ с новым типом существа «Пилот», таким, как у Неистовой Гонщицы.

У каждого Пилота есть та или иная способность, работающая, когда он входит в экипаж Машины. Многие Пилоты, в том числе и Неистовая Гонщица, дают такой Машине способность или бонус. Обратите внимание, что полученный бонус остается у Машины, даже если позже Пилот покидает поле битвы. На самом деле, после активации способности Экипажа никакой связи между Машиной и существами не остается. Убив Машину, вы не убьете ее экипаж, и наоборот.

Возможно, вы сможете превратить Машину в существо и без экипажа. Например, карта позволит вам, так сказать, завести моторы.

Если эффект, превращающий Машину в артефакт существо, не устанавливает значения силы и выносливости напрямую, то используйте значения, напечатанные на Машине. Другие эффекты могут превратить Машину в артефакт существо с указанными значениями силы и выносливости. В этом случае используются именно эти указанные значения. Они заменяют собой напечатанное на карте. И не забывайте, что если Машина не является существом, то у нее вовсе нет силы и выносливости.

Удачи на дорогах!

Энергия

Эфир — это магическая энергия, повсюду встречающаяся в Мультивселенной, но на Каладеше она стала неотъемлемой частью экосистемы. Очищенный эфир — основной источник энергии на Каладеше. На картах эта волшебная энергия представлена в виде жетонов энергии — новой разновидности жетонов, которые могут быть у игрока.

Большинство карт, дающих жетоны энергии, дают и возможность их потратить. Обратите внимание, что жетоны получаете вы, игрок. Например, если у существа есть способность, дающая вам жетоны энергии, когда существо выходит на поле битвы, эти жетоны останутся у вас, даже если существо покинет поле битвы. Жетоны энергии не исчезают, когда заканчиваются шаги и фазы. Они не исчезают, даже когда заканчиваются ходы. Единственный способ лишиться этих жетонов — потратить их. Жетоны энергии, полученные от одних карт, можно накопить и потратить на способности других карт. Так что восемь вышедших на поле биты земель, конечно, позволят Архитектору призвать для вас Зверя, но есть и более быстрые способы.

Удачи с энергией!

Производство

Одно из самых больших преимуществ жизни на Каладеше — доступ к чудесам современного массового производства. Производство — это новая способность, которая встречается на некоторых картах существ. Она позволяет вам сделать выбор при выходе существа на поле битвы.

Как вы видите по Мастеровому Золотой Руки, этот выбор таков: положить на существо определенное количество жетонов +1/+1 или создать определенное количество фишек артефакта существа 1/1 бесцветный Сервотрон. Число после способности Производства показывает, сколько жетонов +1/+1 или Сервотронов вы получаете.

Способность Производства срабатывает, когда существо выходит на поле битвы, но вы выбираете жетоны или фишки, только когда она разрешается. Это означает, что у оппонента будет возможность ответить на способность, прежде чем вы сделаете выбор и появятся жетоны или фишки. Если, когда способность Производства разрешается, у вас под контролем на поле битвы не осталось ни существа с Производством, ни других существ, то вы должны выбрать создание Сервотронов. Вряд ли это утешит вас, когда умрет Мастеровой, но вы хотя бы получите маленького друга.

Удачного производства!

Секреты мастерства

Механики выпуска «Каладеш» Удивительные и новые. Приходите! Мы вас ждем. В смысле, на пререлизе 24–25 сентября! А до тех пор...

Наслаждайтесь знакомством с картами!