Добро пожаловать в мир изобретений!

Мир Каладеш не похож ни на один, что мы посещали раньше. Это потрясающее место, где ценятся творческие таланты, а изобретатели собирают и используют невероятные артефакты. Механики и пилоты катаются по улицам в своих быстрых машинах. Из всех миров Мультивселенной этот — пожалуй, лучший, чтобы провести каникулы.

Почему бы вам не запланировать поездку на Каладеш прямо сегодня — отправившись на местный пререлиз? Это единственный способ заполучить карты еще до того, как они появятся на полках магазинов, и познакомиться с выпуском раньше всех остальных.

Но где именно вам искать пререлиз и что именно там ожидать? Читайте дальше!

Чудесный мир пререлизов

Пререлизы — мои любимые турниры по Magic в году.

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло пятнадцать лет, но мало что изменилось!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело! Пререлизы любят даже те игроки, кто играет в Magic со дня ее появления.

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Каладеш», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Допустим, магазин вы нашли. Замечательно!

Пора подготовиться к визиту в Каладеш. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Захватите с собой собственные изобретения! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду, чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой. Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. Захватите что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или яблоко. (Уточните в игровом магазине — там может быть в продаже какая-то еда!)

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в дорожный саквояж все необходимое для путешествия. Вы даже прочитали последние статьи по сюжету Magic, так что в курсе развития событий. И, конечно же, вы просмотрели галерею карт выпуска «Каладеш».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Инструменты изобретателя

Когда вы придете на пререлиз, вам вручат достаточно хитроумную новую коробку для колоды, в которую сложено все необходимое для игры. Взгляните на это чудо инженерной мысли!

Наши дизайнеры продукции много работают, чтобы делать необычные коробки для колоды к каждому пререлизу, и мне очень понравилось, как получилось с «Каладешем». А вживую она выглядит еще лучше!

В коробке вы найдете все необходимое для игры — и еще кое-что.

Например, вы получите вот такой вот кубик D20:

Я пока ничего не сказал еще об одном элементе пререлиза — возможно, самом важном: сборе колоды. Приготовьтесь, потому что пришло время...

Изобрести свое будущее

Самое главное из того, что содержится в пререлизном наборе, — шесть бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою запечатанную колоду. К тому же вы получите блестящую призовую пререлизную карту. (Это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска!)

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы вы не воспользовались методом, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Предположим, воспользовавшись одним из методов, вы выбрали цвета. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Головоломку Металлиматора чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот Укрощенная Молния вряд ли понадобится вам ко второму ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 4 существа

5 маны: 3 существа

6+ маны: 1–2 существа

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. Запечатанная колода В Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Выпуск «Каладеш» особенно интересен, поскольку по сравнению с типичным выпуском Magic в нем очень много артефактов. У вас будет больше вариантов с артефактами, чем обычно.Если эти артефакты не являются существами, то считайте их среди остальных таких заклинаний — то есть, выбирайте только те, которыми на самом деле хотите играть.

Кроме того, в выпуске «Каладеш» появляются Машины! Чуть позже я расскажу, как именно они работают (или просто нажмите здесь), но в целом они похожи на существ. Однако для них нужны другие существа — для способности Экипажа. Если у вас всего пара Машин, то можете считать их существами, но старайтесь не класть их слишком много, иначе вы можете остаться с полным столом Машин и без существ для Экипажа.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

«Двухголовый гигант»

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды.

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Еще одна увлекательная часть «Двухголового гиганта» заключается в том, чтобы понять, какие карты лучше работают в этом формате! Например, посмотрим на Шпильного Лазутчика.

Он наносит 1 повреждение каждому оппоненту, а это значит, что когда он поворачивается — например, атакуя или для способности Экипажа, — каждый из игроков команды соперников получает по 1 повреждению. Их совместные 30 жизней получают целых 2 повреждения! Бам!

Хотите больше узнать, как устроен формат «Двухголовый гигант» и познакомиться с тонкостями игры? Вы можете прочитать о нем на этой странице — нажмите здесь.

Открытые дуэли

Если занимающий весь день турнир — не совсем то, чего вы хотите от Magic, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько партий с картами из выпуска «Каладеш», то можете принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовую к игре колоду Planeswalker-а из 60 карт и используете её для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

Механики выпуска «Каладеш»

Энергия, Машины, Производство — ну надо же! В «Каладеше» появилось немало новых способностей! Чтобы разобраться в них, можете прочитать статью о механиках выпуска или ознакомиться с ними вкратце, посмотрев эти ролики:

Добро пожаловать в Каладеш

Это совершенно новый блок, так что сейчас самое время отправиться на пререлиз! Еще раз проглядите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в ближайшем магазине и приготовьтесь веселиться!

Что ж, на этом наш путь к пререлизу закончен. Ярмарка Изобретателей Каладеша вот-вот откроет двери, а эта статья подошла к концу.

У вас есть вопросы или комментарии? Присылайте их мне! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter или задав вопрос через Tumblr. Я отвечу!

Наслаждайтесь чудесами «Каладеша»!

Гэвин

@GavinVerhey

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