В выпуске «Калдхайм» мы отправляемся навстречу приключениям в мир, который, соответственно, называется Калдхаймом. Калдхайм, вдохновленный норвежской мифологией, состоит из десяти различных областей, в каждой из которых свои обитатели, своя культура и своя магия, ждущая исследователей. Добавьте к этому богов, которые тут более приземленные, чем обычно, и исполинское Мировое Древо, и у вас получится отличная компания. Давайте посмотрим на основные механики, которые нас ждут.

Пророчество

В Калдхайме происходит множество событий: война, завоевания, целыми царствами врезаются друг в друга... наверняка хоть кто-нибудь все это предвидел. Так что вполне предсказуемо, что в этом выпуске появляется механика, основанная на предвидении событий будущего: Пророчество. Кстати, то, что вы видите грядущие события, вовсе не означает, что это видят и ваши противники.

В любое время во время вашего хода вы можете заплатить {2} и изгнать карту с Пророчеством рубашкой вверх. Затем, в один из последующих ходов, вы можете разыграть эту карту из изгнания, оплатив ее стоимость Пророчества (мана-стоимость, указанную в способности с ключевым словом «Пророчество») вместо уплаты мана-стоимости. Все очень просто: подготовьте будущее, а потом смотрите, как оно наступает.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при разыгрывании заклинания из изгнания. Во-первых, вы не можете разыграть его в том же ходу, что изгнали. Однако Пророчество — это необязательная способность, так что если заклинание вам нужно немедленно, то вы просто можете разыграть его обычным образом. Во-вторых, при разыгрывании заклинания из изгнания вы должны соблюдать те же правила относительно времени разыгрывания, что и обычно. Если вы пророчите мгновенное заклинание, такое как «Узреть Мультивселенную», то можете разыграть его уже в следующем ходу. Если же вы пророчите существо, например, Ворона Предсказаний, то для разыгрывания вам, как правило, придется дождаться вашего следующего хода.

У пророчества карты есть несколько преимуществ: самое очевидное — то, что общую стоимость вы делите на несколько ходов. Стоимость Пророчества обычно дешевле, чем мана-стоимость. Некоторые карты получают дополнительные преимущества, если заклинание было напророчено до разыгрывания. К тому же так вы можете застать вашего соперника врасплох.

Если вы играли картами со со способностью Оборотня и перманентами рубашкой вверх, то дополнительные правила, которые применяются к Пророчеству, вам уже должны быть знакомы. Напророченные карты в изгнании должны быть четко отличимы от других. Оппоненты не будут знать, что это за карты, но им известно, какую карту вы напророчили первой, какую — второй, и так далее. Если в конце партии у вас в изгнании остались напророченные карты, покажите их всем игрокам, чтобы они знали, что будущее, которое вы напророчили, было честным.

Похвальба

Великие и героические деяния — это, конечно хорошо, но хвастаться ими друзьям, врагам, поклонникам и всем остальным... вот что самое лучшее. Познакомьтесь со способностью Похвальбы. Способность Похвальбы — это активируемая способность, которую можно активировать один раз за ход, но только если существо с этой способностью атаковало в этом ходу. Не время обороняться!

Способности Похвальбы можно активировать во время боя или даже после боя — в общем, в любой момент хода после того, как существо было объявлено атакующим. К сожалению, это означает, что существо, выходящее на поле боя атакующим, не сможет использовать Похвальбу... но если оно достойно переживет бой и атакует впоследствии, то вы сможете воспеть его подвиги!

Двусторонние карты с выбором

Двусторонние карты с выбором впервые появились в «Расцвете Зендикара», и в этом выпуске они возвращаются. Это уже-не-совсем-новый-но-все-таки-в-чем-то-новый подход к двусторонним картам: вместо того, чтобы трансформировать карту, вы просто можете разыграть любую из ее двух сторон.

Перевернуть

Боги Калдхайма и выбранное ими оружие (или другое снаряжение) дают вам большую универсальность. Халвар готов вести ваши войска в бой, но иногда вам просто необходим здоровенный меч. Это особенно верно, если Халвар уже на поле битвы!

Правила для двусторонних карт с выбором не изменились. Если вы разыгрываете такую карту, то выбираете, какую лицевую сторону разыгрываете. То же самое верно и для разыгрывания стороны двусторонней карты с выбором, которая является землей. Если вы кладете карту на поле битвы, не разыгрывая ее, то вы получаете переднюю лицевую сторону. Кстати, о землях. В «Калдхайме» завершается популярный цикл двойных земель, начатый в «Расцвете Зендикара».

Перевернуть страницу

О более сложных взаимодействиях двусторонних карт с выбором вы сможете узнать в заметках к выпуску «Калдхайм», которые скоро будут опубликованы, но общее представление о них вы уже можете получить, прочитав заметки к выпуску «Расцвет Зендикара».

Другие знакомые механики

В Калдхайме есть десять различных царств, так что тут много места для возвращения самых разных интересных вещей. Давайте устроим небольшую обзорную экскурсию! С восклицательными знаками!

Снег!

По крайней мере одно или два из этих царств — это край зимней сказки. «Снежный» — уже знакомый супертип, который встречается на самых разных картах. «Снежный» сам по себе ничего не значит, но на него могут по-разному ссылаться другие карты.

{S} — это символ снежной маны. Стоимость {S} может быть оплачена любой маной из снежного источника. Один из самых популярных снежных источников — возвращающиеся в этом выпуске «заснеженные» базовые земли.

Саги!

В этом мире творятся события эпических пропорций, так что вполне естественно, что в выпуске будут карты, которые мы придумали, чтобы рассказывать эпические истории.

Саги — это чары, у которых есть несколько глав, рассказывающих, как будет разворачиваться история. Сага выходит на поле битвы с жетоном знаний, который вызывает срабатывание способности первой главы. В начале вашей первой главной фазы добавьте один жетон знаний, и сработает следующая глава. Когда история рассказана (то есть, последняя способность Саги разрешилась или иным образом покинула стек), пожертвуйте Сагу.

Перевертыши!

В Калдхайме живут эльфы и гномы, люди и гиганты, а также немало существ, которые являются всем вышеперечисленным. Перевертыш — это возвращающаяся способность с ключевым словом, которая дает существу или карте существа все типы существа, где бы она ни находилась.

Слава ждет вас

И на этом, друзья, мы завершаем рассказ о механиках «Калдхайма». Но в этом выпуске еще столько всего интересного! Вас ждут новые planeswalker'ы, изобилие легенд, фантастические места, удивительные заклинания и многое другое. Надеюсь, у вас будет замечательный пререлиз, где бы вы ни были. Берегите себя — и веселой игры с «Калдхаймом»!