В связи с трудностями с импортом продукции Magic: The Gathering в Россию релиз выпусков Innistrad: Double Feature, Commander Collection: Black и «Камигава: Неоновая Династия» будут отложены до дальнейшего уведомления в России и ряде сосетдних регионов.

Мир Камигавы знаком многим игрокам. Это родина нескольких всеми любимых типов существ и легендарных карт, до сих пор решающих исход многих битв. Но времена Войны Ками давно прошли — наступило светлое и яркое будущее. Выпуск «Камигава: Неоновая Династия» в динамическом ключе представляет мир воинов и духов, поэзии и клинков. Давайте узнаем, какие новые способности и игровые механики ждут нас в этом выпуске.

Реконфигурация

Остановитесь на углу любой улицы Товаси и осмотритесь. Вы можете подумать, что это место невероятно хорошо оборудовано. И будете правы. Реконфигурация — это новая способность карт Снаряжения. Точнее, карт артефактов существ Снаряжения. Посмотрим на Обезьянью Пращу.

Как и было заявлено, карты со способностью Реконфигурации одновременно являются и артефактами существами, и Снаряжением. Они выходят на поле битвы неприкрепленными. Так как Обезьянья Праща — это артефакт существо, она может атаковать, блокировать и делать все то, что делают другие существа. И это приводит нас к Реконфигурации.

Реконфигурация — это нечто большее, чем просто две активируемые способности. Во-первых, вы можете заплатить стоимость Реконфигурации и использовать ее как волшебство, чтобы прикрепить Снаряжение к существу под вашим контролем. Так можно прикрепить неприкрепленное Снаряжение или переместить Снаряжение с одного существа под вашим контролем на другое. В этом плане Реконфигурация работает точно так же, как способность «снарядить». А «нечто большее» означает, что если Снаряжение с Реконфигурацией становится прикрепленным к существу, то оно само перестает быть существом.

Но погодите! Есть еще кое-что! Другая активируемая способность Реконфигурации позволяет открепить Снаряжение, что снова делает его артефактом существом. Эта вторая способность имеет ту же стоимость и тоже может быть активирована только как волшебство.

Способность откреплять Снаряжение на первый взгляд может показаться простой, но она дает тактическую гибкость, способную изменить ход игры. Помните: если вы поворачиваете существо, например для атаки, то прикрепленное к нему Снаряжение не поворачивается вместе с ним. Это значит, что вы можете открепить Снаряжение после боя и получить неповернутый артефакт существо, который будет способен блокировать (при условии, что Снаряжение не было повернуто изначально).

Но будьте осторожны, если собираетесь открепить или переместить Снаряжение после боя. Если оно дает существу бонус к выносливости, а существо получило повреждения, то эти повреждения могут оказаться смертельными. Наверняка вы не хотите, чтобы ваши существа внезапно умирали.

Измененные существа

Вы можете подумать, что улучшение существа — само по себе награда, но некоторые карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия» на этом не останавливаются. Это касается карт, в тексте которых упоминаются измененные существа под вашим контролем. Измененные — это любые существа под вашим контролем, зачарованные контролируемой вами Аурой, снаряженные или с жетонами на них. Посмотрим на карту «Акки, Поддерживающий Огонь».

Разные карты по-разному взаимодействуют с измененными существами под вашим контролем. Для Акки, Поддерживающего Огонь важно, умирает ли такое существо. Действие других карт может быть ориентировано на живых существ, свободных, атакующих оппонента и так далее.

Тонкость этой механики состоит в том, что Ауры, которые находятся под контролем других игроков, не делают существ под вашим контролем измененными. Вы можете смело разыгрывать Ауры вроде «Пацифизма»: существо оппонента не станет измененным. С жетонами это работает по-другому: неважно, какой жетон лежит на существе или каким образом оно этот жетон получило. Жетоны +1/+1 изменяют существо так же, как и жетоны -1/-1.

Саги

Мир Камигавы пронизан историями прошлого. Их можно найти в любой прибрежной святыне или огромном подсвеченном неоном здании. Некоторые знаменитые истории Камигавы отражены в картах Саг.

Саги — это уже знакомый подтип карт чар. Саги выходят на поле битвы с одним жетоном знаний на них. От этого срабатывает способность первой главы. В начале вашей предбоевой главной фазы вы добавляете один жетон знаний, и срабатывает способность следующей главы. Раньше вы жертвовали карты Саг после того, как способность последней главы заканчивала свое действие, но Саги нового выпуска работают чуть по-другому. Как и полагается в случае с Сагами, читаем дальше...

Все Саги из нового выпуска — это трансформирующиеся двусторонние карты, но трансформируются они не на поле битвы. Способность третьей главы каждой Саги изгоняет ее, а затем возвращает на поле битвы трансформированной и под вашим контролем. На обратной лицевой стороне располагаются чары существо, которые некоторым из вас уже знакомы. Они основаны на знаменитых легендах прошлого Камигавы.

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Давайте поговорим о новой рамке. Звездная рамка впервые появилась в выпуске «Терос», символизируя царство Никс, но нам кажется, что ее сияние подходит чарам существам со всех концов Мультивселенной. Теперь звездная рамка будет появляться на всех чарах существах.

На картах Саг также представлены два новых значка. «Живые историки» — это группа сказителей Камигавы, которые сохраняют традиции с помощью музыки и представлений. Некоторых вы увидите в новом выпуске. Сказители часто используют вееры, и мы подумали, что веер станет прекрасным символом историй. На передней лицевой стороне каждой Саги вы увидите закрытый веер. На обратной лицевой стороне веер будет открытым. Это олицетворяет конец истории. И, если все пойдет по плану, конец истории вашего оппонента.

Ниндзюцу

Механика Ниндзюцу была представлена в оригинальной трилогии о Камигаве. Она привносит в каждый бой элемент неизвестности. Любое незаблокированное существо может оказаться замаскированным Ниндзя! Ниндзюцу — это активируемая способность мало заметных существ вроде Скрывающегося в Тенях Докути.

Ниндзюцу позволяет Ниндзя прокрасться на поле битвы из вашей руки повернутым и атакующим. Чтобы активировать способность Ниндзюцу, покажите карту с этой способностью из вашей руки и заплатите стоимость активации Ниндзюцу. Затем выберите незаблокированное атакующее существо под вашим контролем и верните его в руку его владельца. Помните: атакующее существо считается незаблокированным только после объявления блокирующих. Если атакующее существо было заблокировано, но блокирующие его существа были удалены с поля битвы до нанесения боевых повреждений, атакующее существо все еще считается заблокированным. Вы не сможете вернуть его в руку, чтобы активировать способность Ниндзюцу.

Ниндзя выходят на поле битвы повернутыми, атакуя того же самого игрока или planeswalker’а, которого атаковало вернувшееся в руку существо. Блокирующие уже были объявлены, так что ничто не помешает Ниндзя нанести повреждения. Технически вы можете активировать способность Ниндзюцу во время фазы боя после того, как повреждения уже были нанесены. Обычно такой ситуации не возникает, но если ваше атакующее существо имеет Первый удар, это может обеспечить некоторое преимущество.

Проводник

Следующая уже знакомая игрокам механика — Проводник. Способности Проводника появляются у самых разных карт перманентов этого выпуска. Перманенты — это прекрасно, но иногда вы хотите, чтобы они быстрее вносили вклад в партию. Способность Проводника позволяет вам сбросить из вашей руки карту, на которой она напечатана, чтобы получить определенный эффект. Проводник работает по-разному, но вот карта с этой способностью для примера — «Гигантский Тануки».

Гигантские Собаки 6/5 с Пробивным ударом могут пригодиться в поздней игре, но если у вас всего три земли, то подобная карта скорее разочарует вас. Гигантский Тануки может помочь вам с маной в середине партии, а если придет в руку позже — получить необходимое преимущество.

С возвращением в будущее!

Выпуск «Камигава: Неоновая Династия» объединяет воспоминания и воображение, и в этой статье охвачена лишь малая его часть. Изящные отсылки, изобретательный дизайн и множество мощных персонажей ждут вас. Приятной игры!