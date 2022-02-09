«Камигава: Неоновая Династия» приветствует вас!

Если это не первый ваш визит на Камигаву — с возвращением! Готовьтесь к новым знакомствам и встрече со старыми друзьями. Однако для многих из вас это будет первое путешествие в мир мифов, ками, самураев и ниндзя.

На этот раз вы найдете здесь множество технологий... и это будет по-настоящему круто!

Чтобы заполучить новые карты раньше других игроков, вам нужно отправиться на пререлиз! Но что такое пререлиз? Чего ожидать от пререлиза? Как собрать «запечатанную колоду»?

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, этот выпуск Good Morning Magic как раз для вас:

Ну а если вам милее буквы, продолжайте читать!

Неоновое будущее

Пререлизы Magic всегда были моими любимыми выходными в году.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть картами нового выпуска. Для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. Неважно, играете ли вы дома или магазине. Вы все равно делаете это вместе с огромным количеством других людей и участвуете в глобальном событии, которое становится предметом обсуждения по всему миру. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Смеются, учатся друг у друга и отлично проводят время. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы бывалый игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. Там я расскажу о том, что вас ожидает на пререлизе выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Но если вы еще ни разу не участвовали в пререлизе или хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако сейчас, из-за пандемии COVID-19, игроки могут забирать пререлизные наборы домой. Мы ожидаем, что часть магазинов будет проводить пререлизные турниры оффлайн, а часть — онлайн.

В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия» в галерее карт.

Вы готовы окунуться в мир Камигавы. Пришло время открывать карты!

Важные технологии

Как выглядит пререлизный набор выпуска «Камигава: Неоновая Династия»? Примерно вот так:

Каждый пререлизный набор содержит:

6 драфт-бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия»

1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту выпуска «Камигава: Неоновая Династия» с фольгированным оттиском года

1 20-гранный счетчик жизней Spindown

1 многоразовую коробку для колоды с разделителем

1 карточку с кодом для MTG Arena

Если вы хотите увидеть, как я открываю набор, посмотрите мое видео!

Конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте разберемся, что с ними делать!

Начнем по порядку — откроем их! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Колода для формата «Силед» собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и примерно 23 картами, которые не являются землями. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет!

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Кицунэ-Аса чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот Вмешательство Странницы вряд ли понадобится вам ко второму ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды из бустеров. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2

2 маны: 4–6

3 маны: 3–5

4 маны: 2–4

5 ман: 1–3

6+ ман: 0–2

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней.

Другая вещь, о которой нужно подумать, — это цветовые пары. У каждой цветовой пары есть подтема. Чтобы узнать о них больше, посмотрите мое видео.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в ограниченных форматах ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получить на карту меньше.

Сияние и неон

В мире выпуска «Камигава: Неоновая Династия» существует много великолепных технологий, а в самом выпуске — множество различных стилей!

Про каждый из них я рассказал в этом видеовыпуске Good Morning Magic:

Ну а если вы предпочитаете не смотреть, а читать, поехали дальше!

Вот несколько потрясающих рамок! Рамку Ниндзя вы сможете найти на картах Ниндзя (и карте Кайто!). Каждая из них обладает новой уникальной иллюстрацией:

Вам больше нравятся Самураи? Что же, в этом выпуске также есть рамка Самураев на картах Самураев (и карте «Странствующая Императрица»!) :

Еще вы сможете заполучить мои любимые базовые земли за всю историю игры — базовые земли в стиле укиё-э! Они великолепны.

37 редких и 6 раритетных карт получили рамку «Мягкое свечение», она выглядит вот так:

На обеих сторонах карт Саг располагается альтернативная иллюстрация, а их обратная лицевая сторона также получила рамку «Мягкое свечение»:

Перевернуть

Мы продолжили дело Воринклекса из выпуска «Калдхайм» и добавили несколько Фирексийцев с фирексийскими рамками!

Одна карта выпуска, «Хидецугу, Пожирающий Хаос», обладает особым оформлением «Неоновые чернила». Вы сможете найти ее зеленую, синюю и красную версии внутри бустеров, а желтая доступна в качестве промокарты в магазинах WPN Premium.

И, конечно, тут есть planeswalker'ы без рамок:

И наконец, некоторые карты получили фольгирование с тиснением.

Подробнее о картах выпуска читайте в статье «„Камигава: Неоновая Династия“ — коллекционирование».

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Что же делать, если бустеры у вас есть, но вы не можете или не хотите играть в магазине?

Ну, для начала у вас есть Magic Online и MTG Arena, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть с помощью веб-камеры или камеры телефона!

Если вы еще не играли в SpellTable, обязательно стоит попробовать: достаточно пары щелчков мыши, чтобы настроить камеру вашего телефона или компьютера и сыграть в Magic с кем-то, кто живет на другом конце города или даже мира. В приложении SpellTable есть счетчик количества жизней и функция поиска карт. Регистрация не займет много времени: просто войдите в систему, используя вашу учетную запись Wizards, и готово.

Некоторые магазины даже проводят удаленные пререлизы через SpellTable, и вы всегда можете найти возможности сыграть в таком формате. Свяжитесь с местным игровым магазином и узнайте, проводят ли они онлайн-мероприятия.

Подробнее об игре через SpellTable я рассказываю в этом видео:

Полная комплектация

Когда вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, — например, коробки бустеров выпуска или коллекционных бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

Когда вы будете забирать из магазина коробку бустеров, вы сможете получить в подарок эту карту (пока имеется в наличии):

Механики выпуска

Проводник? Ниндзюцу? Реконфигурация? Это ключевые слова из нового выпуска, о которых вы можете узнать в этих видео:

Изучая неон

С момента путешествия на оригинальную Камигаву прошло много времени. Мы вложили немало сил в работу над новым выпуском, и нам не терпится увидеть ваше возвращение в этот мир. Мы объединили свежие и уже знакомые вам элементы, чтобы обеспечить для вас новые впечатления.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием вас выслушаю!

Неважно, где и как вы будете играть картами нового выпуска, — пусть у вас всегда будут технологии, в которых вы нуждаетесь. До скорого,

Гэвин

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