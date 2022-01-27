В связи с трудностями с импортом продукции Magic: The Gathering в Россию релиз выпусков Innistrad: Double Feature, Commander Collection: Black и «Камигава: Неоновая Династия» будут отложены до дальнейшего уведомления в России и ряде сосетдних регионов.

Прекрасный день на Камигаве. Вы мчитесь через центр города на своем байке — его колеса сияют неоном. Даже днем неоновые вывески вокруг источают яркое магическое сияние. Вы видите, как существо, полностью состоящее из лапши, заходит в кофейню. С улыбкой вы тормозите и пропускаете группу историков Дзюкай, а затем поворачиваете байк в сторону парка, пестрящего японским кленом. Вы достаете из сумок корзинку для пикника и одеяло, и один из парящих в воздухе красных листьев приземляется прямо на плетеную крышку. Вы устраиваетесь на берегу, достаточно близко к воде, чтобы можно было снять обувь и погрузить туда пальцы ног. Как только вы касаетесь воды, она начинает менять форму. Это речной ками. Вы планировали вместе пообедать и появились как раз вовремя.

Выпуск «Камигава: Неоновая Династия» полон ярких цветов и ками с капелькой хаоса. Давайте посмотрим, какие карты вы сможете найти и какая продукция лучше всего подойдет для создания вашей колоды. Хотите собрать колоду Самураев, наполнить библиотеку картами с Ниндзюцу или играть сияющими ками? Вы сможете осуществить свои планы на Камигаве.

Бустеры выпуска

Бустеры выпуска — это отличный способ пополнить свою коллекцию. В бустерах выпуска вы найдете гораздо больше редких карт, чем в драфт-бустерах. Бустеры выпуска «Камигава: Неоновая Династия» гарантированно содержат карту с оформлением Ниндзя или Самураев, карту с традиционным фольгированием и карту-иллюстрацию. В 45% бустеров выпуска вы сможете найти фольгированную или нефольгированную карту земли в стиле укиё-э. Все обычные и необычные карты бустеров выпуска рассказывают небольшие истории о Камигаве, а еще у вас всегда есть шанс найти карту из «Списка».

Начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» мы стали включать в бустеры выпуска больше карт для формата «Командир». В дополнение к четырем легендарным основным существам из колод для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия», вы сможете найти еще восемь новых карт Magic для этого формата, не встречающихся в готовых колодах.

Бустер выпуска «Камигава: Неоновая Династия» содержит:

Как минимум 1 редкую или раритетную карту (примерно 27% бустеров выпуска содержат 2 редкие или раритетные карты, 3% — 3, а менее 1% — 4)

1 традиционную фольгированную карту любой редкости, включая карты проекта «Веселье с бустерами»

1 обычную или необычную карту с оформлением Ниндзя или Самураев

1 нефольгированную или фольгированную карту земли, включая земли в стиле укиё-э

1 обычную карту-иллюстрацию или карту-иллюстрацию с фольгированным оттиском

1 двустороннюю обычную или необычную карту

3 обычные карты, объединенные общей темой

2 необычные карты, объединенные общей темой

2 джокера любой редкости, включая двусторонние карты, земли в стиле укиё-э и карты проекта «Веселье с бустерами»

1 фишку, рекламную карточку, вспомогательную карту или карту из «Списка»

Бустеры выпуска можно приобрести отдельно или в коробке на 30 бустеров. При покупке коробки вы можете получить особую фольгированную промо-карту программы Buy-a-Box с иллюстрацией Yoji Shinkawa. Подробности узнавайте в вашем местном магазине!

Драфт-бустеры

Драфт-бустеры идеально подходят для игры в таких форматах Magic, как традиционный драфт или силед. Эти бустеры специально созданы для драфта, поэтому внутри вы не найдете 12 карт для «Командира» из бустеров выпуска. Зато драфт-бустеры тоже содержат версии карт проекта «Веселье с бустерами», обычные или фольгированные.

Драфт-бустер выпуска Камигава: Неоновая Династия содержит:

1 редкую или раритетную карту

1 двустороннюю обычную или необычную карту

3 необычные карты

9 обычных карт (традиционная фольгированная карта произвольной редкости заменяет обычную в 33% драфт-бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия»)

1 карту земли, включая земли в стиле укиё-э в 33% драфт-бустеров

1 фишку, рекламную карточку или вспомогательную карту

Драфт-бустеры можно приобрести отдельно или в коробке на 36 бустеров. Как и в случае с бустерами выпуска, за покупку коробки вы можете получить промо-карту программы Buy-a-Box. Подробности узнавайте в вашем местом магазине!

Коллекционные бустеры

Коллекционные бустеры — лучший способ собрать самые потрясающие карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия». В каждом бустере вы найдете пять редких или раритетных карт, традиционные фольгированные карты и множество вариантов карт проекта «Веселье с бустерами». Только в коллекционных бустерах выпуска «Камигава: Неоновая Династия» вы сможете найти фольгированные карты с тиснением, карты с расширенными иллюстрациями и карты с новым оформлением «Неоновые чернила». Больше об этих оформлениях вы можете узнать из статьи «„Камигава: Неоновая Династия“ — коллекционирование».

Каждый коллекционный бустер выпуска «Камигава: Неоновая Династия» содержит:

1 редкую или раритетную фольгированную карту проекта «Веселье с бустерами». Обычно это традиционная фольгированная карта без рамки, карта с фирексийским оформлением, оформлением Ниндзя, Самураев, оформлением «Мягкое свечение» или с расширенной иллюстрацией, но вы также можете найти редкую или раритетную фольгированную карту с тиснением или даже фольгированную карту с оформлением «Неоновые чернила».

1 редкую или раритетную нефольгированную карту без рамки, карту с фирексийским оформлением, оформлением Ниндзя, Самураев или карту с оформлением «Мягкое свечение»

1 редкую или раритетную нефольгированную карту с расширенной иллюстрацией или без рамки. Единственные карты без рамок, которые вы можете найти в коллекционных бустерах — это карты planeswalker’ов. Если вам попадется легендарная земля или Дракон, то эта карта будет с расширенной иллюстрацией.

1 редкую или раритетную нефольгированную карту для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия» с расширенной иллюстрацией

1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту

1 традиционную фольгированную карту земли в стиле укиё-э

1 обычную или необычную традиционную фольгированную карту Ниндзя

1 обычную или необычную нефольгированную карту Ниндзя

1 обычную или необычную традиционную фольгированную карту Самурая

1 обычную или необычную нефольгированную карту Самурая

1 обычную или необычную традиционную фольгированную двустороннюю карту

2 необычные традиционные фольгированные карты

2 обычные традиционные фольгированные карты

1 традиционную фольгированную двустороннюю фишку

Колоды для «Командира»

Машины и измененные существа — главные карты двух колод для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Сине-белой динамичной колодой «Пристегните ремни», полной Машин, командует Котори, Гениальный Пилот. Командир «Волны Усилений» — Тисиро, Расколотый Клинок. Улучшите существ этой красно-зеленой колоды и отправьте их в самую гущу сражения. Обе колоды содержат 15 новых карт Magic для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия» и фольгированную демонстрационную карту командира с тиснением.

Набор Bundle

Наборы Bundle — отличный способ начать коллекционировать карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Мы хотим сократить количество пластика в упаковках нашей продукции, поэтому заменили термоусадочную пленку на картонную упаковку и две пломбы по бокам.

Каждый набор Bundle содержит 8 бустеров выпуска, большую коробку для хранения, а также:

1 традиционную фольгированную карту «Призвать Отчаяние» с альтернативной иллюстрацией

20 традиционных фольгированных базовых земель

20 нефольгированных базовых земель

1 эксклюзивный большой 20-гранный счетчик жизней Spindown

Пререлизный набор

Первая возможность сыграть картами выпуска «Камигава: Неоновая Династия» на пререлизе. На каждом пререлизном мероприятии вы получите пререлизный набор. Ваша колода будет состоять из карт этого набора.

Каждый пререлизный набор содержит:

6 драфт-бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия»

1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту выпуска «Камигава: Неоновая Династия» с фольгированным оттиском года

1 20-гранный счетчик жизней Spindown

1 многоразовую коробку для колоды с разделителем

1 карточку с кодом для MTG Arena

Тематические бустеры

Тематические бустеры — прекрасный способ добавить новые карты в вашу колоду. Вы можете выбрать тематические бустеры одного из пяти цветов или полные карт Ниндзя и исследовать выпуск «Камигава: Неоновая Династия» В каждом тематическом бустере вы найдете две редкие или раритетные карты и 33–34 обычные или необычные карты.

Приветственный бустер

Новички Magic в Северной Америке могут получить приветственные бустеры в своих местных магазинах WPN.

В статье Макса «„Камигава: Неоновая Династия“ — коллекционирование» вы сможете узнать подробности об особом оформлении «Неоновые чернила» и некоторых других, а также познакомиться с историями прошлого Камигавы с помощью карт Саг.

А теперь подготовьте оружие, заручитесь помощью одного из духов ками (или не заручайтесь!) и обеспечьте себе собственный уголок Камигавы!