В связи с трудностями с импортом продукции Magic: The Gathering в Россию релиз выпусков Innistrad: Double Feature, Commander Collection: Black и «Камигава: Неоновая Династия» будут отложены до дальнейшего уведомления в России и ряде сосетдних регионов.

Прекрасный день на Камигаве. Вы мчитесь через центр города на своем байке — его колеса сияют неоном. Даже днем неоновые вывески вокруг источают яркое магическое сияние. Вы видите, как существо, полностью состоящее из лапши, заходит в кофейню. С улыбкой вы тормозите и пропускаете группу историков Дзюкай, а затем поворачиваете байк в сторону парка, пестрящего японским кленом. Вы достаете из сумок корзинку для пикника и одеяло, и один из парящих в воздухе красных листьев приземляется прямо на плетеную крышку. Вы устраиваетесь на берегу, достаточно близко к воде, чтобы можно было снять обувь и погрузить туда пальцы ног. Как только вы касаетесь воды, она начинает менять форму. Это речной ками. Вы планировали вместе пообедать и появились как раз вовремя.

Выпуск «Камигава: Неоновая Династия» полон ярких цветов и ками с капелькой хаоса. Давайте посмотрим, какие карты вы сможете найти и какая продукция лучше всего подойдет для создания вашей колоды. Хотите собрать колоду Самураев, наполнить библиотеку картами с Ниндзюцу или играть сияющими ками? Вы сможете осуществить свои планы на Камигаве.

Бустеры выпуска

Бустеры выпуска — это отличный способ пополнить свою коллекцию. В бустерах выпуска вы найдете гораздо больше редких карт, чем в драфт-бустерах. Бустеры выпуска «Камигава: Неоновая Династия» гарантированно содержат карту с оформлением Ниндзя или Самураев, карту с традиционным фольгированием и карту-иллюстрацию. В 45% бустеров выпуска вы сможете найти фольгированную или нефольгированную карту земли в стиле укиё-э. Все обычные и необычные карты бустеров выпуска рассказывают небольшие истории о Камигаве, а еще у вас всегда есть шанс найти карту из «Списка».

Коробка бустеров выпуска NEO

Начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» мы стали включать в бустеры выпуска больше карт для формата «Командир». В дополнение к четырем легендарным основным существам из колод для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия», вы сможете найти еще восемь новых карт Magic для этого формата, не встречающихся в готовых колодах.

Бустер выпуска «Камигава: Неоновая Династия» содержит:

NEO Set Booster contents

  • Как минимум 1 редкую или раритетную карту (примерно 27% бустеров выпуска содержат 2 редкие или раритетные карты, 3% — 3, а менее 1% — 4)
  • 1 традиционную фольгированную карту любой редкости, включая карты проекта «Веселье с бустерами»
  • 1 обычную или необычную карту с оформлением Ниндзя или Самураев
  • 1 нефольгированную или фольгированную карту земли, включая земли в стиле укиё-э
  • 1 обычную карту-иллюстрацию или карту-иллюстрацию с фольгированным оттиском
  • 1 двустороннюю обычную или необычную карту
  • 3 обычные карты, объединенные общей темой
  • 2 необычные карты, объединенные общей темой
  • 2 джокера любой редкости, включая двусторонние карты, земли в стиле укиё-э и карты проекта «Веселье с бустерами»
  • 1 фишку, рекламную карточку, вспомогательную карту или карту из «Списка»

Бустеры выпуска можно приобрести отдельно или в коробке на 30 бустеров. При покупке коробки вы можете получить особую фольгированную промо-карту программы Buy-a-Box с иллюстрацией Yoji Shinkawa. Подробности узнавайте в вашем местном магазине!

Промо-карта программы Buy-a-Box «Сатору Умезава»

Драфт-бустеры

Драфт-бустеры идеально подходят для игры в таких форматах Magic, как традиционный драфт или силед. Эти бустеры специально созданы для драфта, поэтому внутри вы не найдете 12 карт для «Командира» из бустеров выпуска. Зато драфт-бустеры тоже содержат версии карт проекта «Веселье с бустерами», обычные или фольгированные.

Коробка драфт-бустеров NEO

Драфт-бустер выпуска Камигава: Неоновая Династия содержит:

NEO Draft Booster contents

  • 1 редкую или раритетную карту
  • 1 двустороннюю обычную или необычную карту
  • 3 необычные карты
  • 9 обычных карт (традиционная фольгированная карта произвольной редкости заменяет обычную в 33% драфт-бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия»)
  • 1 карту земли, включая земли в стиле укиё-э в 33% драфт-бустеров
  • 1 фишку, рекламную карточку или вспомогательную карту

Драфт-бустеры можно приобрести отдельно или в коробке на 36 бустеров. Как и в случае с бустерами выпуска, за покупку коробки вы можете получить промо-карту программы Buy-a-Box. Подробности узнавайте в вашем местом магазине!

Коллекционные бустеры

Коллекционные бустеры — лучший способ собрать самые потрясающие карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия». В каждом бустере вы найдете пять редких или раритетных карт, традиционные фольгированные карты и множество вариантов карт проекта «Веселье с бустерами». Только в коллекционных бустерах выпуска «Камигава: Неоновая Династия» вы сможете найти фольгированные карты с тиснением, карты с расширенными иллюстрациями и карты с новым оформлением «Неоновые чернила». Больше об этих оформлениях вы можете узнать из статьи «„Камигава: Неоновая Династия“ — коллекционирование».

Коробка коллекционных бустеров

Каждый коллекционный бустер выпуска «Камигава: Неоновая Династия» содержит:

Collector Booster contents

  • 1 редкую или раритетную фольгированную карту проекта «Веселье с бустерами». Обычно это традиционная фольгированная карта без рамки, карта с фирексийским оформлением, оформлением Ниндзя, Самураев, оформлением «Мягкое свечение» или с расширенной иллюстрацией, но вы также можете найти редкую или раритетную фольгированную карту с тиснением или даже фольгированную карту с оформлением «Неоновые чернила».
  • 1 редкую или раритетную нефольгированную карту без рамки, карту с фирексийским оформлением, оформлением Ниндзя, Самураев или карту с оформлением «Мягкое свечение»
  • 1 редкую или раритетную нефольгированную карту с расширенной иллюстрацией или без рамки. Единственные карты без рамок, которые вы можете найти в коллекционных бустерах — это карты planeswalker’ов. Если вам попадется легендарная земля или Дракон, то эта карта будет с расширенной иллюстрацией.
  • 1 редкую или раритетную нефольгированную карту для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия» с расширенной иллюстрацией
  • 1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту
  • 1 традиционную фольгированную карту земли в стиле укиё-э
  • 1 обычную или необычную традиционную фольгированную карту Ниндзя
  • 1 обычную или необычную нефольгированную карту Ниндзя
  • 1 обычную или необычную традиционную фольгированную карту Самурая
  • 1 обычную или необычную нефольгированную карту Самурая
  • 1 обычную или необычную традиционную фольгированную двустороннюю карту
  • 2 необычные традиционные фольгированные карты
  • 2 обычные традиционные фольгированные карты
  • 1 традиционную фольгированную двустороннюю фишку

Колоды для «Командира»

Машины и измененные существа — главные карты двух колод для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Сине-белой динамичной колодой «Пристегните ремни», полной Машин, командует Котори, Гениальный Пилот. Командир «Волны Усилений» — Тисиро, Расколотый Клинок. Улучшите существ этой красно-зеленой колоды и отправьте их в самую гущу сражения. Обе колоды содержат 15 новых карт Magic для «Командира» выпуска «Камигава: Неоновая Династия» и фольгированную демонстрационную карту командира с тиснением.

Колоды для «Командира» NEO

Демонстрационная карта «Тисиро, Расколотый Клинок»Демонстрационная карта «Котори, Гениальный Пилот»

Набор Bundle

Наборы Bundle — отличный способ начать коллекционировать карты выпуска «Камигава: Неоновая Династия». Мы хотим сократить количество пластика в упаковках нашей продукции, поэтому заменили термоусадочную пленку на картонную упаковку и две пломбы по бокам.

Набор Bundle выпуска «Камигава: Неоновая Династия»

Большой кубик Spindown набора Bundle

Invoke Despair bundle promo

Каждый набор Bundle содержит 8 бустеров выпуска, большую коробку для хранения, а также:

  • 1 традиционную фольгированную карту «Призвать Отчаяние» с альтернативной иллюстрацией
  • 20 традиционных фольгированных базовых земель
  • 20 нефольгированных базовых земель
  • 1 эксклюзивный большой 20-гранный счетчик жизней Spindown

Пререлизный набор

Первая возможность сыграть картами выпуска «Камигава: Неоновая Династия» на пререлизе. На каждом пререлизном мероприятии вы получите пререлизный набор. Ваша колода будет состоять из карт этого набора.

Пререлизный набор NEO

White spindownBlue spindownBlack spindown

Red spindownGreen spindown

Каждый пререлизный набор содержит:

  • 6 драфт-бустеров выпуска «Камигава: Неоновая Династия»
  • 1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту выпуска «Камигава: Неоновая Династия» с фольгированным оттиском года
  • 1 20-гранный счетчик жизней Spindown
  • 1 многоразовую коробку для колоды с разделителем
  • 1 карточку с кодом для MTG Arena

Тематические бустеры

Тематические бустеры — прекрасный способ добавить новые карты в вашу колоду. Вы можете выбрать тематические бустеры одного из пяти цветов или полные карт Ниндзя и исследовать выпуск «Камигава: Неоновая Династия» В каждом тематическом бустере вы найдете две редкие или раритетные карты и 33–34 обычные или необычные карты.

Коробка тематических бустеров NEO

Приветственный бустер

Новички Magic в Северной Америке могут получить приветственные бустеры в своих местных магазинах WPN.

Приветственный бустер NEO

В статье Макса «„Камигава: Неоновая Династия“ — коллекционирование» вы сможете узнать подробности об особом оформлении «Неоновые чернила» и некоторых других, а также познакомиться с историями прошлого Камигавы с помощью карт Саг.

А теперь подготовьте оружие, заручитесь помощью одного из духов ками (или не заручайтесь!) и обеспечьте себе собственный уголок Камигавы!